Останемся без iPhone? Apple блокирует ввоз смартфонов в Россию через третьи страны

Корпорация Apple начала блокировать поставки iPhone в Россию через канал параллельного импорта. Первые предупреждения уже получили индийские ретейлеры, им пригрозили многомиллионными штрафами и прекращением поставок, если смартфоны будут уходить на российский рынок.

По информации агентства Business Standard, корпорация будет контролировать поставки с помощью активации смартфонов. Например, если в течение 90 дней после покупки iPhone включат за пределами Индии или с иностранной симкой, то магазин оштрафуют.

Особенно строго будут следить за новой моделью — iPhone 17. По данным портала MoneyControl, дистрибьюторы пересматривают свою политику, стремясь ограничить попадание продукции Apple на рынки, где компания официально не представлена.

Корпорация прекратила официальные продажи своей продукции в России вскоре после начала спецоперации, а также ограничила использование в стране сервиса Apple Pay и ряда других своих приложений. С тех пор техника Apple поставляется в Россию по параллельному импорту и через частных лиц, потому как большинство стран не запрещают вывоз продукции компании на российский рынок.

По мнению экспертов, в Россию сейчас попадают до 50% серых поставок iPhone. Apple и ее партнеры ранее предупреждали ретейлеров о рисках, связанных с параллельным экспортом. Однако последнее уведомление, по мнению компании, указывает на более строгий подход. Это связано с желанием Apple стабилизировать поставки через официальные каналы.

В сентябре американская корпорация убрала из фирменного интернет-магазина четыре модели iPhone. Продажи устройств компания прекратила после презентации новых гаджетов. О самых доступных моделях в официальной рознице мы рассказали здесь.