НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

облачно, без осадков

ощущается как +1

3 м/c,

ю-з.

 760мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,89
EUR 93,38
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
В ДТП пострадали двое полицейских
«Умные решения» в недвижимости
Когда выпадет первый снег
Умер известный телеведущий
Пожар в спальном районе
Уголовное дело из-за некачественной еды в школах
Дешевые квартиры в аренду в Ярославле
Закроют ли травмпункт
Страна и мир Выходные близко: у россиян началась короткая рабочая неделя

Выходные близко: у россиян началась короткая рабочая неделя

До следующих длинных выходных остался всего месяц

69
Россияне отдыхали три дня в честь Дня народного единства | Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»Россияне отдыхали три дня в честь Дня народного единства | Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Россияне отдыхали три дня в честь Дня народного единства

Источник:

Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

После шестидневки россияне вышли на работу, но трудиться придется не пять дней, а всего три. Рассказываем, когда ждать ближайших выходных.

Рабочий день был перенесен с понедельника на субботу, 1 ноября, чтобы обеспечить трехдневные мини-каникулы для россиян на День народного единства, который отмечается ежегодно 4 ноября. Этот праздник был учрежден 29 декабря 2004 года.

День народного единства учредили в 2005 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

В ноябре будет 11 выходных | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаВ ноябре будет 11 выходных | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

В ноябре будет 11 выходных

Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Рабочие дни на этой неделе начались 5 ноября, а закончатся уже в эту пятницу, 7 ноября. Но некоторые продлили себе отдых в этом месяце и получили целых 10 дней перезагрузки, потратив всего 5 дней отпуска. Подробнее об этом вы можете узнать здесь.

А вот следующая короткая рабочая неделя ожидает россиян уже в декабре и продлится всего два дня. Ждать осталось совсем недолго. В этом материале мы рассказали, как будем работать в конце 2025 года и сколько дней отдыхать в новогодние каникулы.

ПО ТЕМЕ
Яковлева Юлия
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Выходные Производственный календарь День народного единства Сокращенная рабочая неделя Работа Отдых Отпуск
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Главную фишку задвинули»: журналист честно высказался о фильме «Горыныч» с Александром Петровым
Денис Лейканд
журналист
Мнение
Псевдоинтеллектуалы или непонятые гении? Рецензия на альбом группы «Бонд с кнопкой»
Артем Супонькин
корреспондент
Мнение
Как провести ноябрьские выходные в Санкт-Петербурге: советы туристки
Валерия Богатырёва
Корреспондент
Мнение
«Никаких больше каверов». Почему новая «Алиса в Стране Чудес» — очень странненькое кино
Надежда Губарь
Мнение
Одного ребенка уже не достаточно? Как может измениться семейная ипотека в этом году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление