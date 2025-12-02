Владимир Путин сообщил, что ВС РФ полностью контролируют Купянск

Правобережная и левобережная части Купянска — крупного транспортного узла в Харьковской области — находятся под полным контролем ВС РФ. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.



— Купянск состоит из двух частей — одна часть наибольшая, основная, центр города, на правом берегу реки. Меньшая часть — на левом берегу. Российские войска контролируют как правобережную часть целиком, так и левобережную часть тоже целиком, — сказал президент.