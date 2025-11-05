«Я выходила с Герой из дома как на войну»: незрячая массажистка с собакой за миллион покорила соцсети. Видео

Говорят, собаки похожи на своих хозяев. Правда, милахи? Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Меня зовут Ольга, мне 37 лет. Я незрячая с детства, — говорит о себе наша героиня, когда мы просим представиться на камеру.

Эта хрупкая шатенка стала первой хозяйкой собаки-поводыря в миллионной Самаре. Съемочной группе 63.RU она рассказала, как зубрила на слух учебники и гуляла ночи напролет с подругами-однокурсницами, открыла свое дело, купила квартиру в ипотеку, освоила сап и верховую езду, делает макияж по указаниям ИИ, путешествует по всему миру и учит сотни людей блогингу.

Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

— Я родилась с остаточным зрением, до трех лет мне не могли поставить диагноз, была слабовидящая, и потом зрение где-то к семи годам резко ухудшилось и вот стало как есть сейчас. В семье больше ни у кого нет проблем с глазами. Скорее всего, у меня это какая-то генетическая патология, такая случайная мутация, — рассказывает Ольга.

Она появилась на свет в Смоленске, потом родители с малышкой поселились в Брянске и наконец обосновались в Самаре. Сюда семья переехала, когда Оле пора было идти в первый класс.

— Тут жили папины родственники и была специализированная школа-интернат для слепых и слабовидящих детей. Каждый день мама меня провожала и встречала с учебы. Плюс была еще музыкальная школа, куда она меня тоже отводила, — делится Ольга.

— Родители у меня совершенно простые и классные люди. Папа — менеджер, всю жизнь был в продажах. Мама работала в сфере общественного питания. Потом появилась я, и у меня случилась инвалидность I группы. Это лишило маму возможности работать и развиваться профессионально. Зато она очень много времени уделяла мне, моему развитию и воспитанию Источник: Ольга Лифанова / vk.com

После окончания средней школы Ольга поступила в социально-педагогический колледж. Учебное заведение окончила с красным дипломом.

— Училась по специальности «менеджмент». Наравне со всеми зубрила учебники, отвечала на парах, гуляла с друзьями до полуночи. Это, конечно, необходимый и уникальный опыт взаимодействия и функционирования в коллективе людей без инвалидности, — вспоминает о студенческих годах Ольга.

— Родители начитывали на диктофон параграфы каждый день, а к сессии еще и все билеты, чтобы я переслушивала и учила Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Еще недавно были какие-то неудобные громоздкие диктофоны, постоянно приходилось просить: «Мам, прочитай мне эти тридцать страниц истории или обществознания». Оглядываясь назад, думаю, как же стремительно и здорово меняется наш мир! Сейчас вообще золотой век для людей с ограниченными возможностями. Технологии здорово нам помогают. В каждом телефоне предустановлены так называемые скринридеры. Это программы, которые озвучивают всё, что происходит на экране Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— С помощью программы в телефоне я могу практически всё, что делает с гаджетом обычный зрячий человек: писать и отвечать на сообщения, загружать файлы в облачные хранилища, ставить будильник, читать состав, калорийность и срок годности продуктов, вести соцсети. Плюс в пандемию стала очень развита система онлайн-заказов и доставки из супермаркетов. Так что ходить по магазинам, просить продавца прочитать этикетку, тащить тяжелые сумки домой теперь не нужно Источник: Ольга Лифанова / vk.com

Едва получив диплом менеджера, Ольга снова пошла учиться:

— Второе образование у меня — «медицинская сестра по массажу». Это довольно распространенный и понятный профессиональный путь развития для незрячих людей. Какое-то время работала в поликлинике.

В перерыве между двумя колледжами Ольга успела выйти замуж. С супругом их познакомили общие друзья.

— Это был не спонтанный студенческий брак, а достаточно осознанный взрослый союз, ну насколько он может быть осознанным в возрасте двадцати с небольшим, — тут же со смехом поправляется Ольга. — Мы провели вместе несколько хороших лет. Ну и, как бывает у многих, приняли решение, что дальше нам не по пути. И я осталась одна без мужа. Вот тогда жизнь кардинально изменилась. Поняла, что очень зависима от родных и друзей, которых постоянно прошу сходить со мной куда-то. И эта несамостоятельность, несвобода стала меня ужасно бесить: почему я, взрослый дееспособный человек, не могу сама что-то сделать? Как говорится, ничто не помогает женщине так развиваться, как развод. И я начала потихоньку ходить с тростью. Параллельно встала в очередь на собаку-поводыря. Через год получила лабрадора Гермиону, и началась другая жизнь.

В России только два центра, где готовят собак-поводырей. Оба находятся в Подмосковье. Будущих помощников отбирают еще в щенячьем возрасте Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Щенок год живет в волонтерской семье. Заниматься с ним общей дрессурой приезжает тренер. Специалист наблюдает за реакцией собаки на других животных, общественный транспорт, резкие городские звуки, отслеживает, есть ли агрессия Источник: Роман Данилкин / 63.RU

После года подросший лабрадорчик переезжает в центр. Там животное учат водить незрячего человека, предупреждать о ямах, открытых колодцах, лужах, шлагбаумах. Хвостатых проводников натаскивают на поиск дверей и скамеек в любой обстановке Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Собака-поводырь обходится в миллион рублей: это стоимость щенка, ветобслуживания, корма, дрессуры. Инвалиды получают обученного четвероногого помощника по договору безвозмездного пожертвования.

— Перед тем как передать животное, тренер еще две недели обучает незрячего человека, как ходить с поводырем, отрабатывает разные бытовые ситуации, — объясняет Ольга.

Собаку-проводника воспитывают так, чтобы она безусловно принимала своего человека за вожака Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Но несмотря на серьезную подготовку, при первом же посещении самарского торгового центра помощь понадобилась Гермионе, а не ее хозяйке:

— Гера очень боялась траволаторов и эскалаторов. Она видела эту движущуюся лестницу, ложилась за 5 метров до нее, растопыривала все лапы и впечатывалась в пол. Первые несколько раз я брала собаку на руки, ехала так с ней на эскалаторе. Это было эпично, смешно и ужасно одновременно. С местным тренером мы буквально за два занятия устранили этот нюанс.

— Если иду куда-то без Геры, то теряю в скорости, уверенности, постоянно в какие-то бордюрчики или скамеечки врезаюсь Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— К примеру, мне нужно попасть в какой-то магазин или учреждение, расположенные в длинном доме. Как мне без Геры узнать, где дверь? Ждать, пока кто-то пройдет мимо, и просить его о помощи или самой идти вдоль здания. Мало приятного — щупать грязные стены и натыкаться на всё подряд Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Но эпизодом с траволатором приключения Ольги и Геры не ограничились. Девять лет назад Лифанова была единственной в Самаре хозяйкой собаки-поводыря. В городе тогда мало кто знал о таких помощниках и правах незрячих людей:

— Заходишь в магазин, тебе говорят: «Идите отсюда, с собаками нельзя». Люди не со зла так поступали, а от непонимания. И по бытовым или рабочим делам я каждый день выходила с Герой из дома, как на войну. Боролась за свои права. Тогда и родилась идея социального проекта «С собакой все пути открыты». Начала активную просветительскую деятельность через СМИ, свой блог и взаимодействие с чиновниками. Миссия — рассказать о проблемах доступности городской среды для инвалидов, о том, что по закону собака-поводырь — техническое средство реабилитации, и она может бесплатно сопровождать своего незрячего хозяина везде: в поезде, самолете, городском транспорте, магазинах, кафе, МФЦ, на работе…

Так Ольга стала участницей программ Инклюзивного ресурсного центра, потом устроилась туда на работу менеджером и в конце концов доросла до замдиректора. Этот центр адаптирует разные общественные проекты для полноценного и комфортного участия в них людей с инвалидностью.

— Инклюзия — это не делать вид, что инвалидности нет. Это создавать условия, в которых она перестает быть определяющим фактором. Говорящие программы, собаки-поводыри, распознавание фото нейросетями — всё это инструменты, которые позволяют мне жить, а не выживать. Ходить на свидания (черт возьми, давно не ходила), путешествовать, заниматься спортом, работать до звезд в глазах. Почти без оглядки на то, что я не вижу, — объясняет Ольга. — Именно эти «условия» и позволяют не тратить все силы на борьбу с миром, а направить их на обычные человеческие хотелки. Например, быть красивой. Не для того, чтобы услышать дежурное «ты молодец, что накрасилась». А для простого женского «вау, какой цвет помады!». Чувствуете разницу? Одна — про снисхождение, вторая — про твой вкус.

Тем не менее Ольге периодически приходится бороться с неинклюзивной действительностью. Когда она брала в ипотеку студию в новостройке, банк потребовал, чтобы договор за нее подписал кто-то другой:

— Я дееспособный человек с подтвержденным доходом, с подтвержденной возможностью платить ипотеку. Но мне, к сожалению, потребовалось сделать нотариальную доверенность на право подписи за меня одного из родных людей, просто чтобы заключить договор с банком.

Кредит на квартиру Ольга закрыла за три года. Помогли две работы и умение грамотно распоряжаться финансами. Ради экономии Лифановой пришлось на время отказаться от обожаемых путешествий.

А когда, расквитавшись с долгами, Ольга вновь отправилась в заграничный отпуск, то столкнулась не только с разницей менталитетов, но и с тем, что законы о собаках-поводырях есть не везде.

— В Европе прописан статус собаки-поводыря, и никаких проблем с Гермионой у нас в поездках там не было. В прошлом году с родителями и братом полетели в Кемер (курорт в Турции. — Прим. ред.) и хлебнули всего. Еще до вылета был миллион письменных согласований с подписями, печатями: с туроператором, авиаперевозчиком, отелем. Ну только с местными бомжами, наверное, мы не согласовывали присутствие Геры, — иронизирует Ольга Лифанова. — А на вылете из Турции у нас случилась совершенно дикая история. Приезжаем в аэропорт. Начинаем регистрироваться на рейс, а нас спрашивают: «Где клетка-то для собаки?» Мы говорим: «Вот посмотрите письмо от вашей авиакомпании, что для собаки-поводыря разрешен бесплатный перелет в салоне, ее не в багажном отсеке перевозят». Но представитель авиаперевозчика не сдавался и даже пригрозил полицией. Два бравых турецких копа подошли к стойке регистрации, посмотрели и решили, что с ситуацией как-то разберутся и без них. Мы всей семьей сильно и громко возмущались. Представители авиакомпании поняли, что раз мы так настаиваем, то нужно копнуть поглубже, почитать какие-то еще нормативные акты, связаться еще с кем-то, чтобы уточнить вопрос. В итоге нас с Герой пропустили, но нервы помотали изрядно.

Сейчас у этой целеустремленной шатенки сразу два дела: студия массажа и кураторство во всероссийском проекте СИБУРа «Город возможностей». Ольга учит блогингу сотни людей по всей стране.

У самой Лифановой два блога: «лайфстайл» и профессиональный о массаже.

В рабочем блоге Ольга рассказывает о полезных для спины и лица девайсах, причинах болей в теле, бьюте-рутине Источник: Роман Данилкин / 63.RU

У Ольги классное чувство юмора. А еще она пишет так круто, что зачитаешься! Источник: Роман Данилкин / 63.RU

На своих личных страницах в соцсетях Ольга постит ироничные зарисовки о жизни с двумя котами и собакой, путешествиях и беседах с таксистами, выкладывает песни собственной группы «Нейроли» (она пишет их в соавторстве с нейронкой), делится воспоминаниями «ветерана диетических войн» и публикует рецензии на книги и фильмы Источник: Ольга Лифанова / vk.com

Ольга снимает обзоры на смартфон, монтирует видео, генерирует с помощью ИИ крутые фото к постам.

— Нейросети — это вообще кладезь для меня, потому что мы живем в мире зрячих людей. Мне. как незрячему человеку, надо понимать этот визуал, осваивать новые технологии ИИ, продвигаться в соцсетях с помощью фото и видео. Если я не буду в современном контексте, то отстану. А я не хочу быть на шаг позади, не хочу прозябать. Хочу путешествовать. Я хочу в этой жизни очень многого, я хочу больше, чем минимум. Это моя цель.