Лайки обернулись судом: в Турции мужчину обязали заплатить почти миллион бывшей жене после развода. Новости 21 ноября

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 21 ноября.

Десятки людей умерли от сиропа для кашля в Индии

В Индии от сиропа для кашля скончалось по меньшей мере 24 ребенка. По информации трех чиновников здравоохранения Тамилнада, растворитель, использованный для производства партии сиропа от кашля Coldrif, мог быть загрязнен токсичным химикатом, передает Reuters.

Расследование показывает, что цепочка поставки нарушала международные стандарты: компания из Южной Кореи отправила пропиленгликоль в запломбированной бочке, но организация из Индии Jinkushal Aroma вскрыла ее, перелила раствор в другую тару, затем Sunrise Biotech снова перепаковала химикат без пломбы, прежде чем отправить его производителю сиропа. Ни у одного из поставщиков не было лицензии на работу с фармацевтическими ингредиентами.

Уже установлено, что сироп был сильно загрязнен известным промышленным токсином — диэтиленгликолем (ДЭГ). Сейчас правоохранители устанавливают, как это вещество попало в растворитель.

Минздрав одобрил две вакцины для лечения рака

Министерство здравоохранения России разрешило использовать новые виды вакцин для лечения рака кожи и других злокачественных новообразований. Подробности об этом рассказал глава министерства Михаил Мурашко

«Министерство здравоохранения выдало разрешения на использование в клинической практике двух индивидуальных биотехнологических лекарственных препаратов. Это новое поколение противоопухолевых препаратов — лечебная вакцина на платформе мРНК и пептидная вакцина», — цитируют министра РИА «Новости».

По информации главы Минздрава, это лишь начало применения нового способа лечений онкозаболеваний. Сейчас вакцина проходит ещё несколько этапов проверок.

Подробности о том, что уже известно о вакцине, мы рассказали здесь.

Утильсбор хотят отменить, но не для всех

В России хотят отменить утильсбор для некоторых автомобилей. Новое предложение указано в проекте Плана реализации Энергетической стратегии России до 2050 года.

В первую очередь отмена сбора коснется газомоторного транспорта. Сейчас это предложения специалисты обсуждают в ведомствах.

«Минэнерго всецело поддерживает установление льгот для такого транспорта хотя бы на определенный временной период. В обновленной Энергетической стратегии зафиксированы достаточно амбициозные цели по увеличению потребления метана в качестве топлива», — заявили в министерстве.

В министерстве объяснили, что таким образом хотят улучшить транспорт, который работает на метане. В плане по развитию энергетики до 2050 года говорится, что нужно в 13 раз больше использовать метан как топливо для машин. Пока правительство России одобрило план развития рынка этого топлива до 2035 года.

Скоро в России будут производить 528 тысяч машин на газу, а еще под него хотят переоборудовать 525 тысяч автомобилей. Поэтому число газомоторных автомобилей будет только увеличиваться.

Пенсионерам хотят подарить дополнительную выплату

Ежегодную 13-ю пенсию предлагают ввести в России. По информации депутата Сергея Миронова, ее нужно обязательно выплачивать к Новому году.

«В условиях низких пенсий и высокой инфляции необходимо обеспечить пожилым людям дополнительные выплаты к Новому году. С 2013 года мы ежегодно вносим предложение о 13-й пенсии, в ближайшее время вновь внесем такую инициативу», — сказал Миронов.

По словам депутата, часть пенсий идет на ЖКХ, лекарства, но при этом пенсионерам не хватает денег на продукты. Парламентарий уверен, что обязательная допвыплата пожилым россиянам необходима к Новому году, чтобы они «могли себя побаловать, накрыть нормальный стол и купить подарки внукам».

Семьям с детьми предложили новую поддержку

В России планируют ввести новые виды выплат и изменить правила их получения. Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов предложил назначить базовую выплату всем родителям независимо от дохода, а также вернуть тематические пособия для компенсации сезонных расходов.

По его словам, текущие критерии нуждаемости неэффективны, так как многие семьи лишаются пособий из-за минимального повышения порога доходов, а универсальная выплата не покрывает реальные расходы. Он считает, что новые формы выплат укрепят систему социальной защиты.

В Рособнадзоре назвали условие для отмены ЕГЭ

Отменить Единый государственный экзамен возможно лишь при достойной альтернативе, которой сейчас нет. Об этом рассказал глава ведомства Анзор Музаев.

«Любимый вопрос: отменят ЕГЭ или нет? Я всегда говорю: отменят, если предложат что-то взамен. Взамен предложить пока никто ничего не может», — сказал он в разговоре с ТАСС.

Музаев вспомнил про слова президента России Владимира Путина о том, что у ЕГЭ есть свои минусы и экзамен надо совершенствовать. Глава Рособрнадзора считает, что без этого система ЕГЭ быстро устареет. Однако пока экзамен совершенствуют.

Время на смешные видео в соцсетях хотят урезать

Россиянам хотят ограничить просмотр рилсов в социальных сетях. В Госдуме призвали блокировать такой контент спустя 20 минут просмотра. С такой инициативой выступил заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.