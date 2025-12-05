России угрожают новой войной, а Украина встала перед опасным выбором: главные новости про СВО

У Владимира Зеленского не осталось козырей, считает Дональд Трамп Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

США обсудили свой мирный план по урегулированию конфликта на Украине с Москвой и Киевом. Обе стороны нашли точки соприкосновения, но компромисса по ключевым вопросам достичь не удалось. Тем временем в Европе уже напрямую заявляют, что не верят в проигрыш России, а президент Соединенных Штатов говорит, что условия для Украины становятся все хуже. В это же время НАТО строит планы относительно ударов по России. Расскажем о происходящем на СВО и политических решениях за последние семь дней.

Взаимные удары России и Украины

Российские регионы на протяжении всей спецоперации подвергаются атакам беспилотников. И эта неделя не стала исключением.

Один из ударов пришелся по Краснодарскому краю. На Афипском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар, сообщил оперштаб региона. Пострадавших нет. Персонал успели эвакуировать в убежище.

В Гуково Ростовской области без отопления остались две больницы, 128 многоэтажных домов, шесть детских садов и четыре школы, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Пострадавших нет.

«За ночь воздушной атаке врага подверглись Гуково, Новошахтинск, Чертковский и Мясниковский районы <…> Возгорание произошло на одном из промпредприятий в Новошахтинске. Пожар на площади 50 кв.метров оперативно потушен», — написал глава региона в Telegram-канале.

В Дагестане жители услышали несколько взрывов. Над Каспийском сбили беспилотники. В результате атаки пострадала 12-летняя девочка, сообщил Минздрав региона.

Место, где предположительно произошла атака в Дагестане Источник: Baza / Telegram

В результате падения обломков БПЛА загорелась нефтебаза в Тамбовской области, сообщил глава региона Евгений Первышов.

«На место оперативно прибыли пожарные расчеты и представители правоохранительных органов. Привлечены все необходимые силы и средства», — рассказал Первышов в своем Telegram-канале.

В Орловской области в результате ночной атаки беспилотников произошло возгорание на объектах топливно-энергетического комплекса в Ливенском районе, сообщил глава региона Андрей Клычков.

«Пострадавших нет, на месте происшествия работают сотрудники МЧС, проводятся необходимые мероприятия по ликвидации последствий», — написал губернатор в Telegram-канале.

Несколько атак прошли в Белгородской области. Во время одной из них пострадали три мирных жителя. Несколько автомобилей получили серьезные повреждения, а из окон домов вылетели стекла.

Последствия одной из атак по Белгородской области Источник: Настоящий Гладков / Telegram

По словам главы региона Вячеслава Гладкова, в селе Белянка в результате удара дрона по грузовому автомобилю ранены двое мужчин. У одного пострадавшего осколочное ранение ноги. Второго с закрытым переломом ноги доставили в городскую больницу. В Борисовке ранило мужчину. У него минно-взрывная травма и множественные осколочные ранения ног.

Также в Белгороде из-за атак сорвался концерт SHAMAN'а (Ярослава Дронов). Его супруга глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что украинские военные собирались нанести ракетный удар по площадке. В результате выступление пришлось отменить.

Источник: Екатерина Мизулина / Telegram

Президент России Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск. Там он заслушал доклады о текущей ситуации на фронте.

Глава российского Генштаба Валерий Герасимов доложил о взятии городов Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области. Он добавил, что российские военные вошли в Красный Лиман.

В Северске же идут уличные бои. По его словам, ВС РФ ежедневно освобождают в нем около 100 зданий. Около 30% домов в Константиновке перешли под контроль российской армии. Также развивается наступление в Днепропетровской области.

Помимо этого российским военным удалось освободить населенные пункты Зеленый Гай, Доброполье и Червоное в Запорожской области, сообщает Минобороны. Также под контроль России перешло Безымянное в ДНР.

ВС РФ за неделю нанесли массированный и четыре групповых удара по военным объектам на Украине в ответ на атаки Киева на гражданские объекты, сообщает МО РФ. Целями стали предприятия ВПК, объекты ТЭК, места временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, отметили в Минобороны.

Помощь Украине

Западные союзники Киева продолжают оказывать помощь стране. Речь идет как о военной, так о финансовой поддержке.

Украина и Норвегия заключили соглашение о совместном выпуске беспилотников. Опытное производство начнется в 2026 году, сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с главой Минобороны Норвегии Торе Сандвиком.

Еврокомиссия предлагает предоставить Украине кредит в размере 165 млрд евро, за счет замороженных российских активов, сообщает Politico со ссылкой на документ.

Репарационный кредит будет включать 25 млрд евро российских активов, замороженных на счетах частных банков стран евроблока, а также 140 млрд евро, которые находятся в бельгийском депозитарии Euroclear.

Правительство Великобритании готово передать Украине замороженные активы РФ на 10,6 млрд долларов, пишет газета The Times со ссылкой на источник в кабинете министров.

Источник издания также утверждает, что Великобритания пытается заключить сделку с Европейским союзом и другими странами, включая Канаду, чтобы выделить до 100 млрд фунтов стерлингов на военные нужды Киева. Это покроет более двух третей финансовых потребностей Украины на ближайшие два года, информирует The Times.

Украина же добивается выделения примерно 1 млрд евро дополнительного европейского финансирования до конца года для покупки американского оружия, заявила посол страны в НАТО Елена Гетманчук в интервью Bloomberg.

«Мы будем чрезвычайно признательны за новые взносы от союзников, чтобы Украина могла получать снаряжение через PURL без перерывов», — сказала она.

Однако не все готовы идти на большие траты. Италия выходит из программы НАТО по закупке американского оружия для Киева. Министр иностранных дел и вице-премьер страны Антонио Таяни считает, что достижение договоренностей по урегулированию ситуации на Украине позволит прекратить поставки вооружения, пишет Bloomberg. Таяни подчеркнул, что Рим продолжит поддерживать Киев, однако выступает против расширения военной помощи в период переговоров о прекращении огня.

США вовсе не считают реалистичным продолжение неограниченной поддержки Киева, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в интервью Fox News.

«Некоторые люди полагают, что наша политика должна состоять просто в продолжении финансирования Украины в неограниченных объемах столько, сколько продолжается эта война. Это нереалистично. Это не является реальностью и этого не будет», — заявил Рубио.

Более того, США работают со странами ЕС, чтобы блокировать план Еврокомиссии по экспроприации активов РФ, сообщает Bloomberg.

Администрация президента США Дональда Трампа планирует вернуть России ее замороженные активы после подписания мирного соглашения, пишет Politico со ссылкой на двух высокопоставленных дипломатов. Об этом американские чиновники сказали посланнику Евросоюза по вопросам санкций Дэвиду О'Салливану во время его визита в Вашингтон летом.

В сентябре, после поездки О'Салливана, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине «репарационный кредит» под залог заблокированных активов России.

Обсуждение мирного плана

За прошедшие семь дней прошло несколько обсуждений мирного плана, который предлагал президент США Дональд Трамп.

Сначала переговоры прошли в Майами. На них присутствовали представители Вашингтона и Киева. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров назвал их «продуктивными и успешными».

«Мы обсудили все важные для Украины вопросы. И США оказали нам огромную поддержку», — сказал Умеров.

Украинская и американская делегации на переговорах обсуждали в том числе судьбу «многомиллиардных российских активов», замороженных западными странами, сообщает ABC News со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров. Он подчеркнул, что этот вопрос был «ключевым для россиян».

По данными The Washington Post, помимо замороженных активов, стороны также затронули гарантии безопасности для Украины и проведение в ней выборов, сообщил источник. «РБК-Украина» писал, что переговоры были сфокусированы на проблемных вопросах, в том числе территориальных и о членстве Украины в НАТО.

При этом, по данным источника ABC News, по территориальным уступкам «прогресса нет». Он заявил, что Россия якобы не готова обсуждать прекращение огня, а Украина — идти на отказ от земель.

Переговоры ведутся не только между Киевом, Москвой и Вашингтоном. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Киев президента Кипра Никоса Христодулидиса заявил, что в ближайшие месяцы Украина достигнет серьезного успеха в процессе вступления в Евросоюз. Такой исход был одним из основных требований украинской стороны.

После Украины президент России Владимир Путин провел переговоры со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Москве. Они обсуждали пути урегулирования конфликта на Украине. Встреча продлилась почти пять часов.

Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что она была полезной и конструктивной. За пять часов стороны обсудили несколько вариантов плана по урегулированию на Украине, однако компромиссного решения пока не нашли. Москва получила еще четыре документа, помимо изначального плана Трампа из 28 пунктов. США и Россия заявили о готовности продолжать совместную работу.

Стива Уиткоффа встретили в Москве Источник: Кремль. Новости / Telegram

Ушаков отметил, что на переговорах обсуждались не конкретные формулировки, а суть американских мирных документов. Россия согласна с некоторыми пунктами, однако есть и те, которые вызвали «критическое, даже отрицательное отношение», отметил помощник президента.

Основным предметом спора в переговорах по урегулированию конфликта на Украине являются оставшиеся под контролем Киева 20% территории ДНР, считает американский госсекретарь Марко Рубио.

«То, из-за чего они буквально сейчас спорят, — это пространство примерно в 30–50 километров и 20% Донецкой области, которые остаются [под контролем Украины]. Мы пытались выяснить, и я думаю, добились некоторого прогресса, с чем украинцы могут жить, что даст им гарантии безопасности на будущее», — сказал Рубио в интервью телеканалу Fox News.

Американская сторона разделила 27 пунктов плана президента США Дональда Трампа на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. По словам Путина, они так или иначе были основаны на договоренностях с лидером на Аляске.

Также Путин рассказал о главной проблеме, которая привела к боевым действиям. Россия пыталась выстроить отношения между ДНР и ЛНР и Украиной, но Киев их не признавал, а республики не хотели оставаться в ее составе и выразили это на референдуме. Президент подчеркнул, что российские военные при любом исходе освободят Донбасс и Новороссию — военным или другим путем.

Украина на фоне всех обсуждений оказалась в шатком положении. Любое решение по мирному плану может сводиться к тому, что «сейчас все плохо, а потом, возможно, будет еще хуже», пишет Financial Times. Надежды Киева на поддержку со стороны Запада становятся все более призрачными, поскольку у США и Европы нет единой воли или возможностей гарантировать будущую безопасность Украины. В итоге перед Киевом встал перед выбором: либо «горький компромисс», либо продолжение борьбы, которая может привести к еще худшим последствиям.

Новые инициативы по урегулированию конфликта также продолжаются. Премьер Венгрии Виктор Орбан предложил вернуть Украину к статусу «буферного государства» между Россией и НАТО.

По его мнению, после включения в НАТО стран Прибалтики сформировалась восточная граница блока, а Украина стала «буферным государством» между блоком и Россией, что «гарантировало военную безопасность Европы и военный баланс, который стал основой мира».

Сейчас, говорит Орбан, Москва и НАТО обвиняют друг друга в нарушении этого баланса: Россия считает, что Украину намерены сделать страной — членом блока, а Запад считает, что Москва планирует ликвидировать Украину как «буферную зону» и подготовить нападение на территорию НАТО.

Однако важность мирного соглашения между Россией и Украиной никто не исключает. По мнению министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, оно должно заключаться не только в прекращении боевых действий, но и в создании условий для стабильности по всей Европе.

Более того, никто на Западе в действительности не верит в поражение России в конфликте с Украиной, заявил премьер Бельгии Барт де Вевер, комментируя инициативу ЕС об изъятии российских активов.

По его словам, раньше никогда не случалась кража замороженных активов другой страны. Даже во время Второй мировой войны деньги Германии не были конфискованы, а только заморожены, напомнил он.

«По окончании боевых действий проигравшее государство должно отказаться от этих активов полностью или частично, чтобы компенсировать ущерб победителям. Но кто на самом деле верит, что Россия проиграет на Украине? Это басня, полная иллюзия», — считает де Вевер.

Трамп уверен, что условия для урегулирования конфликта на Украине для Киева сейчас значительно хуже, чем были ранее.

«Когда я был в этом офисе, то говорил об отсутствии козырей. Я сказал (президенту Украины Владимиру Зеленскому), что у вас нет карт. Вот тогда и нужно было договариваться», — сказал Трамп.

Европа также начинает признавать, что Киеву придется пойти на территориальные уступки, пишет газета El País. Пока мысль о том, что Украина согласится на потерю своих территорий, особенно вызывает сопротивление в странах Балтии и Польше.

Продолжение боевых действий

Завершения конфликта на Украине «пока не предвидится». Так о сроках окончания боевых действий высказался заместитель командующего Штаба поддержки и подготовки НАТО на Украине (NSATU) Майк Келлер в интервью Welt.

По его словам, Запад должен продолжать обеспечивать Украину «постоянным потоком ресурсов». Он отметил, что Киев до сих пор оказывает сопротивление, хоть и сталкивается с нехваткой оружия.

Также НАТО изучает возможность «упреждающих» ударов по России. По данным издания FT, представители организации рассматривают удары по РФ как агрессивный «ответ» на действия России, которую обвинили в кибератаках.

Владимир Путин ответил на угрозы НАТО. Он отметил, что РФ не собирается воевать с европейскими странами, но если Европа начнет войну, то Россия готова ответить «прямо сейчас».

«Если Европа вдруг начнет с нами войну, мне кажется, это будет очень быстро. Это же не Украина. С Украиной — мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько. Это не война в прямом, современном смысле этого слова», — заявил Путин.