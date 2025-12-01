График работы резко изменится, а водительские права придется срочно менять: что нового ждет нас в последний месяц года

Импортеры машин столкнутся с серьезными изменениями в системе расчета утилизационного сбора. С 1 декабря вводится новая формула, учитывающая не только объем, но и мощность двигателя автомобиля.

В России практически каждую неделю вступают в силу новые законы, указы, постановления и прочие нормативно-правовые акты. Уследить за всеми изменениями в потоке новостей сложно, поэтому каждый месяц мы готовим для вас обзор самых важных и актуальных изменений. Сегодня поговорим о том, что нового ждет россиян в декабре 2025 года.

если никто раньше не заплатил, то сбор вносит текущий владелец машины.

за привезенные из-за границы автомобили платит тот, кто их ввозит (обычно это происходит на таможне);

если предыдущий хозяин уже заплатил, то новому владельцу ничего доплачивать не надо.

платить нужно только один раз за всю жизнь машины;

Утилизационный сбор — это плата за то, чтобы потом правильно утилизировать (уничтожить) старый автомобиль. Проще говоря, это деньги, которые идут на то, чтобы старые машины разбирали и перерабатывали без вреда для природы.

Льготные условия сохранятся для физических лиц, ввозящих автомобили мощностью до 160 лошадиных сил. Для новых машин ставка составит 3400 рублей, для подержанных (старше трех лет) — 5200 рублей. Для электрокаров и последовательных гибридов порог льготного сбора установлен на уровне 80 л. с.

Крупные импортеры и юридические лица, ввозящие автомобили с двигателем мощнее 160 л. с., а также гибриды и электромобили мощнее 80 л. с., столкнутся с резким повышением ставок утильсбора — в несколько сотен раз по сравнению с прежними тарифами.

Раскошелиться придется и тем, кто решит после 1 декабря ездить не на зимней резине. Любой инспектор ДПС сможет проверить шины и выписать штраф, если до конца февраля авто будет обуто не по сезону. За нарушение придется заплатить 500 рублей.

За состоянием установленных шин тоже нужно следить. По правилам:

запрещен износ ниже индикатора;

недопустимы порезы, расслоения и трещины;

нельзя использовать разные типы шин на одной оси;

отсутствие болтов крепления — прямое нарушение.

Еще нужно проследить, когда закончится срок действия ваших прав. Всем, кому их продлили на три года во времена коронавируса, нужно прийти в ГАИ за новым документом. Декабрь 2025 года — крайний срок, после которого права перестанут быть действительны.

Срок для уплаты налогов истек

Налог на имущество физлиц, транспортный и земельный налоги нужно было заплатить до 1 декабря. Если вы не сделали это вовремя, то уже с сегодняшнего дня возникнет задолженность.

За каждый день просрочки начисляется пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центробанка, то есть за каждые просроченные 100 рублей ФНС начнет начислять вам по 5,5 копейки в день. При длительном уклонении налоговая вправе обратиться в суд, взыскать долг через приставов, наложить арест на имущество или ограничить выезд за границу.

Оплатить налоги на единый налоговый счет можно через сервис «Уплата налогов и пошлин», в «Личном кабинете налогоплательщика», на портале Госуслуг.

У одних пенсия вырастет, у других их будет сразу две

Пока одним придется тратиться, другие наоборот начнут больше получать. Речь о пенсионерах, у которых с 1 декабря вырастут выплаты.

Самая солидная прибавка ждет тех, кому в ноябре исполнилось 80 лет, и тех, кому установили I группу инвалидности. Фиксированная часть их пенсии автоматически удвоится — с 8907,70 рублей до 17 815,40 рублей.

Увеличить выплаты могут и те, кто начнет ухаживать за нетрудоспособными родственниками. Доплата за каждого иждивенца составит треть от фиксированной выплаты к страховой пенсии: 2969 рублей за каждого. Но доплачивать будут не более чем за трех человек.

Вырастет выплата и у недавно уволившихся пенсионеров. Им вернули ежегодную индексацию, которая была заморожена с 2016 года, однако перерасчет за предыдущие годы они по-прежнему могут получить только после увольнения. Именно на это повышение и можно рассчитывать в декабре.

Больше всех денег в последний месяц года получат те, у кого изменится график выплат. Получающим пенсию в первых числах деньги придут в начале декабре, а потом чуть заранее — не в январе, а конце декабря. Так произойдет из-за новогодних каникул. Примечательно, что вторая пенсия будет больше привычной, ведь ее проиндексируют.

Как изменится график выплат, рассказали в отдельном материале.

Правила рассрочки поменяются

С 1 декабря заработают новые правила выдачи потребительской рассрочки:

максимальный срок предоставления — 6 месяцев (с декабря 2027 года сократится до 4 месяцев);

штрафы за просрочку не смогут превышать 20% годовых;

будет запрещено взимать комиссии и дополнительные платежи.

Важно отметить, что теперь магазины не смогут устанавливать разные цены на один и тот же товар в зависимости от способа оплаты. Стоимость должна быть одинаковой как при покупке за наличные, так и в рассрочку. Кроме того, если общая сумма ваших рассрочек в разных магазинах превысит 15 000 рублей, информацию об этом передадут в бюро кредитных историй.

Операторами рассрочки смогут стать:

банки;

микрофинансовые организации;

хозяйственные общества с капиталом от 5 млн рублей.

«Госуслуги» можно будет использовать вместо паспорта

С 29 декабря россиянам станет доступна новая функция: при посещении банков и других финансовых организаций вместо паспорта можно будет показать данные из приложения «Госуслуги».

Организации, которые смогут работать по такой системе, попадут в специальный реестр. Важно отметить, что нововведение распространяется на тех клиентов, которые уже проходили идентификацию ранее.

Жизнь в многоквартирных домах усложнят

Жители многоквартирных домов должны быть готовы к значительным изменениям в управлении общим имуществом. Теперь любые работы, влияющие на внешний облик здания — установка кондиционеров, спутниковых антенн, козырьков, — потребуют обязательного согласования с собственниками. Решение должно быть поддержано более 50% владельцев помещений.

Коммерческое использование общего имущества, включая подвалы, чердаки и размещение рекламы на фасадах, станет возможным только при поддержке не менее двух третей всех собственников. Все такие решения должны быть зафиксированы в протоколе общего собрания.

Также в системе управления домами появится администратор собрания. Это ответственное лицо будет организовывать заседания, подсчитывать голоса и вносить результаты в государственную информационную систему ЖКХ (ГИС ЖКХ).

Отношения с управляющей компанией также изменятся: расторгнуть договор по инициативе собственников теперь можно будет только через год после его заключения, за исключением случаев серьезных нарушений, подтвержденных судом.

Коллекторов ограничат в правах, а должникам дадут право на них жаловаться

Коллекторские агентства получат строгие ограничения в общении с должниками:

не более одного звонка в сутки;

не более двух звонков в неделю;

не более восьми звонков в месяц.

Граждане-должники смогут подавать жалобы на коллекторов через портал «Госуслуги». ФССП будет проверять информацию, запрашивая данные у операторов связи.

Правила отсрочки от призыва для IT-специалистов ужесточат

Отсрочку от призыва в армию будут предоставлять только тем призывникам, которые работают в аккредитованных IT-организациях по трудовому договору на условиях нормальной продолжительности рабочего времени.

Обязательным условием также является высшее образование по специальностям и направлениям подготовки из утвержденного кабмином перечня. Но с теми, кто завершил обучение в год призыва, можно заключить трудовой договор до выдачи документа об образовании при условии, что его оригинал представят на заседании призывной комиссии в этом же году.

График работы изменится

В конце декабря россиян ждет очень короткая рабочая неделя. Из-за переноса выходного дня с воскресенья, 5 января, на среду, 31 декабря, в конце месяца работники будут трудиться всего два дня — 29 и 30 числа.

А уже с 31 декабря начнутся новогодние каникулы. В общей сложности они продлятся 12 дней подряд — до 11 января 2026 года включительно. На работу придется выйти только 12 января.