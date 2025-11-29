«Ни пуповины, ни половых органов». Следователь, державший в руках тело гуманоида Алешеньки, раскрыл тайну его исчезновения

Так выглядел Алешенька, когда его нашли мертвым Источник: из архива Владимира Бендлина

В Екатеринбурге прошел десятый съезд уфологов — каждый год на «Алешенька FEST» встречаются те, кто пытается разгадать тайну кыштымского карлика. Арт-вечеринку посвятили событиям 30-летней давности: в мае 1996 года в челябинском поселке Тамара Просвирина нашла в лесу крошечное тельце. Душевнобольная пенсионерка утверждала, что кормила, поила странное существо и ухаживала за ним как за сыном. Еще несколько соседей заявляли, что видели гуманоида живым. Позже Тамару забрали в психбольницу, а тело мертвого Алешеньки нашли в ее доме. Один из немногих участников тех событий — бывший следователь Кыштымского РОВД Владимир Бендлин. Именно он расследовал дело карлика и последним держал его в руках — до исчезновения. Экс-милиционер ежегодно приезжает в Екатеринбург, чтобы поделиться воспоминаниями и подробностями расследования. E1.RU публикует его рассказ.

Бывший следователь Владимир Бендлин хранил мумию в холодильнике у себя дома Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

«Когда мы изъяли мумию и допросили очевидцев, я попытался зарегистрировать материал в дежурной части. Нужно было провести исследование, чтобы изучить, что же это за существо, а также определить, было ли совершено преступление: убийство или халатность, если это всё же недоношенный ребенок. Но начальник наш сказал: мол, ты еще дохлую кошку принеси и зарегистрируй. У меня в тот момент было в производстве 25 дел, все сложные, многоэпизодные, и руководство направило меня заниматься своей работой», — рассказал милиционер. Но Владимир не бросил дело Алешеньки и стал им заниматься в свободное время. Мумию странного существа хранил дома в холодильнике. Он опросил свидетелей, которые утверждали, что видели гуманоида живым, — соседку и сноху Тамары. Те утверждали, что карлик при жизни издавал звуки, поглощал пищу, когда его кормили, а на коже у него были прозрачные пахнущие выделения. Также женщины рассказывали, что у Алеши была серая кожа, вертикальный, как у кошки, зрачок, но при этом осмысленный взгляд. Во рту — два зубика и маленький алый язычок. «Патологоанатом и лаборант однозначно говорили, что это существо не принадлежит к Homo sapiens, это другой вид. То есть это не выкидыш. Кроме того, специалисты определили, что был сформированный скелет — без родничков и хрящей, пропорции развитого существа, отсутствие ушных раковин, не было ни пуповины, ни половых органов. Но, чтобы провести гистологию и другие исследования, требовалось зарегистрированное дело», — объяснил Владимир.

Милиционеры измеряли Алешу и описывали его тело, а следственные действия записывали на видео Источник: из архива Владимира Бендлина

Против расследования выступала и супруга Бендлина — она переживала в первую очередь за маленького ребенка, а тут трупик в холодильнике. Сам милиционер не мог спать по ночам, пока Алешенька был у него. «Я принял решение, что надо куда-то его передавать. Мне подвернулась газетная вырезка с объявлением: „НЛО-контакт по методу Золотова, город Каменск-Уральский“, в Свердловской области. Это около 100 километров от нас. Мы созвонились, люди приехали, сказали, что артефакт никуда не денут, проведут исследование и привезут обратно вместе с документами», — поделился бывший следователь.

Послушайте, что говорили о существе очевидцы тех событий Источник: Ирина Шутько, Надежда Александрова / E1.RU

Но с тех пор гуманоида больше никто не видел. «Когда к этим сектантам стали ездить журналисты, они заявили: мол, только от Кыштыма отъехали, у них заглохли двигатели, сверху навис левитирующий объект овальной формы и гравитационным лучом изъял артефакт вместе со всеми вещами. Позже я просил бывшего сокурсника — на тот момент сотрудника уголовного розыска в Каменске-Уральском — съездить и провести опрос. Сначала они также рассказывали про гравитационный луч, а потом заявили, что у них и вовсе подписка о неразглашении», — рассказал Бендлин. Владимир уточнил, что позже делом кыштымского карлика занимался уфолог Вадим Чернобров. Он отдавал на исследования плащаницу ткань, в которую заворачивали Алешу после купания. Во время исследования якобы выявили геном женщины и геном, который вообще отсутствует в базе данных. «Возможно, мумию действительно изъяли спецслужбы, и когда-нибудь, если данные рассекретят, мы об этом узнаем, а возможно, какой-то коллекционер приобрел себе в коллекцию такой экземпляр. Или же он используется как колдовской фетиш. Но если бы это был обычный выкидыш, тело бы просто вернули. А раз его удерживали и куда-то дели — значит, объект представлял интерес», — заключил Бендлин.