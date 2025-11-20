«Тут цыганка лежит в ужасном состоянии. Поехала, забрала ее»: как педагог спасает покалеченных советских кукол

Одной нужно снять «скальп» и промыть голову, другой восстановить лицо, третьей залечить раны, четвертой прикрыть наготу, пятую научить заново двигаться. Педагог из Самары собирает по всей стране и реставрирует своих землячек — «выпускниц» Куйбышевской фабрики игрушек. В коллекции Алены Архиповой больше 70 советских кукол. Съемочной группе 63.RU женщина показала свои игрушечные сокровища и рассказала, как на беду себе взвинтила цены на пластмассовых девочек.
Кукольная фея встречает нас в своем кабинете в центре дополнительного образования «Искра», где преподает школьникам рукоделие. За ее спиной — стеллажи с пупсами, Незнайками, невестами, цыганками и прочим игрушечным людом, который с 60-х по 90-е годы выпускала куйбышевская фабрика. Вся коллекция в квартире Алены уже не помещается. Поэтому часть кукол она на радость ученицам переселила к себе на работу.
Кажется, Алена Архипова в буквальном смысле живет в детском мире и счастлива.
За ее плечами — образование финансиста и экономиста, работа в налоговой инспекции Железнодорожного района и областном казначействе. Но своим призванием Алена считает занятия рукоделием. По третьему диплому она педагог декоративно-прикладного творчества, а по четвертому — учитель рисования и технологии.
«В детстве у меня не было много кукол. Помню классическую пластмассовую, что привезли из Ташкента бабушка с дедушкой. На упаковке была надпись: „Вероника“. А на 16-летие мне подарили долгожданную Барби, — огорошивает признанием Алена. — Недавно спрашивала у мамы, почему не покупала мне кукол. Ответила: „Ты не просила“. Я и правда в куклы-то не играла, но шила им наряды. Потом у меня появились свои „куклы“ — дочка и сынок. Их обшивала. Позже начала собирать плюшевых мишек Тедди и кукол Паола Рейна. Причем это были именно мои игрушки. Дети понимали: смотреть можно, ломать нельзя. Придумывала наряды на Паолок. А четыре года назад, в 2021-м, захотела найти ту самую куклу, которую подарили бабушка с дедушкой».
В погоне за теплыми семейными воспоминаниями рукодельница перелопатила весь интернет. Думала, раз куклу привезли из Узбекистана, значит ее сделали на «Ташигрушке» в Ташкенте. Но по такому запросу в Интернете свою любимицу не нашла. Тогда Алена вбила в поисковик фразу «советские куклы» и часами разглядывала фотографии, пока наконец не встретила снимок той самой! Оказалось, что ее «подругу» детства сделали на Куйбышевской фабрике игрушек, причем модель почему-то называлась Юля, а не Вероника.
«Пока искала ту самую куклу — подарок бабушки, увидела еще кучу других: кто без руки, кто без ноги. Мне так жалко их стало. Я начала скупать вообще всех подряд советских девчушек», — рассказывает, как застряла в детстве, Алена Архипова.
Остановить себя Алена смогла только через год, когда поняла, что спасти всех пупсов в мире не в силах.
«Я люблю свой город. И когда узнала, что у нас была фабрика игрушек и никто еще не собирал всех куйбышевских кукол, то решила сосредоточиться на этом», — объясняет, как начала прицельную охоту на пластмассовых «уроженок» Самары, педагог.
После найденной с таким трудом Юли-Вероники, Алена Архипова занялась выкупом невест. В 70–80-е годы их было модно сажать на капот машины, которая везла молодых в ЗАГС. Так что у самарской фабрики оказалась целая линейка красоток в свадебных платьях.
Своих игрушечных подопечных Алена чаще всего приобретает через сайты объявлений. Но есть в коллекции и экспонаты, найденные на Птичьем рынке. За каждой куклой — своя история.
«Одну из последних невест получила пару недель назад. Обещали, что сбавят цену, если заберу в тот же день. Приехала. В итоге, когда узнали, что собираю кукол, отдали практически бесплатно — за коробку конфет. Сказали, что игрушка сидела на капоте на свадьбе у тети», — делится Алена.
Но столь щедрыми бывают далеко не все. Коллекционер сетует, что ежедневными поисками на Avito создала ажиотаж. А продавцы, увидев якобы возросший спрос, взвинтили цены. Хотя, по большому счету, кроме Архиповой, куйбышевские малышки никому не нужны.
Еще одну куклу с лицом невесты, но в оригинальном спортивном костюме с нашивкой «Куйбышев» предложил самарской преподавательнице тольяттинец:
«Мужчина мне сам написал. Спросил, есть ли у меня такая. Ответила, что нет. Он такой: „Тогда она ваша“. Попросила подождать до зарплаты. Согласился. И вот она у меня. Обошлась в 4500 рублей. С доставкой — около 5000 рублей».
«Самая маленькая и одна из самых дорогих куколок — Верочка. Я восстановила ей макияж, сшила по фото платье, в котором ее выпускали. В объявлении цена на нее стояла — 4000 рублей. Начала общаться с продавцом, рассказала про свое увлечение, прислала фото коллекции. И он мне пишет: „Отдам вам за две тысячи. Это память о моей жене. И я точно буду знать, что она еще долго будет храниться у вас в коллекции“.
Черноволосую Эсмеральду Архипова купила этим летом на Птичьем рынке. Куклу в куче разномастного барахла разглядела знакомая собирательницы и договорилась, чтобы ее никому не отдавали:
«Звонит мне и говорит: „Тут цыганка лежит“. Поехала, забрала ее. Мне ее продали за 700 или 800 рублей. Не помню. Кукла была в ужасном состоянии».
«Вот посмотрите тоже, какой мне экземплярчик достался, — Алена берет в руки голубоглазую блондинку, чем-то отдаленно напоминающую Барби, только в большем масштабе, — Таких кукол вообще не было в продаже. Видимо, модель забраковала комиссия. Я купила ее у бывшей работницы фабрики. Скорее всего, ненужную куклу просто выбросили. А эта женщина пожалела, унесла домой. Продала мне за 500 рублей».
Уникальная коллекция винтажных кукол Архиповой время от времени выставляется в музеях. Сейчас, к примеру, на советских девчушек можно полюбоваться в самарской Третьяковке.
— В будущем планирую передать всю коллекцию дочке. Ей 18 лет, и она очень поддерживает мое увлечение.
А у вас сохранились любимые игрушки?