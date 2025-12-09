В СК сообщили о судьбе экипажа самолета Ан-22, упавшего в Ивановской области

Самолеты Ан-22 используются не только для нужд Минобороны Источник: Павел Аджигильдяев / wikimedia.org

В следственном комитете сообщили о гибели членов экипажа, находившихся на борту Ан-22. Напомним, самолет рухнул в Ивановской области 9 декабря.

«При выполнении тестового полета самолет АН-22 потерпел крушение в районе деревни Иванково Ивановской области. Все находившиеся на борту члены экипажа погибли», — указано в сообщении СК.

После авиакатастрофы возбуждено уголовное дело.

«Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Ивановскому гарнизону по факту крушения самолета АН-22 „Антей“ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил подготовки к полетам)», — указано в сообщении СК.

По статье 351 УК РФ может грозить ограничение свободы на срок до семи лет.

По данным ТАСС, на борту находились семь человек.

Первые сообщения о крушении самолета в Ивановской области появились в районе полудня. Фрагменты судна упали в водоем, расположенном на границе Фурмановского и Ивановского районов.

Глава Ивановского муниципального округа Сергей Низов сообщал MSK1.RU, что самолет упал в 20 метрах от реки Уводьстрой. На месте работают спецслужбы, спасатели МЧС, а также комиссия Воздушно-космических сил России.

Что известно о самолете Ан-22

Транспортный самолет Ан-22 «Антей» разработан в 1960-х годах. Назван в честь героя греческой мифологии, великана, сына Посейдона и Геи. Воздушное судно предназначалось для перевозки тяжелой крупногабаритной техники и войск, высадки воздушных десантов, транспортировки раненых. Введен в эксплуатацию с 1969 года. По сообщениям из СМИ, его эксплуатацию планировали прекратить в 2024 году.