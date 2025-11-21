Лайки обернулись судом: в Турции мужчину обязали заплатить почти миллион бывшей жене после развода. Новости 21 ноября

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 21 ноября.
Десятки людей умерли от сиропа для кашля в Индии
В Индии от сиропа для кашля скончалось по меньшей мере 24 ребенка. По информации трех чиновников здравоохранения Тамилнада, растворитель, использованный для производства партии сиропа от кашля Coldrif, мог быть загрязнен токсичным химикатом, передает Reuters.
Расследование показывает, что цепочка поставки нарушала международные стандарты: компания из Южной Кореи отправила пропиленгликоль в запломбированной бочке, но организация из Индии Jinkushal Aroma вскрыла ее, перелила раствор в другую тару, затем Sunrise Biotech снова перепаковала химикат без пломбы, прежде чем отправить его производителю сиропа. Ни у одного из поставщиков не было лицензии на работу с фармацевтическими ингредиентами.
Уже установлено, что сироп был сильно загрязнен известным промышленным токсином — диэтиленгликолем (ДЭГ). Сейчас правоохранители устанавливают, как это вещество попало в растворитель.
Минздрав одобрил две вакцины для лечения рака
Министерство здравоохранения России разрешило использовать новые виды вакцин для лечения рака кожи и других злокачественных новообразований. Подробности об этом рассказал глава министерства Михаил Мурашко
«Министерство здравоохранения выдало разрешения на использование в клинической практике двух индивидуальных биотехнологических лекарственных препаратов. Это новое поколение противоопухолевых препаратов — лечебная вакцина на платформе мРНК и пептидная вакцина», — цитируют министра РИА «Новости».
По информации главы Минздрава, это лишь начало применения нового способа лечений онкозаболеваний. Сейчас вакцина проходит ещё несколько этапов проверок.
Подробности о том, что уже известно о вакцине, мы рассказали здесь.
Утильсбор хотят отменить, но не для всех
В России хотят отменить утильсбор для некоторых автомобилей. Новое предложение указано в проекте Плана реализации Энергетической стратегии России до 2050 года.
В первую очередь отмена сбора коснется газомоторного транспорта. Сейчас это предложения специалисты обсуждают в ведомствах.
«Минэнерго всецело поддерживает установление льгот для такого транспорта хотя бы на определенный временной период. В обновленной Энергетической стратегии зафиксированы достаточно амбициозные цели по увеличению потребления метана в качестве топлива», — заявили в министерстве.
В министерстве объяснили, что таким образом хотят улучшить транспорт, который работает на метане. В плане по развитию энергетики до 2050 года говорится, что нужно в 13 раз больше использовать метан как топливо для машин. Пока правительство России одобрило план развития рынка этого топлива до 2035 года.
Скоро в России будут производить 528 тысяч машин на газу, а еще под него хотят переоборудовать 525 тысяч автомобилей. Поэтому число газомоторных автомобилей будет только увеличиваться.
Пенсионерам хотят подарить дополнительную выплату
Ежегодную 13-ю пенсию предлагают ввести в России. По информации депутата Сергея Миронова, ее нужно обязательно выплачивать к Новому году.
«В условиях низких пенсий и высокой инфляции необходимо обеспечить пожилым людям дополнительные выплаты к Новому году. С 2013 года мы ежегодно вносим предложение о 13-й пенсии, в ближайшее время вновь внесем такую инициативу», — сказал Миронов.
По словам депутата, часть пенсий идет на ЖКХ, лекарства, но при этом пенсионерам не хватает денег на продукты. Парламентарий уверен, что обязательная допвыплата пожилым россиянам необходима к Новому году, чтобы они «могли себя побаловать, накрыть нормальный стол и купить подарки внукам».
Семьям с детьми предложили новую поддержку
В России планируют ввести новые виды выплат и изменить правила их получения. Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов предложил назначить базовую выплату всем родителям независимо от дохода, а также вернуть тематические пособия для компенсации сезонных расходов.
По его словам, текущие критерии нуждаемости неэффективны, так как многие семьи лишаются пособий из-за минимального повышения порога доходов, а универсальная выплата не покрывает реальные расходы. Он считает, что новые формы выплат укрепят систему социальной защиты.
В Рособнадзоре назвали условие для отмены ЕГЭ
Отменить Единый государственный экзамен возможно лишь при достойной альтернативе, которой сейчас нет. Об этом рассказал глава ведомства Анзор Музаев.
«Любимый вопрос: отменят ЕГЭ или нет? Я всегда говорю: отменят, если предложат что-то взамен. Взамен предложить пока никто ничего не может», — сказал он в разговоре с ТАСС.
Музаев вспомнил про слова президента России Владимира Путина о том, что у ЕГЭ есть свои минусы и экзамен надо совершенствовать. Глава Рособрнадзора считает, что без этого система ЕГЭ быстро устареет. Однако пока экзамен совершенствуют.
Время на смешные видео в соцсетях хотят урезать
Россиянам хотят ограничить просмотр рилсов в социальных сетях. В Госдуме призвали блокировать такой контент спустя 20 минут просмотра. С такой инициативой выступил заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
Рилсы (от англ. Reels) — короткие вертикальные видео, обычно продолжительностью до 60–90 секунд, которые публикуются в соцсетях.
«Бесконечные рилсы, шортсы, эти короткие ролики все вырабатывают дофамин. Это гормон, который фактически вводит в зависимость. Человек не осознаёт и смотрит час, два, три. Надо ограничивать количество времени. То есть социальная сеть должна через 20 минут просмотра рилсов выключать функцию просмотра рилсов, переключайся, читай статью», — рассказал парламентарий в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По словам Свинцова, многие люди не в силах остановить бесконечный поток коротких видео. Поэтому он считает, что такую «дофаминовую зависимость» нужно разрывать при помощи ограничений.
Сколько времени в день вы обычно тратите на просмотр роликов в соцсетях?
Как прошел финал конкурса «Мисс Вселенная-2025»
Сегодня в Таиланде состоялся финал конкурса красоты «Мисс Вселенная-2025». К сожалению, «Мисс Россия-2025» Анастасия Венза не вошла в топ-30 финалисток.
Анастасия жила в Таиланде с начала ноября. Она участвовала в мероприятиях, приуроченных к конкурсу: съемках с партнерами, званых ужинах, дефиле в купальниках и национальных костюмах.
«Для меня участие в „Мисс Вселенной“ — невероятная честь и большая ответственность. Я чувствую волнение, вдохновение и радость от возможности представить свою страну на мировой сцене», — призналась Венза перед мероприятием.
После того, как россиянка выбыла из первого тура, отбор участниц оказался еще более жестким. После дефиле в купальниках осталось лишь 12 конкурсанток, потом всего 5.
Финал конкурса оказался для девушек очень волнительным. Жюри сделали неожиданный для всех выбор в пользу представительницы из Мексики 25-летней Фатимы Бош. Именно ей досталась победа в конкурсе и титул «Мисс Вселенная-2025». Обойти красавиц со всего мира Фатиме не помешал и недавний скандал с организатором конкурса.
Второе место заняла представительница Таиланда Правенар Сингх. В первой пятерке оказались также представительницы Венесуэлы, Филиппин и Кот-д’Ивуара — Стефани Абасали, Ахтиса Манало и Оливия Ясе. За финалом конкурса мы следили в режиме онлайн.
В Турции мужчина развелся из-за лайков в соцсетях
Верховный суд Турции признал виновным в разводе мужа, который ставил «лайки» на фото других женщин в соцсетях. Кроме того, мужчину обязали выплатить штраф почти в миллион рублей бывшей супруге. Об этом сообщает телеканал Habertürk.
Женщина подала иск в суд после развода. В своем заявлении она утверждала, что муж постоянно унижал ее, не выделял средств на нужды семьи, а также изменял и ставил лайки другим женщинам в соцсетях.
Судья признал, что поведение мужа является основанием для расторжения брака по его вине. Теперь мужчина обязан выплатить бывшей жене компенсацию в 950 тысяч рублей (примерно 530 тысяч лир), а также платить по 9,5 тысяч каждый месяц в качестве алиментов.
Этот случай стал прецедентным и может служить ориентиром для других пар, рассматривающих развод по аналогичным основаниям.