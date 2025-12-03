Всем новогодние выплаты! Кому ждать 13-й пенсии и сколько денег хотят дать

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР) выступил с интересным предложением: он хочет, чтобы все пенсионеры страны получали дополнительную выплату перед Новым годом. Рассказываем об инициативе подробнее.

Что конкретно предлагается

Каждый пожилой россиянин, получающий пенсию, сможет рассчитывать на новогодний бонус в размере 5000 рублей. Это коснётся как тех, у кого страховая пенсия, так и получателей социальной пенсии по старости.

Главные особенности выплаты:

Она будет ежегодной;

Деньги не будут облагаться налогом;

Перечислять их будут заранее — минимум за 2 недели до 31 декабря.

Теперь слово за Минтрудом. Ведомство должно рассмотреть это предложение и принять решение. Если инициатива будет одобрена, уже в следующем году пенсионеры смогут получить приятный финансовый подарок к праздникам.

Но даже если это предложение не примут, дополнительная выплата перед Новым годом все-таки будет. Правда не у всех: пенсионеры, которые получают деньги в начале месяца, в конце декабря получат пенсию за январь. Это касается как работающих, так и неработающих пенсионеров. Выплата будет проиндексирована на 7,6%.

К слову, предложения о дополнительных выплатах пенсионерам звучат не впервые. Сергей Миронов выступал с инициативой ввести ежегодную 13-ю пенсию к Новому году.

В прошлом году депутаты также предлагали ввести эту выплату. О том, что такое 13-я пенсия и почему ее не ввели раньше, можно узнать в отдельном материале.