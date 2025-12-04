НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Когда пройдет «Прямая линия» с Путиным: в Кремле назвали дату и поделились подробностями

Когда пройдет «Прямая линия» с Путиным: в Кремле назвали дату и поделились подробностями

Традиционно мероприятие объединят с большой пресс-конференцией и назовут «Итоги года с президентом»

407
Владимир Путин в прямом эфире ответит на вопросы россиян и журналистов | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUВладимир Путин в прямом эфире ответит на вопросы россиян и журналистов | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Владимир Путин в прямом эфире ответит на вопросы россиян и журналистов

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Президент России Владимир Путин проведет «Итоги года» 19 декабря 2025 года в 12:00 (мск). Мероприятие уже в третий раз объединит в себе два формата: «Прямую линию» и большую пресс-конференцию. На «Итогах года» президенту смогут задать свои вопросы все россияне.

«Итоги года с Владимиром Путиным» — формат совмещённой пресс-конференции и прямой линии президента России. Раньше два этих мероприятия проводились в разные даты. На пресс-конференции Путин общался с журналистами, а на «Прямой линии» отвечал на вопросы россиян. В 2022 году оба мероприятия отменили, а в 2023 году решили объединить их в одно.

Во время «Итогов года» президент отвечает на вопросы россиян и журналистов. Среди актуальных тем у граждан и СМИ в основном:

  • жильё;

  • коммунальные услуги;

  • внешняя и внутренняя политика страны;

  • медицина.


«Приём вопросов будет осуществляться с 15:00 мск 4 декабря и вплоть до окончания программы 19 декабря», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Любой желающий может задать президенту вопросы на волнующие темы. Направить их можно, как только откроют специальную форму приема. Обычно это происходит примерно за две недели до «Итогов года» — в конце ноября — начале декабря.

Задать вопросы можно по телефону 8 800 200-40-40 или с помощью СМС- или ММС-сообщения по номеру 0-40-40. Вопросы также можно отправить через специальное мобильное приложение, сайт Moskva-putinu.ru (Москва-путину.рф).

Текстовые и видеовопросы президенту можно отправить также через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Официальные группы программы — vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu. Можно также воспользоваться чат-ботом в мессенджере MAX — max.ru/moskvaputinu.

Кроме того, с прошлого года на мероприятии используется гибридный формат вопросов, когда журналисты задают их из зала, а жители — по видео-конференц-связи. Видеовопросы граждане могут отправить через социальные сети: «ВКонтакте» и «Одноклассники». Сам сбор вопросов будут осуществлять с использованием искусственного интеллекта.

«Это позволит нам буквально в максимально оперативном режиме до президента доводить в ходе подготовки весь срез общественного мира», — заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Перед «Итогами года» в прошлом году жители разных уголков России отправили более полумиллиона обращений президенту. Тогда граждане также активно задавали вопросы по поводу развития транспортной инфраструктуры, обеспечения доступности жилья, обсуждали с президентом систему здравоохранения и социальные выплаты.

В отдельном материале можно почитать, о чем президент говорил на прошлых «Итогах года». Там мы кратко собрали главные тезисы: про экономику страну, меры поддержки граждан и переговоры с Украиной.

Алена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
