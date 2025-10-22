НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Под Ярославлем закрывали для полетов аэропорт. Были ли задержки рейсов

Под Ярославлем закрывали для полетов аэропорт. Были ли задержки рейсов

Публикуем официальные данные

Закрывали ярославский аэропорт для полетов

Закрывали ярославский аэропорт для полетов

В ярославском аэропорту «Золотое кольцо» в Туношне вводили временное ограничение на полёты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в 5:09 22 октября.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — уточнил он.

Через полтора часа после этого, в 6:38 22 октября, сняли ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

Согласно данным сайта ярославского аэропорта, на утренние часы не было запланировано рейсов. Только вечером 22 октября должен прилететь борт из Санкт-Петербурга в 21:25, а также состоится вылет из столицы Золотого кольца в Санкт-Петербург в 22:15.

«Задержек нет, утром вообще не было запланировано рейсов», — подтвердили в разговоре с 76.RU в аэропорту «Золотое кольцо» под Ярославлем.

В ночь на 22 октября также закрывали для полётов аэропорты в Калуге, Пензе, Пскове, Краснодаре, Грозном, Махачкале и во Владикавказе. К утру ограничения постепенно начали снимать.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Аэропорт Запрет полетов
