«Отделить профессионалов от самозванцев»: в России планируют ввести уголовку за незаконные рехабы

Депутаты Госдумы предложили ввести уголовную ответственность за незаконную деятельность реабилитационных центров. Письмо об этом премьер-министру Михаилу Мишустину направил вице-спикер ГД Владислав Даванков и представители фракции «Новые люди».

В России до сих пор нет отдельной профессии специалиста по работе с зависимостями (аддиктолога) и обязательных требований к квалификации сотрудников немедицинских рехабов. По мнению парламентариев, из-за этого в стране есть большой теневой рынок немедицинских реабилитационных услуг, которые не контролируются государством.

«Считаем необходимым внедрение комплексного решения для защиты граждан, которое позволит отделить профессионалов от самозванцев и строго наказывать их опасную деятельность. Прежде всего, ввести в официальный перечень профессию аддиктолог-консультант и разработать соответствующий профессиональный стандарт. На его основе следует установить обязательное требование, согласно которому работать в реабилитационных центрах смогут только сертифицированные специалисты. Ключевым элементом этой системы должно стать введение ответственности, вплоть до уголовной, за оказание услуг по реабилитации лицами без необходимой квалификации, если это повлекло вред здоровью», — цитирует письмо ТАСС.

Отмечается, что такие меры помогут вывести рынок немедицинских рехабов из тени и создать в России качественную систему помощи людям, которые страдают от зависимостей.

Напомним, в Подмосковье накрыли реабилитационный центр, где удерживали и пытали 24 подростка. Дети должны были проходить лечение от зависимостей под присмотром психологов, но вместо этого администраторы мучили и били их. Одного из подопечных центра довели до реанимации.

Один из филиалов этого центра находится в Свердловской области. В рехабе проживали 22 ребенка, которые также пожаловались на истязания. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.