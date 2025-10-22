Под Ярославлем закрывали для полетов аэропорт. Были ли задержки рейсов

Закрывали ярославский аэропорт для полетов Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

В ярославском аэропорту «Золотое кольцо» в Туношне вводили временное ограничение на полёты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в 5:09 22 октября.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — уточнил он.

Через полтора часа после этого, в 6:38 22 октября, сняли ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

Согласно данным сайта ярославского аэропорта, на утренние часы не было запланировано рейсов. Только вечером 22 октября должен прилететь борт из Санкт-Петербурга в 21:25, а также состоится вылет из столицы Золотого кольца в Санкт-Петербург в 22:15.

«Задержек нет, утром вообще не было запланировано рейсов», — подтвердили в разговоре с 76.RU в аэропорту «Золотое кольцо» под Ярославлем.