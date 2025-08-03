В Ярославле на Волге заметили медицинский теплоход. Что это за судно

Что известно о плавполиклинике «Святитель Лука» Источник: «Подслушано в Ярославле» / Telegram

Днем 2 августа в Ярославле на Волге заметили необычный теплоход. Судно оформлено в красном и белом цветах, на борту красуется красный крест и надпись «Плавполиклиника». Сам теплоход называется «Святитель Лука».

«Подписчик удивлен, что мимо него проплыла поликлиника. Спрашивает, как записаться на прием?» — обратили внимание на судно горожане.

На фото действительно медучреждение на воде, которое будет курсировать по рекам Обь и Иртыш в Сибири. Это первый речной теплоход, изначально спроектированный как специализированное медицинское судно.

«Святитель Лука» был собран в порту Коломны в Подмосковье по заказу Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Центр профессиональной патологии». В плавполиклинике оборудованы 25 кабинетов для приема специалистов, на борту будет также размещено медоборудование. Как сообщали наши коллеги из 86.RU, на проект собирались потратить 1,15 миллиарда рублей.

«Теплоход предназначен для оказания помощи жителям нашего региона, находящимся вдали от крупных медицинских центров, а это 94 отдаленных и труднодоступных населенных пункта», — сообщал в своем телеграм-канале губернатор Ханты-Мансийского автономного округа в 2023 году Руслан Кухарук.

Так выглядит новая югорская плавполиклиника Источник: Руслан Кухарук / t.me

Длина теплохода «Святитель Лука» — 65 метров, ширина — 10,8, максимальная скорость — 24 км/ч. Экипаж — 12 человек, также предусматривается работа 25 медработников. Закладка состоялась в 2023 году по нацпроекту «Здравоохранение». Теплоход может принять на борт до 50 человек за исключением персонала. «Святитель Лука» был спущен на воду в мае 2025 года.

Предварительно, первые пациенты смогут получить помощь на борту в мае 2026 года. Передвижной комплекс по коридорам Северного морского пути должен до осени добраться до ХМАО.

Скоро плавучая поликлиника поплывет в Югру Источник: Руслан Кухарук / t.me