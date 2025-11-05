Смогут ли ярославцы увидеть суперлуние? Ответ эксперта

Когда можно будет наблюдать суперлуние Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

5 ноября 2025 года жители Ярославля смогут наблюдать редкое астрономическое явление — суперлуние, которое ещё называют «Бобровой Луной». Это момент, когда полная Луна оказывается максимально близко к Земле и выглядит больше и ярче, чем обычно.

Полнолуние наступит в 16:00 5 ноября, а уже через несколько часов — около 2:00 6 ноября — Луна пройдёт ближайшую к Земле точку своей орбиты, перигей. Именно поэтому ноябрьское полнолуние считается суперлунием, объяснила в беседе с 76.RU заведующая методическим отделом Центра имени В. В. Терешковой Олеся Роменская,

«Ярославцы, конечно, смогут наблюдать суперлуние — так же, как обычно могут видеть Луну. Наиболее крупной она будет выглядеть на восходе, который начнется 5 ноября в 15:41», — уточнила эксперт.

По словам Олеси Роменской, орбита Луны слегка вытянута, поэтому расстояние до Земли постоянно меняется — от 360 тысяч до 406 тысяч километров. Именно из-за этого «суперлуния» происходят не каждый месяц, а лишь тогда, когда совпадает момент полнолуния и прохождения Луной перигея.

Перигей — это момент, когда Луна (или спутник) находится ближе всего к Земле.