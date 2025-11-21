На Волге в Ярославской области заметили президентский теплоход. Фото

В начале ноября на Волге в Угличском районе Ярославской области заметили трехпалубный теплоход «Россия». Кадрами судна, стремительно проходящего в сторону Углича, поделились читатели 76.RU.

«Впервые вижу такое судно. Он меньше по размерам привычных нам речных теплоходов, да и людей на палубах не было. На борту отчетливо виднелось название — „Россия“», — рассказала читательница.

Как сообщили в Музее морского и речного флота на запрос 76.RU, на фото — теплоход проекта 1877.

«Единственное судно построенное в данном проекте. На борту теплохода действительно были президенты Российской Федерации. В 1996 году на теплоходе проходила предвыборная поездка Б. Н. Ельцина, а в 2002 году на судне проходили встречи В. В. Путина с главами стран СНГ. Вероятно всего судно до сих пор находится в ведении Администрации Президента Российской Федерации», — уточнили 76.RU в Музее морского и речного флота.