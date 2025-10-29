Минус 90 кило за три года: как и зачем похудела блогер Верона — посмотрите на нее

Источник: Городские медиа

Блогер Верона — она же Вероника Берникова — никогда не была худышкой, но научилась принимать и любить себя. Она прославилась короткими роликами с забавными тостами и руганью с парнем, где телефон заменяла душевая лейка. Лишний вес блогер сделала своей фишкой, правда, три года назад решила меняться.

«В какой-то момент я начала нахаживать шаги, урезала количество калорий. Сама себя мотивировала, так как очень хотела детей, а для этого нужно было поправить здоровье. Я весила 180 или 170 килограммов — возможности родить не было, да и проблемы со здоровьем начались», — рассказала Вероника Берникова изданию Starhit.ru.

За три года Верона скинула 90 килограммов. По словам девушки, она не стремится к какой-то конкретной цифре, но считает, что будет чувствовать себя комфортно при весе 65–75 килограммов.