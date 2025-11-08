«За тонну давали пуд золота». Откуда взялись жуткие разломы в горе на Урале, привлекающие тысячи туристов

Некогда крупнейшее в СССР месторождение титана не действует уже 50 лет, но разломы после добычи становятся только масштабнее Источник: читатель 74.RU

Маленький поселок Магнитка в Челябинской области на первый взгляд мало чем примечателен. Сначала в этих краях жгли уголь для заводов в Кусе и Златоусте, потом открыли месторождение титаномагнетитовых руд, но в 1808 году не сообразили, что с ними делать. За ценными минералами промышленники вернулись в 1920-е, да так, что изрыли внушительный горный хребет вдоль и поперек: глубина шахт доходила до километра. Уже в 1930-е на месте добычи появились первые провалы, а сегодня они поражают масштабом, и, если честно, сложно поверить в их рукотворное происхождение. Оцените сами.

Наши коллеги из 74.RU прогулялись не только вдоль магнитских разломов (в один из них даже спустились), но и пообщались с Надеждой Козловой — хранительницей истории Магнитки в музее при местном ДК, а в непростые 90-е она была главой поселка.

Несостоявшийся Титаногорск

Выстроенный в 1920-е вокруг месторождения титаномагнетитовых руд поселок век спустя представляет печальное зрелище. Шахты закрылись в 1970-е, но дальше Магнитка жила за счет привозной руды. В 2020-м и этому периоду пришел конец — принадлежащая ЧЭМК обогатительная фабрика закрылась с прекращением поставок сырья из Казахстана.

«Метагломерат» еще до национализации ЧЭМК сильно сократил мощности. А сейчас здесь только охрана

Буквально в 500 метрах от проходной, вверху горы, вот такие следы добычи титана

Отвесные каменные стены. По краю лучше не ходить

Архитектурная доминанта нижней части поселка, Златоустовское рудоуправление, стоит с разбитыми окнами. На въезде — бараки, построенные еще военнопленными в 1940-е. На них висят объявления об аренде под торговлю, но в части помещений до сих пор живут люди, включая нынешнего главу поселка.

«Молодой, активный парень. Живет здесь с мамой», — говорят нам местные.

Раньше всё население Магнитки жило в таких бараках. Несколько уцелело и к концу 2025 года. Не чурается старины и глава поселка

Златоустовское рудоуправление перевели в Магнитку в 1930-х, вскоре выстроили это солидное здание

Примерно в одно время с рудоуправлением в Магнитке построили Дом культуры. Он работает до сих пор, но вот исторический облик потерялся за листами сайдинга.

Дом культуры выстроен из дерева в конце 1930-х. Лет 10 назад его решили обновить

Магнитское месторождение долгое время было крупнейшим в СССР. В довоенные годы здесь планировали построить Титаногорск — планы производства, жилой застройки на 50 тысяч человек вместе со всей социальной инфраструктурой разрабатывали крупнейшие профильные институты страны. Но запасы руды оказались не такими значительными, как рассчитывали в 1920-х. Но часть задуманного из города мечты всё же реализовали — историю места бережно хранит в музее Надежда Ивановна Козлова.

Надежда Ивановна родилась в 1943 году и вскоре переехала в Магнитку вместе с мамой. Работала в горисполкоме и главой поселка

«В одном килограмме местной руды — половина железа, около 100 граммов титана и около 1% ванадия. А ванадий до разработки нашего месторождения закупали за границей, и за тонну платили пуд золота, в США его закупали. Поэтому в 1928 году на Старую Магнитку пришли строители, геологи и начали осваивать это месторождение. И производство, и поселок, и соцкультбыт проектировали институты в Москве и других городах», — рассказывает Надежда Ивановна.

Нам, привыкшим к мультимедийным музеям, этот поселковый, самодельный сначала кажется неинтересным. Но каждый экспонат здесь дышит историей. Его можно взять в руки во время увлеченного рассказа собирательницы артефактов. Останавливаемся у кувалды, которую горняки назвали «Теща». Она весит 22 килограмма, в работе были инструменты чуть полегче.

Вот такая вот «Теща»…

Всё началось с небольших штолен внутри горы

«Представьте — не было ни электричества, ни железных дорог, ни автомобилей, брали бур и кувалду весом 15 килограммов. И за смену им двоим нужно было выдолбить отверстие в полтора метра глубиной. Один держит, другой бьет. А смена — восемь часов. Но они порой перевыполняли план. Потом в эти отверстия закладывали взрывчатку, и камень разваливался», — объясняет руководитель музея.

На панорамном снимке 1936 года сверху хребта уже видны провалы после добычи

Самое время рассмотреть их поближе.

Природа появления разломов

Сначала руду добывали на поверхности, постепенно погружаясь вглубь горы, рассказывают нам местные жители. Длина жилы — около двух километров. А вглубь горы выработки уходят на километр.

Внешне кажется, что характер разрушений природный. Природа и правда берет свое: пласты земли постепенно уходят вниз

Однако некоторые разломы с практически идеальными стенами. Внизу нет связи и очень неуютное ощущение

Грозная красота

Даже ручным трудом работы шли довольно быстро. Выработав один слой, шахтеры переходили к следующему, уровнем ниже. При этом потолок шахты убирали для безопасности дальнейших выработок. Так рядом с Магниткой появились первые разломы. Но в поселке никто не использует это слово.

«Мы говорим „обрушения“. Потому что разломы — это что-то за пределами деятельности человека, а здесь ничего просто так не ломалось», — объясняет Надежда Козлова.

Разработку месторождения начинали вручную при помощи кувалды и металлического штыря

С 1935 года, с появлением электроэнергии, производительность труда выросла в десятки, а может, и сотни раз

В самые первые годы усилия для добычи титана вполне соответствовали названию этого редкого металла. Одно дело — выдолбить из каменного пласта нужный участок, потом эти камни нужно было отправить к месту переработки. Это делали на лошадях или по воде, сплавляли по реке. Железнодорожная ветка сдвинула этот титанический пласт.

«Строили ее как… Опыта же не было, откуда только в поселок ни приезжали на строительство. Договорились, что в 10 утра 1 мая они должны будут приехать, будет митинг. Все нарядные, с гармошкой, — пересказывает воспоминания старожилов Надежда Ивановна. — Идет паровоз, и впереди два вагона, которые постоянно сходят с рельсов. В итоге и паровоз сошел. Пока ставили обратно на рельсы, все стали грязные. Вместо 10 утра приехали в четыре дня. Но управляющий всё равно сказал устраивать праздник. В этот же год провели электричество из Златоуста».

Отдельные бригады работали на погрузке вагонов

В 1944 году на руднике появилось лифтовое хозяйство — механизмы поднимали из недр и руду, и людей. Это позволило забуриться на значительную глубину. С одной стороны Магнитки была «Северная» шахта, с противоположной — «Южная». После 1948 года их объединили в «Центральную».

Во время войны руду возили на Чусовской завод в Пермском крае, чтобы выплавлять титан и ванадий. Они шли на броню для танков.

Выглядит зловеще

Руины шахты «Южная»

Поход туристов на разломы начинается около руин здания шахты «Южная» в Старой Магнитке. Во многих путеводителях говорится, что строили их пленные немцы, Надежда Козлова отчасти подтверждает этот факт.

«В 1940 году, когда начали Западную Украину присоединять [к УССР], сюда привезли по договору 18-летних парней-украинцев, и они работали в шахте. Договор был на год. Они закончили, и война началась, и они все остались здесь. А в 1944 году сюда привезли тысячу военнопленных, после июля. Это были, говорят, австрийцы. Более лояльные, а самые отъявленные фашисты были в Копейске. Там они под охраной ходили, а у нас — свободно, я сама их видела. В шахты они, конечно, не спускались, но строительство вели».

Австрийцев местные всё равно называли немцами, но относились по-доброму: могли сварить кашу в благодарность за какие-то работы по дому — ремонт, побелку.

В центре поселка есть район Красная горка — его построили военнопленные

Лагерь пленных был в стороне от жилой застройки. Потом там открыли стадион «Горняк». Сейчас об этом месте напоминают только ворота бывшего спортивного объекта.

На поляне за воротами с 1944 по 1948 год жила тысяча военнопленных

Неподалеку уцелело здание столовой. Явно западно-европейский стиль

С 1948 года титановый концентрат начали делать в Магнитке — руду дробили уже на местной фабрике, там же методом флотации отделяли важный компонент. Детали Первого космического спутника в 1950-е сделали из магнитского металла.

Расцвет Магнитки пришелся на 1950–1960-е годы. По разным оценкам, население поселка было больше 15 тысяч человек. В 1972 году шахты закрыли, и начался постепенный спад.

Шахтерам пришлось искать новую работу, многие уехали

А те, что остались, ездили трудиться в Кусу. Впрочем, какие-то рабочие места остались и в Магнитке

«Вы не обижайтесь на нас»

С 1996 по 2001 годы Надежда Козлова была главой Магнитки. Казалось бы, этот период — самый сложный в истории любого маленького поселка, но многие сейчас вспоминают его с теплотой.

«У нас была здесь своя радиостанция, и я выходила к людям с разными сообщениями: когда ждать пенсию, какие-то другие важные новости. Однажды ко мне пришла бабушка на прием и говорит: „Вы только не обижайтесь на нас, вы же власть, вы за это деньги получаете. Мы к вам приходим и понимаем, что вы нам ничем не можете помочь, но вы хотя бы выслушали, и мы знаем, что вы с нами“. Мы выжили. Сажали огороды, всё было распахано, не то что сейчас, — говорит Надежда Козлова. — И многие вспоминают, хоть и 25 лет прошло, как было радио и как было хорошо».

Хранительнице музея уже больше 80 лет, но она готова встретить любого гостя

Основной интерес, конечно, для туристов представляют разломы