Россиянка в аутсайдерах, на мексиканку наорали, но дали ей корону: скандалы на «Мисс Вселенная — 2025»

В Таиланде прошел финал главного конкурса красоты «Мисс Вселенная — 2025». Корону победительницы получила Фатима Бош из Мексики, о которой заговорили еще во время подготовки. Из-за пропущенной фотосессии на Фатиму прилюдно наорал Нават Ицарагрисил, один из организаторов конкурса, а ее попытки оправдаться пресекал грубым «Заткнись!». Мисс Мексика терпеть не стала и вышла из зала. Девушку поддержали другие участницы даже под угрозой дисквалификации.

«Мы наделенные властью женщины, и это платформа для нашего голоса. И никто не может заткнуть мой голос, никто не смеет так со мной поступать!» — говорила Фатима Бош.

Дирекция конкурса обидчика красотки максимально отстранила, перед мисс Бош извинились. Но затем случился новый инцидент: отравились три участницы «Мисс Вселенная», одной из них пришлось провести в больнице несколько дней.

За день до финала со скандалом конкурс покинул член жюри — ливанский музыкант Омар Арфуш. Он публично заявил, что 30 финалисток выбрали до официального голосования, а у одной из них роман с членом жюри.

В топ-30 не вошла представительница России Анастасия Венза. Обозреватели сразу определили мисс России в аутсайдеры конкурса, а в соцсетях девушку то и дело критиковали.