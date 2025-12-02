Астрономы заметили тревожный сигнал: Солнце готовится к супервзрыву. Новости 2 декабря

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 2 декабря.

Болельщики избили футболистов из-за плохой игры

После поражения футбольного клуба (ФК) «Ницца» в матче с «Лорьяном» фанаты клуба напали на футболистов на тренировочной базе. Об этом пишет издание Foot Mercato со ссылкой на источник.

В потасовке участвовали около 400 человек. Изначально они призывали главного тренера Франка Эза уйти в отставку, но после этого начали оскорблять и самих футболистов.

Десятки фанатов избивали ногами игроков Жереми Бога и Терема Моффи. Фанаты считают, что двое этих футболистов «больше никогда не должны играть за „Ниццу“».

Известно, что в разных турнирах команда потерпела шесть поражений подряд. В текущем сезоне ФК «Ницца» находится на 10-м месте в чемпионате Франции с 17 очками и занимает 36-ю позицию в Лиге Европы, проиграв все пять матчей.

Полицейского осудили за поцелуй при исполнении служебных обязанностей

Полицейского из Германии осудили за поцелуй россиянки при исполнении служебных обязанностей. Подробности инцидента опубликовало издание Bild.

Этот случай произошел еще в 2021 году. Тогда 61-летний участковый полиции Бремена пришел в квартиру женщины, которая обратилась за помощью к правоохранителям. Там участковый начал домогаться хозяйки квартиры.

По словам потерпевшей, мужчина понюхал ее и назвал «дерзкой, сексуальной русской». Уходя, он поцеловал женщину в губы, хотя она не давала на это согласия.

Сотрудник полиции не стал комментировать предъявленные обвинения, однако суд не сомневался в его виновности и приговорил мужчину к четырем месяцам лишения свободы условно.

Спецпосланник Трампа прилетел в Москву на переговоры с Путиным

Сегодня в Москву прилетел спецпосланник президента США Стив Уиткофф для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудят детали мирного плана Трампа и урегулирование украинского конфликта.

Визит был анонсирован Трампом еще 25 ноября. Переговоры состоялись сегодня во второй половине дня, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Известно, что это уже шестой визит Уиткоффа в Россию. На встрече с президентом РФ он представит обновленную версию мирного плана Трампа. Также стороны обсудят судьбу замороженных активов, территориальные вопросы и членство Украины в НАТО.

Подробнее о самом мирном плане и о том, когда намерены закончить конфликт между РФ и Украиной, мы рассказали здесь.

Россия полностью переходит на электронные медкнижки

Электронные медицинские книжки сложнее подделать, чем бумажные, и их внедрение обеспечит автоматический контроль за подлинностью данных. Об этом сообщила Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по труду и соцполитике.

По ее словам, переход на электронные больничные выявил около 2 миллионов поддельных бумажных листков нетрудоспособности. Это потому, что электронные документы подделать практически невозможно, так как их можно проверить на всех уровнях.

Бессараб считает, что преимуществом цифровой системы станет доступность медицинской информации: электронная карта будет видна любой медорганизации, что позволит россиянам получать консультации врачей по всей стране.

Россия готовится к переходу на электронные личные медицинские книжки до 1 сентября 2026 года. Медицинские организации смогут оформлять бумажные ЛМК до этой даты, параллельно внося данные в федеральный реестр, передают «Известия».

За травлю и кибербуллинг начнут штрафовать на 500 тысяч

Депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким подготовили законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей за травлю и кибербуллинг, который сегодня внесли в Госдуму. Новый закон предусматривает наказание за регулярное оскорбление и унижение граждан в интернете и СМИ, включая штрафы: