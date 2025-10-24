Что с наследием режиссера Никиты Михалкова в Ярославской области: ответ властей

Бывшее имение Михалковых в Рыбинске выставлено на торги Источник: ГИС Торги

Ярославские власти рассказали о судьбе наследия предков режиссера Никиты Михалкова, которое находится в регионе. Ответы чиновников на эту тему порталу 76.RU предоставил активист Сергей Казанский. Он пояснил, что обратился по данной теме к властям из интереса и неравнодушия.

«До революции на территории современного Рыбинска находилась родовая усадьба дворян Михалковых. Благодаря их увлечению коллекционированием к концу ХIХ века усадьба стала настоящей сокровищницей предметов страны, науки и искусства. Были собраны уникальные коллекции гравюр, раковин и окаменелостей, мебели, хрусталя, фарфора, бронзы. Библиотека насчитывала около 50 томов. После революции многие ценности были переданы в Рыбинский музей. В том числе и фамильные иконы с благословительными надписями», — обратился Сергей Казанский в правительство Ярославской области.

В письме он спросил, возможна ли передача некоторых из этих вещей потомкам рода Михалковых. Кроме того, Сергей Казанский поинтересовался, что с самим родовым гнездом Михалковых, планируют ли его реставрировать.

Бывшую усадьбу продают за 8,5 миллионов Источник: ГИС Торги

В Государственной службе охраны объектов культурного наследия Ярославской области неравнодушному ярославцу ответили, что сейчас усадьба является объектом культурного наследия регионального значения. Она находится в стадии приватизации. То есть дому ищут нового собственника, на которого и наложат ответственность за его сохранение.

«В соответствии с охранными обязательствами срок проведения работ по сохранению объекта культурного наследия составляет 6 лет после заключения договора купли-продажи», — уточнили в службе.

Часть зданий находится в плачевном состоянии Источник: ГИС Торги

В Министерстве культуры дали ответ на вопрос о возможности передачи Никите Михалкову и его родным бывших семейных ценностей, которые хранились в усадьбе. Оказалось, что сделать это запрещает закон.

«В настоящее время указанные предметы являются музейными предметами и входят в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации. По федеральному закону „О Музейном фонде российской Федерации и музеях Российской Федерации“ закрепляется неделимость музейной коллекции. Целостность музейного фонда обеспечивается государством. Музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав Музейного фонда, исключению из состава Музейного фонда РФ не подлежат. За исключением случаев утраты, разрушения, отсутствия историко-культурной, художественной, научной и иной ценности, установленной экспертизой, наличия судебного решения, вступившего в законную силу. При иных обстоятельствах исключение музейных коллекций из состава Музейного фонда РФ, в том числе для передачи кому-либо, не представляется возможным», — пояснили в Минкульте.

Напомним, бывшее поместье Михалковых в Рыбинске находится на улице Свердлова, 24. Дом принадлежит городу, уже много лет ему пытаются найти частного собственника. Но желающих приобрести имение пока не нашлось. Сейчас объявлены очередные торги. Начальная цена объекта — 8,5 миллионов. Итоги аукциона подведут 13 ноября.

В 2023 году Никита Михалков приезжал в Ярославль. И во время общения с журналистами рассказал, что раньше часто навещал родовое имение и даже подумывал о его реставрации. Однако после конфликта с местными властями, которым сейчас принадлежит усадьба, отказался от этой идеи.

«Был момент, когда эта идея была и я приезжал сюда, но, честно говоря, я, так сказать, обиделся. Потому что в музее существуют в заказниках иконы, которые писались моими предками. Это не художественные произведения. Эти иконы писали мои конкретные прямые предки. И когда я просил отдать иконы, мне даже не отдали ручку перьевую, где были на кончике пера застывшие чернила, которым 150 лет», — рассказывал Михалков.