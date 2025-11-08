НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Страна и мир Фоторепортаж «За тонну давали пуд золота». Откуда взялись жуткие разломы в горе на Урале, привлекающие тысячи туристов

«За тонну давали пуд золота». Откуда взялись жуткие разломы в горе на Урале, привлекающие тысячи туристов

Природные образования видно даже из космоса, журналисты спустились в одно из них (ощущения — так себе)

248
Некогда крупнейшее в СССР месторождение титана не действует уже 50 лет, но разломы после добычи становятся только масштабнее | Источник: читатель 74.RUНекогда крупнейшее в СССР месторождение титана не действует уже 50 лет, но разломы после добычи становятся только масштабнее | Источник: читатель 74.RU

Некогда крупнейшее в СССР месторождение титана не действует уже 50 лет, но разломы после добычи становятся только масштабнее

Источник:

читатель 74.RU

Маленький поселок Магнитка в Челябинской области на первый взгляд мало чем примечателен. Сначала в этих краях жгли уголь для заводов в Кусе и Златоусте, потом открыли месторождение титаномагнетитовых руд, но в 1808 году не сообразили, что с ними делать. За ценными минералами промышленники вернулись в 1920-е, да так, что изрыли внушительный горный хребет вдоль и поперек: глубина шахт доходила до километра. Уже в 1930-е на месте добычи появились первые провалы, а сегодня они поражают масштабом, и, если честно, сложно поверить в их рукотворное происхождение. Оцените сами.

Источник:

читатель 74.RU

Наши коллеги из 74.RU прогулялись не только вдоль магнитских разломов (в один из них даже спустились), но и пообщались с Надеждой Козловой — хранительницей истории Магнитки в музее при местном ДК, а в непростые 90-е она была главой поселка.

Несостоявшийся Титаногорск

Выстроенный в 1920-е вокруг месторождения титаномагнетитовых руд поселок век спустя представляет печальное зрелище. Шахты закрылись в 1970-е, но дальше Магнитка жила за счет привозной руды. В 2020-м и этому периоду пришел конец — принадлежащая ЧЭМК обогатительная фабрика закрылась с прекращением поставок сырья из Казахстана.

«Метагломерат» еще до национализации ЧЭМК сильно сократил мощности. А сейчас здесь только охрана | Источник: Михаил Шилкин«Метагломерат» еще до национализации ЧЭМК сильно сократил мощности. А сейчас здесь только охрана | Источник: Михаил Шилкин

«Метагломерат» еще до национализации ЧЭМК сильно сократил мощности. А сейчас здесь только охрана

Источник:

Михаил Шилкин

Буквально в 500 метрах от проходной, вверху горы, вот такие следы добычи титана | Источник: читатель 74.RUБуквально в 500 метрах от проходной, вверху горы, вот такие следы добычи титана | Источник: читатель 74.RU

Буквально в 500 метрах от проходной, вверху горы, вот такие следы добычи титана

Источник:

читатель 74.RU

Отвесные каменные стены. По краю лучше не ходить | Источник: читатель 74.RUОтвесные каменные стены. По краю лучше не ходить | Источник: читатель 74.RU

Отвесные каменные стены. По краю лучше не ходить

Источник:

читатель 74.RU

Архитектурная доминанта нижней части поселка, Златоустовское рудоуправление, стоит с разбитыми окнами. На въезде — бараки, построенные еще военнопленными в 1940-е. На них висят объявления об аренде под торговлю, но в части помещений до сих пор живут люди, включая нынешнего главу поселка.

«Молодой, активный парень. Живет здесь с мамой», — говорят нам местные.

Раньше всё население Магнитки жило в таких бараках. Несколько уцелело и к концу 2025 года. Не чурается старины и глава поселка | Источник: Михаил ШилкинРаньше всё население Магнитки жило в таких бараках. Несколько уцелело и к концу 2025 года. Не чурается старины и глава поселка | Источник: Михаил Шилкин

Раньше всё население Магнитки жило в таких бараках. Несколько уцелело и к концу 2025 года. Не чурается старины и глава поселка

Источник:

Михаил Шилкин

Златоустовское рудоуправление перевели в Магнитку в 1930-х, вскоре выстроили это солидное здание | Источник: Михаил ШилкинЗлатоустовское рудоуправление перевели в Магнитку в 1930-х, вскоре выстроили это солидное здание | Источник: Михаил Шилкин

Златоустовское рудоуправление перевели в Магнитку в 1930-х, вскоре выстроили это солидное здание

Источник:

Михаил Шилкин

Примерно в одно время с рудоуправлением в Магнитке построили Дом культуры. Он работает до сих пор, но вот исторический облик потерялся за листами сайдинга.

Дом культуры выстроен из дерева в конце 1930-х. Лет 10 назад его решили обновить | Источник: Михаил ШилкинДом культуры выстроен из дерева в конце 1930-х. Лет 10 назад его решили обновить | Источник: Михаил Шилкин

Дом культуры выстроен из дерева в конце 1930-х. Лет 10 назад его решили обновить

Источник:

Михаил Шилкин

Магнитское месторождение долгое время было крупнейшим в СССР. В довоенные годы здесь планировали построить Титаногорск — планы производства, жилой застройки на 50 тысяч человек вместе со всей социальной инфраструктурой разрабатывали крупнейшие профильные институты страны. Но запасы руды оказались не такими значительными, как рассчитывали в 1920-х. Но часть задуманного из города мечты всё же реализовали — историю места бережно хранит в музее Надежда Ивановна Козлова.

Надежда Ивановна родилась в 1943 году и вскоре переехала в Магнитку вместе с мамой. Работала в горисполкоме и главой поселка | Источник: Михаил ШилкинНадежда Ивановна родилась в 1943 году и вскоре переехала в Магнитку вместе с мамой. Работала в горисполкоме и главой поселка | Источник: Михаил Шилкин

Надежда Ивановна родилась в 1943 году и вскоре переехала в Магнитку вместе с мамой. Работала в горисполкоме и главой поселка

Источник:

Михаил Шилкин

«В одном килограмме местной руды — половина железа, около 100 граммов титана и около 1% ванадия. А ванадий до разработки нашего месторождения закупали за границей, и за тонну платили пуд золота, в США его закупали. Поэтому в 1928 году на Старую Магнитку пришли строители, геологи и начали осваивать это месторождение. И производство, и поселок, и соцкультбыт проектировали институты в Москве и других городах», — рассказывает Надежда Ивановна.

Нам, привыкшим к мультимедийным музеям, этот поселковый, самодельный сначала кажется неинтересным. Но каждый экспонат здесь дышит историей. Его можно взять в руки во время увлеченного рассказа собирательницы артефактов. Останавливаемся у кувалды, которую горняки назвали «Теща». Она весит 22 килограмма, в работе были инструменты чуть полегче.

Вот такая вот «Теща»… | Источник: Михаил ШилкинВот такая вот «Теща»… | Источник: Михаил Шилкин

Вот такая вот «Теща»…

Источник:

Михаил Шилкин

Всё началось с небольших штолен внутри горы | Источник: читатель 74.RUВсё началось с небольших штолен внутри горы | Источник: читатель 74.RU

Всё началось с небольших штолен внутри горы

Источник:

читатель 74.RU

«Представьте — не было ни электричества, ни железных дорог, ни автомобилей, брали бур и кувалду весом 15 килограммов. И за смену им двоим нужно было выдолбить отверстие в полтора метра глубиной. Один держит, другой бьет. А смена — восемь часов. Но они порой перевыполняли план. Потом в эти отверстия закладывали взрывчатку, и камень разваливался», — объясняет руководитель музея.

.

На панорамном снимке 1936 года сверху хребта уже видны провалы после добычи | Источник: Михаил ШилкинНа панорамном снимке 1936 года сверху хребта уже видны провалы после добычи | Источник: Михаил Шилкин

На панорамном снимке 1936 года сверху хребта уже видны провалы после добычи

Источник:

Михаил Шилкин

Самое время рассмотреть их поближе.

Природа появления разломов

Сначала руду добывали на поверхности, постепенно погружаясь вглубь горы, рассказывают нам местные жители. Длина жилы — около двух километров. А вглубь горы выработки уходят на километр.

Внешне кажется, что характер разрушений&nbsp;природный. Природа и правда берет свое: пласты земли постепенно уходят вниз | Источник: Михаил ШилкинВнешне кажется, что характер разрушений&nbsp;природный. Природа и правда берет свое: пласты земли постепенно уходят вниз | Источник: Михаил Шилкин

Внешне кажется, что характер разрушений природный. Природа и правда берет свое: пласты земли постепенно уходят вниз

Источник:

Михаил Шилкин

Однако некоторые разломы&nbsp;с практически идеальными стенами. Внизу&nbsp;нет связи и очень неуютное ощущение | Источник: Михаил ШилкинОднако некоторые разломы&nbsp;с практически идеальными стенами. Внизу&nbsp;нет связи и очень неуютное ощущение | Источник: Михаил Шилкин

Однако некоторые разломы с практически идеальными стенами. Внизу нет связи и очень неуютное ощущение

Источник:

Михаил Шилкин

Грозная красота | Источник: Михаил ШилкинГрозная красота | Источник: Михаил Шилкин

Грозная красота

Источник:

Михаил Шилкин

Даже ручным трудом работы шли довольно быстро. Выработав один слой, шахтеры переходили к следующему, уровнем ниже. При этом потолок шахты убирали для безопасности дальнейших выработок. Так рядом с Магниткой появились первые разломы. Но в поселке никто не использует это слово.

«Мы говорим „обрушения“. Потому что разломы — это что-то за пределами деятельности человека, а здесь ничего просто так не ломалось», — объясняет Надежда Козлова.

Разработку месторождения начинали вручную при помощи кувалды и металлического штыря | Источник: Михаил ШилкинРазработку месторождения начинали вручную при помощи кувалды и металлического штыря | Источник: Михаил Шилкин

Разработку месторождения начинали вручную при помощи кувалды и металлического штыря

Источник:

Михаил Шилкин

С 1935 года, с появлением электроэнергии, производительность труда выросла в десятки, а может, и сотни раз | Источник: Михаил ШилкинС 1935 года, с появлением электроэнергии, производительность труда выросла в десятки, а может, и сотни раз | Источник: Михаил Шилкин

С 1935 года, с появлением электроэнергии, производительность труда выросла в десятки, а может, и сотни раз

Источник:

Михаил Шилкин

В самые первые годы усилия для добычи титана вполне соответствовали названию этого редкого металла. Одно дело — выдолбить из каменного пласта нужный участок, потом эти камни нужно было отправить к месту переработки. Это делали на лошадях или по воде, сплавляли по реке. Железнодорожная ветка сдвинула этот титанический пласт.

«Строили ее как… Опыта же не было, откуда только в поселок ни приезжали на строительство. Договорились, что в 10 утра 1 мая они должны будут приехать, будет митинг. Все нарядные, с гармошкой, — пересказывает воспоминания старожилов Надежда Ивановна. — Идет паровоз, и впереди два вагона, которые постоянно сходят с рельсов. В итоге и паровоз сошел. Пока ставили обратно на рельсы, все стали грязные. Вместо 10 утра приехали в четыре дня. Но управляющий всё равно сказал устраивать праздник. В этот же год провели электричество из Златоуста».

Отдельные бригады работали на погрузке вагонов | Источник: Михаил ШилкинОтдельные бригады работали на погрузке вагонов | Источник: Михаил Шилкин

Отдельные бригады работали на погрузке вагонов

Источник:

Михаил Шилкин

В 1944 году на руднике появилось лифтовое хозяйство — механизмы поднимали из недр и руду, и людей. Это позволило забуриться на значительную глубину. С одной стороны Магнитки была «Северная» шахта, с противоположной — «Южная». После 1948 года их объединили в «Центральную».

Во время войны руду возили на Чусовской завод в Пермском крае, чтобы выплавлять титан и ванадий. Они шли на броню для танков.

Выглядит зловеще | Источник: читатель 74.RUВыглядит зловеще | Источник: читатель 74.RU

Выглядит зловеще

Источник:

читатель 74.RU

Руины шахты «Южная» | Источник: Михаил ШилкинРуины шахты «Южная» | Источник: Михаил Шилкин

Руины шахты «Южная»

Источник:

Михаил Шилкин

Поход туристов на разломы начинается около руин здания шахты «Южная» в Старой Магнитке. Во многих путеводителях говорится, что строили их пленные немцы, Надежда Козлова отчасти подтверждает этот факт.

«В 1940 году, когда начали Западную Украину присоединять [к УССР], сюда привезли по договору 18-летних парней-украинцев, и они работали в шахте. Договор был на год. Они закончили, и война началась, и они все остались здесь. А в 1944 году сюда привезли тысячу военнопленных, после июля. Это были, говорят, австрийцы. Более лояльные, а самые отъявленные фашисты были в Копейске. Там они под охраной ходили, а у нас — свободно, я сама их видела. В шахты они, конечно, не спускались, но строительство вели».

Австрийцев местные всё равно называли немцами, но относились по-доброму: могли сварить кашу в благодарность за какие-то работы по дому — ремонт, побелку.

В центре поселка есть район Красная горка&nbsp;— его построили военнопленные | Источник: Михаил ШилкинВ центре поселка есть район Красная горка&nbsp;— его построили военнопленные | Источник: Михаил Шилкин

В центре поселка есть район Красная горка — его построили военнопленные

Источник:

Михаил Шилкин

Лагерь пленных был в стороне от жилой застройки. Потом там открыли стадион «Горняк». Сейчас об этом месте напоминают только ворота бывшего спортивного объекта.

На поляне за воротами с 1944 по 1948 год жила тысяча военнопленных | Источник: Михаил ШилкинНа поляне за воротами с 1944 по 1948 год жила тысяча военнопленных | Источник: Михаил Шилкин

На поляне за воротами с 1944 по 1948 год жила тысяча военнопленных

Источник:

Михаил Шилкин

Неподалеку уцелело здание столовой. Явно западно-европейский стиль | Источник: Михаил ШилкинНеподалеку уцелело здание столовой. Явно западно-европейский стиль | Источник: Михаил Шилкин

Неподалеку уцелело здание столовой. Явно западно-европейский стиль

Источник:

Михаил Шилкин

С 1948 года титановый концентрат начали делать в Магнитке — руду дробили уже на местной фабрике, там же методом флотации отделяли важный компонент. Детали Первого космического спутника в 1950-е сделали из магнитского металла.

Расцвет Магнитки пришелся на 1950–1960-е годы. По разным оценкам, население поселка было больше 15 тысяч человек. В 1972 году шахты закрыли, и начался постепенный спад.

Шахтерам пришлось искать новую работу, многие уехали | Источник: Михаил ШилкинШахтерам пришлось искать новую работу, многие уехали | Источник: Михаил Шилкин

Шахтерам пришлось искать новую работу, многие уехали

Источник:

Михаил Шилкин

А те, что остались, ездили трудиться в Кусу. Впрочем, какие-то рабочие места остались и в Магнитке | Источник: Михаил ШилкинА те, что остались, ездили трудиться в Кусу. Впрочем, какие-то рабочие места остались и в Магнитке | Источник: Михаил Шилкин

А те, что остались, ездили трудиться в Кусу. Впрочем, какие-то рабочие места остались и в Магнитке

Источник:

Михаил Шилкин

«Вы не обижайтесь на нас»

С 1996 по 2001 годы Надежда Козлова была главой Магнитки. Казалось бы, этот период — самый сложный в истории любого маленького поселка, но многие сейчас вспоминают его с теплотой.

«У нас была здесь своя радиостанция, и я выходила к людям с разными сообщениями: когда ждать пенсию, какие-то другие важные новости. Однажды ко мне пришла бабушка на прием и говорит: „Вы только не обижайтесь на нас, вы же власть, вы за это деньги получаете. Мы к вам приходим и понимаем, что вы нам ничем не можете помочь, но вы хотя бы выслушали, и мы знаем, что вы с нами“. Мы выжили. Сажали огороды, всё было распахано, не то что сейчас, — говорит Надежда Козлова. — И многие вспоминают, хоть и 25 лет прошло, как было радио и как было хорошо».

Хранительнице музея уже больше 80 лет, но она готова встретить любого гостя | Источник: Михаил ШилкинХранительнице музея уже больше 80 лет, но она готова встретить любого гостя | Источник: Михаил Шилкин

Хранительнице музея уже больше 80 лет, но она готова встретить любого гостя

Источник:

Михаил Шилкин

Основной интерес, конечно, для туристов представляют разломы | Источник: читатель 74.RUОсновной интерес, конечно, для туристов представляют разломы | Источник: читатель 74.RU

Основной интерес, конечно, для туристов представляют разломы

Источник:

читатель 74.RU

Схожая судьба у многих поселков в горнозаводской зоне. Прочитайте репортаж из Бакала, в котором собственники старейшего предприятия объявили о его закрытии.

ПО ТЕМЕ
Татьяна СтригановаТатьяна Стриганова
Татьяна Стриганова
Корреспондент
Разлом Добыча ископаемых Кусинский район Краеведение Внутренний туризм
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Гость
22 минуты
Бредни начинаются с заголовка...
Читать все комментарии
