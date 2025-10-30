«Там умеют заговорить зубы!» Туристка рассказала о плюсах и минусах отдыха в Абхазии и самых красивых местах

Абхазия стала настоящим открытием Источник: личный архив Евгении

Абхазия — одно из самых популярных направлений у российских путешественников. Это неудивительно, ведь чтобы сюда попасть, не нужна виза и загранпаспорт, а добраться можно на машине. Читательница 26.RU Евгения рассказала редакции, зачем туда ехать и о каких нюансах стоит знать.

Можно услышать много рассказов про отдых в Абхазии. Кто-то остается приятно удивлен, а кто-то зарекается сюда возвращаться. Туристка рассказала, как прошла ее первая поездка «за границу» и стоит ли тратить время и деньги на такое путешествие.

«Это моя первая поездка за границу»

«На границе просто посмотрели паспорта. В Абхазию можно въезжать как по российским паспортам, так и по „загранникам“. Мой молодой человек уже был здесь, но у меня это первая заграничная поездка. Что бросается в глаза в самом начале, это будто замороженное время, как будто здесь по-прежнему те самые 50–60-е годы. И невероятной красоты остановки: необычные, разные; какая-то похожа на змею, другая — на ракушку, третья — на рыбку», — делится Евгения.

Знаменитые остановки в Абхазии, украшенные яркой мозаикой, принадлежат авторству известного скульптора Зураба Церетели. Всего по его проектам изготовлено девять подобных мест. ​​В 1960-х годах он работал над оформлением Пицунды, создавал мозаики на морскую тему. Но остановки общественного транспорта по эскизам Церетели были построены в Гаграх, Пицунде и Новом Афоне. Они до сих пор функционируют. Каждый объект имеет определенную форму: осьминог, петух, рыба, волна, дельфин, ракушка.

Сначала пара заехала в Гагры. Побывали в Зимнем театре, где в советское время показывали кинофильмы. Напротив него — колоннада с фонтаном.

«Это две важные достопримечательности Абхазии. Все через них проезжают. В театр можно заходить свободно, он заброшенный. Там всё в граффити, он рушится. Но внутри до сих пор стоят кресла, экран. В другой части зала — театральная сцена. За ним никто не следит, но всё пока что остается на месте: двери, мебель», — говорит героиня.

«Продавцы умеют заговаривать зубы»

В Гаграх путешественники надолго не задержались и поехали дальше. Следующей точкой была Пицунда. Здесь было решено остаться на ночь.

«Заранее мы ничего не планировали, потому что отпуск получился спонтанным. Изначально мы вообще хотели поехать в Краснодар или Ставрополь, но всё переигралось в самый последний момент. Мы даже не взяли купальники, тапочки и тому подобное», — говорит Евгения.

Как сказала наша героиня, 5 тысяч рублей — это минимум за аренду номера около побережья.

«Если искать где-то подальше, то, может быть, получится найти подешевле, но и условия будут похуже. Мы заселились в хороший отель с видом на море. Хотя некоторых удобств не хватало, например, микроволновки, протекал душ. Хотя всё это не так критично. Пляж был буквально в пяти минутах ходьбы. Рядом очень много закусочных, кафе, ресторанчиков. Цены, конечно, завышенные. Хотя сезон кончился, обычный салат цезарь — примерно 570 рублей».

Закат в Пицунде Источник: личный архив Евгении Закат в Пицунде Источник: личный архив Евгении

Пара успела съездить на фонтан «Ныряльщики за жемчугом». Правда, стоит знать, что вход сюда платный — 80 рублей. Как рассказала героиня, плату берут, потому что там начинается реликтовая сосновая роща.

Реликтовая сосновая роща Источник: личный архив Евгении

«Эти сосны настолько древние, что внесены в Красную книгу. Они выделяют какое-то вещество, которое является антибактериальным, убивает микробы, вирусы. Рекомендую каждому по ней прогуляться, воздух наисвежайший, море чистое. А еще там есть базар с сувенирами. В общем, вход 80 рублей, но мы оставили 3080, потому что продавцы умеют заговорить зубы, болтают, улыбаются. Невозможно пройти мимо», — поделилась туристка.

«Мы пробовали плоды ядовитого дерева»

На следующий день пара отправилась в монастырь «Великий Питиунт». Как сказала Евгения, вход сюда стоит 300 рублей для взрослого, детям немного дешевле.

«В этом монастыре стоит немецкий орган. Он был установлен еще в 1970-е. С тех пор на нем играют, проводят песнопения. Еще на территории есть музей и заброшенная колокольня. Ее основание сняли, остались только три опорных столба и фундамент. Здесь растет ядовитое дерево — плоды сладкие, а косточки опасны. Мы, конечно же, его попробовали, это разрешено. Плоды у него вкусные, главное — выплюнуть косточки», — поделилась Евгения.

+2

Дальше путь лежал к знаменитому озеру Рица. Чтобы сюда заехать, нужно заплатить по 700 рублей с человека, так как это национальный парк.

«Это была моя мечта — я давно хотела побывать в Абхазии именно на Рице. Столько слышала классного от знакомых, родных, и хотелось увидеть всё своими глазами. Горные речушки, водопады. Проезжали один, называется Молочный. Там есть интересная локация — железная арка, а на ней завязана куча ленточек. Можно тоже оставить свою и загадать желание», — рассказала туристка.

Водопад Молочный Источник: личный архив Евгении

На подъезде к озеру сразу видно два берега — один туристический, бурный, шумный, с кучей катамаранов, а на втором — сталинская госдача № 5. Туристы могут поплавать на ретрокатере, который ходит каждые 15–20 минут.

Озеро Рица Источник: личный архив Евгении Катер, который возит туристов Источник: личный архив Евгении

«На первом берегу с квадрокоптера можно посмотреть на озеро, зайти в кафе или другую забегаловку, есть ларьки с сувенирами. Это прямо турзона. Если вы хотите приехать и провести время активно, то вам сюда. А вот на другом берегу — дача Сталина. Она окрашена в зеленый цвет в целях конспирации. Там царит спокойствие, умиротворение, нет шума, все стараются говорить негромко. Здесь всё советское. Вообще, вся Абхазия такая: бензоколонки заброшенные еще того периода. Очень заметен этот контраст», — делится Евгения.

Дача Сталина на озере Рица Источник: личный архив Евгении

По даче проводят экскурсии по 300 рублей с человека.

«Раньше это была дача только Сталина, но после его смерти приехал Хрущев и велел достроить вторую половину. Он принципиально не хотел жить в сталинской части дома. На территории есть действующая гидроэлектростанция, которая много лет, с момента постройки, снабжает дачу электричеством. Еще есть баня и сауна, но они были закрыты. И вертолетная площадка, так Хрущев, Брежнев и другие могли сюда добираться. А вот Сталин приезжал сюда только на автомобиле по той же дороге, по которой сейчас ездят туристы», — рассказала путешественница.

+2

«Экскурсовод злилась, потому что ее не слушали»

После Рицы пара отправилась в Новый Афон.

«Мы ехали по невероятно красивой дороге. Там есть зиплайны. Мне они были не очень интересны, потому что они на небольшой высоте. Экскурсия в Новоафонскую пещеру стоит по 600 рублей с человека. В пещере тебя забирает маленький поезд и везет 1,3 километра по путям, а высаживает в первом зале. Здесь всего их девять, но экскурсионных — шесть. От этой пещеры дух захватило. Я почувствовала себя маленькой песчинкой», — поделилась Евгения.

Дорога в Новый Афон Источник: личный архив Евгении Туристы остановились, чтобы сфотографироваться Источник: личный архив Евгении

Руками в пещере что-либо трогать запрещено, туристы так и норовят отколоть кусочек сталактитов, которые являются национальным достоянием. Сталактиты и сталагмиты пещеры формировались долго — по 1 миллиметру в год. Однако здесь продается масса сувениров, и туристам нет необходимости что-то откалывать на память: можно просто купить кусочек камня.

Новоафонская пещера Источник: личный архив Евгении Новоафонская пещера Источник: личный архив Евгении

«Экскурсовод очень доходчиво всё рассказывает и отвечает на вопросы, но, когда люди начинали переспрашивать, она очень злилась: мол, они не слушают, а она должна по 500 раз всё повторять как попугай. А в самом последнем зале мы увидели тысячелетний сталактит, он просто огромный! Главный совет туристам: берите больше налички, картами здесь невозможно ничего оплатить. Переводы есть, но есть и проблемы с интернетом и роумингом».

На ночлег пара остановилась в красивой гостинице, во дворе которой росли хурма и мандарины.

«Номер очень средний был. Просто переночевать. Ни тапочек, ни зубных щеток. Ничего не было. Самый базовый. Стоил он примерно 3 тысячи, но нам сделали небольшую скидку 500 рублей».

На следующий день ребята отправились в Анакопийскую крепость. Вход сюда стоит около 300 рублей с человека и еще 100 сверху за платную парковку.

«Ты 20 минут поднимаешься в гору. Очень тяжко, потому что там крутые подъемы. Но на территорию нельзя заезжать — только пешком. С высоты открывается вид на весь Новый Афон. Там есть небольшая церквушка. Люди, видимо, со всего мира привозили туда иконки», — поделилась туристка.

Анакопийская крепость Источник: личный архив Евгении Виды с вершины Источник: личный архив Евгении

«Мужчинам и женщинам дают платки, чтобы прикрыть ноги»

Следующим пунктом в путешествии был Новоафонский мужской монастырь. Как рассказала Евгения, здесь запрещено находиться в футболках, майках, шортах и мужчинам, и женщинам.

«У тебя должна быть покрытая голова. Даже если мужчина приходит в шортах, ему дают что-то вроде юбки, как и женщинам, повязать на пояс, чтобы были покрыты ноги. Если мужчина в брюках или джинсах, то пропускают. Территория очень красивая, видно, что краска на фресках уже слазит, трескается, но всё очень атмосферно, звучит пение монахов», — рассказала Евгения.

Обстановка внутри монастыря Источник: личный архив Евгении Новоафонский мужской монастырь Источник: личный архив Евгении

В монастыре они узнали, что недалеко от этого места находится еще одна дача Сталина. Дальше было решено отправиться именно туда.

«Вход на дачу стоит около 80 рублей, но за экскурсию еще 300. Этот дом меньше по размерам, но интереснее. Здесь он устраивал съезды, конференции, принимал гостей. На территории есть еще домик для прислуги и охраны, кухня. Оказывается, он не переносил запаха еды, поэтому ее готовили в отдельном здании. Виды такие же невероятные. Когда мы туда пришли, то увидели сразу три свадебных фотосессии. Все толкаются, суетятся».

Евгения отмечает, что автотуристам обязательно нужно покупать на границе местную автостраховку за 1500 рублей.

«Во-первых, наши страховки там не работают. А если ты отказываешься покупать местную страховку и едешь дальше, то те люди, у которых ты отказался ее покупать, сообщают об этом своим товарищам дальше, тебя потом останавливают местные полицейские и штрафуют на 10 000 рублей».