Правобережная и левобережная части Купянска — крупного транспортного узла в Харьковской области — находятся под полным контролем ВС РФ. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
— Купянск состоит из двух частей — одна часть наибольшая, основная, центр города, на правом берегу реки. Меньшая часть — на левом берегу. Российские войска контролируют как правобережную часть целиком, так и левобережную часть тоже целиком, — сказал президент.
Владимир Путин сообщил, что ВС РФ полностью контролируют Купянск
Город состоит из двух частей, расположенных по берегам реки Оскол
