Дело сдвинулось с мертвой точки: Зеленский утвердил делегацию для обсуждения мирного плана Трампа

Уже начались консультации

Неизвестно, будет ли участвовать сам Зеленский в переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия в переговорах по предложенному США плану по урегулированию конфликта. Указ опубликован на сайте главы государства.

«Создать делегацию Украины для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки и другими международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира в таком составе: Ермак Андрей Борисович — руководитель офиса президента Украины, глава делегации», — говорится в тексте указа.

В состав делегации также вошли:

  • секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров; 

  • начальник главного управления разведки минобороны Кирилл Буданов; 

  • начальник генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов; 

  • глава службы внешней разведки Олег Иващенко;

  • первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица;

  • первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский; 

  • заместитель главы СБУ Александр Поклад; 

  • советник руководителя офиса Зеленского Александр Бевз.

В ближайшие дни Украина проведет консультации по шагам для завершения конфликта, сообщила пресс-служба офиса президента Украины в Telegram-канале. Глава украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-министр обороны Рустем Умеров также заявил о начале обсуждений между представителями Украины и США. 

«Украина подходит к этому процессу с четким пониманием своих интересов. Это очередной этап диалога, который продолжается в последние дни и который, прежде всего, призван согласовать видение дальнейших шагов», — написал он. 

Умеров подчеркнул, что Украина «ценит участие американской стороны и готовность к предметному разговору».

США подготовили мирный план из 28 пунктов. Согласно ему, Крым, Донецк и Луганск де-факто признаются российскими, Херсон и Запорожье обладают «замороженным» статусом вдоль линии соприкосновения. Часть территорий становятся демилитаризованной буферной зоной под контролем России. Стороны обязуются не изменять границы силой. НАТО не будет размещать войска на Украине, но разместит истребители в Польше.

США пригрозили Украине остановить поставки оружия и предоставление разведданных, если вариант соглашения по урегулированию конфликта не будет подписан к следующему четвергу, 27 ноября, пишет Reuters со ссылкой на источники. При этом украинские чиновники отметили, что Белый дом работает в «агрессивном режиме», намереваясь закончить конфликт до конца года.

Как заявил президент России Владимир Путин, РФ готова к проявлению гибкости в вопросах украинского урегулирования. В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский в вечернем обращении к нации заявил о готовности работать над пунктами мирного плана.

Елена Мальцева
JayroslavMudryi
21 минута
а к нам кто ни будь обратился из этих сидящих на троне? нет, сами все решают
