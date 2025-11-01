Часть россиян останется без связи, а выплаты пенсий и пособий изменятся: законы ноября

В России практически каждую неделю вступают в силу новые законы, указы, постановления и прочие нормативно-правовые акты. Уследить за всеми изменениями в потоке новостей сложно, поэтому каждый месяц мы готовим для вас обзор самых важных и актуальных изменений. Сегодня поговорим о том, что нового ждет россиян в ноябре 2025 года.
Налоговая сфера
Новые правила взыскания долгов
С 1 ноября 2025 года в России начнут действовать новые правила внесудебного взыскания долгов. Они коснутся только физлиц, не имеющих статуса ИП. Теперь отдельные виды задолженности можно будет взыскивать без решения суда — напрямую через налоговые органы.
Новые правила коснулись:
налогов, указанных в декларации 3-НДФЛ;
транспортного и имущественного налога;
обязательств по нотариально удостоверенным сделкам (займам, распискам, кредитам).
У должника будет возможность выплатить долг добровольно после направления ему соответствующего требования. Если задолженность так и не будет погашена, то в течение шести месяцев после истечения срока исполнения указанного требования налоговый орган должен принять решение о взыскании и направить его физлицу через личный кабинет ФНС, портал «Госуслуги» или заказным письмом.
Взыскание возможно со всех счетов гражданина, включая банковские карты, электронные кошельки, вклады в драгметаллах и счета в цифровых рублях.
Если денег на счетах нет, то в ход может пойти автомобиль, квартира или земельный участок.
Заканчивается время на уплату налогов за 2024 год
Россиянам необходимо уплатить налоги на имущество физлиц, транспортный и земельный налоги в течение ближайшего месяца, до 1 декабря включительно. К этой же дате нужно внести сумму налога на доходы с банковских вкладов.
Пока время не вышло, можно проверить правильность исчисления. А если уведомление не пришло, то нужно обратиться в налоговый орган, направить информацию через личный кабинет налогоплательщика или сервис «Обратиться в ФНС России».
Взаимодействие с налоговой станет проще
Уже с 1 ноября налогоплательщики смогут получать документы и сведения, в том числе содержащие налоговую тайну, от налоговой службы через «Госуслуги». Для этого достаточно направить уведомление о необходимости получения документов с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.
Обмен данными, не содержащими налоговую тайну, возможен при регистрации налогоплательщика в ЕСИА, в электронной форме через личный кабинет на портале госуслуг, если такой порядок предусмотрен Налоговым кодексом РФ или если документы включены в перечень, который должна утвердить ФНС России по согласованию с Минцифры России.
График работы
Короткая рабочая неделя
Ежегодно 4 ноября в стране отмечают День народного единства. Это официальный нерабочий день. В этом году дата выпадает на вторник. Но из-за переноса выходного с 1-го на 3-е число на последней неделе октября у работающих по стандартному графику (5/2) будет шестидневная рабочая неделя.
В первый день ноября придется выйти на работу, хоть это и суббота, но домой можно уйти на час раньше, так как это предпраздничный день, который по трудовому законодательству сокращается на один час.
А затем пройдут три выходных подряд (2–4 ноября), после которых останется поработать всего три дня — 5–7 ноября.
Следующие длинные выходные будут в декабре и январе. Новогодние праздники продлятся 12 дней. Они начнутся 31 декабря этого года и завершатся 11 января 2026 года.
Работники суда впервые отметят свой профессиональный праздник
Начиная с этого года в России 5 ноября будут праздновать День работника суда. Введение новой праздничной даты инициировал председатель Верховного суда Игорь Краснов. Предложение поддержал президент Владимир Путин.
В эту дату в 1723 году был выпущен Указ Императора Всероссийского Петра I «О форме суда». Документ установил новые правила судопроизводства, в том числе определил порядок рассмотрения дел судами и уточнил, что гражданские дела и большинство уголовных дел рассматриваются при непосредственном участии обеих сторон.
Выплаты и пособия
Изменение пенсий
В ноябре пройдет индексация пенсий. Повышение выплат произойдет автоматически, никаких заявлений или дополнительных документов не потребуется. Больше денег придет сразу нескольким категориям.
Работники летных экипажей гражданской авиации и сотрудники угольной промышленности. Индексация для них проходит четыре раза в год. В ноябре выплаты этой категории вырастут еще на 2–5% в связи с применением инфляционного коэффициента 1,076. Средняя прибавка составит 1500–3000 рублей.
Чтобы рассчитывать на нее, летчики и шахтеры должны проработать 25 лет, для женщин в этих профессиях хватит 20 лет стажа. Требуемую выслугу снизят на пять лет, если работу пришлось прекратить по состоянию здоровья.
Граждане, достигшие возраста 80 лет. Для них удваивается фиксированная часть страховой пенсии. То есть если раньше пенсионер получал 8907,7 рубля в месяц, то после того, как ему исполнилось 80 лет, он будет получать 17 815,4 рубля.
Инвалиды I группы. Для них действуют те же правила, что и у 80-летних пенсионеров. Важно понимать, что эта выплата удваивается лишь один раз. Если пенсионер уже достиг 80 лет, то при получении I группы инвалидности его пенсия повышена не будет.
Пособия и пенсии зачислят раньше срока
График доставки выплат изменится из-за праздничных дней. Основная часть средств поступит в первые числа месяца.
1 ноября 2025 года перечислят:
ежемесячную выплату на первого ребенка до 3 лет;
единое пособие для беременных и на детей до 17 лет;
ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года для неработающих;
ежемесячное пособие на ребенка призывника до 3 лет.
5 ноября придет ежемесячная выплата из материнского капитала до 3 лет.
7 ноября — пособие по уходу за ребенком до 1,5 года для работающих.
Некоторые пенсионеры тоже досрочно получат выплаты за ноябрь. Это коснется всех, кто получает деньги 3–4-е числа месяца, причем неважно, на карту или через почту. Пенсия придет уже 1 ноября.
Начиная с 5 ноября доставка пенсий и других выплат возобновится по стандартному графику.
Другие изменения
Части россиян отключат мобильную связь
Россиянам запретили владеть более чем 20 сим-картами на одного клиента. Такое ограничение касается как физических лиц, так и компаний или ИП. Операторы связи будут следить за нарушениями предела.
Если окажется, что номеров больше, то оператор должен отказать в обслуживании по всем. Абонентам нужно самим определиться, какие из сим-карт лишние, и вовремя их заблокировать.
Ограничение направлено на наведение порядка в учете сим-карт, предотвращение фиктивных подключений, а главное — снижение риска мошенничества.
Нотариусы будут сообщать наследникам о долгах
Теперь нотариусы обязаны проверять наличие кредитных обязательств у умерших граждан и предупреждать об этом их наследников. Данные будут автоматически запрашиваться в Центральном каталоге кредитных историй.
Это позволит наследникам заранее узнавать о долгах, избегать бюрократических сложностей и неприятных сюрпризов после вступления в наследство.
Продажу опасного спирта ужесточат
С 1 ноября нельзя продавать метанол и жидкости с ним в составе, если компании или ИП нет в отраслевом реестре. Это касается тех, кто вел такую деятельность до 1 сентября 2025 года. Исключения составят организации, которые содействуют обороне и безопасности РФ. Кроме того, теперь на упаковках товаров с этим веществом в составе должна быть предупредительная маркировка об опасности.
Метанол (метиловый спирт, древесный спирт) — это бесцветная ядовитая жидкость, которая используется в химической промышленности, например для производства формальдегида и в качестве добавки к топливу, но при попадании в организм человека смертельно опасна.
Из незаконного оборота будут изыматься как сами жидкости, так и оборудование для их производства. Штрафы за нарушение составят от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 тысяч рублей для юридических лиц или ИП.
Маркировка продуктов
Производители и поставщики растительного масла и кормов для животных обязаны будут подключаться к системе обязательной маркировки «Честный знак». Это необходимо для борьбы с контрафактом и обеспечения потребительской безопасности.
Обязательная маркировка позволит проследить всю цепочку движения товара — от производства до прилавка, что минимизирует риски попадания на рынок некачественной и фальсифицированной продукции. Для потребителей это станет дополнительной гарантией качества, а для добросовестных производителей — инструментом защиты от недобросовестной конкуренции.
Повысятся штрафы за срыв отопительного сезона
С 7 ноября появятся штрафы за срыв сроков отопительного сезона. Это относится к случаям, когда не были устранены нарушения в установленные сроки. За это предусмотрено:
для граждан — предупреждение или штраф 500 рублей;
для должностных лиц — штраф 5–10 тысяч рублей;
для юрлиц — штраф 20–40 тысяч рублей.
Одновременно вводятся санкции для должностных лиц за нарушение сроков направления для утверждения схем теплоснабжения поселений, муниципальных и городских округов, отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, и несвоевременное размещение информации о проведении публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения или протокола по итогам их проведения.