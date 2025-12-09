Владимир Путин вручил медали военнослужащим и поздравил россиян с Днем героев Отечества

Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии, приуроченной ко Дню Героев Отечества. На встречу в Кремле были приглашены более 200 военных и гражданских, совершивших героические поступки. Среди них — Герои СССР и России, кавалеры ордена Святого Георгия, а также люди, награжденные тремя и более орденами Мужества. Президент вручил им государственные награды — медали «Золотая Звезда».