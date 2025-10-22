Второй после Лувра: во Франции ограбили ещё один музей — что украли? Новости 22 октября

Музей «Дом Просвещения» Источник: Manuel Cohen / AFP

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 22 октября.

В России придумали новую льготную ипотеку

Депутат Госдумы Александр Аксененко предложил ввести единую льготную ипотеку для работников ключевых отраслей — от промышленности и ИТ до здравоохранения и сельского хозяйства. Ставка для них составила бы 4–6% при условии работы на предприятии не менее 5 лет. Это поможет удержать кадры и решить жилищную проблему. Минфин просят рассмотреть инициативу.

Также мы писали о том, что с сегодняшнего в силу вступает закон, в соответствии с которым можно оформить ипотеку в микрофинансовых организациях.

Старшеклассница получила переломы, сбегая к возлюбленному

В Санкт-Петербурге романтический порыв 17-летней ученицы привел к тяжелым последствиям. Девушка, родители которой запрещали ей встречаться с парнем, решила тайно покинуть дом через окно. Для этого она соорудила веревку из простыней, чтобы спуститься со второго этажа на улицу, где ее ждал возлюбленный. Об этом сообщают наши коллеги из «Фонтанки».

План сорвался: самодельная конструкция не выдержала, и школьница упала с высоты. В результате падения она получила многочисленные переломы и была экстренно доставлена в реанимационное отделение городской больницы. Сейчас за ее жизнь и здоровье борются врачи.

ЕГЭ по истории хотят сделать обязательным

Минобрнауки предложило сделать ЕГЭ по истории обязательным для поступления на популярные гуманитарные направления. Нововведение может заработать уже с 1 марта 2026 года.

По новым правилам вузы сами смогут решать, включать ли ЕГЭ по истории в список обязательных экзаменов. Университеты должны определиться с выбором до 20 января следующего года. Под изменения попадут такие специальности, как:

юриспруденция;

реклама и PR;

социология;

таможенное дело;

конфликтология и другие.

Мошенники обрабатывают жертв, предлагая отопление

В России появилась новая схема телефонного мошенничества — аферисты звонят жертвам под видом сотрудников теплоснабжающих организаций. Преступники убеждают людей оформить договор на поставку тепловой энергии и под этим предлогом выманивают паспортные данные и другую личную информацию.

Получив персональные данные, мошенники могут использовать их для доступа к кредитной истории, информации о работе или даже взломать личный кабинет на портале «Госуслуги», передает РИА Новости. Будьте внимательны: ни одна официальная организация не просит сообщать паспортные данные по телефону. Если вам позвонили с подобным предложением, лучше сразу положить трубку и связаться со своей управляющей компанией.

Протесты в Ирландии

В Ирландии вспыхнули протесты, которые переросли в столкновения с полицией. Поводом для акций стало уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней, подозреваемым в котором является мигрант.

Источник: РЕН ТВ / Telegram

Как сообщает The Irish Times, несколько сотен человек собрались у отеля в Дублине, используемого в качестве центра для лиц, ищущих убежища. Позже демонстранты попытались прорвать полицейское оцепление, перекрывавшее подъезд к зданию.

Источник: РЕН ТВ / Telegram

В соседнем городе Саггарт ситуация обострилась: протестующие подожгли полицейский фургон и запускали в сторону стражей порядка фейерверки. В соцсетях распространяются кадры, на которых виден горящий автомобиль и люди, бросающие предметы в сотрудников правопорядка.

Массовая авария в Уганде

Авария в Уганде унесла жизни 63 человек. ДТП было ужасающим по своим масштабам: в нем участвовали два автобуса, грузовик и внедорожник. По предварительной информации, водитель одного из автобусов начал обгон грузовика и на полосе встречного движения столкнулся с другим автобусом, который также совершал обгон. Общественный транспорт столкнулся в лобовую.

Фото с места ЧП Источник: пресс-служба дорожной полиции Уганды

В последовавшей за этим цепной реакции в уже столкнувшиеся автомобили врезались грузовик и внедорожник, что значительно усугубило последствия катастрофы. Несколько человек получили ранения. Эта авария стала одной из самых страшных дорожных катастроф в истории страны.

Пара альпинистов взяла младенца на самую высокую гору Польши

Семья альпинистов из Литвы взяла с собой 9-месячного малыша во время покорения вершины 2,5 тысячи метров. Восхождение на гору чуть не закончилось трагедией.

Как сообщает Lrytas, семья успешно забралась на вершину, но на обратном пути у них возникли трудности. Спуститься самостоятельно экстремалы не смогли и, встретив местного гида, попросили того о помощи. Экскурсовод предложил вызвать спасателей, но у пары не было страховки. Оплачивать спасательную операцию они отказались. В итоге проводнику пришлось взять младенца и эвакуировать его самостоятельно.

Источник: РЕН ТВ / Telegram

После того как кадры восхождения распространились в соцсети, семья выпустила пост с опровержением. По их словам, они не в первый раз взбираются на гору с ребенком. Сами они уже много лет занимаются альпинизмом, поэтому были уверены в своих силах.

Семья отметила, что в гору они шли полностью подготовленные, со страховкой и оборудованием. Родители утверждают, что гид сам предложил им помощь со спуском ребенка, они же согласились, забрав малыша обратно через несколько сотен метров.

Париж ограбили дважды

В Париже за несколько часов произошли две кражи произведений искусства. Сначала ограбление случилось в Лувре, а затем — в «Доме просвещения Дени Дидро».

Полиция проводит проверку Источник: Sarah Meyssonnier / Reuters

Из второго музея, по информации France Info, была похищена ценная коллекция золотых и серебряных монет XVIII–XIX веков. На месте работают правоохранители, музей закрыт.