Страна и мир «Тут цыганка лежит в ужасном состоянии. Поехала, забрала ее»: как педагог спасает покалеченных советских кукол

«Тут цыганка лежит в ужасном состоянии. Поехала, забрала ее»: как педагог спасает покалеченных советских кукол

Алена Архипова собрала уникальную коллекцию

343
Всех своих девочек Алена знает по именам: Наташа, Диана, Раечка, Зина, Снежана, Анютка, Юлечка, Катюшка, Альбина, Анжела, Тамара. Есть в коллекции и куклы мужского пола: клоун, пупс Рома, Незнайка, поваренок, Иванушка

Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Всех своих девочек Алена знает по именам: Наташа, Диана, Раечка, Зина, Снежана, Анютка, Юлечка, Катюшка, Альбина, Анжела, Тамара. Есть в коллекции и куклы мужского пола: клоун, пупс Рома, Незнайка, поваренок, Иванушка

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Одной нужно снять «скальп» и промыть голову, другой восстановить лицо, третьей залечить раны, четвертой прикрыть наготу, пятую научить заново двигаться. Педагог из Самары собирает по всей стране и реставрирует своих землячек — «выпускниц» Куйбышевской фабрики игрушек. В коллекции Алены Архиповой больше 70 советских кукол. Съемочной группе 63.RU женщина показала свои игрушечные сокровища и рассказала, как на беду себе взвинтила цены на пластмассовых девочек.

Источник:

Алексей Ногинский / 63.RU

Кукольная фея встречает нас в своем кабинете в центре дополнительного образования «Искра», где преподает школьникам рукоделие. За ее спиной — стеллажи с пупсами, Незнайками, невестами, цыганками и прочим игрушечным людом, который с 60-х по 90-е годы выпускала куйбышевская фабрика. Вся коллекция в квартире Алены уже не помещается. Поэтому часть кукол она на радость ученицам переселила к себе на работу.

В коллекции «кукольной мамы» всея Самары — школьницы, цыганки, крошечные пупсики, Мальвины

Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В коллекции «кукольной мамы» всея Самары — школьницы, цыганки, крошечные пупсики, Мальвины

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

— В 80-90-х годах, когда многие предприятия в стране медленно умирали, на самарскую фабрику завезли бобину голубых волос. И на все модели кукол, которые только были, начали делать голубые волосы

Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— В 80-90-х годах, когда многие предприятия в стране медленно умирали, на самарскую фабрику завезли бобину голубых волос. И на все модели кукол, которые только были, начали делать голубые волосы

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Незнайка, клоун и Иванушка

Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Незнайка, клоун и Иванушка

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Некоторые куклы в коллекции старше своей нынешней хозяйки

Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Некоторые куклы в коллекции старше своей нынешней хозяйки

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Самым возрастным уже за 60 лет. Упадет такая «кукольная бабушка» с полки — костей не соберешь. Хрупкое тело просто разобьется на осколки

Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Самым возрастным уже за 60 лет. Упадет такая «кукольная бабушка» с полки — костей не соберешь. Хрупкое тело просто разобьется на осколки

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Кажется, Алена Архипова в буквальном смысле живет в детском мире и счастлива.

За ее плечами — образование финансиста и экономиста, работа в налоговой инспекции Железнодорожного района и областном казначействе. Но своим призванием Алена считает занятия рукоделием. По третьему диплому она педагог декоративно-прикладного творчества, а по четвертому — учитель рисования и технологии.

—&nbsp;Куклы, мне кажется, это мое второе я | Источник: Роман Данилкин / 63.RU—&nbsp;Куклы, мне кажется, это мое второе я | Источник: Роман Данилкин / 63.RU
—&nbsp;Эти игрушки и зверюшки педагог центра дополнительного образования детей «Искра» делает со своими воспитанниками | Источник: Роман Данилкин / 63.RU—&nbsp;Эти игрушки и зверюшки педагог центра дополнительного образования детей «Искра» делает со своими воспитанниками | Источник: Роман Данилкин / 63.RU
Вот таких красоток в старинной артельной технике Алёна Архипова сделала сама | Источник: Роман Данилкин / 63.RUВот таких красоток в старинной артельной технике Алёна Архипова сделала сама | Источник: Роман Данилкин / 63.RU
Источник: Роман Данилкин / 63.RUИсточник: Роман Данилкин / 63.RU
Только представьте, какая волшебная атмосфера царит на занятиях! | Источник: Роман Данилкин / 63.RUТолько представьте, какая волшебная атмосфера царит на занятиях! | Источник: Роман Данилкин / 63.RU
Источник: Роман Данилкин / 63.RUИсточник: Роман Данилкин / 63.RU
+1
Источник: Роман Данилкин / 63.RUИсточник: Роман Данилкин / 63.RU

«В детстве у меня не было много кукол. Помню классическую пластмассовую, что привезли из Ташкента бабушка с дедушкой. На упаковке была надпись: „Вероника“. А на 16-летие мне подарили долгожданную Барби, — огорошивает признанием Алена. — Недавно спрашивала у мамы, почему не покупала мне кукол. Ответила: „Ты не просила“. Я и правда в куклы-то не играла, но шила им наряды. Потом у меня появились свои „куклы“ — дочка и сынок. Их обшивала. Позже начала собирать плюшевых мишек Тедди и кукол Паола Рейна. Причем это были именно мои игрушки. Дети понимали: смотреть можно, ломать нельзя. Придумывала наряды на Паолок. А четыре года назад, в 2021-м, захотела найти ту самую куклу, которую подарили бабушка с дедушкой».

Валентина и Александр — бабушка и дедушка Алены

Источник: личный архив героини публикации

Валентина и Александр — бабушка и дедушка Алены

Источник:

личный архив героини публикации

Ну как не баловать такую внучку?

Источник: личный архив героини публикации

Ну как не баловать такую внучку?

Источник:

личный архив героини публикации

— С ниткой и иголкой подружилась года в три. Бабушка у меня шила, и я с ней.

Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— С ниткой и иголкой подружилась года в три. Бабушка у меня шила, и я с ней.

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

В погоне за теплыми семейными воспоминаниями рукодельница перелопатила весь интернет. Думала, раз куклу привезли из Узбекистана, значит ее сделали на «Ташигрушке» в Ташкенте. Но по такому запросу в Интернете свою любимицу не нашла. Тогда Алена вбила в поисковик фразу «советские куклы» и часами разглядывала фотографии, пока наконец не встретила снимок той самой! Оказалось, что ее «подругу» детства сделали на Куйбышевской фабрике игрушек, причем модель почему-то называлась Юля, а не Вероника.

— Первая Юлька досталась мне за 500 рублей…

Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Первая Юлька досталась мне за 500 рублей…

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

…последняя в родной одежде — за 2500 рублей

Источник: Роман Данилкин / 63.RU

…последняя в родной одежде — за 2500 рублей

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

«Пока искала ту самую куклу — подарок бабушки, увидела еще кучу других: кто без руки, кто без ноги. Мне так жалко их стало. Я начала скупать вообще всех подряд советских девчушек», — рассказывает, как застряла в детстве, Алена Архипова.

Кукольная фанатка признается, что купила игрушку из-за редкого&nbsp;— карего&nbsp;— цвета глаз | Источник: Роман Данилкин / 63.RUКукольная фанатка признается, что купила игрушку из-за редкого&nbsp;— карего&nbsp;— цвета глаз | Источник: Роман Данилкин / 63.RU
Трещины на кукольном тельце Алёна «лечит» паяльником | Источник: Роман Данилкин / 63.RUТрещины на кукольном тельце Алёна «лечит» паяльником | Источник: Роман Данилкин / 63.RU
Макияж коллекционер восстанавливает акриловыми красками, … | Источник: Роман Данилкин / 63.RUМакияж коллекционер восстанавливает акриловыми красками, … | Источник: Роман Данилкин / 63.RU
…постоянно проверяя по фото, каким изначально было лицо у этой игрушки | Источник: Роман Данилкин / 63.RU…постоянно проверяя по фото, каким изначально было лицо у этой игрушки | Источник: Роман Данилкин / 63.RU
У профессиональной рукодельницы свои секреты реставрации | Источник: Роман Данилкин / 63.RUУ профессиональной рукодельницы свои секреты реставрации | Источник: Роман Данилкин / 63.RU
«Скальп» легче снимать, если предварительно прогреть голову игрушки феном. Прическу каждой новенькой кукле Алёна восстанавливает поэтапно. Сначала моет шампунем или хозмылом, потом кислородным отбеливателем и в конце наносит бальзам для волос | Источник: Роман Данилкин / 63.RU«Скальп» легче снимать, если предварительно прогреть голову игрушки феном. Прическу каждой новенькой кукле Алёна восстанавливает поэтапно. Сначала моет шампунем или хозмылом, потом кислородным отбеливателем и в конце наносит бальзам для волос | Источник: Роман Данилкин / 63.RU
+6
—&nbsp;Вот подкрашиваю носики им изнутри | Источник: Роман Данилкин / 63.RU—&nbsp;Вот подкрашиваю носики им изнутри | Источник: Роман Данилкин / 63.RU
—&nbsp;Когда на фабрике заливали пластмассу в форму для головы, то носику как-то мало материала доставалось,&nbsp;— Алена объясняет, почему со временем самая выступающая часть кукольного лица выглядит грязной или становится прозрачной. | Источник: Роман Данилкин / 63.RU—&nbsp;Когда на фабрике заливали пластмассу в форму для головы, то носику как-то мало материала доставалось,&nbsp;— Алена объясняет, почему со временем самая выступающая часть кукольного лица выглядит грязной или становится прозрачной. | Источник: Роман Данилкин / 63.RU
Кукольная «мама» старается сохранить оригинальные платья своих «дочек» | Источник: Роман Данилкин / 63.RUКукольная «мама» старается сохранить оригинальные платья своих «дочек» | Источник: Роман Данилкин / 63.RU
Или восстановить наряды максимально близко к оригиналу | Источник: Роман Данилкин / 63.RUИли восстановить наряды максимально близко к оригиналу | Источник: Роман Данилкин / 63.RU
Важно, чтобы совпадала не только расцветка ткани, но и фактура, и переплетение нитей. Идеально&nbsp;— найти советский материал | Источник: Роман Данилкин / 63.RUВажно, чтобы совпадала не только расцветка ткани, но и фактура, и переплетение нитей. Идеально&nbsp;— найти советский материал | Источник: Роман Данилкин / 63.RU
Есть наряды, которые уже не спасти. Зато их можно распороть и сделать по ним выкройку | Источник: Роман Данилкин / 63.RUЕсть наряды, которые уже не спасти. Зато их можно распороть и сделать по ним выкройку | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Остановить себя Алена смогла только через год, когда поняла, что спасти всех пупсов в мире не в силах.

«Я люблю свой город. И когда узнала, что у нас была фабрика игрушек и никто еще не собирал всех куйбышевских кукол, то решила сосредоточиться на этом», — объясняет, как начала прицельную охоту на пластмассовых «уроженок» Самары, педагог.

Посмотрите, сколько стоили наши куклы в 1978 году

Источник: фотофонд Самарского областного государственного архива социально-политической истории
Кстати, игрушки в Куйбышевской области производила не только специализированная фабрика, но и авиационные, оборонные и машиностроительные предприятия

Источник: фотофонд Самарского областного государственного архива социально-политической истории
На «Прогрессе», например, делали пеликанов, детские тележки и кукольные коляски, на химкомбинате — белок в колесе, шагающих уток, часики и ёлки…

Источник: фотофонд Самарского областного государственного архива социально-политической истории
Заводы радовали куйбышевскую ребятню не только инерционными машинками, пирамидками, ведёрками, вертолётами, конструкторами, но и педальными гоночными автомобилями, пневматическими ракетами с космонавтами и даже заводным атомоходом «Ленин»

Источник: фотофонд Самарского областного государственного архива социально-политической истории
А еще были паровозы и электровозы с вагончиками, мозаики, подвозные инерционные лодки, сабли, ружья, пистолеты…

Источник: фотофонд Самарского областного государственного архива социально-политической истории
Качество игрушек было на контроле властей. Но брак на производстве детских товаров не был редкостью

Источник: фотофонд Самарского областного государственного архива социально-политической истории
+7
Причем, к качеству кукол Куйбышевской фабрики игрушек претензии повторялись из года в год. Вот, к примеру, постановление конца 70-х годов. Посмотрите, сколько брака выявили!

Источник: фотофонд Самарского областного государственного архива социально-политической истории
После массы претензий со стороны властей, руководство фабрики разработало 22 стандарта для повышения качества, но ни один так и не внедрило

Источник: фотофонд Самарского областного государственного архива социально-политической истории
Кукол Наташ, Зин, Катрин, Нин, Ларис браковали пачками

Источник: фотофонд Самарского областного государственного архива социально-политической истории
Ответственным объявляли предупреждения и выговоры

Источник: фотофонд Самарского областного государственного архива социально-политической истории
Но кажется, сколько бы контролеры не возмущались браком, лучше на фабрике работать не собирались

Источник: фотофонд Самарского областного государственного архива социально-политической истории
К одних кукол не работал звуковой механизм, у других были бракованные тапочки, у третьих криво сшитые и испачканные платья…

Источник: фотофонд Самарского областного государственного архива социально-политической истории
Источник: фотофонд Самарского областного государственного архива социально-политической истории

После найденной с таким трудом Юли-Вероники, Алена Архипова занялась выкупом невест. В 70–80-е годы их было модно сажать на капот машины, которая везла молодых в ЗАГС. Так что у самарской фабрики оказалась целая линейка красоток в свадебных платьях.

По сути игрушки одной серии различаются только прическами, цветом тел и глаз. Лица у кукол одной линейки одинаковые

Источник: Роман Данилкин / 63.RU

По сути игрушки одной серии различаются только прическами, цветом тел и глаз. Лица у кукол одной линейки одинаковые

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

— Вот сколько телесной краски бахнула в пластик смена работников, такого цвета куклы и получились

Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Вот сколько телесной краски бахнула в пластик смена работников, такого цвета куклы и получились

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

— Люблю все, что связано со свадьбами. Я 14 лет делала аксессуары для женихов и невест: фужеры, приглашения, сундучки для денег…

Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Люблю все, что связано со свадьбами. Я 14 лет делала аксессуары для женихов и невест: фужеры, приглашения, сундучки для денег…

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Своих игрушечных подопечных Алена чаще всего приобретает через сайты объявлений. Но есть в коллекции и экспонаты, найденные на Птичьем рынке. За каждой куклой — своя история.

«Одну из последних невест получила пару недель назад. Обещали, что сбавят цену, если заберу в тот же день. Приехала. В итоге, когда узнали, что собираю кукол, отдали практически бесплатно — за коробку конфет. Сказали, что игрушка сидела на капоте на свадьбе у тети», — делится Алена.

Но столь щедрыми бывают далеко не все. Коллекционер сетует, что ежедневными поисками на Avito создала ажиотаж. А продавцы, увидев якобы возросший спрос, взвинтили цены. Хотя, по большому счету, кроме Архиповой, куйбышевские малышки никому не нужны.

Еще одну куклу с лицом невесты, но в оригинальном спортивном костюме с нашивкой «Куйбышев» предложил самарской преподавательнице тольяттинец:

«Мужчина мне сам написал. Спросил, есть ли у меня такая. Ответила, что нет. Он такой: „Тогда она ваша“. Попросила подождать до зарплаты. Согласился. И вот она у меня. Обошлась в 4500 рублей. С доставкой — около 5000 рублей».

Блондиночку нарядили в этот костюм на фабрике. Редкий случай, когда и кукла, и одежда сохранились практически в идеальном состоянии

Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Блондиночку нарядили в этот костюм на фабрике. Редкий случай, когда и кукла, и одежда сохранились практически в идеальном состоянии

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

«Самая маленькая и одна из самых дорогих куколок — Верочка. Я восстановила ей макияж, сшила по фото платье, в котором ее выпускали. В объявлении цена на нее стояла — 4000 рублей. Начала общаться с продавцом, рассказала про свое увлечение, прислала фото коллекции. И он мне пишет: „Отдам вам за две тысячи. Это память о моей жене. И я точно буду знать, что она еще долго будет храниться у вас в коллекции“.

Маленькая, да удаленькая Верочка

Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Маленькая, да удаленькая Верочка

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Черноволосую Эсмеральду Архипова купила этим летом на Птичьем рынке. Куклу в куче разномастного барахла разглядела знакомая собирательницы и договорилась, чтобы ее никому не отдавали:

«Звонит мне и говорит: „Тут цыганка лежит“. Поехала, забрала ее. Мне ее продали за 700 или 800 рублей. Не помню. Кукла была в ужасном состоянии».

— Руки и ноги у куклы-цыганки отваливались. Резинки, на которых держались конечности, растянулись так, что превратились в ниточки

Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Руки и ноги у куклы-цыганки отваливались. Резинки, на которых держались конечности, растянулись так, что превратились в ниточки

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

— Я все заменила, отмыла игрушку, постирала одежду

Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Я все заменила, отмыла игрушку, постирала одежду

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

— Вторая цыганка, скорее всего, тоже Эсмеральда, может быть, Аза. Пока под вопросом

Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Вторая цыганка, скорее всего, тоже Эсмеральда, может быть, Аза. Пока под вопросом

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

— Вот Оксана. Редчайшая кукла. Я эту дюймовочку три года искала, ждала. Но до сих пор не могу найти ткань, чтобы сшить для нее точно такое же платье, в котором она вышла с фабрики. Пока только такой сиреневый материал нашла

Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Вот Оксана. Редчайшая кукла. Я эту дюймовочку три года искала, ждала. Но до сих пор не могу найти ткань, чтобы сшить для нее точно такое же платье, в котором она вышла с фабрики. Пока только такой сиреневый материал нашла

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

«Вот посмотрите тоже, какой мне экземплярчик достался, — Алена берет в руки голубоглазую блондинку, чем-то отдаленно напоминающую Барби, только в большем масштабе, — Таких кукол вообще не было в продаже. Видимо, модель забраковала комиссия. Я купила ее у бывшей работницы фабрики. Скорее всего, ненужную куклу просто выбросили. А эта женщина пожалела, унесла домой. Продала мне за 500 рублей».

На советской «Биг Барби» та же модель платья, что и на куклах Юлях

Источник: Роман Данилкин / 63.RU

На советской «Биг Барби» та же модель платья, что и на куклах Юлях

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Уникальная коллекция винтажных кукол Архиповой время от времени выставляется в музеях. Сейчас, к примеру, на советских девчушек можно полюбоваться в самарской Третьяковке.

Экспозицию оформили в виде витрины игрушечного магазина

Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Экспозицию оформили в виде витрины игрушечного магазина

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Недавно Алена поняла, что хочет придать своей коллекции официальный статус и…

Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Недавно Алена поняла, что хочет придать своей коллекции официальный статус и…

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Пошла за новым образованием: Архипова дистанционно учится на директора музея

Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Пошла за новым образованием: Архипова дистанционно учится на директора музея

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

— В будущем планирую передать всю коллекцию дочке. Ей 18 лет, и она очень поддерживает мое увлечение.

А у вас сохранились любимые игрушки?

Да, хранится дома на почетном месте
Нет, давно всё выкинули и отдали. Зачем мне этот хлам?
Нет, и очень жалею об этом

Анна Шорина

журналист
Анна Шорина
журналист
Алексей Ногинский

видеожурналист
Алексей Ногинский
видеожурналист
Роман Данилкин

фотограф
Роман Данилкин
фотограф
Кукла Советская игрушка Коллекция игрушек Частная коллекция Сделано в СССР Фабрика игрушек
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
Рекомендуем
