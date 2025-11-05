Выходные близко: у россиян началась короткая рабочая неделя

Россияне отдыхали три дня в честь Дня народного единства Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

После шестидневки россияне вышли на работу, но трудиться придется не пять дней, а всего три. Рассказываем, когда ждать ближайших выходных.

Рабочий день был перенесен с понедельника на субботу, 1 ноября, чтобы обеспечить трехдневные мини-каникулы для россиян на День народного единства, который отмечается ежегодно 4 ноября. Этот праздник был учрежден 29 декабря 2004 года.

День народного единства учредили в 2005 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

В ноябре будет 11 выходных

Рабочие дни на этой неделе начались 5 ноября, а закончатся уже в эту пятницу, 7 ноября. Но некоторые продлили себе отдых в этом месяце и получили целых 10 дней перезагрузки, потратив всего 5 дней отпуска.