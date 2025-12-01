График работы резко изменится, а водительские права придется срочно менять: что нового ждет нас в последний месяц года

В России практически каждую неделю вступают в силу новые законы, указы, постановления и прочие нормативно-правовые акты. Уследить за всеми изменениями в потоке новостей сложно, поэтому каждый месяц мы готовим для вас обзор самых важных и актуальных изменений. Сегодня поговорим о том, что нового ждет россиян в декабре 2025 года.
Утильсбор резко вырастет, за резину будут наказывать, а права придется поменять
Импортеры машин столкнутся с серьезными изменениями в системе расчета утилизационного сбора. С 1 декабря вводится новая формула, учитывающая не только объем, но и мощность двигателя автомобиля.
Утилизационный сбор — это плата за то, чтобы потом правильно утилизировать (уничтожить) старый автомобиль. Проще говоря, это деньги, которые идут на то, чтобы старые машины разбирали и перерабатывали без вреда для природы.
Как это работает:
платить нужно только один раз за всю жизнь машины;
если предыдущий хозяин уже заплатил, то новому владельцу ничего доплачивать не надо.
Кто должен платить:
за машины, сделанные в России, платит завод-изготовитель;
за привезенные из-за границы автомобили платит тот, кто их ввозит (обычно это происходит на таможне);
если никто раньше не заплатил, то сбор вносит текущий владелец машины.
Льготные условия сохранятся для физических лиц, ввозящих автомобили мощностью до 160 лошадиных сил. Для новых машин ставка составит 3400 рублей, для подержанных (старше трех лет) — 5200 рублей. Для электрокаров и последовательных гибридов порог льготного сбора установлен на уровне 80 л. с.
Крупные импортеры и юридические лица, ввозящие автомобили с двигателем мощнее 160 л. с., а также гибриды и электромобили мощнее 80 л. с., столкнутся с резким повышением ставок утильсбора — в несколько сотен раз по сравнению с прежними тарифами.
Раскошелиться придется и тем, кто решит после 1 декабря ездить не на зимней резине. Любой инспектор ДПС сможет проверить шины и выписать штраф, если до конца февраля авто будет обуто не по сезону. За нарушение придется заплатить 500 рублей.
За состоянием установленных шин тоже нужно следить. По правилам:
запрещен износ ниже индикатора;
недопустимы порезы, расслоения и трещины;
нельзя использовать разные типы шин на одной оси;
отсутствие болтов крепления — прямое нарушение.
Еще нужно проследить, когда закончится срок действия ваших прав. Всем, кому их продлили на три года во времена коронавируса, нужно прийти в ГАИ за новым документом. Декабрь 2025 года — крайний срок, после которого права перестанут быть действительны.
Срок для уплаты налогов истек
Налог на имущество физлиц, транспортный и земельный налоги нужно было заплатить до 1 декабря. Если вы не сделали это вовремя, то уже с сегодняшнего дня возникнет задолженность.
За каждый день просрочки начисляется пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центробанка, то есть за каждые просроченные 100 рублей ФНС начнет начислять вам по 5,5 копейки в день. При длительном уклонении налоговая вправе обратиться в суд, взыскать долг через приставов, наложить арест на имущество или ограничить выезд за границу.
Оплатить налоги на единый налоговый счет можно через сервис «Уплата налогов и пошлин», в «Личном кабинете налогоплательщика», на портале Госуслуг.
У одних пенсия вырастет, у других их будет сразу две
Пока одним придется тратиться, другие наоборот начнут больше получать. Речь о пенсионерах, у которых с 1 декабря вырастут выплаты.
Самая солидная прибавка ждет тех, кому в ноябре исполнилось 80 лет, и тех, кому установили I группу инвалидности. Фиксированная часть их пенсии автоматически удвоится — с 8907,70 рублей до 17 815,40 рублей.
Увеличить выплаты могут и те, кто начнет ухаживать за нетрудоспособными родственниками. Доплата за каждого иждивенца составит треть от фиксированной выплаты к страховой пенсии: 2969 рублей за каждого. Но доплачивать будут не более чем за трех человек.
Вырастет выплата и у недавно уволившихся пенсионеров. Им вернули ежегодную индексацию, которая была заморожена с 2016 года, однако перерасчет за предыдущие годы они по-прежнему могут получить только после увольнения. Именно на это повышение и можно рассчитывать в декабре.
Больше всех денег в последний месяц года получат те, у кого изменится график выплат. Получающим пенсию в первых числах деньги придут в начале декабре, а потом чуть заранее — не в январе, а конце декабря. Так произойдет из-за новогодних каникул. Примечательно, что вторая пенсия будет больше привычной, ведь ее проиндексируют.
Как изменится график выплат, рассказали в отдельном материале.
Правила рассрочки поменяются
С 1 декабря заработают новые правила выдачи потребительской рассрочки:
максимальный срок предоставления — 6 месяцев (с декабря 2027 года сократится до 4 месяцев);
штрафы за просрочку не смогут превышать 20% годовых;
будет запрещено взимать комиссии и дополнительные платежи.
Важно отметить, что теперь магазины не смогут устанавливать разные цены на один и тот же товар в зависимости от способа оплаты. Стоимость должна быть одинаковой как при покупке за наличные, так и в рассрочку. Кроме того, если общая сумма ваших рассрочек в разных магазинах превысит 15 000 рублей, информацию об этом передадут в бюро кредитных историй.
Операторами рассрочки смогут стать:
банки;
микрофинансовые организации;
хозяйственные общества с капиталом от 5 млн рублей.
«Госуслуги» можно будет использовать вместо паспорта
С 29 декабря россиянам станет доступна новая функция: при посещении банков и других финансовых организаций вместо паспорта можно будет показать данные из приложения «Госуслуги».
Организации, которые смогут работать по такой системе, попадут в специальный реестр. Важно отметить, что нововведение распространяется на тех клиентов, которые уже проходили идентификацию ранее.
Жизнь в многоквартирных домах усложнят
Жители многоквартирных домов должны быть готовы к значительным изменениям в управлении общим имуществом. Теперь любые работы, влияющие на внешний облик здания — установка кондиционеров, спутниковых антенн, козырьков, — потребуют обязательного согласования с собственниками. Решение должно быть поддержано более 50% владельцев помещений.
Коммерческое использование общего имущества, включая подвалы, чердаки и размещение рекламы на фасадах, станет возможным только при поддержке не менее двух третей всех собственников. Все такие решения должны быть зафиксированы в протоколе общего собрания.
Также в системе управления домами появится администратор собрания. Это ответственное лицо будет организовывать заседания, подсчитывать голоса и вносить результаты в государственную информационную систему ЖКХ (ГИС ЖКХ).
Отношения с управляющей компанией также изменятся: расторгнуть договор по инициативе собственников теперь можно будет только через год после его заключения, за исключением случаев серьезных нарушений, подтвержденных судом.
Коллекторов ограничат в правах, а должникам дадут право на них жаловаться
Коллекторские агентства получат строгие ограничения в общении с должниками:
не более одного звонка в сутки;
не более двух звонков в неделю;
не более восьми звонков в месяц.
Граждане-должники смогут подавать жалобы на коллекторов через портал «Госуслуги». ФССП будет проверять информацию, запрашивая данные у операторов связи.
Правила отсрочки от призыва для IT-специалистов ужесточат
Отсрочку от призыва в армию будут предоставлять только тем призывникам, которые работают в аккредитованных IT-организациях по трудовому договору на условиях нормальной продолжительности рабочего времени.
Обязательным условием также является высшее образование по специальностям и направлениям подготовки из утвержденного кабмином перечня. Но с теми, кто завершил обучение в год призыва, можно заключить трудовой договор до выдачи документа об образовании при условии, что его оригинал представят на заседании призывной комиссии в этом же году.
График работы изменится
В конце декабря россиян ждет очень короткая рабочая неделя. Из-за переноса выходного дня с воскресенья, 5 января, на среду, 31 декабря, в конце месяца работники будут трудиться всего два дня — 29 и 30 числа.
А уже с 31 декабря начнутся новогодние каникулы. В общей сложности они продлятся 12 дней подряд — до 11 января 2026 года включительно. На работу придется выйти только 12 января.
Собрали в отдельном материале всё, что надо знать и не забыть про предстоящие новогодние праздники.
Работодатели должны утвердить график отпусков на будущий год
Составить график отпусков нужно не позднее чем за две недели до наступления нового календарного года. Крайний срок в этот раз — 17 декабря. Если затянуть с решением вопроса, можно получить штраф на сумму от 30 до 50 тысяч рублей.
А когда брать отпуск не стоит, мы рассказали в отдельном материале. Почитайте также, какой месяц самый выгодный для отдыха с финансовой точки зрения.