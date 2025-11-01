Часть россиян останется без связи, а выплаты пенсий и пособий изменятся: законы ноября

Лучше самим выбрать, какие сим-карты заблокировать Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

В России практически каждую неделю вступают в силу новые законы, указы, постановления и прочие нормативно-правовые акты. Уследить за всеми изменениями в потоке новостей сложно, поэтому каждый месяц мы готовим для вас обзор самых важных и актуальных изменений. Сегодня поговорим о том, что нового ждет россиян в ноябре 2025 года.

Налоговая сфера

Новые правила взыскания долгов

С 1 ноября 2025 года в России начнут действовать новые правила внесудебного взыскания долгов. Они коснутся только физлиц, не имеющих статуса ИП. Теперь отдельные виды задолженности можно будет взыскивать без решения суда — напрямую через налоговые органы.

Новые правила коснулись:

налогов, указанных в декларации 3-НДФЛ;

транспортного и имущественного налога;

обязательств по нотариально удостоверенным сделкам (займам, распискам, кредитам).

У должника будет возможность выплатить долг добровольно после направления ему соответствующего требования. Если задолженность так и не будет погашена, то в течение шести месяцев после истечения срока исполнения указанного требования налоговый орган должен принять решение о взыскании и направить его физлицу через личный кабинет ФНС, портал «Госуслуги» или заказным письмом.

Взыскание возможно со всех счетов гражданина, включая банковские карты, электронные кошельки, вклады в драгметаллах и счета в цифровых рублях.

Если денег на счетах нет, то в ход может пойти автомобиль, квартира или земельный участок.

Заканчивается время на уплату налогов за 2024 год

Россиянам необходимо уплатить налоги на имущество физлиц, транспортный и земельный налоги в течение ближайшего месяца, до 1 декабря включительно. К этой же дате нужно внести сумму налога на доходы с банковских вкладов.

Пока время не вышло, можно проверить правильность исчисления. А если уведомление не пришло, то нужно обратиться в налоговый орган, направить информацию через личный кабинет налогоплательщика или сервис «Обратиться в ФНС России».

Взаимодействие с налоговой станет проще

Уже с 1 ноября налогоплательщики смогут получать документы и сведения, в том числе содержащие налоговую тайну, от налоговой службы через «Госуслуги». Для этого достаточно направить уведомление о необходимости получения документов с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.

Обмен данными, не содержащими налоговую тайну, возможен при регистрации налогоплательщика в ЕСИА, в электронной форме через личный кабинет на портале госуслуг, если такой порядок предусмотрен Налоговым кодексом РФ или если документы включены в перечень, который должна утвердить ФНС России по согласованию с Минцифры России.

График работы

Короткая рабочая неделя

Ежегодно 4 ноября в стране отмечают День народного единства. Это официальный нерабочий день. В этом году дата выпадает на вторник. Но из-за переноса выходного с 1-го на 3-е число на последней неделе октября у работающих по стандартному графику (5/2) будет шестидневная рабочая неделя.

В первый день ноября придется выйти на работу, хоть это и суббота, но домой можно уйти на час раньше, так как это предпраздничный день, который по трудовому законодательству сокращается на один час.

А затем пройдут три выходных подряд (2–4 ноября), после которых останется поработать всего три дня — 5–7 ноября.

Следующие длинные выходные будут в декабре и январе. Новогодние праздники продлятся 12 дней. Они начнутся 31 декабря этого года и завершатся 11 января 2026 года.

Работники суда впервые отметят свой профессиональный праздник

Начиная с этого года в России 5 ноября будут праздновать День работника суда. Введение новой праздничной даты инициировал председатель Верховного суда Игорь Краснов. Предложение поддержал президент Владимир Путин.

В эту дату в 1723 году был выпущен Указ Императора Всероссийского Петра I «О форме суда». Документ установил новые правила судопроизводства, в том числе определил порядок рассмотрения дел судами и уточнил, что гражданские дела и большинство уголовных дел рассматриваются при непосредственном участии обеих сторон.

Выплаты и пособия

Изменение пенсий

В ноябре пройдет индексация пенсий. Повышение выплат произойдет автоматически, никаких заявлений или дополнительных документов не потребуется. Больше денег придет сразу нескольким категориям.

Работники летных экипажей гражданской авиации и сотрудники угольной промышленности . Индексация для них проходит четыре раза в год. В ноябре выплаты этой категории вырастут еще на 2–5% в связи с применением инфляционного коэффициента 1,076. Средняя прибавка составит 1500–3000 рублей.

Чтобы рассчитывать на нее, летчики и шахтеры должны проработать 25 лет, для женщин в этих профессиях хватит 20 лет стажа. Требуемую выслугу снизят на пять лет, если работу пришлось прекратить по состоянию здоровья.

Граждане, достигшие возраста 80 лет . Для них удваивается фиксированная часть страховой пенсии. То есть если раньше пенсионер получал 8907,7 рубля в месяц, то после того, как ему исполнилось 80 лет, он будет получать 17 815,4 рубля.

Инвалиды I группы . Для них действуют те же правила, что и у 80-летних пенсионеров. Важно понимать, что эта выплата удваивается лишь один раз. Если пенсионер уже достиг 80 лет, то при получении I группы инвалидности его пенсия повышена не будет.

Пособия и пенсии зачислят раньше срока

График доставки выплат изменится из-за праздничных дней. Основная часть средств поступит в первые числа месяца.

1 ноября 2025 года перечислят:

ежемесячную выплату на первого ребенка до 3 лет;

единое пособие для беременных и на детей до 17 лет;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года для неработающих;

ежемесячное пособие на ребенка призывника до 3 лет.

5 ноября придет ежемесячная выплата из материнского капитала до 3 лет.

7 ноября — пособие по уходу за ребенком до 1,5 года для работающих.

Некоторые пенсионеры тоже досрочно получат выплаты за ноябрь. Это коснется всех, кто получает деньги 3–4-е числа месяца, причем неважно, на карту или через почту. Пенсия придет уже 1 ноября.

Начиная с 5 ноября доставка пенсий и других выплат возобновится по стандартному графику.

Другие изменения

Части россиян отключат мобильную связь

Россиянам запретили владеть более чем 20 сим-картами на одного клиента. Такое ограничение касается как физических лиц, так и компаний или ИП. Операторы связи будут следить за нарушениями предела.

Если окажется, что номеров больше, то оператор должен отказать в обслуживании по всем. Абонентам нужно самим определиться, какие из сим-карт лишние, и вовремя их заблокировать.

Ограничение направлено на наведение порядка в учете сим-карт, предотвращение фиктивных подключений, а главное — снижение риска мошенничества.

Нотариусы будут сообщать наследникам о долгах

Теперь нотариусы обязаны проверять наличие кредитных обязательств у умерших граждан и предупреждать об этом их наследников. Данные будут автоматически запрашиваться в Центральном каталоге кредитных историй.

Это позволит наследникам заранее узнавать о долгах, избегать бюрократических сложностей и неприятных сюрпризов после вступления в наследство.

Продажу опасного спирта ужесточат

С 1 ноября нельзя продавать метанол и жидкости с ним в составе, если компании или ИП нет в отраслевом реестре. Это касается тех, кто вел такую деятельность до 1 сентября 2025 года. Исключения составят организации, которые содействуют обороне и безопасности РФ. Кроме того, теперь на упаковках товаров с этим веществом в составе должна быть предупредительная маркировка об опасности.

Метанол (метиловый спирт, древесный спирт) — это бесцветная ядовитая жидкость, которая используется в химической промышленности, например для производства формальдегида и в качестве добавки к топливу, но при попадании в организм человека смертельно опасна.

Из незаконного оборота будут изыматься как сами жидкости, так и оборудование для их производства. Штрафы за нарушение составят от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 тысяч рублей для юридических лиц или ИП.

Маркировка продуктов

Производители и поставщики растительного масла и кормов для животных обязаны будут подключаться к системе обязательной маркировки «Честный знак». Это необходимо для борьбы с контрафактом и обеспечения потребительской безопасности.

Обязательная маркировка позволит проследить всю цепочку движения товара — от производства до прилавка, что минимизирует риски попадания на рынок некачественной и фальсифицированной продукции. Для потребителей это станет дополнительной гарантией качества, а для добросовестных производителей — инструментом защиты от недобросовестной конкуренции.

Повысятся штрафы за срыв отопительного сезона

С 7 ноября появятся штрафы за срыв сроков отопительного сезона. Это относится к случаям, когда не были устранены нарушения в установленные сроки. За это предусмотрено:

для граждан — предупреждение или штраф 500 рублей;

для должностных лиц — штраф 5–10 тысяч рублей;

для юрлиц — штраф 20–40 тысяч рублей.