«Со мной явно что-то не так». Кто такая Арина Рыкова: она публикует по 20 видео в день — их смотрит больше 5 миллионов человек

Эта девушка появилась в Сети внезапно и за короткое время стала самым обсуждаемым блогером в Instagram*. Контент Арины Рыковой множится с невероятной скоростью, девушка снимает короткие обучающие видео на тему здорового образа жизни. Количество подписчиков впечатляет — 5,3 миллиона пользователей. Многие пытаются разгадать феномен блогера, публикуя разоблачающие видео. NGS.RU рассказывает, кто такая Арина Рыкова и почему она порождает столько безумных теорий заговора.

Фигуристка из Курска

Арине Рыковой 21 год, девушка родилась и выросла в Курске. В детстве занималась фигурным катанием, но профессиональной фигуристкой не стала: ушла из большого спорта после травмы спины. После завершения спортивной карьеры у Арины началось РПП, которое переросло в анорексию.

В Сети можно найти много интервью, где Арина рассказывает, с чего начались ее проблемы с весом и питанием. В музыкальном театре, где она и другие ученики ставили танцы, на одной из репетиций хореограф посмотрела на девушку и сказала: «Арина, как ты возмужала!»

«Сейчас мне эта фраза кажется довольно безобидной и ничего не значащей, но тогда эти слова поразили. И я впервые внимательно посмотрела на себя в зеркало. Я худая или толстая? А что это у меня тут торчит? Ой, со мной явно что-то не так», — вспоминала она в интервью.

Следующим ключевым моментом для развития РПП стало то, что разница в весе у Арины с мамой была всего 4 кг: Арина весила 52 кг. Девушка начала делить продукты на «вредные» и «полезные», сократила количество еды до минимума и могла не есть целые сутки. В итоге Арина похудела до 40 кг.

Вернуться к прежнему образу жизни девушке помог спорт: она начала правильно питаться, ходить в тренажерный зал и постепенно восстановилась.

Списки Forbes

Арина Рыкова ведет соцсети с 2017 года, но к активной публикации контента приступила только в 2024 году. Пользователи подсчитали, что она выкладывает по 10–20 роликов ежедневно, без выходных и отпусков. Есть предположение, что Арина — продюсерский проект и фактически просто актриса, а за ней стоит слаженная команда, ведь в одиночку снять, смонтировать и выложить такое количество видео просто невозможно.

В Instagram* у Арины 5,3 миллиона подписчиков, на YouTube — 1,4 миллиона. Если вы хотя бы иногда заходите в соцсети, то наверняка натыкались на шортсы или рилсы энергичной, подтянутой и улыбчивой девушки. В июне 2025 года она даже попала в лонг-лист ежегодного рейтинга Forbes «30 до 30», куда включают самых перспективных по оценкам издания молодых россиян. Арина Рыкова попала в число 10 номинантов в категории «Новые медиа», но не вошла в тройку победителей.

ИИ-аватар или заложница?

В 2025 году Арина удалила все публикации в Instagram* и появилась в TikTok под новым именем — Eiffel Kane. Новый аккаунт ориентирован на англоязычную аудиторию: лайфстайл-видео, стильная подача, красивые пейзажи и ежедневные публикации. При этом внешний вид девушки изменился: она стала заметно стройнее.

Перемены породили в Сети целый спектр догадок. Среди них, например, тревожная версия, что к Арине могла вернуться анорексия. Другой вариант — что Eiffel Kane на самом деле ИИ-аватар, а не реальный человек. Отсутствие «живых» фото и высокая продуктивность усиливают такие подозрения.

Многие предполагают, что Арина не выдержала хейта и решила начать всё с чистого листа. Каждый третий блогер взял в привычку «разоблачать» Арину — нужно обладать крепкой психикой и пофигизмом, чтобы спокойно сносить такое.

Самая безумная версия — Арину держат в заложниках продюсеры. Свои догадки пользователи объясняют закрытыми комментариями.

Сама Арина никак не комментирует слухи вокруг себя. Говорят, девушка просто переехала в США и теперь рассчитывает очаровать новую для себя аудиторию. При этом в русскоязычном Instagram* девушка по-прежнему активна: постов в основной ленте всё так же нет, зато рилс — бессчетное количество.

