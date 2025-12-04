Базам МВД в России нашли новое применение. Через них начнут искать не только преступников: новости 4 декабря

МВД поможет людям искать старых знакомых Источник: Лина Саитова / 116.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 4 декабря.

Три машины подряд сбили мужчину в Ярославле

Житель Ярославля погиб после того, как его сбили сразу три автомобиля подряд. Об этом сообщили в региональном управлении Министерства внутренних дел РФ.

По версии следствия, водитель Volkswagen наехал на пешехода, после чего его отбросило на встречную полосу движения, где он попал под колеса еще двух иномарок.

Пешеход получил серьезные травмы. Он скончался еще до приезда бригады скорой помощи. Проезжавшие мимо автомобилисты видели на проезжей части тело, накрытое простыней, пишет 76.RU.

Оливье стал дороже

Минимальная стоимость базового набора продуктов для приготовления салата оливье в крупных торговых сетях выросла за 2025 год на 2,1%. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).

«Минимальная стоимость продуктов для приготовления популярного новогоднего салата оливье на 4 персоны в крупных торговых сетях выросла за год на 2,1%, до 363 рублей», — говорится в сообщении.

Картофель за год подешевел на 31%, лук — на 22%, морковь — на 19%. Куриные яйца стали дешевле на 14%, майонез — на 13%. При этом подорожали консервированный горошек (+22%), маринованные огурцы (+14%) и вареная колбаса (+2%), пишет ТАСС. По данным Росстата, в среднем по стране с учетом всех каналов продаж набор продуктов для аналогичного количества оливье стоит 618 рублей, что на 41% выше, чем в сетевом ритейле.

Центробанк выпустит памятную монету с «Фиксиками»

Центробанк России выпустит в обращение памятные монеты «Фиксики». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Они появятся 5 декабря. Монетки будут номиналом:

3 рубля — из серебра;

25 рублей — из стали с никелевым покрытием;

25 рублей — из медно-никелевого сплава с цветным покрытием.

«Детский сериал „Фиксики“ появился в России в 2010 году. Его герои — маленькие человечки, которые живут внутри различных приборов и механизмов. Фиксики отлично разбираются в технике и легко объясняют детям, как всё устроено в современном мире», — говорится в сообщении.

В Уфе разбился вертолет

Частный вертолет опрокинулся при взлете с площадки в Уфе. Об этом сообщают экстренные службы Башкирии.

Происшествие случилось вблизи деревни Атаевки. По данным Приволжской транспортной прокуратуры, речь идет о вертолете Eurocopter AS-350.

Как сообщили UFA1.RU в Минздраве, пилот выжил. Его с травмами забрала скорая помощь.

МЧС уточняет, что пожара при опрокидывании вертолета не произошло. В причинах и обстоятельствах инцидента разбираются ведомства.

Школьников ждет масштабная реформа

В России обновили единые требования к образованию старшеклассников (10–11-е классы). Новые стандарты опубликовало Минпросвещения РФ.

По новым требованиям, с 1 сентября 2027 года учащиеся старших классов будут обязаны осваивать минимум 13 школьных дисциплин. Помимо этого, два предмета предстоит изучать на углубленном уровне. В регионах также может быть предусмотрено преподавание родного языка и литературы, пишет РИА Новости.

Образовательные учреждения сами могут формировать специализированные классы (например, с углубленным изучением физики и математики, литературы и истории или медицины). Количество учебных занятий за два года должно составлять не менее 2312 часов и не более 2516 часов, то есть не более 37 часов в неделю. Школы могут сами определять и утверждать расписание учебных и внеурочных занятий.

FaceTime заблокировали в России

Роскомнадзор принял решение ограничить работу FaceTime на территории России. По информации правоохранительных органов, популярный сервис видеозвонков стал инструментом для незаконных действий. Пока неизвестно, будет ли блокировка временной мерой или постоянным решением.

FaceTime — это сервис от Apple для видео- и аудиозвонков между устройствами компании (iPhone, iPad, Mac). Для работы достаточно иметь Apple ID и доступ в интернет (можно использовать как Wi-Fi, так и мобильный интернет). Никаких дополнительных регистраций и сложных настроек не требуется.

«FaceTime используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан», — сообщили в службе.

Проблемы с работой FaceTime начались еще в сентябре. Пользователи стали замечать периодические сбои в работе сервиса, задержки при подключении и потерю качества связи. За последнюю неделю сервис практически полностью прекратил свою работу в России.

Отключению WhatsApp* нашли альтернативу

WhatsApp* не обязательно блокировать полностью, в качестве альтернативы могут быть точечные ограничения. Таким мнением поделился экс-премьер министр РФ, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.

«Там, где есть экстремизм, терроризм, это можно блокировать. Технически сегодня эта возможность есть», — сказал Степашин в беседе с ТАСС.

Он отметил, что не является сторонником блокировки. Такой подход применялся в Советском Союзе и не привел ни к чему хорошему.

У части пенсионеров выплаты в январе вырастут на 35%

В январе 2026 года пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, смогут рассчитывать на значительное увеличение своих выплат. Рост составит 35% по сравнению с декабрьскими начислениями, сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Он отметил, что, помимо плановой индексации, 80-летние пенсионеры получат дополнительные выплаты в размере 11 тысяч рублей. Эта сумма складывается из фиксированной части пенсии (9,58 тысячи рублей) и надбавки за уход (1414 рублей).

«Если, допустим, страховая пенсия у такого пенсионера в декабре 2025 года составляла 40 тысяч рублей, то в январе 2026 года она будет увеличена до 54 тысяч рублей. У пенсионера из приведенного примера страховая пенсия по старости в январе будет на 35% выше декабрьской выплаты», — привел пример Балынин в разговоре с «Газетой.Ru».

Мошенники стали использовать перерасчет пенсии ради обмана

Мошенники начали обзванивать россиян и говорить о положенном перерасчете пенсии. В итоге пенсионеры остаются и без мнимой прибавки, и без собственных средств.

Звонок делается якобы из Пенсионного фонда. Хотя с 2023 года после объединения с Фондом социального страхования Российской Федерации (ФСС) он стал называться Социальный фонд России (СФР). Гражданам сообщают о перерасчете пенсии за 2016–2018 годы.

Мошенник предлагает пройти якобы перерегистрацию в Пенсионном фонде и называет первые цифры банковской карты жертвы. Далее он просит назвать последующие, тем самым получив полный номер, а затем спрашивает и код, который приходит в СМС. Как выяснило РИА Новости, жертва, которая столкнулась с такой схемой, лишилась средств с банковской карты.

В Подмосковье накрыли элитный рехаб

В Подмосковье задержали восемь сотрудников двух реабилитационных центров. По данным следствия, в рехабах силой удерживали постояльцев, ограничивали в еде и воде. Подозреваемые самостоятельно устанавливали режим и правила лечения от наркотической зависимости.

«Внутри находились 30 человек в возрасте от 19 до 75 лет. Они сообщили сотрудникам полиции о систематических фактах физического насилия, психологического давления, изоляции, ограничений в пище и воде, а также об использовании в отношении их сильнодействующих препаратов без медицинских назначений», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Люди приезжали в центры на лечение из разных регионов, стоимость их нахождения варьировалась от 50 до 80 тысяч рублей ежемесячно, уточнили в пресс-службе подмосковного Следственного комитета. MSK1.RU рассказали подробнее о владельцах скандального рехаба.

МВД помогут россиянам найти старых знакомых

Россияне скоро смогут через портал «Госуслуги» и МВД подать запрос о поиске человека: старого знакомого, бывшего коллеги или родственника, с которым связь давно потеряна. Правительственная комиссия уже рассмотрела законопроект, меняющий механизм предоставления адресно-справочной информации.

Сегодня МВД не может делиться персональными данными. В результате из более чем 250 тысяч запросов в год положительный ответ получают лишь 2–3% заявителей, пишет «Российская газета».

По новой системе МВД не будет раскрывать адреса и телефоны человека, но сможет само отправить ему информацию о том, что его ищут, и передать контакты заявителя. Дальше решение принимает сам адресат, отвечать или нет.