НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -4

0 м/c,

 758мм 86%
Подробнее
0 Пробки
USD 78,59
EUR 91,50
Экопроекты российских компаний
Новые корпуса для школ и детсадов
«Умные решения»
Крысы в жилом доме
Приговор после гибели младенца
Продают Центральный рынок
Объединят центры соцобслуживания
116-летняя ярославская бабушка — в больнице
Новые авиарейсы
Страна и мир «Отделить профессионалов от самозванцев»: в России планируют ввести уголовку за незаконные рехабы

«Отделить профессионалов от самозванцев»: в России планируют ввести уголовку за незаконные рехабы

Инициативу выдвинули после скандала с детским реабилитационным центром в Подмосковье

41
Многие немедицинские рехабы не контролируются государством | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUМногие немедицинские рехабы не контролируются государством | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Многие немедицинские рехабы не контролируются государством

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Депутаты Госдумы предложили ввести уголовную ответственность за незаконную деятельность реабилитационных центров. Письмо об этом премьер-министру Михаилу Мишустину направил вице-спикер ГД Владислав Даванков и представители фракции «Новые люди».

В России до сих пор нет отдельной профессии специалиста по работе с зависимостями (аддиктолога) и обязательных требований к квалификации сотрудников немедицинских рехабов. По мнению парламентариев, из-за этого в стране есть большой теневой рынок немедицинских реабилитационных услуг, которые не контролируются государством.

«Считаем необходимым внедрение комплексного решения для защиты граждан, которое позволит отделить профессионалов от самозванцев и строго наказывать их опасную деятельность. Прежде всего, ввести в официальный перечень профессию аддиктолог-консультант и разработать соответствующий профессиональный стандарт. На его основе следует установить обязательное требование, согласно которому работать в реабилитационных центрах смогут только сертифицированные специалисты. Ключевым элементом этой системы должно стать введение ответственности, вплоть до уголовной, за оказание услуг по реабилитации лицами без необходимой квалификации, если это повлекло вред здоровью», — цитирует письмо ТАСС.

Отмечается, что такие меры помогут вывести рынок немедицинских рехабов из тени и создать в России качественную систему помощи людям, которые страдают от зависимостей.

Напомним, в Подмосковье накрыли реабилитационный центр, где удерживали и пытали 24 подростка. Дети должны были проходить лечение от зависимостей под присмотром психологов, но вместо этого администраторы мучили и били их. Одного из подопечных центра довели до реанимации.

Один из филиалов этого центра находится в Свердловской области. В рехабе проживали 22 ребенка, которые также пожаловались на истязания. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Рехаб Реабилитационный центр Здоровье Уголовная ответственность
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Непохожие на нас имеют право на счастье». Почему нужно обязательно найти и посмотреть фильм «Пуанты для моей мамы»
Надежда Губарь
Мнение
Цепочка случайностей: история 24-летней ученой, которая приехала в Поморье ловить дикого северного оленя
Варвара Сузько
ученая
Мнение
Купил квартиру и остался должен. Эксперт назвала пять финансовых ловушек при покупке жилья на вторичке
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Доносили о каждом шаге директору». Учитель английского языка рассказала, почему ушла из школы
Анонимный учитель
Мнение
«Божественная» комедия с Киану Ривзом. Стоит ли смотреть фильм «Везунчики»: рецензия
Кирилл Титов
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление