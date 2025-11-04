В России появились два новых праздника: когда будем отмечать

Второй новый праздник россияне будут отмечать осенью Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Президент России Владимир Путин в День народного единства подписал указы о введении двух новых праздников. Их будут отмечать каждый год, один весной, а другой осенью. Указы размещены на портале правовой информации.

«В целях сохранения традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и самобытной культуры коренных малочисленных народов Российской Федерации постановляю: установить День коренных малочисленных народов Российской Федерации и отмечать его 30 апреля», — говорится в документе.

Еще президент подписал указ о введении Дня языков народов. Его россияне будут отмечать ежегодно 8 сентября.

Сегодня в стране официальный нерабочий день, потому что россияне празднуют День народного единства.

День народного единства учредили в 2005 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

У жителей России в честь торжества три официальных выходных. А перед этим гражданам пришлось отработать шестидневку. Как она отразится на зарплате и сколько заплатят за работу в праздники мы рассказали здесь.