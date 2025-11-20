«Тут цыганка лежит в ужасном состоянии. Поехала, забрала ее»: как педагог спасает покалеченных советских кукол

Всех своих девочек Алена знает по именам: Наташа, Диана, Раечка, Зина, Снежана, Анютка, Юлечка, Катюшка, Альбина, Анжела, Тамара. Есть в коллекции и куклы мужского пола: клоун, пупс Рома, Незнайка, поваренок, Иванушка Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Одной нужно снять «скальп» и промыть голову, другой восстановить лицо, третьей залечить раны, четвертой прикрыть наготу, пятую научить заново двигаться. Педагог из Самары собирает по всей стране и реставрирует своих землячек — «выпускниц» Куйбышевской фабрики игрушек. В коллекции Алены Архиповой больше 70 советских кукол. Съемочной группе 63.RU женщина показала свои игрушечные сокровища и рассказала, как на беду себе взвинтила цены на пластмассовых девочек.

Кукольная фея встречает нас в своем кабинете в центре дополнительного образования «Искра», где преподает школьникам рукоделие. За ее спиной — стеллажи с пупсами, Незнайками, невестами, цыганками и прочим игрушечным людом, который с 60-х по 90-е годы выпускала куйбышевская фабрика. Вся коллекция в квартире Алены уже не помещается. Поэтому часть кукол она на радость ученицам переселила к себе на работу.

В коллекции «кукольной мамы» всея Самары — школьницы, цыганки, крошечные пупсики, Мальвины Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— В 80-90-х годах, когда многие предприятия в стране медленно умирали, на самарскую фабрику завезли бобину голубых волос. И на все модели кукол, которые только были, начали делать голубые волосы Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Незнайка, клоун и Иванушка Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Некоторые куклы в коллекции старше своей нынешней хозяйки Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Самым возрастным уже за 60 лет. Упадет такая «кукольная бабушка» с полки — костей не соберешь. Хрупкое тело просто разобьется на осколки Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Кажется, Алена Архипова в буквальном смысле живет в детском мире и счастлива. За ее плечами — образование финансиста и экономиста, работа в налоговой инспекции Железнодорожного района и областном казначействе. Но своим призванием Алена считает занятия рукоделием. По третьему диплому она педагог декоративно-прикладного творчества, а по четвертому — учитель рисования и технологии.

«В детстве у меня не было много кукол. Помню классическую пластмассовую, что привезли из Ташкента бабушка с дедушкой. На упаковке была надпись: „Вероника“. А на 16-летие мне подарили долгожданную Барби, — огорошивает признанием Алена. — Недавно спрашивала у мамы, почему не покупала мне кукол. Ответила: „Ты не просила“. Я и правда в куклы-то не играла, но шила им наряды. Потом у меня появились свои „куклы“ — дочка и сынок. Их обшивала. Позже начала собирать плюшевых мишек Тедди и кукол Паола Рейна. Причем это были именно мои игрушки. Дети понимали: смотреть можно, ломать нельзя. Придумывала наряды на Паолок. А четыре года назад, в 2021-м, захотела найти ту самую куклу, которую подарили бабушка с дедушкой».

Валентина и Александр — бабушка и дедушка Алены Источник: личный архив героини публикации

Ну как не баловать такую внучку? Источник: личный архив героини публикации

— С ниткой и иголкой подружилась года в три. Бабушка у меня шила, и я с ней. Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В погоне за теплыми семейными воспоминаниями рукодельница перелопатила весь интернет. Думала, раз куклу привезли из Узбекистана, значит ее сделали на «Ташигрушке» в Ташкенте. Но по такому запросу в Интернете свою любимицу не нашла. Тогда Алена вбила в поисковик фразу «советские куклы» и часами разглядывала фотографии, пока наконец не встретила снимок той самой! Оказалось, что ее «подругу» детства сделали на Куйбышевской фабрике игрушек, причем модель почему-то называлась Юля, а не Вероника.

— Первая Юлька досталась мне за 500 рублей… Источник: Роман Данилкин / 63.RU

…последняя в родной одежде — за 2500 рублей Источник: Роман Данилкин / 63.RU

«Пока искала ту самую куклу — подарок бабушки, увидела еще кучу других: кто без руки, кто без ноги. Мне так жалко их стало. Я начала скупать вообще всех подряд советских девчушек», — рассказывает, как застряла в детстве, Алена Архипова.

Остановить себя Алена смогла только через год, когда поняла, что спасти всех пупсов в мире не в силах. «Я люблю свой город. И когда узнала, что у нас была фабрика игрушек и никто еще не собирал всех куйбышевских кукол, то решила сосредоточиться на этом», — объясняет, как начала прицельную охоту на пластмассовых «уроженок» Самары, педагог.

После найденной с таким трудом Юли-Вероники, Алена Архипова занялась выкупом невест. В 70–80-е годы их было модно сажать на капот машины, которая везла молодых в ЗАГС. Так что у самарской фабрики оказалась целая линейка красоток в свадебных платьях.

По сути игрушки одной серии различаются только прическами, цветом тел и глаз. Лица у кукол одной линейки одинаковые Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Вот сколько телесной краски бахнула в пластик смена работников, такого цвета куклы и получились Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Люблю все, что связано со свадьбами. Я 14 лет делала аксессуары для женихов и невест: фужеры, приглашения, сундучки для денег… Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Своих игрушечных подопечных Алена чаще всего приобретает через сайты объявлений. Но есть в коллекции и экспонаты, найденные на Птичьем рынке. За каждой куклой — своя история. «Одну из последних невест получила пару недель назад. Обещали, что сбавят цену, если заберу в тот же день. Приехала. В итоге, когда узнали, что собираю кукол, отдали практически бесплатно — за коробку конфет. Сказали, что игрушка сидела на капоте на свадьбе у тети», — делится Алена. Но столь щедрыми бывают далеко не все. Коллекционер сетует, что ежедневными поисками на Avito создала ажиотаж. А продавцы, увидев якобы возросший спрос, взвинтили цены. Хотя, по большому счету, кроме Архиповой, куйбышевские малышки никому не нужны. Еще одну куклу с лицом невесты, но в оригинальном спортивном костюме с нашивкой «Куйбышев» предложил самарской преподавательнице тольяттинец: «Мужчина мне сам написал. Спросил, есть ли у меня такая. Ответила, что нет. Он такой: „Тогда она ваша“. Попросила подождать до зарплаты. Согласился. И вот она у меня. Обошлась в 4500 рублей. С доставкой — около 5000 рублей».

Блондиночку нарядили в этот костюм на фабрике. Редкий случай, когда и кукла, и одежда сохранились практически в идеальном состоянии Источник: Роман Данилкин / 63.RU

«Самая маленькая и одна из самых дорогих куколок — Верочка. Я восстановила ей макияж, сшила по фото платье, в котором ее выпускали. В объявлении цена на нее стояла — 4000 рублей. Начала общаться с продавцом, рассказала про свое увлечение, прислала фото коллекции. И он мне пишет: „Отдам вам за две тысячи. Это память о моей жене. И я точно буду знать, что она еще долго будет храниться у вас в коллекции“.

Маленькая, да удаленькая Верочка Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Черноволосую Эсмеральду Архипова купила этим летом на Птичьем рынке. Куклу в куче разномастного барахла разглядела знакомая собирательницы и договорилась, чтобы ее никому не отдавали: «Звонит мне и говорит: „Тут цыганка лежит“. Поехала, забрала ее. Мне ее продали за 700 или 800 рублей. Не помню. Кукла была в ужасном состоянии».

— Руки и ноги у куклы-цыганки отваливались. Резинки, на которых держались конечности, растянулись так, что превратились в ниточки Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Я все заменила, отмыла игрушку, постирала одежду Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Вторая цыганка, скорее всего, тоже Эсмеральда, может быть, Аза. Пока под вопросом Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Вот Оксана. Редчайшая кукла. Я эту дюймовочку три года искала, ждала. Но до сих пор не могу найти ткань, чтобы сшить для нее точно такое же платье, в котором она вышла с фабрики. Пока только такой сиреневый материал нашла Источник: Роман Данилкин / 63.RU

«Вот посмотрите тоже, какой мне экземплярчик достался, — Алена берет в руки голубоглазую блондинку, чем-то отдаленно напоминающую Барби, только в большем масштабе, — Таких кукол вообще не было в продаже. Видимо, модель забраковала комиссия. Я купила ее у бывшей работницы фабрики. Скорее всего, ненужную куклу просто выбросили. А эта женщина пожалела, унесла домой. Продала мне за 500 рублей».

На советской «Биг Барби» та же модель платья, что и на куклах Юлях Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Уникальная коллекция винтажных кукол Архиповой время от времени выставляется в музеях. Сейчас, к примеру, на советских девчушек можно полюбоваться в самарской Третьяковке.

Экспозицию оформили в виде витрины игрушечного магазина Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Недавно Алена поняла, что хочет придать своей коллекции официальный статус и… Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Пошла за новым образованием: Архипова дистанционно учится на директора музея Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— В будущем планирую передать всю коллекцию дочке. Ей 18 лет, и она очень поддерживает мое увлечение.