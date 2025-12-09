Потратили 500 тысяч, чтобы увидеть край света. Как семья с детьми провела отпуск в Африке

Такой вид открывается со смотровой площадки Кейп-Пойнт рядом с мысом Доброй Надежды Источник: Евгения Дегтянникова

Южная Африка кажется далеким и немного опасным направлением: в обзорах пишут о криминале, диких животных и палящем солнце. Но семья предпринимателей из Тюмени решилась на поездку — без турфирмы и готовых маршрутов. За 11 дней они успели увидеть пингвинов, пройтись по Столовой горе, побывать на мысе Доброй Надежды, потерять пару ботинок и убедиться, что путешествовать далеко не страшно. Во сколько обошлась поездка, как устроен отдых в ЮАР и почему там стоит побывать — читайте в материале 72.RU.

Евгения Дегтянникова Автор мнения

Почему ЮАР?

Мы любим путешествовать. В какой-то момент поняли, что нам недостаточно просто ездить куда-то отдыхать — нам интересно открывать новые страны, узнавать мир и рассказывать о нём другим. Сначала друзьям и родным, а потом уже и всем, кто готов слушать. Нам хочется показывать, что мир красивый и разнообразный.

Когда родился второй ребенок, мы решили, что не хотим оставлять детей дома и путешествовать только вдвоем. Да, кто-то говорит, что дети всё равно забудут, что они маленькие, ничего не поймут. Но мы делаем всё, чтобы они запомнили: оформляем фотографии в альбомы, печатаем фотокниги после каждой поездки. Но даже если они забудут детали, это всё равно останется внутри — как опыт, как ощущение, как часть их воспитания и будущего мировоззрения.

Семья Дегтянниковых часто отправляется даже в самые дальние путешествия всем составом Источник: Евгения Дегтянникова

Мы не делим мир на «доступные» и «недоступные» направления. Нам интересно всё: и Европа, и Азия. Европа сейчас стала сложнее из-за виз, но Азия по-прежнему для нас открыта, и мы туда летаем часто. Но в этот раз захотелось чего-то совсем другого. И вот однажды я просто посмотрела на карту мира у нас на стене. И задумалась, где сейчас моя личная граница «далеко и непонятно». И поняла: Южная Африка.

Мыс Доброй Надежды, который мы в школе слышали только как набор слов. Мыс Игольный — самая южная точка континента. Все эти названия казались далекими, почти нереальными. И вдруг возникло желание: а почему бы не увидеть это своими глазами?

Конечно, пришлось освежить географию и представить, как это вообще — так далеко улететь. Как обычно, перед поездкой мы начали готовиться: смотреть видео, читать статьи, заходить в чаты туристов, узнавать, как обстоят дела с безопасностью и инфраструктурой.

Мы всегда заранее изучаем, как страна относится к туристам, что там посмотреть, какие есть очевидные и неочевидные места. Пытаемся понять, это действительно то, что мы хотим увидеть сейчас, или, может быть, стоит отложить и выбрать другое направление. ЮАР оказалась тем самым местом, куда, кажется, сложно и страшно добраться, а значит — туда и надо лететь. И вот так идея превратилась в план, а план — в путешествие мечты.

Мыс Доброй Надежды… Источник: Евгения Дегтянникова …и его окрестности Источник: Евгения Дегтянникова

300 тысяч на перелеты

В ЮАР виза не нужна. Не надо ничего оформлять заранее, не нужны анкеты, справки, консульства. Ты просто прилетаешь, и тебе ставят штамп в паспорт. Даже транзит через Эфиопию не требует дополнительных документов — мы просто прошли досмотр и пересели на следующий рейс. После Европы и Китая это чувствуется как огромное облегчение.

Подготовка к каждой поездке у нас начинается одинаково: мы начинаем мониторить билеты и параллельно, обычно за ужином, смотрим видеообзоры о стране, читаем рассказы тех, кто там уже был. Когда мы начали изучать Южную Африку, первое, что все говорили, — там далеко и дорого. Но на практике оказалось, что проживание в ЮАР не дороже, чем в Москве. Самая большая часть расходов — перелет.

Как мы ищем билеты: я подписана на несколько пабликов с дешевыми перелетами, но ЮАР туда практически никогда не попадает — распродаж на это направление я не видела ни разу. Поэтому я просто открываю два поисковика, сравниваю варианты и проверяю разные агрегаторы, потому что стыковки и цены могут отличаться.

Дороги в ЮАР, рассказывает тюменка, очень хорошие Источник: Евгения Дегтянникова И даже по трассам ехать комфортно Источник: Евгения Дегтянникова

Ночной Кейптаун Источник: Евгения Дегтянникова

Считается, что «дешевый» билет Москва — Кейптаун туда-обратно стоит около 70 тысяч рублей на человека. В среднем — 100–120 тысяч. Лететь долго, почти всегда с пересадкой: обычно два перелета по 6–8 часов. Мы летели Ethiopian Airlines. Также туда летают Qatar Airways и другие компании, цены у всех примерно одинаковые. Нам повезло: мы купили билеты за 310 тысяч рублей на четверых. Получилось примерно по 80 тысяч на человека, с детской скидкой.

Многие делают пересадку в Йоханнесбурге, а затем летят дальше до Кейптауна. Но Йоханнесбург находится в глубине страны, считается более криминальным и по-настоящему африканским, поэтому мы решили не тратить деньги и время на лишние рейсы и сразу полетели в Кейптаун. Конечно, к этой сумме добавляется перелет до Москвы и обратно. Но в итоге общая стоимость поездки получилась сопоставимой с двухнедельным отдыхом в Турции в хорошей «пятерке». Только впечатления — совершенно другого уровня.

Кейптаун показался тюменке многолюдным, шумным, но ухоженным Источник: Евгения Дегтянникова

Особенно в туристических частях Источник: Евгения Дегтянникова

Тут много туристов из Европы и США Источник: Евгения Дегтянникова

Отдельный вопрос — прививки и страховка. В чате путешественников по ЮАР многие обсуждают прививку от малярии, но тут же объясняют, что штаммов малярии слишком много и нужную вакцину в России всё равно не поставят. Поэтому главное — это медицинская страховка. Мы всегда ее делаем — либо через банк, либо через сайт, где можно сравнить варианты. Страховка нужна даже в простых случаях вроде простуды, не говоря уже о возможных серьезных ситуациях.

Путешествие с детьми

Перелет довольно долгий: около 8 часов до Аддис-Абебы, потом пересадка и еще 6 часов до Кейптауна. С детьми это требует отдельной подготовки. Нашим детям 5 и 10 лет, поэтому всё проще, но мы всё равно всегда берем то, что помогает: игрушки и материалы для творчества, детскую бутылку с водой, запасную одежду. В самолетах часто выдают детские наборы с карандашами и наклейками, но я всё равно беру свое, чтобы не зависеть от этого.

Что касается детей в ЮАР, их там почти нет. За всё время мы встретили всего несколько семей из России. В основном туда едут взрослые путешественники, европейцы, охотники за сафари и винными турами.

В ЮАР огромный выбор виноделен, и многие приезжают исключительно ради дегустаций. Другие — ради сафари и так называемой большой пятерки африканских животных. Но ничего, что мешало бы путешествовать с детьми, мы не заметили. Просто это не Турция, где всё организовано вокруг туриста. Здесь нужно всё продумывать самостоятельно.

Вся семья поселилась в частном доме рядом с побережьем Источник: Евгения Дегтянникова

Сафари в этот раз мы не брали: до этого ездили в Танзанию и на Шри-Ланку. Если цель — именно сафари, то Шри-Ланка дешевле и тоже крутая. В Африке сафари стоит дорого, и по факту это самое затратное развлечение. В ЮАР заповедников много, у всех есть сайты, расписаны животные, цены, варианты. Но многие заповедники больше похожи просто на большие зоопарки.

Дом у океана

Мы вообще не относимся к тем, кто любит стандартный отельный отдых, где день проходит между шведским столом и лежаком. Мы не против отелей, но не воспринимаем их как цель поездки. Нам важнее быть в стране, а не в отеле. Поэтому чаще всего мы снимаем дом где-нибудь у океана и живем как местные. Это совершенно другой уровень свободы и ощущений.

После покупки билетов мы обычно занимаемся жильем. Параллельно смотрим, где живут другие туристы, какие районы рекомендуют. Большинство тех, кто путешествует без детей, селятся прямо в Кейптауне — в центре. Это большой, шумный, активный город с набережной, барами, торговыми центрами, экскурсиями и ночной жизнью. По ощущениям он гораздо больше похож на Европу, чем на «классическую Африку».

Кстати, запомнилось то, как в Кейптауне обращаются со старыми зданиями. Их не сносят, а, так же как и в Тюмени, восстанавливают и превращают в рынки, творческие пространства, мастерские, коворкинги. Внутри — дизайнерские работы, ремесленные вещи, стильные интерьерные предметы. Тут чувствуется смесь Африки и Европы: ярко, современно, дорого и очень красиво.

Кейптаун, говорит Евгения, очень похож на город Европы Источник: Евгения Дегтянникова

Мы рассматривали варианты через Booking.com и Airbnb. Решили, что хотим жить у океана, поэтому выбрали район, удобный для поездок по побережью и недалеко от одного из самых интересных мест — пляжа с пингвинами.

Оказалось, что 40 лет назад пингвины приплыли в Южную Африку в поисках еды, осели на побережье и до сих пор там живут. Их никто специально не завозил — они пришли сами. Для них создали небольшой заповедник, потому что пингвины стали выбегать на дороги и даже под машины. На пляже висят предупреждающие таблички: «Проверьте, нет ли под машиной пингвина». Это очень необычно, потому что у всех пингвины ассоциируются со льдом и снегом, а здесь они живут в кустах у Атлантического океана.

Мы поселились в получасе от этого места, нашли симпатичный домик на Airbnb и договорились напрямую с хозяйкой. За 11 дней аренда вышла около 40 тысяч рублей — это был уютный трехкомнатный дом с кухней и прекрасным видом. В целом цена нормальная, хотя большинство домов там всё же дороже.

Но есть важный момент: чтобы забронировать жилье через Airbnb или Booking, нужна карта иностранного банка. У нас такой нет, поэтому мы просили друзей оплатить. Это неудобно, но пока другого способа нет. Знаю, что есть посредники, которые помогают с бронями, но мы пока не пользовались — только картами друзей.

Путешествовать по ЮАР можно и с размахом Источник: Евгения Дегтянникова

Стык двух океанов и самая южная точка

Путешествовать самостоятельно нам несложно. Перед поездкой мы всегда смотрим видео, читаем отзывы и скачиваем офлайн-карты — Google или Organic Maps. Когда видим интересное место у других туристов, просто ставим точку на карте. В итоге, когда приезжаешь, уже знаешь, куда ехать. Иногда маршрут корректируем на месте — бывает, что кто-то в чате подскажет что-то новое или менее туристическое.

Мы всегда строим маршрут самостоятельно, исходя из того, что хотим увидеть. Обязательно заезжаем в город, но большую часть времени проводим на побережье. В этот раз у нас было всего 12 дней, поэтому путешествие получилось очень интенсивным.

Мы проехали значительную часть побережья и добрались до мыса Игольного — самой южной точки Африки. Это место считается стыком Атлантического и Индийского океанов, но визуальной границы нет. В отличие от стыка Черного и Азовского морей, где видно разницу в цвете воды, здесь два океана смешиваются. Эта граница условная, она существует только на карте — начиная от мыса и уходя в сторону Антарктиды.

Только посмотрите, какие виды открываются с высоты! Источник: Евгения Дегтянникова На Столовую гору семья решила взбираться без помощи фуникулера Источник: Евгения Дегтянникова

С горы открывается отличный вид Источник: Евгения Дегтянникова

Так выглядит спуск с горы Источник: Евгения Дегтянникова Мыс Игольный и граница двух океанов Источник: Евгения Дегтянникова

Особенно запомнились места с пингвинами и два знаковых мыса — Игольный и Доброй Надежды. Сначала мы приехали в точку под названием Кейп-Пойнт и решили, что это и есть знаменитый мыс Доброй Надежды. Там невероятно красиво: огромный маяк на высоте, мощные обрывы, длинные тропы. Мы долго гуляли, любовались видами и только ближе к вечеру, сверяясь с картой, поняли, что это другая точка.

В итоге нам даже повезло: к вечеру туристические автобусы уже разъехались, людей почти не было, и все смотровые площадки оказались пустыми. Когда мы добрались до самого мыса Доброй Надежды, он уже не произвел такого вау-эффекта, как Кейп-Пойнт. Это просто каменистый берег, табличка и небольшая горка, на которую можно подняться. Но именно сюда приезжает больше всего туристов, потому что это самая юго-западная точка Африки и добраться сюда проще, чем до мыса Игольного.

А вот до Игольного — самой южной точки континента — ехать гораздо дальше. Туристов там значительно меньше, но само место ощущается более настоящим и особенным. Для нас это стало обязательной точкой — всё-таки не каждый день оказываешься у географической «нижней точки» Африки.

Окрестности мыса Игольного Источник: Евгения Дегтянникова

Одним из самых ярких мест стала Столовая гора. Мы сразу решили, что подниматься на нее на фуникулере, как делает большинство туристов, не наш вариант. Гораздо интереснее пройти путь пешком, и мы выбрали одну из самых простых троп. Она длиной около 5–7 километров, и на подъем уходит примерно два с половиной часа. На тропе много людей: кто-то поднимается, кто-то спускается, атмосфера вдохновляющая.

Мы шли вместе с детьми — им 5 и 10 лет — и справились без проблем. Наоборот, всем понравилось. Тропа местами крутая, с крупными валунами, поэтому вниз идти действительно сложнее, чем вверх. Поэтому вниз мы уже спустились на фуникулере.

Подняться пешком оказалось намного интереснее и ценнее — ощущения совсем другие. Если смогли дети, то любой взрослый точно справится. Фуникулер идет всего пару минут, капсула вращается, открывается красивый обзор, но это всё равно не то же самое, что шаг за шагом покорить гору. Стоимость подъема на четверых — примерно 5 тысяч рублей в одну сторону, столько же — спуск.

Вид со Столовой горы действительно грандиозный. Недаром Кейптаун в последние годы признавали лучшим городом мира для туризма. Это не просто красивая фраза — город и правда мощно впечатляет. Тут огромные горы, которые каждый день выглядят по-разному, меняются с погодой и светом. И всё это упирается в океан, который прекрасен в любой сезон. Такое сочетание природы и города встречается нечасто, поэтому место производит сильнейшее впечатление.

Даже от фото захватывает дух от вида! Источник: Евгения Дегтянникова

Из других впечатлений — наблюдение за китами. До ноября их можно увидеть прямо с берега. Можно взять и лодочную экскурсию: ты выходишь в открытый океан, и огромные киты проплывают буквально рядом. Мы уже пробовали такое в Шри-Ланке и знаем, что это занятие точно не для тех, кого укачивает. Поэтому в ЮАР мы смотрели китов с суши. Есть несколько точек и даже кафе, где можно сидеть с чашкой кофе и ждать, появятся ли они. Но это всегда вопрос удачи.

Мы заметили, что животные в ЮАР очень спокойно относятся к людям. На парковке однажды стояла антилопа — прямо среди машин и туристов. Никто к ней не лез, и она тоже никого не боялась, просто ела траву. Страус однажды перешел дорогу перед нами, повалялся в песке рядом с машиной и не обратил никакого внимания на людей.

Пингвины тоже почти не пугаются, если к ним не бежать. Но трогать их всё же нельзя: могут укусить. И еще нам встретились местные зверьки — скальные кролики, или дасси. Очень милые, улыбчивые грызуны, которые спокойно бегают по камням, деревьям и совершенно не боятся людей.

Еще одна неожиданность — морские котики в самом центре города. Казалось бы, вокруг яхты, моторы, лодочная суета, но рядом с центральной набережной есть небольшой пирс, и на нём всегда лежат морские котики. Они абсолютно спокойные, никого не боятся и совершенно не смущаются близости города. Картина невероятная.

Пингвины чувствуют здесь себя очень свободно Источник: Евгения Дегтянникова Источник: Евгения Дегтянникова

Винодельня

Про винодельни тоже расскажу. Так как мы путешествовали с детьми, полноценный винный тур у нас не получился, но в последний день мы всё же заехали в одну винодельню буквально на бегу. Попробовали несколько сухих вин — поняли, что это история на любителя. Кто-то обожает сухие, кто-то предпочитает сладкие и полусладкие. Мы попробовали, оценили, но сказать, что теперь будем пить только сухие, — нет. Нужно пробовать разное, но и меру знать.

В ЮАР виноделен очень много. Там есть даже специальные экскурсионные трамвайчики — по сути, автобусы, которые ездят по маршрутам: выходишь на одной винодельне, дегустируешь, покупаешь что-то, потом садишься на следующий и едешь дальше. Это формат для тех, кто путешествует без детей и хочет посвятить весь день винному туру. Для нас это было скорее интересом ради галочки, чем полноценным путешествием по винам.

Мы в принципе пьем не много, да и формат «винного трамвайчика» нам с детьми был не очень удобен. Но попробовать южноафриканские вина хотя бы раз точно стоит.

Кухня

Вся ЮАР вообще напоминает смесь африканских реалий и европейской среды. Там очень много людей из Европы, особенно пожилых, которые переехали туда жить, открывают гостевые дома и строят красивые европейские домики у океана. Они сильно влияют на атмосферу города и на сервис. Это чувствуется даже в кухне.

Национальную кухню ЮАР мы почти не распробовали, она сильно европеизирована. Везде много жареного и обжаренного в кляре. Типичная еда — рыба фиш-энд-чипс, картошка фри, бургеры, мясо, запеченное до корочки. Овощей минимум. Можно найти морепродукты и рестораны с азиатской кухней, но если смотреть, чем питаются сами южноафриканцы, то это в основном фастфуд. Наверное, поэтому там так много людей с лишним весом — гораздо больше, чем в Марокко или Танзании, где мы были раньше.

В ЮАР очень много европейской еды. Местную кухню найти и отведать не так-то просто Источник: Евгения Дегтянникова

Зато есть вкусная рыба на гриле, морепродукты, свежие ананасы (около 100 рублей за штуку) и вяленое мясо — билтонг. Его делают из говядины, страуса или антилопы. Мы набрали его домой, это наш любимый формат сувениров — съедобный. Один раз мы были на клубничной ферме — покупаешь ведерко, сам собираешь клубнику на грядках и потом можешь посидеть в кафе. Там же были животные, детские развлечения, мини-гольф — приятное место для семьи.

Из продуктовых наблюдений: в продаже очень много авокадо, оно дешевое и вкусное. Но почти нет обычных огурцов — только длинные импортные в упаковке. Нам это показалось странным, потому что в других странах огурцы всегда есть в изобилии.

«Грабить детей — табу даже у преступников»

Что касается безопасности, перед поездкой мы смотрели обзоры и читали много отзывов. Очень многие писали, что в ЮАР может быть опасно, что бывают ограбления, особенно в определенных районах. Но я давно заметила: семьи с детьми гораздо реже попадают в такие истории. Грабить детей — табу даже у преступников. Мы не гуляли по темным улицам, а один раз, когда ужинали в центре, вернулись домой на машине сразу после.

Есть районы, куда действительно не стоит соваться ночью, но это справедливо для любого большого города. Более того, сейчас многие говорят, что туристический Кейптаун безопасен даже для одиночных путешественников.

Вид на главные достопримечательности — горы Львиную Голову и Столовую Источник: Евгения Дегтянникова

Мы пытались быть максимально аккуратными. У нас ничего не украли, кроме одного случая, когда мы проявили халатность. Мы пришли на общественный пляж и оставили обувь у входа, как привыкли делать на туристических пляжах. Две пары ботинок исчезли. Ничего страшного, но вывод сделали: если вы что-то оставили без присмотра, возможно, это уже не ваше. Про отели часто пишут в чатах, что иногда персонал может открыть сейф и незаметно вынуть одну–две купюры. Поэтому советуют не хранить все деньги в одном месте. Мы не жили в отеле и не сталкивались с этим лично, но такое обсуждают часто. В целом же мы чувствовали себя спокойно.

Аренда авто, левостороннее движение и дороги

Передвижение по стране — отдельная тема. Большинство туристов пользуется такси и приложениями Grab или Uber. Общественный транспорт есть, но мы в принципе никогда им не пользуемся: нас четверо, у нас багаж, поэтому мы всегда берем машину в аренду.

Как мы это делаем: сначала ищем рекомендации в Telegram-чатах, чтобы понять, какие компании проверенные. Потом обязательно связываемся с хозяином машины через WhatsApp, уточняем стоимость, страховку, размер залога и в какой валюте его нужно платить. Часто удобнее договориться отдать залог в долларах, если нет местной валюты. Очень важно — перед получением машины всегда снимаем ее на видео со всех сторон. В том числе мелкие царапины. Это защищает от любых спорных ситуаций при сдаче.

В этот раз мы взяли Volkswagen Polo. Машина стоила примерно 20 тысяч рублей за 11 дней плюс 300 долларов залога, которые нам потом полностью вернули. Мы всегда стараемся брать и сдавать машину в аэропорту — это удобнее. Если прилет ночью, то заказываем трансфер до жилья, а машину просим привезти утром, чтобы принимать ее при свете.

Правда, вместо заметенных снегом трасс, как у нас, здесь можно встретить горы песка, которые сметает океанским бризом Источник: Евгения Дегтянникова

В Марокко у нас был забавный случай: в отеле нам просто выдали машину без залога, взяли только копию прав и сказали: «Потом заплатите». Потом, когда мы вернулись, действительно взяли деньги и даже не проверили мелкие царапины. Бывает и такое: иногда люди доверяют тебе ровно настолько, насколько ты им доверяешь.

Но всё равно лучше перестраховаться: договориться обо всём заранее в переписке и фиксировать детали на видео. И еще одно важное преимущество переписки: если у вас не идеальный английский, вы можете в спокойном режиме уточнить все нюансы. Потом всегда можно показать: вот, мы это обсуждали, вот зафиксированная цена и условия.

В ЮАР левостороннее движение, к нему нужно привыкнуть. Обычно двух дней достаточно. Очень помогает штурман — человек, который сидит рядом и напоминает, куда поворачивать и по какой стороне нужно ехать. Я постоянно говорила: «Поворачиваем направо, едем по левой стороне». Это важно для безопасности, потому что по привычке легко улететь не туда.

За 11 дней Дегтянниковы проехали около тысячи километров Источник: Евгения Дегтянникова

Дороги там отличные. Мы проехали около тысячи километров — везде нормальная разметка, хорошее покрытие, всё понятно и комфортно. Единственное странное ощущение — как у нас зимой снег переметает трассу, там это делает песок. Весной в ЮАР сильные ветра с океана, и мы однажды попали в место, где весь асфальт был занесен песчаной пылью.

Это, кстати, те самые ветра, из-за которых мыс Доброй Надежды когда-то назывался мысом Бурь. Потом его переименовали, чтобы звучало оптимистичнее. В океане, кстати, мы купались, но вода была прохладная — всё-таки весна. Но мы не могли приехать в Африку и не зайти в океан, так что искупались, пусть и не так много.

Во сколько обошлось путешествие мечты?

Теперь про деньги. Перелет на четверых стоил 310 тысяч рублей. Жилье обошлось в 40 тысяч на 11 дней. Аренда машины — 20 тысяч рублей плюс 300 долларов залога, который нам вернули в конце. Остальное — это питание, входы в заповедники и пара экскурсий. На это ушло около 110 тысяч рублей. Я думала, что получится больше.

Оплачивали почти всё картой Россельхозбанка — это, как ни странно, единственная российская карта, которая там работает, хотя и не везде. Иногда снимали наличные, комиссия была небольшая. В среднем обед на четверых выходил примерно 3 тысячи рублей. Завтраки мы готовили в доме, покупали продукты заранее. Каждый день уезжали утром и возвращались вечером. Только один раз не вернулись ночевать — не рассчитали расстояние до мыса Игольного и сняли жилье уже на месте через букинг.

+6

По ценам ЮАР, конечно, дороже Азии. В Европе я давно не была, но, по ощущениям, уровень примерно европейский, хотя сами европейцы часто говорят, что здесь дешевле. Думаю, всё зависит от конкретной страны и города, с которыми сравнивать. В целом же я бы поставила ЮАР в один ряд с Москвой: что-то выходит немного дешевле, что-то дороже, но общий уровень примерно такой — и по продуктам, и по развлечениям, и по входным билетам в заповедники, и по жилью.

При этом я осталась довольна суммой, которую мы потратили. Нам удалось показать, что ЮАР — это не какая-то «запредельно дорогая» страна. Путешествие по стоимости вполне сопоставимо с поездкой в Турцию всей семьей, но при этом дает совершенно другие эмоции и впечатления. И это, мне кажется, очень важно: видеть, что мир шире привычных направлений. Тем, кто собирается в ЮАР, хочу дать простой совет: даже если у вас нет английского, не бойтесь. Достаточно установить переводчик еще на этапе подготовки и обязательно включить офлайн-режим. Современные приложения распознают речь, можно буквально говорить в телефон, и он переведет фразу. Этого вполне хватает, чтобы спокойно путешествовать.

Практичные советы

Если говорить о том, как организовать подобную поездку без турфирмы, то главный совет — готовиться заранее. Читать отзывы, смотреть обзоры, спрашивать тех, кто там уже был. Полезно не просто листать информацию, а отмечать на карте конкретные места, куда хотите поехать. Тогда, когда вы окажетесь на месте, не будет стресса: «Куда теперь?» Всё уже будет намечено, и поездка пройдет спокойно.

Источник: Евгения Дегтянникова Источник: Евгения Дегтянникова

Нам наших 11 дней хватило буквально впритык. Хотелось бы еще парочку. Мы каждый день куда-то ездили и почти не сидели дома. На пляже, кстати, тоже особо не полежишь: солнце очень сильное, даже весной. В первый же день мы сгорели и потом стали осторожнее: головные уборы, кремы, меньше открытого солнца.

Если ехать без турфирмы, всё нужно бронировать заранее: жилье, машину, уточнять время заселения и получения авто. Очень удобно, когда вас встречают с табличкой в аэропорту: не нужно ловить Wi-Fi и искать, где ваш водитель. И, конечно, как и в любой точке мира, важно следить за вещами: камера, телефон, обувь — всё, что можно забыть на лавочке. Это не только про ЮАР, это везде работает.

Прилетая в страну, заранее продумайте вопрос связи: где купить сим-карту, какую взять. В аэропорту обычно дороже, но иногда удобнее. Мы взяли 20 ГБ за 1,3 тысячи рублей — это было выгодно. Можно рассматривать и eSIM, но они, как правило, дороже. Главное — чтобы вы были на связи. И страховку обязательно оформлять в любую заграничную поездку. Медицина за рубежом дорогая, и лучше ни на что не надеяться.

Путешествовать на авто с детьми гораздо проще, считает Евгения. Ведь всегда можно устроить перерыв Источник: Евгения Дегтянникова

Если говорить про путешествия с детьми, то мы всегда исходим из интересов всей семьи. Не только взрослых, не только детей. Мы чередуем виды активности: день — пляж или море, другой — город, третий — природа, затем — экскурсия. Машина в таких поездках — огромный плюс. Это ваш маленький домик: устали — сели, поспали, передохнули. Мы детей специально спать никогда не укладываем, они сами вырубаются по дороге. Это же касается и взрослых — иногда просто нужно посидеть в тишине.

Перекус в дороге — вообще спасение. У меня всегда с собой батончики, хлебцы, фрукты. Чаще всего «семейная напряженность» — это просто голод. Пошел перекус — и всем легче. В машине всегда лежат большие бутылки воды, теплые вещи, купальники — чтобы быть готовыми к любой ситуации. Машина делает вас автономными: хотите — остаетесь, хотите — едете дальше, ни под кого не подстраиваетесь.

Дальше — только в Антарктиду!

После ЮАР желание путешествовать стало только сильнее. Стало понятно, что дальние маршруты — это не страшно и не сложно. И что это, скорее всего, только начало. Муж, например, сказал, что его «моральная граница» теперь — Чили. Значит, будем планировать Чили. Возможно, даже с мечтой доехать до Антарктиды. Не знаем пока, с детьми или без, но сама идея уже вдохновляет.

Отдельным теплым моментом стала встреча с моей подругой из США: мы случайно оказались в ЮАР одновременно. Она приехала со своим 79-летним другом, который до сих пор путешествует по миру. Он посмотрел на наших детей и сказал, что его американские внуки уже давно бы разнесли ресторан, а наши спокойно едят, гуляют, смотрят мультики и не создают никому проблем. Сказал, что в Америке таких детей мало. Это было очень приятно услышать. Конечно, и у нас бывают разные дети и взрослые, но в моем окружении действительно много ребят, которые понимают границы и умеют себя вести. И это заслуга родителей.

В этой поездке тюменцы поняли, что дальние путешествия не так страшны, как кажутся сначала Источник: Евгения Дегтянникова