Хуже только в Рублевке. Репортаж из села, где скорая застряла в грязи по дороге к умирающему

Так выглядит одна из подъездных дорог к трем селам сразу Источник: Максим Улитов / 71.RU

15 октября в Тульской области в селе Панино Киреевского района машина скорой помощи застряла в грязи, не сумев проехать к пациенту. Врачам пришлось добираться до нужного адреса пешком, чтобы по прибытии констатировать смерть 84-летнего пациента. Корреспондент 71.RU побывал в Панино и пообщался с жителями, чтобы понять, случившееся — единичный, из ряда вон выходящий случай или закономерность наплевательского отношения к жителям глубинки. Увы, похоже, именно последнее.

Когда-то это было процветающее место

Небольшая историческая справка: село Панино, деревня Голубовка и деревня Рублевка административно считаются тремя разными населенными пунктами, но для местных жителей (и даже по некоторым документам) это всё один и тот же адрес.

Как говорят местные, до 1990-х это село процветало во многом благодаря находившейся рядом шахте. Здесь было и развитое сельское хозяйство, и собственная моторно-тракторная станция. Понятное дело, с распадом страны всё пришло в упадок, и многие уехали отсюда. Наверное, сейчас там живут одни старики? Но нет, в поселке есть и новые дома, и молодые семьи.

Как признаются сами жители, у Панино (имеются в виду все три населенных пункта) есть предпосылки, чтобы вернуть себе «былую славу». Но для этого нужно решить несколько проблем.

Жить без инфраструктуры очень нелегко, и некоторые хотят уехать Источник: Максим Улитов / 71.RU

«Чтобы выбраться, обычно просим знакомых с трактором помочь»

Асфальтированная дорога на все три населенных пункта всего одна, она ведет от большой дороги по центральной улице (как ее называют сами жители) до Никольской церкви. Само по себе ее состояние неидеальное: ухабы, выбоины, провалы, вспученный асфальт, но он есть хотя бы где-то. Дальше начинается только гравийка и голая земля, где направление задает наезженная колея.

Колея глубиной в среднем сантиметров 15, но там, где она проходит по холму, местами становится глубже, видно, как машины в некоторых точках сползали, пытаясь подняться вверх.

Одна из причин, по которым скорая не смогла доехать на вызов, — как раз эта грунтовка. Там еще можно увидеть следы от грузового автомобиля, судя по всему, той самой машины МЧС, которая тащила скорую. Оттуда идти до поселка примерно 1–1,5 километра. Этот путь по грязи врачи преодолели пешком.

А между тем, как говорят местные, дорога в Панино считается еще «цивильной». Хуже всего дела обстоят уже в Рублевке и Голубовке. Там проехать может разве что наш родной внедорожник типа уазика, да и эти вездеходы зачастую садятся на брюхо. И это, к слову, не так далеко от Рублевки, где живут самые богатые люди страны. Всего километров 230.

Местные жители уверяют, что ситуация, когда экстренные службы не могут доехать до нужного адреса, не первая.

«Проблемы с прибытием экстренных служб возникают почти каждый раз, когда мы их вызываем. Неоднократно жители сами на носилках носили пациентов до скорой (до того места, куда они смогли доехать). И на корыте тащили, и на носилках носили. Да, сейчас пишут, мол, скорая приехала констатировать смерть. Но когда вызывали скорую, родные мужчины не знали, умер он или нет, то есть вызов был экстренный. Кто знает, можно было старику помочь или нет? Администрация наша дорог не делала совсем. Часть отсыпал отец Сергий из нашего храма, часть отсыпали жители за свой счет. От администрации нам предоставили трактор, чтобы разровнять срез», — рассказывает Елена, жительница поселка.

Единственная асфальтированная дорога ведет к храму и тут же заканчивается щебенкой Источник: Максим Улитов / 71.RU

Не все жители согласились говорить открыто, народу тут не так много, ссориться с местной властью, какая бы она ни была, никто не хочет. Одна из женщин, живущих в поселке вместе с маленьким ребенком и мужем, рассказала про ситуацию.

«У нас эти проблемы уже десятки лет. В основном всё начинается в межсезонье, когда грунт размывает. Чтобы как-то выбираться, обычно просим знакомых, у кого есть трактор. По-другому тут никак. Зимой, например, к нам приезжают и чистят дорогу, но это происходит не всегда. Например, прошлой зимой люди не смогли уехать на работу, потому что поземка была», — рассказывает женщина.

«Несколько лет назад был случай, когда машина скорой не смогла зимой проехать до населенного пункта и остановилась в пятистах метрах — там, где был расчищенный асфальт. Жителям пришлось самим выносить больного человека на носилках, в снег и мороз пробираться к медикам. Поэтому в большинстве случаев люди, если могут, едут в больницу сами, — говорит староста села Тимур Ахмедов.

При этом, если судить по комментарию Минздрава, который дали корреспонденту 71.RU, застрявшая машина скорой совершенно ни на что не повлияла: «Бригада скорой прибыла на место через 18 минут. Из-за размытой дороги автомобиль скорой помощи застрял, медики продолжили путь пешком. Со слов родственников, на момент вызова бригады пациент, 84-летний местный житель с тяжелым хроническим заболеванием, не подавал признаков жизни. По прибытии медики констатировали смерть пациента. По окончании вызова автомобиль скорой помощи был эвакуирован силами сотрудников МЧС. Ситуация никак не повлияла на обслуживание населения скорой помощью».

В общем, врачи прогулялись (по данным администрации района, всего-то метров 300, а это всего минуты 3 пешим ходом), дедушка умер, всё нормально.

А между тем 84-летний Вячеслав Константинович, к которому ехала скорая, всю жизнь прожил здесь, трудился, отдал стране здоровье, силы.

«В армии он 5 лет ходил на подводной лодке (когда все по 3 года служили). Затем около 20 лет работал шахтером, в самом низу. Между двумя бригадами постоянно было соревнование, они были первыми, за что был в Москве награжден грамотой, — вспоминает его дочь. — К сожалению, сестра была маленькая и порвала грамоты. Затем работал в Туле, на машзаводе, затем пенсия. Внук и мы считаем его легендой и тружеником». Ну кто же будет вспоминать про заслуги старика, к которому ехала скорая.

Ни автобусов, ни магазинов

В селе нет и адекватного автобусного сообщения. Как говорят жители, транспорт останавливается в полутора километрах от населенного пункта, и дальше идти нужно пешком — с пакетами, сумками, в любую погоду. Магазинов здесь, кстати, тоже нет, пару раз в неделю приезжает автолавка.

Единственная на три поселка автобусная остановка для школьного автобуса Источник: Максим Улитов / 71.RU

По карте это находится здесь. Здесь же стоят одни из немногих контейнеров для мусора в поселке. Дальше — только грунтовки Источник: Yandex.ru/maps

Кстати, как говорят местные, если какая дорога в поселке и выглядит приличнее остальных, так это потому, что они за свои деньги ее чем-то присыпали. Но надо сказать, доходы сельчан далеки от того, чтобы подменять собою бюджет района, области и страны в этом непростом деле борьбы с одной из главных наших бед. Всё же не про ту Рублевку речь.

При этом суд обязал чиновников еще в 2020 году решить проблему с дорогами и водой. Однако ничего не сделано до сих пор.

Решением суда от 03.09.2020 года по делу № 2а-1038/2020 администрация муниципального образования Бородинское Киреевского района должна была организовать нецентральное водоснабжение трех поселков до момента ввода в эксплуатацию централизованного водоснабжения. Однако ничего не сделано в связи с отсутствием в бюджете денег.

29 сентября 2020 года суд вынес решение по делу № 2а-1029/2020, где признал незаконным бездействие администрации МО Бородинское Киреевского района, которое выражается в непринятии мер по надлежащему содержанию автодороги в трех поселках. Длина дорожного полотна — 5869 метров.

Что происходит вокруг единственной заасфальтированной дороги Источник: Максим Улитов / 71.RU

А так выглядит дорога, по которой жители добираются до поселка с автобусной остановки Источник: Максим Улитов / 71.RU

«Мы сами вырыли пожарный пруд»

Староста поселка Тимур Ахмедов, с которым пообщался корреспондент 71.RU, подробно рассказал и о других проблемах жителей Панино. Кстати, он объяснил, почему вместо одного населенного пункта оказалось три.

«У меня есть письма, где чиновники нам сами говорили, что село Панино — это исторический образ, который включает в себя три населенных пункта, то есть само село Панино, деревню Голубовку и деревню Рублевку. Раньше они писали сами, что это один исторически сложившийся населенный пункт, но формально он разбит на три населенных пункта, и перепись населения, которая проводилась в 2021 году, насчитала 97 или 98 человек зарегистрированных. Мы считаем, и администрация раньше считала, что это один пункт. Сейчас она так не считает, потому что, оказалось, есть правила МЧС, где написано, что меры противопожарной безопасности можно не организовывать в населенных пунктах с населением до 50 человек. Вот они теперь считают нас тремя разными поселками. Потому что в Панино по переписи — 45, в Голубовке — 23, а в Рублевке — 27», — объяснил Тимур.

При чем здесь МЧС, казалось бы? Ну всё очень просто. В трех населенных пунктах есть только два источника воды. Это скважина в Панино и колодец в Рублевке. То есть прибывшим пожарным в случае чего попросту неоткуда брать воду для тушения. И если считать всю эту агломерацию за одно село с населением в 90 с лишком человек, то надо что-то придумывать, обеспечивать, деньги тратить. А если подробить на деревеньки, можно и обойтись. Такая вот логика.

«Мы, чтобы как-то обеспечить себе пожарную безопасность, вырыли пруд, он был заполнен водой. Но в мае 2025 года, когда стояла жара, всё пересохло. Обращались в управление МЧС, они к нам приехали на внедорожнике. Покатались, сказали, что ситуация кошмарная и в случае чего к нам машина с водой просто проехать не сможет. А пруда больше и нет. Как теперь бороться с пожарами, если, не дай бог, что случится, непонятно», — вздыхает староста.

Между тем, по словам Тимура, в свое время на этот вопрос в администрации Киреевского района жителям ответили, что заполненная водой пожарная машина без труда сможет победить любой пожар. Одна. Насколько это реалистично и, главное, сможет ли заполненная под завязку машина МЧС пробиться сквозь грязевые препоны — вопрос открытый.

Два источника воды используются жителями и для технических, и для бытовых нужд. И здесь тоже не всё хорошо.

«Скважину недавно обследовали сотрудники Роспотребнадзора и выяснили, что воду из нее пить просто нельзя. Про колодец в Рублевке, как выяснилось, чиновники и вовсе не знали, поэтому и разбираться с ним никто не будет. А местные жители бурить артезианские скважины тоже не могут: когда-то здесь были шахты, и из-за этого водоносный слой ушел глубоко, что-то около 100 метров или ниже. И то вода там желтоватая: есть превышения по сере. Мы просили власти, собирали подписи, чтобы нам тут хотя бы скважину общую привели в человеческий вид, поставили фильтры, — поделился Тимур. — Как понимаете, впустую!»

Третьей по важности проблемой живущих здесь людей является связь. Ее практически нет. Не ловит интернет, сигнал проходит плохо, позвонить удается с трудом.

«То, что машина МЧС или скорой не проедет, — полбеды. Вы до них сначала дозвонитесь!» — заметил Тимур.

Единственное, что пока смогли выбить себе люди, — это газ. Его провели аж в 2018 году, когда началась массовая газификация. До этого в поселке было только электричество. И то в домах. Фонарей на улицах нигде нет до сих пор.

Жители просили поставить освещение хотя бы на этой, «центральной улице», но фонарей нет до сих пор Источник: Максим Улитов / 71.RU

Дорогу пообещали к 2028 году

Чиновники явно в курсе всех проблем — это видно по ответам, которые получают жители из официальных ведомств. Ответы содержат обещания светлого будущего. Вот официальный ответ после ситуации со скорой администрации Киреевского района по поводу проблемной дороги: «Автодорога с. Панино — д. Голубовка — д. Рублевка общей протяженностью 5,869 м, V технической категории, имеет грунтовое покрытие, является собственностью муниципального образования Бородинское Киреевского района. По итогам укрупненного подсчета стоимость работ по щебенению автодороги составляет 34,8 млн рублей. Администрацией муниципального образования Киреевский район включены работы по щебенению данной автодороги на 2028 год в предварительный план ремонта муниципальных автодорог до 2030 года. Данный план находится в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Тульской области на рассмотрении. В д. Голубовке в 2025 году совместно с жителями деревни выполнены работы по подсыпке локальных участков автодороги асфальтобетонным гранулятом».

При этом раньше, отвечая на жалобы жителей, в муниципалитете обещали только рассмотреть вопрос о внесении в бюджет посыпки дорог щебенкой к 2028 году.

Жители обращались и в правительство Тульской области с просьбой помочь решить проблему. Но там лишь развели руками и заявили, что вопросы местного самоуправления вне их компетенции.

«Участие губернатора Тульской области, органов государственной власти субъекта Российской Федерации, их должностных лиц в оценке действий (бездействия) должностных лиц органов местного самоуправления не допускается», — ответили в Министерстве внутренней политики и развития местного самоуправления Тульской области.

Правда, тут же поправились: «В соответствии с Конституцией РФ органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления в их совокупности входят в единую систему публичной власти в РФ и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории».

Панинцам очень обидно, что про них все забыли, видимо, ждут ответственные лица, когда поразъедутся да поумирают последние жители поселка, чтобы уже не надо было думать ни про дороги, ни про скважины. Да только местный народ стойкий.

«У нас здесь покупают землю не только туляки, но и москвичи, и жители других регионов. Она дешевая, участки продают по 300–400 тысяч рублей. До Киреевска доехать — 10 минут, до Тулы — около часа. Но конкретно строить тут что-то решаются далеко не все. Потому что доехать к нам, в Панино, сложно, воды нет и так далее. Если бы проблемы с инфраструктурой решились, то село бы вновь расцвело. Потому что на московской Рублевке позволить себе дом могут немногие, а в нашей — запросто», — подытожил Тимур.