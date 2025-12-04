НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

0 м/c,

 762мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,96
EUR 90,59
Экопроекты российских компаний
Очередь за лекарствами
«Умные решения»
Новое кладбище
Что подарить и как отметить Новый год
Десятки домов — без отопления
На СВО погиб воспитатель
Гришаева обосновалась в Вятском
Погром на кладбище
Происшествия В Ярославле пешехода насмерть переехали три машины. Видео

В Ярославле пешехода насмерть переехали три машины. Видео

На месте ДТП работают правоохранители

2 016
В Ярославле произошло смертельное ДТП | Источник: Жесть Ярославль / TelegramВ Ярославле произошло смертельное ДТП | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

В Ярославле произошло смертельное ДТП

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Ранним утром 4 декабря в Ярославле произошло смертельное ДТП. Авария с пешеходом случилась в 7:30 на Промышленной улице, неподалеку от дома № 18 в Дзержинском районе.

По версии Госавтоинспекции, 39-летний водитель иномарки Volkswagen Tiguan сбил 61-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.

«В результате чего пешехода отбросило на автомобиль Honda CR-V, движущийся во встречном направлении, под управлением 35-летнего мужчины, после чего на лежащего на проезжей части пешехода произвел наезд автомобиль KIA Sportage, под управлением 46-летнего мужчины», — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.

Пешеход получил серьезные травмы. Он скончался еще до приезда бригады скорой помощи. Проезжавшие мимо автомобилисты видели на проезжей части тело, накрытое простыней.

Автомобилисты показали последствия аварии

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

На месте ДТП работают правоохранители.

«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ДТП Полиция Тело
Лайк
TYPE_LIKE2
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED4
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD5
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
Гость
1 час
Женщина с Севера не ошибалась, злые люди в Ярославле
Гость
1 час
Дорожное движение в Ярославле и области организовано отвратительно. Постоянные ДТП. Люди гибнут чуть ли не каждый день.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Погружение в безумие с Лоуренс и Паттинсоном: стоит ли смотреть «Умри, моя любовь», который хвалили в Каннах
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
Звезда «Слова пацана» снялся в душераздирающем фильме «Одна надежда» — почему его нужно посмотреть каждому
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Ромком, который вы давно ждали: кому точно стоит посмотреть фильм «Сводишь с ума»
Анна Колотова
Мнение
«Старость не болезнь»: психолог о том, как не утратить молодость раньше времени
Лариса Паркина
Мнение
Купил квартиру и остался должен. Эксперт назвала пять финансовых ловушек при покупке жилья на вторичке
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление