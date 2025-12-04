В Ярославле пешехода насмерть переехали три машины. Видео

Ранним утром 4 декабря в Ярославле произошло смертельное ДТП. Авария с пешеходом случилась в 7:30 на Промышленной улице, неподалеку от дома № 18 в Дзержинском районе.
По версии Госавтоинспекции, 39-летний водитель иномарки Volkswagen Tiguan сбил 61-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.
«В результате чего пешехода отбросило на автомобиль Honda CR-V, движущийся во встречном направлении, под управлением 35-летнего мужчины, после чего на лежащего на проезжей части пешехода произвел наезд автомобиль KIA Sportage, под управлением 46-летнего мужчины», — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.
Пешеход получил серьезные травмы. Он скончался еще до приезда бригады скорой помощи. Проезжавшие мимо автомобилисты видели на проезжей части тело, накрытое простыней.
На месте ДТП работают правоохранители.
«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.