Штраф и даже арест: за какие костюмы на Хеллоуин грозит наказание

Юрист объяснил, чего стоит избегать во время праздника

За тыкву с вами ничего не сделают | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

В Хеллоуин стоит быть аккуратнее с выбором костюмов и украшений. Некоторые из них могут привести к штрафу и даже аресту. Какой символики лучше избегать, рассказал адвокат Олег Зернов.

Хеллоуин — канун Дня всех святых. Он отмечается с 31 октября на 1 ноября. В России официально такого праздника нет, но он успел стать элементом тематических вечеринок. 

«Пропаганда либо публичное демонстрирование символики запрещенных в РФ движений и организаций влечет ответственность по статье 20.3 КоАП РФ, сатанизм* (признано экстремистским и запрещено в России) здесь не исключение. В этой связи при использовании нарядов и другой атрибутики к Хеллоуину лучше избегать символики, которую можно ассоциировать с сатанизмом*, например пентаграмм», — предупредил адвокат.

За подобное правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 1000–2000 рублей. Также возможен и административный арест на срок до 15 суток. Более абстрактные символы Хеллоуина ничем не грозят, но лучше не рисковать.

«Тыквы, летучие мыши — это не символы сатанизма*, но лучше ограничиться празднованием Дня народного единства и провести большие выходные с близкими, а не в отделе полиции», — сказал Зернов в беседе с РИА Новости.

Наши коллеги из 63.RU спросили батюшку, не опасно ли для души отмечать этот праздник, в какой костюм нарядиться на Хеллоуин, чтобы не согрешить, и есть ли православная альтернатива западному кануну Дня всех святых. Подробнее читайте в нашем материале

* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

Елена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
4
Гость
1 час
Надт сажать на 25 лет , а то лодку раскачивают и нарушают традиционные ценности своими тыквами
Гость
1 час
Так крепки наши традиционные ценности, наша вера, что не побоимся мы тыкв ряженых и разных всяких чудес западных. Негоже русскому человеку верить в то, чего нет, ибо вера его в том, что говорит тот кого нет.
Читать все комментарии
