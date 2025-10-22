Под Ярославлем закрывали для полетов аэропорт. Были ли задержки рейсов

В ярославском аэропорту «Золотое кольцо» в Туношне вводили временное ограничение на полёты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в 5:09 22 октября.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — уточнил он.
Через полтора часа после этого, в 6:38 22 октября, сняли ограничения на приём и выпуск воздушных судов.
Согласно данным сайта ярославского аэропорта, на утренние часы не было запланировано рейсов. Только вечером 22 октября должен прилететь борт из Санкт-Петербурга в 21:25, а также состоится вылет из столицы Золотого кольца в Санкт-Петербург в 22:15.
«Задержек нет, утром вообще не было запланировано рейсов», — подтвердили в разговоре с 76.RU в аэропорту «Золотое кольцо» под Ярославлем.
В ночь на 22 октября также закрывали для полётов аэропорты в Калуге, Пензе, Пскове, Краснодаре, Грозном, Махачкале и во Владикавказе. К утру ограничения постепенно начали снимать.