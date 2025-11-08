Мультивиза — всё. Евросоюз запретил выдачу многоразовых «шенгенов» для россиян

Получить «мультишенген» в российский паспорт сейчас задача со звездочкой Источник: Артем Ленц / NGS24.RU, Анна Голубницкая / MSK1.RU

Евросоюз закручивает гайки: россияне остаются без многократных шенгенских виз. Об этом заявили в Еврокомиссии (ЕК). В заявлении ЕК говорится, что запрет, который начинает действовать с 8 ноября, сопряжен с конфликтом на Украине, который «существенно изменил миграционные риски и риски для безопасности, связанные с российскими заявителями на получение визы». Действующие «мультишенгены» россиян пока остаются в силе до окончания срока их действия.

Но даже без официальных запретов получить заветный «мультик» в российский паспорт с 2022 года стало настоящим везением. Журналист MSK1.RU узнала у экспертов, что происходит, в каких консульствах еще можно получить «шенген» и какие правила нужно соблюдать, чтобы повысить свои шансы на одобрение в текущих условиях.

«И однократные перестанут давать»

ЕС положил конец выдаче многократных шенгенских виз. Согласно новым нормам, граждане России смогут рассчитывать лишь на однократные разрешения.

При этом многие россияне еще до этого отмечали, что получить шенгенскую визу стало крайне сложно. Это касается даже тех, у кого за плечами безупречная визовая история.

«Муж раньше почти каждый месяц летал из Москвы в Нидерланды на музыкальные фестивали, у него был двухлетний мультишенген, Германия давала его очень легко. Сейчас же однократную визу получить практически невозможно», — делится читательница MSK1.RU Алла.

«Помогите понять необъяснимое португальское посольство. Хочу на конференцию в Порто в феврале, хочу получить шенгенскую визу. На сайте посольства уже неделю висит объявление, что прием заявок закрыт. Что делать: ждать, писать?» — задается вопросом М Т.

«В испанское по письму на почту под даты поездки. Но мне только что ответили, что они овербукед», — жалуется Alexandra.

«Есть ощущение, что при таких нововведениях они гражданам РФ и вовсе однократные перестанут давать», — возмущается интернет-пользователь.

«Практически невозможно получить мультивизу»

Брюссель еще раньше усложнил и удорожил для россиян получение виз, приостановив соглашение об упрощении визового режима с Москвой в конце 2022 года. Некоторые страны — члены ЕС пошли еще дальше, полностью запретив или строго ограничив въезд россиян на свою территорию.

«Текущая инициатива Еврокомиссии носит рекомендательный характер для стран Шенгенского соглашения, а окончательное решение о выдаче мультивиз остается в компетенции каждого государства, — рассказал MSK1.RU член Российского союза туриндустрии, директор компании VCP Михаил Абасов. — Символический характер новой рекомендации становится особенно очевидным, если проанализировать существующую практику. Греция, Австрия и Германия уже давно выдают преимущественно краткосрочные визы. Даже Франция, раньше славившаяся лояльностью в вопросах предоставления мультивиз, сейчас выдает визы на срок не более одного месяца».

Эксперты единодушно отмечают, что Еврокомиссия вправе лишь усложнить получение виз, но не может полностью запретить россиянам въезд в страны Евросоюза.

«Практически невозможно получить шенгенскую мультивизу на три или пять лет, как это было раньше. В большинстве случаев визы выдаются максимум на один-два года, а всё чаще — лишь на срок конкретной поездки, — прокомментировал MSK1.RU старший эксперт миграционной практики Uppercase Legal Сергей Смолин.

С высокой вероятностью можно ожидать, что в дальнейшем визы будут выдаваться преимущественно на короткий срок — от одного до трех месяцев — и, возможно, с однократным въездом. Исключения сохранятся лишь для тех, кто имеет объективные основания для регулярных поездок — по работе, лечению или семейным обстоятельствам. Сергей Смолин старший эксперт миграционной практики Uppercase Legal

«Полный запрет на мультивизы для всех россиян потребовал бы согласия стран–членов и изменения практики консульств — это политически и юридически сложная мера. Поэтому любые изменения обычно происходят ступенчато: рекомендации, ужесточение требований, приостановки визовых соглашений с отдельными государствами», — считает турагент Михаил Викторович.

«Под даты поездки плюс несколько дней»

Несмотря на громкие заявления ЕС, эксперты считают, что по факту визы для россиян и так уже сильно ограничены. Многократные «шенгены» почти не выдают, довольствуясь в основном однократными или краткосрочными разрешениями.

«Мы обычно подаем документы в аккредитованных компаниях на визы „под тур“, и консульства выдают краткосрочные визы нашим клиентам. В любом случае, если есть возможность запросить визу на срок от 6 месяцев до 3 лет, то в визовых центрах используют эту возможность. Но выдают в последнее время только краткосрочные „под даты поездки“ плюс несколько дней. Такой опыт был недавно при получении виз Венгрии и Италии для наших туристов», — поделилась с MSK1.RU опытом турагент Светлана Шумова.

Эксперты туристического рынка уверены, что это очередная попытка Еврокомиссии узаконить уже сложившуюся практику.

«В целом это отражение ситуации, которая уже есть, и Европа неохотно дает мультивизы. Традиционно южные европейские партнеры более лояльны. Под круизы/туры визы хорошо дают», — рассказала MSK1.RU руководитель турагентства TravelKey Екатерина Хорошилова.

Поскольку Европа уже несколько лет «морозит себе уши назло нам», я не удивлюсь, если они сделают очередную попытку перекрыть себе кислород, снизив доходность от туризма. Екатерина Хорошилова руководитель турагентства TravelKey

«Из европейских стран наиболее лояльны к россиянам Франция, Италия, Словакия и Венгрия — они продолжают выдавать мультивизы, в то время как другие страны существенно сократили их выдачу», — отмечает руководитель визово-миграционной компании «Виза Быстро» Елена Кротова.

Как получить шенген сейчас

Получить шенгенскую визу россиянам стало сложнее, хотя правила оформления в целом не поменялись. Главная трудность — нехватка свободных мест для записи в визовые центры. Также консульства стали внимательнее проверять поездки: чаще просят показать детальный маршрут и подтвердить цель визита. При этом список документов остался прежним.

Для оформления «шенгена» потребуются:

подтверждение вашего туристического маршрута — авиабилеты или билеты на транспорт, брони гостиниц или жилья;

медицинская страховка, действующая на весь период поездки;

подтверждение финансовой состоятельности — выписка со счета, справка о доходах или спонсорское письмо от лица, готового оплатить поездку (например, супруга или родителей).

Чтобы получить мультишенген, недостаточно подать исчерпывающий пакет документов и иметь хорошую визовую историю. Консульства внимательно отслеживают, каким образом заявитель использует выданную визу, и это напрямую влияет на вероятность получения последующих виз. Если вы хотите, чтобы будущие визы выдавались без затруднений, планируйте маршруты так, чтобы страна, оформившая визу, фигурировала как точка вашего въезда и выезда из Шенгенской зоны.