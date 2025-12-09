Владимир Путин вручил медали военнослужащим и поздравил россиян с Днем героев Отечества

Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии, приуроченной ко Дню Героев Отечества. На встречу в Кремле были приглашены более 200 военных и гражданских, совершивших героические поступки. Среди них — Герои СССР и России, кавалеры ордена Святого Георгия, а также люди, награжденные тремя и более орденами Мужества. Президент вручил им государственные награды — медали «Золотая Звезда».
Во время церемонии Владимир Путин подчеркнул, что жизненный путь всех этих людей наглядно демонстрирует характер, силу и дух нации.
— Воины, солдаты и офицеры, сотрудники специальных служб и правоохранительных органов, первопроходцы, покровители космоса, летчики, полярники, врачи, то есть и представители мирных профессий, совершившие героические поступки, всех их роднит готовность превыше всего ставить интересы Родины, — отметил глава государства.