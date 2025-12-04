Президент на удаленке: как 20-летний британец основал свое государство, но не может в него попасть

У 20-летнего Дэниела Джексона есть своя собственная страна в Европе, а он — самый молодой президент. Но есть нюанс: Дэниел не может въехать в свое государство — Республику Вердис.

Как британец основал государство и что пошло не так, смотрите в видео выше.

Всё началось с того, что в 14 лет он заметил бесхозный кусок леса на берегу Дуная. Территория образовалась в результате пограничного спора между Сербией и Хорватией, формально она никому не принадлежала, тогда юный британец решил, что тут будет его государство. С годами детская шалость вышла из-под контроля — у Республики Вердис появился свой флаг, герб, законодательство и даже 400 граждан.

В 2023 году, когда президент Вердиса Джексон решил обосноваться в своей стране, власти Хорватии сочли его угрозой национальной безопасности, депортировали и запретили въезд. Пожизненно. И всё бы ничего, но попасть в Вердис, не пересекая границ Хорватии, почти нереально. Так что Дэниел вынужден руководить своим крошечным государством удаленно из британского городка Дувр и подрабатывать разработчиком онлайн-игр, чтобы покрывать расходы на хостинг сайта своей страны, а также на различные акции и пикеты, направленные на то, чтобы обратить внимание мирового сообщества и призвать его признать Вердис.

А вы бы хотели свою страну? Пишите в комментариях.