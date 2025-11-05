НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

0 м/c,

 757мм 81%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,89
EUR 93,38
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Последствия атаки БПЛА
Кому можно оформить ипотеку
«Умные решения» в недвижимости
Отработки для студентов-медиков
В ДТП пострадали двое полицейских
Когда выпадет первый снег
Умер известный телеведущий
Пожар в спальном районе
Страна и мир Истории «Я выходила с Герой из дома как на войну»: незрячая массажистка с собакой за миллион покорила соцсети. Видео

«Я выходила с Герой из дома как на войну»: незрячая массажистка с собакой за миллион покорила соцсети. Видео

Ольга Лифанова откровенно — о разводе, макияже вслепую, ипотеке и путешествиях по всему миру

59
Говорят, собаки похожи на своих хозяев. Правда, милахи? | Источник: Роман Данилкин / 63.RUГоворят, собаки похожи на своих хозяев. Правда, милахи? | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Говорят, собаки похожи на своих хозяев. Правда, милахи?

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

 Меня зовут Ольга, мне 37 лет. Я незрячая с детства, — говорит о себе наша героиня, когда мы просим представиться на камеру.

Эта хрупкая шатенка стала первой хозяйкой собаки-поводыря в миллионной Самаре. Съемочной группе 63.RU она рассказала, как зубрила на слух учебники и гуляла ночи напролет с подругами-однокурсницами, открыла свое дело, купила квартиру в ипотеку, освоила сап и верховую езду, делает макияж по указаниям ИИ, путешествует по всему миру и учит сотни людей блогингу.

Источник:

Алексей Ногинский / 63.RU

— Я родилась с остаточным зрением, до трех лет мне не могли поставить диагноз, была слабовидящая, и потом зрение где-то к семи годам резко ухудшилось и вот стало как есть сейчас. В семье больше ни у кого нет проблем с глазами. Скорее всего, у меня это какая-то генетическая патология, такая случайная мутация, — рассказывает Ольга.

Она появилась на свет в Смоленске, потом родители с малышкой поселились в Брянске и наконец обосновались в Самаре. Сюда семья переехала, когда Оле пора было идти в первый класс.

— Тут жили папины родственники и была специализированная школа-интернат для слепых и слабовидящих детей. Каждый день мама меня провожала и встречала с учебы. Плюс была еще музыкальная школа, куда она меня тоже отводила, — делится Ольга.

—&nbsp;Родители у меня совершенно простые и классные люди. Папа&nbsp;— менеджер, всю жизнь был в продажах. Мама работала в сфере общественного питания. Потом появилась я, и у меня случилась инвалидность I группы. Это лишило маму возможности работать и развиваться профессионально. Зато она очень много времени уделяла мне, моему развитию и воспитанию | Источник: Ольга Лифанова / vk.com—&nbsp;Родители у меня совершенно простые и классные люди. Папа&nbsp;— менеджер, всю жизнь был в продажах. Мама работала в сфере общественного питания. Потом появилась я, и у меня случилась инвалидность I группы. Это лишило маму возможности работать и развиваться профессионально. Зато она очень много времени уделяла мне, моему развитию и воспитанию | Источник: Ольга Лифанова / vk.com

— Родители у меня совершенно простые и классные люди. Папа — менеджер, всю жизнь был в продажах. Мама работала в сфере общественного питания. Потом появилась я, и у меня случилась инвалидность I группы. Это лишило маму возможности работать и развиваться профессионально. Зато она очень много времени уделяла мне, моему развитию и воспитанию

Источник:

Ольга Лифанова / vk.com

После окончания средней школы Ольга поступила в социально-педагогический колледж. Учебное заведение окончила с красным дипломом.

— Училась по специальности «менеджмент». Наравне со всеми зубрила учебники, отвечала на парах, гуляла с друзьями до полуночи. Это, конечно, необходимый и уникальный опыт взаимодействия и функционирования в коллективе людей без инвалидности, — вспоминает о студенческих годах Ольга.

—&nbsp;Родители начитывали на диктофон параграфы каждый день, а к сессии еще и все билеты, чтобы я переслушивала и учила | Источник: Роман Данилкин / 63.RU—&nbsp;Родители начитывали на диктофон параграфы каждый день, а к сессии еще и все билеты, чтобы я переслушивала и учила | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Родители начитывали на диктофон параграфы каждый день, а к сессии еще и все билеты, чтобы я переслушивала и учила

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

—&nbsp;Еще недавно были какие-то неудобные громоздкие диктофоны, постоянно приходилось просить: «Мам, прочитай мне эти тридцать страниц истории или обществознания». Оглядываясь назад, думаю, как же стремительно и здорово меняется наш мир! Сейчас вообще золотой век для людей с ограниченными возможностями. Технологии здорово нам помогают. В каждом телефоне предустановлены так называемые скринридеры. Это программы, которые озвучивают всё, что происходит на экране | Источник: Роман Данилкин / 63.RU—&nbsp;Еще недавно были какие-то неудобные громоздкие диктофоны, постоянно приходилось просить: «Мам, прочитай мне эти тридцать страниц истории или обществознания». Оглядываясь назад, думаю, как же стремительно и здорово меняется наш мир! Сейчас вообще золотой век для людей с ограниченными возможностями. Технологии здорово нам помогают. В каждом телефоне предустановлены так называемые скринридеры. Это программы, которые озвучивают всё, что происходит на экране | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Еще недавно были какие-то неудобные громоздкие диктофоны, постоянно приходилось просить: «Мам, прочитай мне эти тридцать страниц истории или обществознания». Оглядываясь назад, думаю, как же стремительно и здорово меняется наш мир! Сейчас вообще золотой век для людей с ограниченными возможностями. Технологии здорово нам помогают. В каждом телефоне предустановлены так называемые скринридеры. Это программы, которые озвучивают всё, что происходит на экране

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

—&nbsp;С помощью программы в телефоне я могу практически всё, что делает с гаджетом обычный зрячий человек: писать и отвечать на сообщения, загружать файлы в облачные хранилища, ставить будильник, читать состав, калорийность и срок годности продуктов, вести соцсети. Плюс в пандемию стала очень развита система онлайн-заказов и доставки из супермаркетов. Так что ходить по магазинам, просить продавца прочитать этикетку, тащить тяжелые сумки домой теперь не нужно | Источник: Ольга Лифанова / vk.com—&nbsp;С помощью программы в телефоне я могу практически всё, что делает с гаджетом обычный зрячий человек: писать и отвечать на сообщения, загружать файлы в облачные хранилища, ставить будильник, читать состав, калорийность и срок годности продуктов, вести соцсети. Плюс в пандемию стала очень развита система онлайн-заказов и доставки из супермаркетов. Так что ходить по магазинам, просить продавца прочитать этикетку, тащить тяжелые сумки домой теперь не нужно | Источник: Ольга Лифанова / vk.com

— С помощью программы в телефоне я могу практически всё, что делает с гаджетом обычный зрячий человек: писать и отвечать на сообщения, загружать файлы в облачные хранилища, ставить будильник, читать состав, калорийность и срок годности продуктов, вести соцсети. Плюс в пандемию стала очень развита система онлайн-заказов и доставки из супермаркетов. Так что ходить по магазинам, просить продавца прочитать этикетку, тащить тяжелые сумки домой теперь не нужно

Источник:

Ольга Лифанова / vk.com

Едва получив диплом менеджера, Ольга снова пошла учиться:

— Второе образование у меня — «медицинская сестра по массажу». Это довольно распространенный и понятный профессиональный путь развития для незрячих людей. Какое-то время работала в поликлинике.

Ольга признается, что появившиеся в студенчестве друзья с ней на всю жизнь | Источник: Ольга Лифанова / vk.comОльга признается, что появившиеся в студенчестве друзья с ней на всю жизнь | Источник: Ольга Лифанова / vk.com
Ребята и сейчас за любую движуху! | Источник: Ольга Лифанова / vk.comРебята и сейчас за любую движуху! | Источник: Ольга Лифанова / vk.com
А как иначе? Ведь и сама Оля&nbsp;— девушка спортивная и активная | Источник: Ольга Лифанова / vk.comА как иначе? Ведь и сама Оля&nbsp;— девушка спортивная и активная | Источник: Ольга Лифанова / vk.com
И, конечно же, очень креативная! Как вам вампирская вечеринка? | Источник: Ольга Лифанова / vk.comИ, конечно же, очень креативная! Как вам вампирская вечеринка? | Источник: Ольга Лифанова / vk.com
Источник: Ольга Лифанова / vk.comИсточник: Ольга Лифанова / vk.com
Девушка-вамп! | Источник: Ольга Лифанова / vk.comДевушка-вамп! | Источник: Ольга Лифанова / vk.com
+3
Правда, волшебно? | Источник: Ольга Лифанова / Vk.comПравда, волшебно? | Источник: Ольга Лифанова / Vk.com
Любите аттракционы? | Источник: Ольга Лифанова / Vk.comЛюбите аттракционы? | Источник: Ольга Лифанова / Vk.com
Ольга на праздновании своего Дня Рождения в одном из популярных баров Самары | Источник: Ольга Лифанова / Vk.comОльга на праздновании своего Дня Рождения в одном из популярных баров Самары | Источник: Ольга Лифанова / Vk.com

В перерыве между двумя колледжами Ольга успела выйти замуж. С супругом их познакомили общие друзья.

— Это был не спонтанный студенческий брак, а достаточно осознанный взрослый союз, ну насколько он может быть осознанным в возрасте двадцати с небольшим, — тут же со смехом поправляется Ольга. — Мы провели вместе несколько хороших лет. Ну и, как бывает у многих, приняли решение, что дальше нам не по пути. И я осталась одна без мужа. Вот тогда жизнь кардинально изменилась. Поняла, что очень зависима от родных и друзей, которых постоянно прошу сходить со мной куда-то. И эта несамостоятельность, несвобода стала меня ужасно бесить: почему я, взрослый дееспособный человек, не могу сама что-то сделать? Как говорится, ничто не помогает женщине так развиваться, как развод. И я начала потихоньку ходить с тростью. Параллельно встала в очередь на собаку-поводыря. Через год получила лабрадора Гермиону, и началась другая жизнь.

В России только два центра, где готовят собак-поводырей. Оба находятся в Подмосковье. Будущих помощников отбирают еще в щенячьем возрасте | Источник: Роман Данилкин / 63.RUВ России только два центра, где готовят собак-поводырей. Оба находятся в Подмосковье. Будущих помощников отбирают еще в щенячьем возрасте | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В России только два центра, где готовят собак-поводырей. Оба находятся в Подмосковье. Будущих помощников отбирают еще в щенячьем возрасте

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Щенок год живет в волонтерской семье. Заниматься с ним общей дрессурой приезжает тренер. Специалист наблюдает за реакцией собаки на других животных, общественный транспорт, резкие городские звуки, отслеживает, есть ли агрессия | Источник: Роман Данилкин / 63.RUЩенок год живет в волонтерской семье. Заниматься с ним общей дрессурой приезжает тренер. Специалист наблюдает за реакцией собаки на других животных, общественный транспорт, резкие городские звуки, отслеживает, есть ли агрессия | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Щенок год живет в волонтерской семье. Заниматься с ним общей дрессурой приезжает тренер. Специалист наблюдает за реакцией собаки на других животных, общественный транспорт, резкие городские звуки, отслеживает, есть ли агрессия

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

После года подросший лабрадорчик переезжает в центр. Там животное учат водить незрячего человека, предупреждать о ямах, открытых колодцах, лужах, шлагбаумах. Хвостатых проводников натаскивают на поиск дверей и скамеек в любой обстановке | Источник: Роман Данилкин / 63.RUПосле года подросший лабрадорчик переезжает в центр. Там животное учат водить незрячего человека, предупреждать о ямах, открытых колодцах, лужах, шлагбаумах. Хвостатых проводников натаскивают на поиск дверей и скамеек в любой обстановке | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

После года подросший лабрадорчик переезжает в центр. Там животное учат водить незрячего человека, предупреждать о ямах, открытых колодцах, лужах, шлагбаумах. Хвостатых проводников натаскивают на поиск дверей и скамеек в любой обстановке

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Собака-поводырь обходится в миллион рублей: это стоимость щенка, ветобслуживания, корма, дрессуры. Инвалиды получают обученного четвероногого помощника по договору безвозмездного пожертвования.

— Перед тем как передать животное, тренер еще две недели обучает незрячего человека, как ходить с поводырем, отрабатывает разные бытовые ситуации, — объясняет Ольга.

Собаку-проводника воспитывают так, чтобы она безусловно принимала своего человека за вожака | Источник: Роман Данилкин / 63.RUСобаку-проводника воспитывают так, чтобы она безусловно принимала своего человека за вожака | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Собаку-проводника воспитывают так, чтобы она безусловно принимала своего человека за вожака

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Но несмотря на серьезную подготовку, при первом же посещении самарского торгового центра помощь понадобилась Гермионе, а не ее хозяйке:

— Гера очень боялась траволаторов и эскалаторов. Она видела эту движущуюся лестницу, ложилась за 5 метров до нее, растопыривала все лапы и впечатывалась в пол. Первые несколько раз я брала собаку на руки, ехала так с ней на эскалаторе. Это было эпично, смешно и ужасно одновременно. С местным тренером мы буквально за два занятия устранили этот нюанс.

—&nbsp;Если иду куда-то без Геры, то теряю в скорости, уверенности, постоянно в какие-то бордюрчики или скамеечки врезаюсь | Источник: Роман Данилкин / 63.RU—&nbsp;Если иду куда-то без Геры, то теряю в скорости, уверенности, постоянно в какие-то бордюрчики или скамеечки врезаюсь | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Если иду куда-то без Геры, то теряю в скорости, уверенности, постоянно в какие-то бордюрчики или скамеечки врезаюсь

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

—&nbsp;К примеру, мне нужно попасть в какой-то магазин или учреждение, расположенные в длинном доме. Как мне без Геры узнать, где дверь? Ждать, пока кто-то пройдет мимо, и просить его о помощи или самой идти вдоль здания. Мало приятного&nbsp;— щупать грязные стены и натыкаться на всё подряд | Источник: Роман Данилкин / 63.RU—&nbsp;К примеру, мне нужно попасть в какой-то магазин или учреждение, расположенные в длинном доме. Как мне без Геры узнать, где дверь? Ждать, пока кто-то пройдет мимо, и просить его о помощи или самой идти вдоль здания. Мало приятного&nbsp;— щупать грязные стены и натыкаться на всё подряд | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— К примеру, мне нужно попасть в какой-то магазин или учреждение, расположенные в длинном доме. Как мне без Геры узнать, где дверь? Ждать, пока кто-то пройдет мимо, и просить его о помощи или самой идти вдоль здания. Мало приятного — щупать грязные стены и натыкаться на всё подряд

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Но эпизодом с траволатором приключения Ольги и Геры не ограничились. Девять лет назад Лифанова была единственной в Самаре хозяйкой собаки-поводыря. В городе тогда мало кто знал о таких помощниках и правах незрячих людей:

— Заходишь в магазин, тебе говорят: «Идите отсюда, с собаками нельзя». Люди не со зла так поступали, а от непонимания. И по бытовым или рабочим делам я каждый день выходила с Герой из дома, как на войну. Боролась за свои права. Тогда и родилась идея социального проекта «С собакой все пути открыты». Начала активную просветительскую деятельность через СМИ, свой блог и взаимодействие с чиновниками. Миссия — рассказать о проблемах доступности городской среды для инвалидов, о том, что по закону собака-поводырь — техническое средство реабилитации, и она может бесплатно сопровождать своего незрячего хозяина везде: в поезде, самолете, городском транспорте, магазинах, кафе, МФЦ, на работе…

Так Ольга стала участницей программ Инклюзивного ресурсного центра, потом устроилась туда на работу менеджером и в конце концов доросла до замдиректора. Этот центр адаптирует разные общественные проекты для полноценного и комфортного участия в них людей с инвалидностью.

Руководит Инклюзивным ресурсным центром Алексей Транцев. В 18 лет он потерял руки после удара током в 10 тысяч вольт | Источник: Ольга Лифанова / vk.comРуководит Инклюзивным ресурсным центром Алексей Транцев. В 18 лет он потерял руки после удара током в 10 тысяч вольт | Источник: Ольга Лифанова / vk.com
А еще Ольга, Алексей и их подруга Дарья Сулоева&nbsp;— авторы блога с провокационным названием «Смотрители без_конечности». Себя ребята называют себя амбассадорами табуированного юмора и здравого смысла и представляются в соцсетях так: Ольга Лифанова (незрячая с детства); Алексей Транцев (протезы рук с 18 лет); Дарья Сулоева (пока без инвалидности) | Источник: Смотрители без_конечности / vk.comА еще Ольга, Алексей и их подруга Дарья Сулоева&nbsp;— авторы блога с провокационным названием «Смотрители без_конечности». Себя ребята называют себя амбассадорами табуированного юмора и здравого смысла и представляются в соцсетях так: Ольга Лифанова (незрячая с детства); Алексей Транцев (протезы рук с 18 лет); Дарья Сулоева (пока без инвалидности) | Источник: Смотрители без_конечности / vk.com
Ребята выдают шутки на грани фола: «Леша робкий друг&nbsp;— уже лет пять как знакомы, а он все не решается Оле показаться на глаза. А вот Оля друг очень верный&nbsp;— каждый раз перед важным грантом держит за Лешу кулачки». | Источник: Смотрители без_конечности / vk.comРебята выдают шутки на грани фола: «Леша робкий друг&nbsp;— уже лет пять как знакомы, а он все не решается Оле показаться на глаза. А вот Оля друг очень верный&nbsp;— каждый раз перед важным грантом держит за Лешу кулачки». | Источник: Смотрители без_конечности / vk.com
—&nbsp;Один из наших проектов&nbsp;— книга «Лабрадушные истории». Мы собрали рассказы незрячих людей, которые она написали от лица своих собак-поводырей. В сборник вошли и два рассказа от Геры. Издание ориентировано на детей, потому что они&nbsp;— наше будущее. И здорово, если для них собака-поводырь и незрячий человек в автобусе не будут чем-то страшным. Хотим, чтобы инклюзия стала нормой | Источник: Ольга Лифанова / vk.com—&nbsp;Один из наших проектов&nbsp;— книга «Лабрадушные истории». Мы собрали рассказы незрячих людей, которые она написали от лица своих собак-поводырей. В сборник вошли и два рассказа от Геры. Издание ориентировано на детей, потому что они&nbsp;— наше будущее. И здорово, если для них собака-поводырь и незрячий человек в автобусе не будут чем-то страшным. Хотим, чтобы инклюзия стала нормой | Источник: Ольга Лифанова / vk.com
Ольга и Гермиона в одной из заграничных командировок | Источник: Ольга Лифанова / vk.comОльга и Гермиона в одной из заграничных командировок | Источник: Ольга Лифанова / vk.com
Хозяйке и ее собаке случилось поработать в Женеве | Источник: Ольга Лифанова / vk.comХозяйке и ее собаке случилось поработать в Женеве | Источник: Ольга Лифанова / vk.com
+2
Шоколад, сыры, коровы и более адаптированная для людей с ограниченными возможностями среда… | Источник: Ольга Лифанова / vk.comШоколад, сыры, коровы и более адаптированная для людей с ограниченными возможностями среда… | Источник: Ольга Лифанова / vk.com
...вот главные впечатления Ольги от этой поездки | Источник: Ольга Лифанова / vk.com...вот главные впечатления Ольги от этой поездки | Источник: Ольга Лифанова / vk.com

— Инклюзия — это не делать вид, что инвалидности нет. Это создавать условия, в которых она перестает быть определяющим фактором. Говорящие программы, собаки-поводыри, распознавание фото нейросетями — всё это инструменты, которые позволяют мне жить, а не выживать. Ходить на свидания (черт возьми, давно не ходила), путешествовать, заниматься спортом, работать до звезд в глазах. Почти без оглядки на то, что я не вижу, — объясняет Ольга. — Именно эти «условия» и позволяют не тратить все силы на борьбу с миром, а направить их на обычные человеческие хотелки. Например, быть красивой. Не для того, чтобы услышать дежурное «ты молодец, что накрасилась». А для простого женского «вау, какой цвет помады!». Чувствуете разницу? Одна — про снисхождение, вторая — про твой вкус.

Грамотный запрос, и вот уже GPT-чат стал персональным визажистом Лифановой:—&nbsp;Привет, действуй как профессиональный визажист, преподаватель курсов визажа для незрячих. Я тебе предоставила свое селфи. Твоя задача максимально подробно описать мне макияж, кожу, цвет, тон, текстуру, фактуру, макияж глаз, губы, брови, ресницы | Источник: Роман Данилкин / 63.RUГрамотный запрос, и вот уже GPT-чат стал персональным визажистом Лифановой:—&nbsp;Привет, действуй как профессиональный визажист, преподаватель курсов визажа для незрячих. Я тебе предоставила свое селфи. Твоя задача максимально подробно описать мне макияж, кожу, цвет, тон, текстуру, фактуру, макияж глаз, губы, брови, ресницы | Источник: Роман Данилкин / 63.RU
—&nbsp;Опиши, есть какие-то изъяны, недостатки, удели внимание симметричности, растушевке, однородности, однотонности, описывай все детали, а также общие впечатления от макияжа | Источник: Роман Данилкин / 63.RU—&nbsp;Опиши, есть какие-то изъяны, недостатки, удели внимание симметричности, растушевке, однородности, однотонности, описывай все детали, а также общие впечатления от макияжа | Источник: Роман Данилкин / 63.RU
Кажется, современные технологии сделали сказочные запросы «свет мой, зеркальце, скажи» реальностью | Источник: Роман Данилкин / 63.RUКажется, современные технологии сделали сказочные запросы «свет мой, зеркальце, скажи» реальностью | Источник: Роман Данилкин / 63.RU
Вид и цвет косметики Ольга отмечает на этикетках… | Источник: Роман Данилкин / 63.RUВид и цвет косметики Ольга отмечает на этикетках… | Источник: Роман Данилкин / 63.RU
…с помощью азбуки Брайля | Источник: Роман Данилкин / 63.RU…с помощью азбуки Брайля | Источник: Роман Данилкин / 63.RU
—&nbsp;Это фото к посту сгенерировал ИИ. Но искусственный интеллект&nbsp;— это не волшебная палочка, которой ты взмахнула, и она тебе всё предоставила. Нейросеть делает ровно то, что ты от нее попросишь. А если не попросил, значит, ты этого не получишь. Это тоже навык, который я прокачиваю и развиваю | Источник: Роман Данилкин / 63.RU—&nbsp;Это фото к посту сгенерировал ИИ. Но искусственный интеллект&nbsp;— это не волшебная палочка, которой ты взмахнула, и она тебе всё предоставила. Нейросеть делает ровно то, что ты от нее попросишь. А если не попросил, значит, ты этого не получишь. Это тоже навык, который я прокачиваю и развиваю | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Тем не менее Ольге периодически приходится бороться с неинклюзивной действительностью. Когда она брала в ипотеку студию в новостройке, банк потребовал, чтобы договор за нее подписал кто-то другой:

— Я дееспособный человек с подтвержденным доходом, с подтвержденной возможностью платить ипотеку. Но мне, к сожалению, потребовалось сделать нотариальную доверенность на право подписи за меня одного из родных людей, просто чтобы заключить договор с банком.

Кредит на квартиру Ольга закрыла за три года. Помогли две работы и умение грамотно распоряжаться финансами. Ради экономии Лифановой пришлось на время отказаться от обожаемых путешествий.

Доводилось ли вам гладить слонят? | Источник: Ольга Лифанова / vk.comДоводилось ли вам гладить слонят? | Источник: Ольга Лифанова / vk.com
Умеете сдерживать себя, когда в гостинице all inclusive? | Источник: Ольга Лифанова / vk.comУмеете сдерживать себя, когда в гостинице all inclusive? | Источник: Ольга Лифанова / vk.com
Морская экскурсия на «пиратском» корабле в Турции | Источник: Ольга Лифанова / vk.comМорская экскурсия на «пиратском» корабле в Турции | Источник: Ольга Лифанова / vk.com
Ольга с родителями в Таиланде | Источник: Ольга Лифанова / vk.comОльга с родителями в Таиланде | Источник: Ольга Лифанова / vk.com
Ольга и Гермиона в Греции | Источник: Ольга Лифанова / vk.comОльга и Гермиона в Греции | Источник: Ольга Лифанова / vk.com
Один из любимых видов отдыха у всех уставших от бешеного рабочего графика&nbsp;— лежать на солнышке и ничего не делать | Источник: Ольга Лифанова / vk.comОдин из любимых видов отдыха у всех уставших от бешеного рабочего графика&nbsp;— лежать на солнышке и ничего не делать | Источник: Ольга Лифанова / vk.com
+4
—&nbsp;С тех пор, как 9 лет назад у Ольги появилась собака-поводырь, ей приходится бороться с системой за двоих: защищать и себя, и лабрадора Гермиону. Получается с переменным успехом: в самолеты эту парочку, хоть и с приключениями, но пускают, а вот на марафон на Кубок мэра в этом году&nbsp;— нет | Источник: Ольга Лифанова / Vk.com—&nbsp;С тех пор, как 9 лет назад у Ольги появилась собака-поводырь, ей приходится бороться с системой за двоих: защищать и себя, и лабрадора Гермиону. Получается с переменным успехом: в самолеты эту парочку, хоть и с приключениями, но пускают, а вот на марафон на Кубок мэра в этом году&nbsp;— нет | Источник: Ольга Лифанова / Vk.com
Оля в Санкт-Петербурге | Источник: Ольга Лифанова / vk.comОля в Санкт-Петербурге | Источник: Ольга Лифанова / vk.com
—&nbsp;Куда ты, хозяйка, меня завезла? В какой еще Ярославль? | Источник: Ольга Лифанова / Vk.com—&nbsp;Куда ты, хозяйка, меня завезла? В какой еще Ярославль? | Источник: Ольга Лифанова / Vk.com
Ольга с мамой на отдыхе | Источник: Ольга Лифанова / vk.comОльга с мамой на отдыхе | Источник: Ольга Лифанова / vk.com

А когда, расквитавшись с долгами, Ольга вновь отправилась в заграничный отпуск, то столкнулась не только с разницей менталитетов, но и с тем, что законы о собаках-поводырях есть не везде.

— В Европе прописан статус собаки-поводыря, и никаких проблем с Гермионой у нас в поездках там не было. В прошлом году с родителями и братом полетели в Кемер (курорт в Турции. — Прим. ред.) и хлебнули всего. Еще до вылета был миллион письменных согласований с подписями, печатями: с туроператором, авиаперевозчиком, отелем. Ну только с местными бомжами, наверное, мы не согласовывали присутствие Геры, — иронизирует Ольга Лифанова. —  А на вылете из Турции у нас случилась совершенно дикая история. Приезжаем в аэропорт. Начинаем регистрироваться на рейс, а нас спрашивают: «Где клетка-то для собаки?» Мы говорим: «Вот посмотрите письмо от вашей авиакомпании, что для собаки-поводыря разрешен бесплатный перелет в салоне, ее не в багажном отсеке перевозят». Но представитель авиаперевозчика не сдавался и даже пригрозил полицией. Два бравых турецких копа подошли к стойке регистрации, посмотрели и решили, что с ситуацией как-то разберутся и без них. Мы всей семьей сильно и громко возмущались. Представители авиакомпании поняли, что раз мы так настаиваем, то нужно копнуть поглубже, почитать какие-то еще нормативные акты, связаться еще с кем-то, чтобы уточнить вопрос. В итоге нас с Герой пропустили, но нервы помотали изрядно.

—&nbsp;Чтобы поехать в другую страну с собакой-поводырем, нужно взять у ветеринара справку по определенной форме. Причем в разных странах эта форма отличается. И брать эту справку нужно в каждом случае за разное количество дней. Потом через электронную систему Россельхознадзора «Меркурий» документы отправляешь в аэропорт и заранее приезжаешь туда&nbsp;— пройти ветконтроль. После этого тебе выдают международный ветеринарный сертификат на английском языке | Источник: Ольга Лифанова / vk.com—&nbsp;Чтобы поехать в другую страну с собакой-поводырем, нужно взять у ветеринара справку по определенной форме. Причем в разных странах эта форма отличается. И брать эту справку нужно в каждом случае за разное количество дней. Потом через электронную систему Россельхознадзора «Меркурий» документы отправляешь в аэропорт и заранее приезжаешь туда&nbsp;— пройти ветконтроль. После этого тебе выдают международный ветеринарный сертификат на английском языке | Источник: Ольга Лифанова / vk.com
В Турции на законодательном уровне нет такого понятия, как «собака-поводырь», нет школ подготовки собак для незрячих людей и нет собак-поводырей как класса. Соответственно, далеко не все отели согласны принять таких постояльцев | Источник: Ольга Лифанова / vk.comВ Турции на законодательном уровне нет такого понятия, как «собака-поводырь», нет школ подготовки собак для незрячих людей и нет собак-поводырей как класса. Соответственно, далеко не все отели согласны принять таких постояльцев | Источник: Ольга Лифанова / vk.com
&nbsp;— И вообще, как мне сказал там один турок: «У нас большой позор, если человек с инвалидностью живет отдельно от своей семьи. Потому что это значит, что семья о нем не смогла позаботиться». Конечно, эта точка зрения мне абсолютно чужда. Для меня большой позор, если я буду обузой для своей семьи, а потом останусь одна не у дел, не умея ничего готовить и будучи абсолютно несамостоятельной в быту | Источник: Ольга Лифанова / vk.com&nbsp;— И вообще, как мне сказал там один турок: «У нас большой позор, если человек с инвалидностью живет отдельно от своей семьи. Потому что это значит, что семья о нем не смогла позаботиться». Конечно, эта точка зрения мне абсолютно чужда. Для меня большой позор, если я буду обузой для своей семьи, а потом останусь одна не у дел, не умея ничего готовить и будучи абсолютно несамостоятельной в быту | Источник: Ольга Лифанова / vk.com
+1
—&nbsp;Я очень любила Турцию за ее беспроблемный, понятный, теплый отдых, за чистое море, за обилие еды, за возможность просто полежать и перезагрузиться… | Источник: Ольга Лифанова / vk.com—&nbsp;Я очень любила Турцию за ее беспроблемный, понятный, теплый отдых, за чистое море, за обилие еды, за возможность просто полежать и перезагрузиться… | Источник: Ольга Лифанова / vk.com

Сейчас у этой целеустремленной шатенки сразу два дела: студия массажа и кураторство во всероссийском проекте СИБУРа «Город возможностей». Ольга учит блогингу сотни людей по всей стране.

У самой Лифановой два блога: «лайфстайл» и профессиональный о массаже.

В рабочем блоге Ольга рассказывает о полезных для спины и лица девайсах, причинах болей в теле, бьюте-рутине | Источник: Роман Данилкин / 63.RUВ рабочем блоге Ольга рассказывает о полезных для спины и лица девайсах, причинах болей в теле, бьюте-рутине | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В рабочем блоге Ольга рассказывает о полезных для спины и лица девайсах, причинах болей в теле, бьюте-рутине

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

У Ольги классное чувство юмора. А еще она пишет так круто, что зачитаешься! | Источник: Роман Данилкин / 63.RUУ Ольги классное чувство юмора. А еще она пишет так круто, что зачитаешься! | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

У Ольги классное чувство юмора. А еще она пишет так круто, что зачитаешься!

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

На своих личных страницах в соцсетях Ольга постит ироничные зарисовки о жизни с двумя котами и собакой, путешествиях и беседах с таксистами, выкладывает песни собственной группы «Нейроли»&nbsp;(она пишет их в соавторстве с нейронкой), делится воспоминаниями «ветерана диетических войн» и публикует рецензии на книги и фильмы | Источник: Ольга Лифанова / vk.comНа своих личных страницах в соцсетях Ольга постит ироничные зарисовки о жизни с двумя котами и собакой, путешествиях и беседах с таксистами, выкладывает песни собственной группы «Нейроли»&nbsp;(она пишет их в соавторстве с нейронкой), делится воспоминаниями «ветерана диетических войн» и публикует рецензии на книги и фильмы | Источник: Ольга Лифанова / vk.com

На своих личных страницах в соцсетях Ольга постит ироничные зарисовки о жизни с двумя котами и собакой, путешествиях и беседах с таксистами, выкладывает песни собственной группы «Нейроли» (она пишет их в соавторстве с нейронкой), делится воспоминаниями «ветерана диетических войн» и публикует рецензии на книги и фильмы

Источник:

Ольга Лифанова / vk.com

Ольга снимает обзоры на смартфон, монтирует видео, генерирует с помощью ИИ крутые фото к постам.

— Нейросети — это вообще кладезь для меня, потому что мы живем в мире зрячих людей. Мне. как незрячему человеку, надо понимать этот визуал, осваивать новые технологии ИИ, продвигаться в соцсетях с помощью фото и видео. Если я не буду в современном контексте, то отстану. А я не хочу быть на шаг позади, не хочу прозябать. Хочу путешествовать. Я хочу в этой жизни очень многого, я хочу больше, чем минимум. Это моя цель.

Сейчас Ольга мечтает дойти до Эвереста и покорить высоту в 5 тысяч метров, на которой находится базовый альпинистский лагерь | Источник: Ольга Лифанова / vk.comСейчас Ольга мечтает дойти до Эвереста и покорить высоту в 5 тысяч метров, на которой находится базовый альпинистский лагерь | Источник: Ольга Лифанова / vk.com

Сейчас Ольга мечтает дойти до Эвереста и покорить высоту в 5 тысяч метров, на которой находится базовый альпинистский лагерь

Источник:

Ольга Лифанова / vk.com

ПО ТЕМЕ
Анна ШоринаАнна Шорина
Анна Шорина
журналист
Алексей НогинскийАлексей Ногинский
Алексей Ногинский
видеожурналист
Роман ДанилкинРоман Данилкин
Роман Данилкин
фотограф
Блогер Массаж Собака-поводырь Незрячий Видео Инвалид Сибур Сап Путешествие Слепая
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
В России снизили ключевую ставку. Как это скажется на рынке недвижимости?
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Этот город — как самая крутая на свете вечеринка». Туристка раскрыла, что можно посмотреть в Бангкоке
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
Одного ребенка уже не достаточно? Как может измениться семейная ипотека в этом году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Главную фишку задвинули»: журналист честно высказался о фильме «Горыныч» с Александром Петровым
Денис Лейканд
журналист
Мнение
Как провести ноябрьские выходные в Санкт-Петербурге: советы туристки
Валерия Богатырёва
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление