Прощай, Черногория? Безвиз для россиян могут отменить в 2026 году

Черногория стала доступна для россиян в начале нулевых и тогда была весьма бюджетным направлением, хоть и уступала в популярности Турции с Египтом Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Черногория готовится закрыть для россиян безвизовый въезд. Премьер-министр страны Милойко Спаич заявил, что визовый режим ужесточат, чтобы привести его в соответствие с правилами Евросоюза. Похоже, что этот Новый год может стать последним, когда в Черногорию можно будет улететь относительно легко — хоть и с пересадками, но без визы. MSK1.RU рассказывает, что известно о грядущих изменениях и какие альтернативы могут быть отдыху на побережье Адриатики. «Однозначно потеряет свою привлекательность» Черногория активно стремится в Евросоюз, и для российских туристов это может означать потерю еще одного безвизового курорта. Это подтверждают и решения, принятые на 98-м заседании правительства под председательством премьер-министра Милойко Спаича. «Черногорское руководство выбрало иной путь, продолжая политическую линию на сворачивание связей с Россией. Прекратились контакты на официальном уровне, отсутствует прямое авиасообщение, заморожено экономическое сотрудничество, сокращается приток российских инвестиций, а также число проживающих в стране и прибывающих сюда российских граждан», — прокомментировал в официальном телеграм-канале посол России в Черногории Александр Лукашик. В 2022-м Черногория в одночасье закрыла программу гражданства за инвестиции для россиян, а теперь может отменить безвиз в 2026 году. Эту возможность сейчас обсуждают все — от официальных лиц до простых туристов. «Если речь идет о введении виз с конца третьего квартала, то есть сентября, то предстоящий летний сезон-2026 пройдет еще в безвизовом режиме, нововведение его не коснется. А дальше все будет зависеть от уровня сложности оформления виз — перечня документов, стоимости, сроков рассмотрения», — заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Маленькая и уютная Черногория скоро может стать недоступной для россиян Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Количество безвизовых направлений в Европе неуклонно сокращается. Фактически в 2025 году их было три: Черногория и соседние с ней Босния и Сербия. И вот этот список станет еще короче. «Спрос несравним с допандемийным из-за отсутствия прямых рейсов, тем не менее в последние годы российский турпоток вполне можно было назвать массовым. Спрос на лето был стабильным, сейчас есть заявки на Новый год. С введением виз всё будет сложнее и Черногория однозначно потеряет свою привлекательность, как это случилось, например, с Хорватией 10 лет назад, хотя когда-то туда были большие чартерные программы», — считает директор по связям с общественностью «Интуриста» Дарья Домостроева. «Черногория вступает в ЕС неспешно» Россияне облюбовали Черногорию не только как курорт — многие покупали здесь недвижимость для сдачи в аренду или как место для летнего отдыха. Некоторые живут там годами, не оформляя ВНЖ, а просто выезжая на день по истечении 30-дневного безвизового периода. Паники среди таких «визаранщиков» нет. «Безвиз с РФ отменят стопудово, но когда — неизвестно. Есть мнение, что это будет сделано в последнюю очередь, которая еще не дошла. Но когда это будет с точки зрения календаря — хрен знает. С одной стороны, Черногория вступает в ЕС уже кучу лет и делает это о-о-о-о-очень неспешно. С другой стороны, где-то с весны вокруг этого вступления движа немеряно», — пишет интернет-пользователь. «В переводе с черногорского означает — вот сейчас кафу допьем, отдохнем и сразу введем (через годик-другой)», — добавляет другой «Тенденция эта еще три года назад была обозначена, если не раньше», — отмечает релокант. «Есть риски всё потерять» Пока ясно одно — ситуация для россиян будет ужесточаться. Черногория активно входит в шенгенскую зону и синхронизирует свои законы с нормами ЕС. «Это будет означать выдачу только одноразовых виз по туризму и бизнесу. К тому же многие релокационные программы для россиян в европейских странах закрываются. Поэтому рекомендация: никому не покупать сейчас дома в странах шенгена, так как есть большие риски всё потерять, — считает основатель компании Mozhenkov-travel Николай Моженков. — Если же рассматривать варианты получения ВНЖ, то это, пожалуй, только программа для цифровых кочевников, например в Испании»,

Минус еще одно популярное туристическое направление Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Отдых на Адриатике для россиян — владельцев жилья — тоже под угрозой. Отмена безвиза больно ударит по тысячам соотечественников, купивших там «дачки» еще в доковидную эпоху. «Реакция рынка недвижимости зависит от спроса. На популярных курортах, где отдыхали в основном россияне, цены на жилье могут временно упасть, — рассуждает турагент Илья Кизяков. — Если вы владеете жильем для собственного летнего отдыха, в краткосрочной перспективе изменение визового режима может усложнить доступ, но не делает право собственности недействительным». «Потери могут достигнуть более 60%» Россияне за долгие годы создали в Черногории полноценные коммьюнити. Они развивают не только туристический бизнес, но и запускают производства, занимаются сельским хозяйством, создают рабочие места для местных жителей и вносят ощутимый вклад в экономику страны. Главный вопрос, что Черногория будет делать без туристов из России, беспокоит тех, кто давно переехал и обосновался в стране. «А кто тогда будет заполнять их отели в сезон? Полстраны же на туристах из России до сих пор работает. Все кто на туризме сидят, теперь будут смотреть на пустые пляжи и считать убытки», — считает интернет-пользователь. «Без русских туристов будет тяжело. Это же не только отели — вся инфраструктура отдыха завязана: трансферы, экскурсии, кафе, да даже продуктовые магазины!» — добавляет еще один житель Черногории.

Красивая природа, безвизовый режим и отсутствие языкового барьера привлекало россиян в Черногории Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

В Российском союзе туриндустрии надеются, что Черногория не станет вводить визы для россиян в 2026 году. Эксперты напоминают, что туристы из нашей страны выбирали это направление во многом из-за безвизового режима. Яркий пример последствий его отмены — соседняя Хорватия, которая более десяти лет назад ввела визы для россиян, после чего ощутимо потеряла в массовом турпотоке.

По данным черногорской статистики, с января по август 2025 года страну посетили более 123 200 туристов из России. Это около 11% от общего турпотока — больше, чем показатели любых других стран, отправляющих туристов в Черногорию.

При этом за 2025 год поток из РФ вырос на 6,3%, и официальная статистика не учитывает тех, кто снимал апартаменты, частные дома или комнаты, а именно этот сектор традиционно популярен среди значительной части российских туристов. «Уже сейчас можно прогнозировать отток 20-30% российских туристов после введения виз, а в случае полного следования жесткой политике ЕС потери могут достигнуть более 60%, — уверен эксперт РСТ, генеральный директор компании VCP Travel Михаил Абасов. — Такой исход неминуемо нанесет тяжелый удар по туристической отрасли, которая уже сейчас бьет тревогу и призывает власти Черногории активно диверсифицировать потоки, ориентируясь на привлечение гостей из Западной Европы». Альтернативы отдыху в Черногории Альтернативы Черногории как места отдыха для россиян в Европе практически не осталось. Все похожие направления — Хорватия, Словения, Греция или Италия — уже давно требуют получения шенгенской визы. «Если вы привыкли к черногорскому побережью, похожую атмосферу и климат можно найти в других местах Средиземноморья и близких регионах. Албания и Северная Македония предлагают более демократичные цены и менее заполненные пляжи, Хорватия славится развитой инфраструктурой и интересными городами», — подсказывает турагент Илья Кизяков.

У отдыха в Черногории практически нет альтернатив Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU