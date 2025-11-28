НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

0 м/c,

 753мм 100%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,25
EUR 90,79
Экопроекты российских компаний
Погода в выходные
«Умные решения»
Обзор сладких подарков на Новый год
Врачи ответили на самые частые запросы из интернета
Сделал предложение на концерте: видео
Хлопок в 10-этажке
Рост тарифов
Ярославцы в НХЛ
Страна и мир В России перестал работать WhatsApp*

В России перестал работать WhatsApp*

Перебои наблюдаются в нескольких городах

423
Всё чаще россиян приходится прибегать к мобильной связи вместо общения в мессенджерах | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUВсё чаще россиян приходится прибегать к мобильной связи вместо общения в мессенджерах | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Всё чаще россиян приходится прибегать к мобильной связи вместо общения в мессенджерах

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

В нескольких городах России перестал работать популярный мессенджер. По данным ведущих мониторинговых сервисов «Сбой.рф» и Detector404, пользователи массово жалуются на проблемы с доступом к WhatsApp (принадлежит Metа, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).

Источник: Detector404Источник: Detector404
Источник:

Detector404

Критическая ситуация сложилась в Нижнем Новгороде, где сервис полностью прекратил работу в 9 часов утра по московскому времени, передает «Кода Дурова». Жители города сообщают, что подключиться к мессенджеру невозможно ни через мобильный интернет, ни через домашние сети провайдеров.

Периодические проблески всё же есть — пользователи отмечают кратковременные восстановления соединения. Однако стабильного доступа к сервису пока добиться не удаётся.

На сбои жалуются также жители Москвы и Санкт-Петербурга. В столице столкнулись с нестабильным интернет-соединением и задержками при отправке сообщений. У петербуржцев ситуация еще более сложная — пользователи не могут обмениваться фотографиями и другими медиафайлами.

Причины сбоя пока остаются загадкой, официальной информации нет. Пользователи продолжают испытывать неудобства, а специалисты пытаются найти причину масштабного технического сбоя.

А у вас работает мессенджер?

Да
Работает, но с перебоями
Были сбои, но сейчас всё хорошо
Вообще не работает

Ранее в Госдуме заявили, что блокировка WhatsApp* в России остается лишь вопросом времени из-за постоянных сбоев и нарушения российского законодательства. По словам депутата Артема Кирьянова, на работу мессенджера поступает огромное количество жалоб, и их число постоянно растет. Сервис показывает пренебрежение к безопасности данных пользователей.

* принадлежит Metа, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Сбой Мессенджер Интернет
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
1 час
Всё что может власть это испортить жизнь народу.
Гость
57 минут
Всё идёт по плану? Люди простые люди просили умоляли об этом? а начиналось всё с запретов собираться больше трёх
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Не путаю эйфорию с покоем»: ярославна на год отказалась от алкоголя и откровенно описала свой опыт
Екатерина Бантина
Мнение
«Старость не болезнь»: психолог о том, как не утратить молодость раньше времени
Лариса Паркина
Мнение
Цепочка случайностей: история 24-летней ученой, которая приехала в Поморье ловить дикого северного оленя
Варвара Сузько
ученая
Мнение
«Божественная» комедия с Киану Ривзом. Стоит ли смотреть фильм «Везунчики»: рецензия
Кирилл Титов
Мнение
«Милый дядька, только убийца». История кровавого преступника, ставшего художником в тюрьме
Данил Сергеев
Доцент кафедры уголовного права Уральского государственного юридического университета
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление