В России перестал работать WhatsApp*

Всё чаще россиян приходится прибегать к мобильной связи вместо общения в мессенджерах

В нескольких городах России перестал работать популярный мессенджер. По данным ведущих мониторинговых сервисов «Сбой.рф» и Detector404, пользователи массово жалуются на проблемы с доступом к WhatsApp (принадлежит Metа, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).

Критическая ситуация сложилась в Нижнем Новгороде, где сервис полностью прекратил работу в 9 часов утра по московскому времени, передает «Кода Дурова». Жители города сообщают, что подключиться к мессенджеру невозможно ни через мобильный интернет, ни через домашние сети провайдеров.

Периодические проблески всё же есть — пользователи отмечают кратковременные восстановления соединения. Однако стабильного доступа к сервису пока добиться не удаётся.

На сбои жалуются также жители Москвы и Санкт-Петербурга. В столице столкнулись с нестабильным интернет-соединением и задержками при отправке сообщений. У петербуржцев ситуация еще более сложная — пользователи не могут обмениваться фотографиями и другими медиафайлами.

Причины сбоя пока остаются загадкой, официальной информации нет. Пользователи продолжают испытывать неудобства, а специалисты пытаются найти причину масштабного технического сбоя.