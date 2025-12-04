В Ярославле пешехода насмерть переехали три машины. Видео

В Ярославле произошло смертельное ДТП Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Ранним утром 4 декабря в Ярославле произошло смертельное ДТП. Авария с пешеходом случилась в 7:30 на Промышленной улице, неподалеку от дома № 18 в Дзержинском районе.

По версии Госавтоинспекции, 39-летний водитель иномарки Volkswagen Tiguan сбил 61-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.

«В результате чего пешехода отбросило на автомобиль Honda CR-V, движущийся во встречном направлении, под управлением 35-летнего мужчины, после чего на лежащего на проезжей части пешехода произвел наезд автомобиль KIA Sportage, под управлением 46-летнего мужчины», — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.

Пешеход получил серьезные травмы. Он скончался еще до приезда бригады скорой помощи. Проезжавшие мимо автомобилисты видели на проезжей части тело, накрытое простыней.

Автомобилисты показали последствия аварии Источник: Жесть Ярославль / Telegram

На месте ДТП работают правоохранители.