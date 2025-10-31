Павел Дуров предложил помочь ему сбежать из французской тюрьмы: но есть нюанс. Новости 31 октября

Его обвиняют в отказе от борьбы с преступниками на своей платформе Источник: Павел Дуров / Telegram

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 31 октября.

Трамвай слетел с путей на маршрутку, полную людей

Сегодня рано утром на Пролетарском мосту в Туле, недалеко от ТЦ «Макси» случилась массовая авария с участием двух маршруток и трамвая. По предварительным данным, в результате столкновения погибли четыре человека, ещё более 20-ти пассажиров получили травмы различной степени тяжести, пять из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Кадры с места событий Источник: Александр Горбанев / 71.RU

12 бригад скорой помощи оперативно прибыли на место происшествия. Всех пострадавших доставили в больницы города. Следственный комитет России возбудил уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства случившегося и причины трагедии.

Наши коллеги из 71.RU сообщили, что по одной из версий, у трамвая занесло заднюю ось из-за плохого состояния рельсов. В результате чего он столкнулся с одной из маршруток.

Второй автомобиль в этот момент пытался уйти от столкновения и тоже пострадал. Помимо двух маршруток и трамвая, в ДТП попали и две легковушки.

Все маршрутки получили удар с левой стороны Источник: Александр Горбанев / 71.RU

Повсюду на земле валяются металлические обломки Источник: Александр Горбанев / 71.RU

Судя по фотографиям, трамвайное полотно в месте смертельного ДТП сильно повреждено Источник: Александр Горбанев / 71.RU

Видео с места жуткой аварии у «Макси» Источник: Александр Горбанев / 71.RU

Все подробности прямо с места событий в своем онлайн-репортаже рассказывают наши коллеги из 71.RU.

Врач предупредил о распространенном опасном вирусе

Россиян предостерегают от заражения респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ). Болезнь представляет большую опасность для здоровья легких и чаще всего приводит к госпитализации.

Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) — возбудитель инфекций дыхательных путей, в частности респираторно-синцитиальной.

Одна из наиболее распространенных причин острых инфекций нижних дыхательных путей у детей во всём мире, а также может вызывать тяжелые респираторные заболевания у пожилых людей и людей с фоновыми заболеваниями.

«Это причина номер один для бронхиолита <…>. Это третья причина госпитализации по причине воспаления легких и воспаления нижних дыхательных путей после гриппа и короновируса. Но она течет тяжелее, она более опасна. Она опаснее и короновируса, и опаснее, чем грипп», — отметил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Инфекция передается воздушно-капельным путем. Вирус остается опасным в течение нескольких часов при попадании на поверхность. Чаще всего им болеют недоношенные дети и дети в возрасте от 4-5 месяцев до трех лет. Кто еще входит в группу риска и как себя обезопасить от заражения, мы рассказали здесь.

Как самозанятому получать пенсию в 25 тысяч рублей

Средний размер пенсии по старости в 2025 году составляет около 25 тысяч рублей. А вот чтобы самозанятый мог претендовать на такие выплаты, ему нужно добровольно платить взносы в Соцфонд в размере 447 тыс. рублей ежегодно в течение 15 лет. Подробности об этом рассказала эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

Эксперт напомнила, что самозанятые могут добровольно подключиться к пенсионному страхованию для накопления стажа и пенсионных баллов. Это нужно, чтобы на пенсии можно было получать не социальную пенсию, которая ниже прожиточного минимума, а страховую пенсию по старости.

«Минимальный платеж в 2025 году для самозанятых — 59 241,6 руб. Он дает 1 года стажа и почти 1 пенсионный балл (0,975). Максимальный — 473 932,8 руб. — дает 1 год стажа и почти 8 пенсионных баллов (7,799). Сумма может быть внесена единовременно или разбита на несколько частей со сроком уплаты до 1 декабря», — пояснила Подольская в разговоре с ТАСС.

Водители смогут получить скидку на бензин, но не все

Скидку на бензин предложили выдавать водителям, которые не нарушают ПДД. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР). Он направил соответствующее предложение министру энергетики и главе ГИБДД.

Если автомобилист в течение месяца не будет попадаться на нарушениях ПДД и не станет виновником аварии, то ему могут предоставить десятипроцентную скидку на топливо. Чернышов отмечает, что право на льготу нужно будет подтверждать в следующем месяце с помощью специального мобильного приложения или карты лояльности на любой АЗС страны.

Чтобы система работала, нужно наладить защищенный обмен данными между ГИБДД и автозаправочными сетями. А вот для компенсации затрат заправок вице-спикер ГД предлагает создать особый фонд. Подробности о нем мы рассказали здесь.

Проценты по комбо-ипотеке получится снизить

Если россияне начнут рефинансировать комбо-ипотеку, то смогут активнее покупать квартиры. Этот способ подтолкнет жителей к сделкам с жильем, считает зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Суть такой ипотеки заключается в том, что она сочетает в себе льготную и рыночную ставку: первая применяется в пределах установленного лимита, а вторая — на сумму, превышающую его. Уже с 1 февраля 2026 года россияне смогут рефинансировать такие кредиты. А если ставка по рыночной ипотеке снизится, заемщики смогут пересчитать плату и зафиксировать более выгодные условия.

«В целом появление механизма рефинансирования комбо-ипотек, скорее всего, повлияет на рынок жилья в позитивном ключе: увеличит привлекательность ипотечного кредитования, снизит барьеры для покупок жилья и стимулирует активность потребителей», — заявил Аксененко в разговоре с «Газета.Ru».

По мнению парламентария, число сделок на рынке вырастет еще и за счет тех, кто раньше откладывал покупку из-за высокой долговой нагрузки или нестабильных ставок. Депутат подчеркнул, что рефинансирование позволит снизить ставку, так же как и сумму долга, и срок выплат.

Благодаря этому семьи смогут быстрее рассчитываться по кредитам или сразу выбирать более просторные и дорогие квартиры. Аксененко допустил, что сам процесс может оказаться небыстрым из-за дополнительных процедур и согласований.

Еще несколько предметов по ЕГЭ станут обязательным

Абитуриенты столкнутся с серьезными испытаниями. Власти намерены жестче подойти к отбору будущих инженеров, сделав для них ЕГЭ по физике обязательным. С такой инициативой выступил замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

«Если говорить о списке обязательных экзаменов, то, например, физика будет расширена для всех инженерных специальностей. Я считаю, что историю для гуманитариев нужно сделать обязательной, а физику — для инженеров», — сказал Гриб в беседе с РИА Новости.

Идея согласуется с планами Минобрнауки. Ранее в министерстве сообщали, список инженерных направлений, куда нельзя будет поступить без физики, планируют значительно расширить.

С изменениями могут столкнутся и гуманитарии. Гриб также поддержал другую инициативу министерства — ввести обязательный ЕГЭ по истории для поступающих на социально-гуманитарные специальности.

Россия готова к переходу на 12-летнее обучение

Российские школы готовы к 12-летнему обучению. По словам замсекретаря ОП Владислава Гриба, это лишь вопрос времени.

«В большинстве развитых стран 12-летнее школьное образование начинается с шести лет. Наши дети не уступают японским, китайским или европейским. Мы вполне готовы к этому переходу. Вопрос лишь времени — я убежден, что мы к этому придем», — заявил Гриб в разговоре с РИА Новости.

Общественник добавил, что эту идею необходимо обсуждать без паники и без резких изменений. Гриб отметил, что в стране де-факто уже есть 12-летнее образование, потому что последний год обучения в дошкольных учреждениях «можно рассматривать как подготовку к школе, или „нулевку“».

В России хотят убрать срок давности за сексуальные преступления против детей

В Госдуме предложили отменить сроки давности для преступлений против половой неприкосновенности детей. С такой инициативой выступили депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким и сенаторы. Законопроект уже внесли в ГД, документ размещен в думской электронной базе.

Предполагается внести корректировки в две статьи Уголовного кодекса РФ 78 и 83. Согласно предлагаемым поправкам, положения об освобождении от уголовной ответственности после истечения установленных сроков давности перестанут действовать в отношении тех, кто совершил преступление сексуального характера против ребенка.

Сейчас статья 78 УК РФ определяет предельные сроки давности привлечения к уголовной ответственности в зависимости от тяжести совершенного преступления. После их истечения преступник может быть освобожден от ответственности, кроме отдельных категорий поступков. Но есть и исключения, к ним относятся преступления террористической направленности, против мира и безопасности человечества, а также против государственной власти. Законопроект предлагает дополнить этот список еще и преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Мошенники выманивают у россиян деньги под предлогом новогодних премий

Под предлогом выплаты 13-й зарплаты и предновогодних премий злоумышленники пытаются выманить деньги у россиян. По информации юриста Ивана Курбакова, злоумышленники внедряют свои схемы и выманивают деньги или личные данные, пользуясь праздничным настроением и стремлением граждан к получению дополнительных средств.

«Существуют мошеннические схемы, связанные с 13-й зарплатой и премиями в преддверии Нового года. Основная проблема заключается в том, что перед праздниками граждане становятся менее внимательными к своим сбережениям», — сказал он.

В некоторых случаях злоумышленники требуют оплату «налогов», «комиссий» или предоставление личных данных для получения «премии». Юрист напомнил, что аферисты часто используют фишинговые сайты, поддельные электронные письма, SMS и телефонные звонки якобы из банков или государственных органов.

Кроме того, мошенники стали активнее использовать тему фейковых выплат, подарков и «государственных бонусов» в преддверии Дня народного единства. Россиян призывают быть бдительнее, рассказали РИА Новости.

Дуров предложил помочь ему сбежать из французской тюрьмы. Пока только в игре

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о появлении в мессенджере мини-игры, по сюжету которой геймеры должны помочь ему сбежать из французской тюрьмы. Игрокам нужно управлять Павлом, прокачивать его навыки, продумывать план побега и вывести героя на свободу.

«Отличная игра о том, как я сбегаю из французской тюрьмы и сражаюсь со всеми темными личностями внутри. Попробуйте!» — написал Дуров.

Источник: Павел Дуров / Telegram