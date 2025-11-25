НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Останемся без iPhone? Apple блокирует ввоз смартфонов в Россию через третьи страны

Останемся без iPhone? Apple блокирует ввоз смартфонов в Россию через третьи страны

Корпорация Apple начала блокировать поставки iPhone в Россию через канал параллельного импорта. Первые предупреждения уже получили индийские ретейлеры, им пригрозили многомиллионными штрафами и прекращением поставок, если смартфоны будут уходить на российский рынок.

По информации агентства Business Standard, корпорация будет контролировать поставки с помощью активации смартфонов. Например, если в течение 90 дней после покупки iPhone включат за пределами Индии или с иностранной симкой, то магазин оштрафуют.

Особенно строго будут следить за новой моделью — iPhone 17. По данным портала MoneyControl, дистрибьюторы пересматривают свою политику, стремясь ограничить попадание продукции Apple на рынки, где компания официально не представлена.

Корпорация прекратила официальные продажи своей продукции в России вскоре после начала спецоперации, а также ограничила использование в стране сервиса Apple Pay и ряда других своих приложений. С тех пор техника Apple поставляется в Россию по параллельному импорту и через частных лиц, потому как большинство стран не запрещают вывоз продукции компании на российский рынок.

По мнению экспертов, в Россию сейчас попадают до 50% серых поставок iPhone. Apple и ее партнеры ранее предупреждали ретейлеров о рисках, связанных с параллельным экспортом. Однако последнее уведомление, по мнению компании, указывает на более строгий подход. Это связано с желанием Apple стабилизировать поставки через официальные каналы.

В сентябре американская корпорация убрала из фирменного интернет-магазина четыре модели iPhone. Продажи устройств компания прекратила после презентации новых гаджетов. О самых доступных моделях в официальной рознице мы рассказали здесь.

Комментарии
Гость
55 минут
Давно пора пусть своим пользуются
Гость
31 минута
Они чего офигели, оставить нас без скрепных айфонов. Нужно срочно выдвинуть им ноту протеста
