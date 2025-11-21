НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Страна и мир Эксклюзив На Волге в Ярославской области заметили президентский теплоход. Фото

На Волге в Ярославской области заметили президентский теплоход. Фото

Рассказываем об особенностях судна

Мимо Ярославской области прошел президентский теплоход «Россия»

Источник:

читатель 76.RU

Мимо Ярославской области прошел президентский теплоход «Россия»

Источник:

читатель 76.RU

В начале ноября на Волге в Угличском районе Ярославской области заметили трехпалубный теплоход «Россия». Кадрами судна, стремительно проходящего в сторону Углича, поделились читатели 76.RU.

«Впервые вижу такое судно. Он меньше по размерам привычных нам речных теплоходов, да и людей на палубах не было. На борту отчетливо виднелось название — „Россия“», — рассказала читательница.

Как сообщили в Музее морского и речного флота на запрос 76.RU, на фото — теплоход проекта 1877.

«Единственное судно построенное в данном проекте. На борту теплохода действительно были президенты Российской Федерации. В 1996 году на теплоходе проходила предвыборная поездка Б. Н. Ельцина, а в 2002 году на судне проходили встречи В. В. Путина с главами стран СНГ. Вероятно всего судно до сих пор находится в ведении Администрации Президента Российской Федерации», — уточнили 76.RU в Музее морского и речного флота.

Теплоход проекта 1877 был собран на заводе имени А. А. Жданова в Ленинграде в 1973 году. Длина судна — 83,5 метра, ширина — 12,7 метра. Пассажировместимость: 45 человек. Экипаж: 32 человека. Теплоход «Россия» предназначался для обслуживания высших лиц государства.

Теплоход «Россия» был построен в Ленинграде | Источник: читатель 76.RUТеплоход «Россия» был построен в Ленинграде | Источник: читатель 76.RU

Теплоход «Россия» был построен в Ленинграде

Источник:

читатель 76.RU

Ранее мы рассказывали про строящееся судно «Владимир Жириновский», а также теплоход-поликлинику «Святитель Лука».

Комментарии
2
Гость
28 минут
" В сторону Углича"... А откуда?
Гость
8 минут
Вот эта новость )) упать не встать , ууууу 76 ру ну молодцы
Читать все комментарии
Гость
