Обрушится череда магнитных бурь. Когда их ждать ярославцам в декабре

Сильная магнитная буря прогнозируется на 6 декабря. Ее мощность практически достигнет уровня G3, что относится к умеренным бурям. Возмущение магнитосферы будет длиться три дня — с 6 по 8 декабря.

В декабре 2025 года ожидается череда магнитных бурь. По данным ученых Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, первый месяц зимы начнется с возмущения геомагнитных полей.

Ученые выделяют пять классов магнитных бурь в зависимости от их силы: G1 — слабая буря, G2 — средняя буря, G3 — сильная буря, G4 — очень сильная буря, G5 — экстремально сильная буря.

Самая сильная магнитная буря ожидается 12 декабря. Ее мощность практически достигнет уровня G5, что относится к экстремальным значениям. На следующий день — 13 декабря — возмущение геомагнитных полей чуть уменьшится, но всё еще будет на высоком уровне. 14 декабря показатели придут в норму. Следующая магнитная буря ожидается 25 декабря.

Во время магнитных бурь может ухудшаться самочувствие у метеочувствительных людей. В зоне риска находятся пожилые, старше 50 лет, а также пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом или гипертонией. Врачи рекомендуют внимательно следить за своим состоянием, полноценно отдыхать, правильно питаться, пить больше воды и по возможности ограничить потребление соли.