Когда пройдёт прямая линия с Владимиром Путиным: предварительные даты

Прямая линия с Путиным может состояться совсем скоро Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

В этом году традиционная совмещённая прямая линия и большая пресс‑конференция Владимира Путина могут состояться в середине декабря. По информации РБК, опирающейся на анонимные источники, рассматриваются две возможные даты: 18 или 19 декабря.

Как сообщает издание, в Кремле в качестве основного варианта обсуждают 19 декабря. При этом не исключается и альтернативный вариант — 18 декабря (четверг). Кстати, четверг традиционно считается подходящим днём недели для такого формата мероприятий.

Сведения о возможной дате 19 декабря подтвердили изданию сразу три источника: федеральный чиновник, представитель медиарынка и источник, близкий к администрации президента. При этом последний собеседник подчеркнул, что окончательное решение пока не принято.

Ещё два собеседника издания, также близкие к администрации президента, назвали в качестве альтернативы четверг, 18 декабря.