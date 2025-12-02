НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Владимир Путин сообщил, что ВС РФ полностью контролируют Купянск

Владимир Путин сообщил, что ВС РФ полностью контролируют Купянск

Город состоит из двух частей, расположенных по берегам реки Оскол

32
Правобережная и левобережная части Купянска — крупного транспортного узла в Харьковской области — находятся под полным контролем ВС РФ. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

— Купянск состоит из двух частей — одна часть наибольшая, основная, центр города, на правом берегу реки. Меньшая часть — на левом берегу. Российские войска контролируют как правобережную часть целиком, так и левобережную часть тоже целиком, — сказал президент.

