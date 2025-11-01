Сотни россиян застряли в Танзании: в стране закрыты дороги и нет интернета из-за попытки госпереворота

В основном путешественники отдыхают на райском острове Занзибар, там нет массовых демонстраций Источник: Onsase Ochando / Reuters

Нестабильная политическая ситуация в Танзании обернулась для туристов из России невозможностью вернуться домой. По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), около 500 туристов оказались в ловушке в восточноафриканской стране. Рассказываем, что происходит, в материале.

Что случилось

Всеобщие выборы президента прошли в Танзании 29 октября. На них победил действующий президент Самия Сулуху Хассан, набрав 97,66% голосов избирателей.

Однако среди голосовавших было очень мало молодежи. Именно они в итоге и не согласились с решением избирателей.

Молодое поколение винит власть в подрыве демократии путем преследования лидеров оппозиции — один находится в тюрьме, другого сняли с выборов по техническим основаниям, что увеличило шансы действующего президента Самии Сулуху Хасан на победу.

Молодежь начала акции протеста на второй день после победы Самии Сулуху Хасан. Участники беспорядков подожгли полицейские участки, перекрыли дороги и устроили демонстрации в крупнейших городах страны, пишет The Standard. Протесты также прошли в Дар-эс-Саламе на центральных улицах.

Источник: Typical African / X.com

Чтобы разогнать митингующих, полиция применяла слезоточивый газ, сообщает газета Taifa Leo. После этого власти отключили в стране интернет, а силовики ввели комендантский час с 18:00 до 06:00.

По приказу представителя правительства Танзании Герсона Мсигвы в целях безопасности госслужащих перевели на удаленную работу. Однако в столице всё равно было неспокойно, участники протеста пытались захватить международный аэропорт Джулиуса Ньерере в Дар-эс-Саламе — крупнейший в стране.

Источник: GlobiXnews

Очевидцы сообщили, что помимо слезоточивого газа, силовики применили в отношении протестующих огнестрельное оружие. Это привело к жертвам. По информации BBC со ссылкой на представителя оппозиционной партии «Чадема», около 700 человек были убиты в ходе беспорядков. Официально эта информация не подтверждена, так как оценки числа погибших разнятся.

Партия CHADEMA отстранена от участия в президентских и парламентских выборах за неподписание кодекса поведения, ее лидеру Тунду Лиссу предъявлены обвинения в госизмене и распространении ложной информации, кандидат от ACT Wazalendo Лугаги Мпина лишен регистрации из-за нарушений процедур.

Сейчас правительство пытается уменьшить масштабы беспорядков. По словам министра иностранных дел Махмуда Комбо Табита, было несколько отдельных случаев насилия. Он также отметил, что полиция и другие службы безопасности быстро и решительно вмешались, чтобы остановить ситуацию.

«Мы также продолжаем получать сообщения о вандализме», — сказал министр, добавив, что отключение интернета было необходимо для спасения жизней людей.

Что с российскими туристами

Примечательно, что представители Общественной палаты России участвовали в выборах в Танзании в качестве наблюдателей. Региональный координатор Независимой национальной избирательной комиссии (ННИК) Танзании Джеральд Питер Сондо отметил, что присутствие на выборах международных наблюдателей, в том числе из России, способствует укреплению доверия к избирательным институтам и обмену опытом, который помогает совершенствовать избирательную систему.

«Мы видим, что избирком Танзании подходит к проведению выборов системно, с вниманием к каждому этапу. Для нас принципиально важно, что взаимодействие с международными наблюдателями строится на взаимном уважении, профессионализме и доверии. Миссия Общественной палаты придерживается принципов объективности и невмешательства, уважения к суверенитету и правовой системе принимающей страны», — заявил заместитель председателя Комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Александр Асафов.

Среди туристов в Танзании сейчас застряли около 500 россиян. В основном путешественники отдыхают на райском острове Занзибар, где нет массовых демонстраций, но некоторые туристы находятся на материке.

Представитель туроператора «Русский Экспресс» сообщил АТОР, что несколько их клиентов вылетели в Россию накануне. Большинство россиян всё еще остается в стране.

Занзибар — это полуавтономный архипелаг в составе Танзании, расположенный в Индийском океане. Он славится своими белоснежными пляжами, бирюзовой водой и богатой культурой, сформировавшейся под влиянием африканских, арабских и европейских традиций. Столица Занзибара — город Стоун-Таун, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Некоторые россияне предпочитают отдыхать в самом сердце государства, в его столице Дар-эс-Салам. Согласно данным Управления статистики Занзибара, за сентябрь 2025 года на острове отдохнули 1252 туриста из России. Из них 779 человек прибыли прямыми международными рейсами, а 473 — внутренними из материковой части Танзании, передает Space Travel.