«Хочу достичь своей цели — купить жилье, завести маленький бизнес». Удивительная история слепого курьера

Александру Макарову 27 лет. 7 из них он живет без зрения Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

До 20 лет екатеринбуржец Александр Макаров жил обычной жизнью — окончил школу, устроился на работу, встречался с девушкой и строил планы на будущее. Но однажды вечером его в темном переулке избили пьяные незнакомцы, навсегда лишив зрения. Уже 7 лет парень ходит с тростью, потому что может различать только свет от тьмы. Несмотря на это, он почти каждый день работает курьером, чтобы накопить на квартиру, переехать от родителей и научиться жить как все зрячие.

В разговоре с корреспонденткой E1.RU Александр рассказал, что помогает ему не опускать руки, не жалеть себя и каждый день маленькими шагами идти к своей цели.

«У меня голова в 4 раза больше стала»

Поделиться историей Александра мы решили, когда к нам в редакцию обратилась читательница и рассказала, как несколько раз встречала на улице слепого курьера. Предполагалось, что раз человек сумел устроиться на такую работу, значит, он может самостоятельно ориентироваться в пространстве и без труда находить нужные дома и квартиры. Поэтому и встретиться мы решили в нашей редакции.

Уже при встрече стало понятно, что Саша не смог самостоятельно подняться к нам на этаж. Ему помогли прохожие: взяли под руку, завели в лифт и нажали нужную кнопку. Только тогда мы узнали, что парень различает только свет и темноту. В редких случаях — сигнал светофора, и то только в полной темноте. Ему присвоили 1-ю группу инвалидности.

1-я группа инвалидности присваивается при наиболее выраженных и стойких нарушениях здоровья. Характеризуется полной утратой способности к самообслуживанию, передвижению и общению.

Инвалидность у Александра стоит с детства — сначала из-за астмы, а теперь из-за зрения Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

В тот день в редакцию E1.RU зашел невысокий молодой человек с большим коробом за спиной. Казалось, будь рюкзак заполнен чем-нибудь тяжелым, он с легкостью бы перевесил самого курьера. Сложно представить, чтобы этот парень мог ввязаться в драку.

«Тот вечер я хорошо помню. В 2018 году это произошло, — вспоминает Александр. — Возвращался домой после работы. Подошли ко мне трое парней. Сначала просто разговаривали, потом говорят: "Пойдем за угол отойдем" . А у нас ведь когда люди выпьют, у них крыша едет. Избили меня. Запинали настолько, что у меня голова в 4 раза больше стала. Дополз до дома, вызвали скорую. Пошла инфекция, и пришлось правый глаз удалить, а левый глаз со временем потерял зрение. Хоть мне и меняли хрусталик, но он не прижился».

Написать заявление на обидчиков Александра уговорили в больнице. На них завели уголовное дело по статье 112 УК РФ — «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Одного из нападавших приговорили к 5 годам колонии и обязали выплатить 100 тысяч рублей как компенсацию морального вреда.

Смотрите историю слепого курьера в одном коротком видео Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Саша признаётся, что никогда не воспринимал произошедшее как большую трагедию. Первое время адаптироваться к жизни без зрения ему помогала любимая девушка. Когда их отношения подошли к концу, стало тяжелее, но желания опустить руки так и не возникло.

«Это, конечно, для людей траур, но я не почувствовал, что это большая проблема. Если человек захочет, то он приспособится ко всему, всё дело в желании и стремлении. Допустим, я знаю, что хочу достичь своей цели — получить жилье, завести маленький бизнес. Поэтому я работаю для себя, коплю деньги», — добавляет Александр.

На улицах ориентируется по памяти

Первую подработку молодой человек нашел еще в школьные годы. Когда Саше было 11, он раздавал флаеры после уроков. После 9-го класса никуда не поступил и пошел работать в алкомаркет, затем — в общепит промоутером. Сейчас ему 27 лет, и он 4-й год пешком разносит заказы сразу в нескольких сервисах доставки. Выходит только на 3–4 часа в день, зарабатывая от 3 до 5 тысяч рублей за смену.

Обычно курьер выходит на смены только в своем районе — в окрестностях улиц Белинского и Щорса. Он хорошо помнит эти места еще со времени, когда мог видеть, поэтому неплохо ориентируется в пространстве. Да и местные продавцы Сашу уже запомнили и всегда приходят на помощь.

«Предприятия у нас в городе есть для незрячих, но по факту они почти не берут на работу инвалидов 1-й группы. Остальные там получают сдельную зарплату — сколько они сделали, столько они получили. Я в принципе эти же деньги могу в доставке заработать. Выполню 5–6 заказов, и будет у меня 1500–2000 рублей. При этом я не привязан к одному месту. Захотел — поработал. Не захотел — не поработал», — объясняет курьер.

Так Саша выглядел в 2017 году Источник: Александр Макаров А этот снимок сделан осенью 2025 года Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Ориентироваться по району раньше помогали автобусные остановки и ларьки Роспечати. Саша натыкался на них тростью, зрительно вспоминал улицу и понимал, в какой точке находится. Но летом 2025 года, когда мэрия объявила войну уличному бизнесу, остановочные комплексы и киоски разом пропали, и разносить заказы стало еще сложнее.

«Где я всё знаю, там за помощью не обращаюсь. Но, допустим, на автовокзале все сигналят, пугают, и ты внутри теряешь ориентирование. Когда хочешь выйти из автобуса, протягиваешь палочку, чтобы понять, где находится бордюр. И однажды мне так дверью лифта трость сломало».

Водители даже не смотрят, что у них есть пассажиры с ограниченными возможностями. Им лишь бы поехать поскорее. Александр Макаров незрячий курьер

Благо на пути Саши всегда встречаются добрые люди, готовые прийти на выручку, — одни помогают найти нужный адрес, другие угощают чаем, третьи поддерживают финансово. Пару раз совершенно незнакомые люди переводили ему солидные чаевые.

«Вот буквально вчера вечером я ждал заказы, мониторил. Мужик подошел, спросил, мол, ты же курьером работаешь, могу тебе помочь? И перевел мне 10 тысяч рублей. Ну и, конечно, есть люди, которые с негативом относятся. Подходят, говорят: "Ты чего, не можешь нормальную работу найти для незрячего?" Только вот если бы это было так легко сделать, я бы уже там работал», — объясняет курьер.

«Главное — не вешать нос»

От остальных курьеров Сашу отличает только скорость доставки — в среднем ему нужно на 10–15 минут больше. Из-за частых опозданий его однажды заблокировали в одном из сервисов доставки. Но клиенты не злятся: видят курьера и сразу всё понимают.

«Я всегда звоню, предупреждаю, объясняю ситуацию. Если домофоны старого формата, ориентируюсь сам. Если сенсорные — прошу помочь. В лифте различаю только объемные буквы, но такие мало где есть. Поэтому чаще я звоню и прошу спуститься. И люди открывают и забирают заказы», — добавил собеседник.

Чаще всего Саша разносит продукты, но иногда берет и заказы из ресторанов Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Саша усердно работает, потому что мечтает однажды купить собственную квартиру. Для жизни уже выбрал микрорайон Солнечный — в нём, по мнению курьера, меньше маргиналов и спокойнее атмосфера. Еще будучи зрячим, он полюбил местные парки и теперь мечтает приобрести там хотя бы небольшую однушку или студию.

Пока что Александр живет с родителями, но мечтает в будущем завести собственную семью и собаку-поводыря. Только знакомиться с девушками ему пока трудно — на улице не подойти, а сайты знакомств совсем не адаптированы под слепых. Смартфоны для незрячих управляются при помощи двойных и тройных касаний, поэтому «свайпы» внутри приложений для него недоступны.

«Одному, конечно, тяжело. Хочется проводить время с кем-нибудь, одному это просто неинтересно, так скажем. Но мне не нужна девушка-эгоистка какая-нибудь. Хочу встретить человека, который понимает душевный характер. Девушка, которой не нужны миллиарды, которая будет любить тебя такого, какой ты есть, — вот и всё», — мечтает Саша.

В свободное время курьер занимается общественной деятельностью. Он ходит на приемы к представителям власти и добивается установки специальных светофоров со звуковым сигналом для слепых — хотя бы для своего района, чтобы проще было работать.

Еще Саша активно участвует в мероприятиях Всероссийского общества слепых, потому что уверен: нужно не отчаиваться, не бояться идти дальше и искать свое место в этой жизни.

Самое главное — не вешать нос и идти дальше по жизни. У нас многие незрячие боятся просто из дома выходить, говоря: «Ой, а как я пойду с палочкой куда-то?» Самого себя надо преодолеть — а они боятся. Так не нужно. Ко всему можно приспособиться. Александр Макаров незрячий курьер