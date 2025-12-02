Астрономы заметили тревожный сигнал: Солнце готовится к супервзрыву. Новости 2 декабря

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 2 декабря.
Болельщики избили футболистов из-за плохой игры
После поражения футбольного клуба (ФК) «Ницца» в матче с «Лорьяном» фанаты клуба напали на футболистов на тренировочной базе. Об этом пишет издание Foot Mercato со ссылкой на источник.
В потасовке участвовали около 400 человек. Изначально они призывали главного тренера Франка Эза уйти в отставку, но после этого начали оскорблять и самих футболистов.
Десятки фанатов избивали ногами игроков Жереми Бога и Терема Моффи. Фанаты считают, что двое этих футболистов «больше никогда не должны играть за „Ниццу“».
Известно, что в разных турнирах команда потерпела шесть поражений подряд. В текущем сезоне ФК «Ницца» находится на 10-м месте в чемпионате Франции с 17 очками и занимает 36-ю позицию в Лиге Европы, проиграв все пять матчей.
Полицейского осудили за поцелуй при исполнении служебных обязанностей
Полицейского из Германии осудили за поцелуй россиянки при исполнении служебных обязанностей. Подробности инцидента опубликовало издание Bild.
Этот случай произошел еще в 2021 году. Тогда 61-летний участковый полиции Бремена пришел в квартиру женщины, которая обратилась за помощью к правоохранителям. Там участковый начал домогаться хозяйки квартиры.
По словам потерпевшей, мужчина понюхал ее и назвал «дерзкой, сексуальной русской». Уходя, он поцеловал женщину в губы, хотя она не давала на это согласия.
Сотрудник полиции не стал комментировать предъявленные обвинения, однако суд не сомневался в его виновности и приговорил мужчину к четырем месяцам лишения свободы условно.
Спецпосланник Трампа прилетел в Москву на переговоры с Путиным
Сегодня в Москву прилетел спецпосланник президента США Стив Уиткофф для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудят детали мирного плана Трампа и урегулирование украинского конфликта.
Визит был анонсирован Трампом еще 25 ноября. Переговоры состоялись сегодня во второй половине дня, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Известно, что это уже шестой визит Уиткоффа в Россию. На встрече с президентом РФ он представит обновленную версию мирного плана Трампа. Также стороны обсудят судьбу замороженных активов, территориальные вопросы и членство Украины в НАТО.
Подробнее о самом мирном плане и о том, когда намерены закончить конфликт между РФ и Украиной, мы рассказали здесь.
Россия полностью переходит на электронные медкнижки
Электронные медицинские книжки сложнее подделать, чем бумажные, и их внедрение обеспечит автоматический контроль за подлинностью данных. Об этом сообщила Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по труду и соцполитике.
По ее словам, переход на электронные больничные выявил около 2 миллионов поддельных бумажных листков нетрудоспособности. Это потому, что электронные документы подделать практически невозможно, так как их можно проверить на всех уровнях.
Бессараб считает, что преимуществом цифровой системы станет доступность медицинской информации: электронная карта будет видна любой медорганизации, что позволит россиянам получать консультации врачей по всей стране.
Россия готовится к переходу на электронные личные медицинские книжки до 1 сентября 2026 года. Медицинские организации смогут оформлять бумажные ЛМК до этой даты, параллельно внося данные в федеральный реестр, передают «Известия».
За травлю и кибербуллинг начнут штрафовать на 500 тысяч
Депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким подготовили законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей за травлю и кибербуллинг, который сегодня внесли в Госдуму. Новый закон предусматривает наказание за регулярное оскорбление и унижение граждан в интернете и СМИ, включая штрафы:
для граждан — от 10 до 50 тысяч рублей;
для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей;
для организаций — от 100 до 500 тысяч рублей.
Буллинг — это умышленное регулярное проявление агрессии группой по отношению к одному или нескольким ее членам, агрессивное преследование одного человека другими. Может проявляться в разных формах: физический буллинг (удары, толчки, порча личных вещей) и психологический (оскорбления, угрозы, игнорирование).
Кибербуллинг — это травля с использованием цифровых технологий: социальных сетей, мессенджеров, форумов или других онлайн-платформ. Он включает в себя оскорбительные сообщения, распространение ложной информации, публикацию унизительных фото или видео, а также создание фейковых аккаунтов для преследования.
Слуцкий отметил, что 25% школьников сталкивались с оскорблениями, а 75% — с кибербуллингом. Он подчеркнул, что обидчики, чувствуя безнаказанность, издеваются над сверстниками. Разработчики законопроекта считают, что новые поправки помогут пресекать насилие и воспитывать неприятие неуважения к личности, сообщает ТАСС.
Любителям петард напомнили о штрафах
В преддверии новогодних праздников адвокат Башкирской республиканской коллегии адвокатов Лиля Каттакулова напомнила о правилах применения пиротехники. По ее словам, на каждом изделии должно быть указано, на какой безопасной площади можно его взрывать.
«Наличие электропроводов, деревьев, общественные места, места с объектами культурных ценностей — это тоже ограничения, которые действуют для пиротехнических изделий», — объяснила она в разговоре с «Газетой.Ru».
В некоторых регионах использование пиротехники полностью запрещено. За нарушения предусмотрены штрафы:
для граждан — от 5000 рублей;
за последствия в виде причинения ущерба имуществу — штраф от 40 000 рублей;
для должностных и юридических лиц — увеличенные суммы штрафа.
Также необходимо соблюдать правила тишины, нарушение которых влечет административную ответственность.
Подаренную или купленную квартиру могут забрать в течение десяти лет
Популярное мнение о том, что подаренную квартиру можно оспорить исключительно в течение трех лет после сделки, оказалось мифом. Об этом заявил Филипп Терехин, генеральный директор юридической компании «Ляпунов, Терехин и партнеры». По словам эксперта, споры о праве собственности могут продолжаться до десяти лет с момента возникновения проблемы.
«Для оспоримых сделок действует годичный срок (статья 181 ГК РФ), для ничтожных — трехлетний, но отсчет зависит от момента, когда лицо узнало о нарушении, и в отдельных случаях общий предел составляет до десяти лет», — рассказал Терехин.
А вот оспорить дарственную могут не только участники сделки, но и другие лица, имеющие интерес. Рискованными считаются ситуации, если у дарителя остались наследники, кредиторы, супруг или супруга.
Причинами для оспаривания дарственной могут стать: недееспособность дарителя на момент подписания; мнимость сделки для сокрытия имущества; оформление дарения вместо реальной продажи. Важно знать, что вероятность оспаривания выше в первые годы после сделки, однако риск может сохранятся спустя длительное время.
Главное условие — уложиться в общий предельный срок и доказать, когда сторона узнала о нарушении своих прав. Подробнее о том, как это сделать и обезопасить себя во время сделки, мы рассказали здесь.
Пенсионеры получат в декабре двойные выплаты
Пенсионеры в декабре получат двойные выплаты. Одна из них будет в начале месяца, а вторая — в конце декабря. Кстати, одна из пенсий уже будет проиндексирована. Это касается как работающих, так и неработающих пенсионеров.
По информации главы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, процент индексации составит 7,6%. Причина двойных выплат — в новогодних праздниках. Из-за них поменялся график выплат.
«Из-за новогодних праздников, в связи с тем, что пенсии выплачивают не всем в один день, а по графику выплат пенсии, есть те, кто получает пенсии в начале месяца. Соответственно, таким гражданам, с учетом того, что в начале января праздники, пенсии придут в конце декабря уже в проиндексированном виде», — объяснил депутат.
Россиянин утонул на Пхукете
На тайском острове Пхукет утонул 69-летний россиянин, сообщает новостной портал Phuket News, ссылаясь на информацию от полиции. Инцидент произошел на пляже Калим.
По предварительной информации, мужчина утонул во время утреннего заплыва. Без признаков жизни на берегу его обнаружила 47-летняя спутница. Женщина запереживала, что мужчина ушел купаться и не вернулся в номер вовремя.
Спасатели пытались реанимировать мужчину на месте до прибытия скорой помощи. После этого доставили его в местный госпиталь, где врачи констатировали его смерть.
Полиция сообщила, что на теле россиянина не было следов насилия. По предварительной версии, мужчина утонул из-за сильного течения, которое унесло его от берега.
Старший инспектор полицейского участка Патонг, подполковник Сурачат Тхонгъяй, сообщил, что тело туриста направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить точную причину смерти.
Солнце готовится к супервзрыву
На Солнце заметили энергию, которая может привести к мощной вспышке. К такому выводу пришли ученые из лаборатории солнечной астрономии РАН.
Специалисты обнаружили на звезде крупный комплекс пятен, по площади составляющий около 60% от размеров самых крупных из тех, что были зафиксированы в этом веке. При этом астрономы фиксируют достаточно странное «молчание» этих пятен, предполагая, что в недрах Солнца копится энергия для супервзрыва.
«Тут всерьез есть план войти в историю, и копится энергия для супервзрыва», — предположили ученые и отметили, что прогноз неточный.
Кроме того, прогнозы ученых указывают на неизбежность магнитной бури, которая начнется вечером 3 декабря. Подробнее о том, когда она прекратится, мы рассказали здесь.