«Один из львов оказался от меня метрах в трех. И мне прям страшно стало!»: как блогер всё лето путешествовал по Африке

Александр Миронов на границе Уганды Источник: Вкус свободы / vk.com

Что мы знаем об Африке? Еще с детства нам известно, что повсеместно «там гориллы, злые крокодилы», а еще, что там повсюду очень жарко. Но на самом деле всё не так. Уроженец Самары, известный по прошлым нашим публикациям блогер-путешественник и организатор авторских туров Александр Миронов, прожил в Африке всё минувшее лето. В интервью 63.RU он развеял самые популярные мифы об этой части света и рассказал как о странах, где побывал впервые, так и о племенах, живущих по древним устоям.

В одном из племен Эфиопии Источник: Вкус свободы / vk.com

«Нам очень повезло, мы четко попали в сезон»

— В конце весны в своих соцсетях вы заявляли, что собираетесь провести в Африке всё лето. Удалась ли ваша идея?

— Да, идея удалась. И даже больше. Мы (Александр путешествует по миру вместе со своей девушкой Марией. — Прим. ред.) изначально планировали посетить около пяти стран. Но в процессе аппетит разыгрался — и мы побывали в 12 странах. И проехали континент практически с самого севера до самого юга.

— Какие страны для вас были новыми? Или во всех 12 вы уже были ранее?

— Нет, все страны были новые для нас. Я до этого в Африке был только в Египте и в Марокко. А вот летом побывали в Эфиопии, Кении, Уганде, Руанде, Танзании, Малави, Замбии, Зимбабве, Ботсване, ЮАР, Мозамбике, Эсватини.

— Почему у вас возникла такая идея провести лето, не выезжая с континента Африка? Это была какая-то давняя мечта или идея возникла спонтанно?

— По моей работе, по авторским турам (Александр специализируется на авторских турах для туристов из России. — Прим. ред.) летом очень мало спроса, поэтому мы себе летом решили сделать отпуск. Но мы же не можем сидеть на одном месте (улыбается), поэтому решили посмотреть новые страны и посетить Африку.

Александр и Мария решили провести отпуск в Африке Источник: Вкус свободы / vk.com

— Давайте сначала развенчаем или подтвердим мифы о летней Африке. Например, есть утверждение, что в Африке летом очень жарко и вообще невозможно находиться днем под солнцем. Действительно ли это так?

— Скорее, это миф. Африка — это очень большой континент, и в одно и то же время на севере Африки может быть сильная жара, а на юге может быть очень холодно, где-то +10, даже +5. Но нам очень повезло, мы четко попали в сезон: мы были на севере Африки до того, как там начался сезон дождей, начали постепенно от него уезжать, как раз уже за нами начинались дожди. А к тому моменту, когда мы приехали в ЮАР, у них, в южном полушарии, как раз закончилась зима и началась весна.

— Есть еще такое утверждение, что на этом континенте очень много ядовитых насекомых. Действительно ли это так?

— Отчасти да, согласен с этим, но вот совсем опасных, например, каких-то пауков ядовитых, мы не встречали. Самое распространенное, что там есть, это малярия. Она переносится комарами. И изначально, когда мы только туда поехали, мы боялись этих укусов. Абсолютно во всех отелях над кроватями висят сетки москитные. И местные нам сказали, что малярийные, именно малярийные комары, только после заката вылетают.

И есть еще тоже такой момент (не знаю, насколько это правда или нет): если находишься выше двух с половиной тысяч метров над уровнем моря, там тоже нет малярийных комаров. И вот мы сначала постоянно брызгались средствами от комаров, под сетками спали, но потом как-то наша бдительность пропала и вообще на этот момент перестали внимание обращать — и нигде малярией не заболели.

Еще насчет насекомых скажу. Раньше была большая проблема с мухой цеце, нам про это рассказывали в Уганде. От ее укусов можно заболеть так называемой «сонной болезнью», но не так давно, по рассказам местных, в конце XX века, англичане добавили в популяцию мух цеце какую-то другую муху — и она стала уже неядовитой.

Змей мы вообще ни разу не видели. Они, конечно, там есть, но нам не попадались. Пауков тоже не видели.

Предугадаю ваш вопрос и расскажу про прививки. Во многих странах Африки для того, чтобы въехать, прямо на границе спрашивают про вакцинацию от желтой лихорадки. Мы ее сделали в Индии буквально за неделю до выезда. Мы там жили недалеко от вакцинационного центра в Мумбаи, и там сделали прививки буквально за 200 рублей, совсем недорого. Вакцина, кстати, российская. И вот с этой прививкой уже можно путешествовать по всей Африке. Остальные прививки не обязательны.

Пейзажи в Эфиопии Источник: Вкус свободы / vk.com

«Индия очень чистая по сравнению с Африкой»

— Действительно ли в Африке кругом антисанитария и эпидемии кишечных болезней, в том числе и из-за плохой воды?

— Проблемы с водой там действительно есть. Но это больше, я думаю, касается Западной Африки, а мы ехали через восточную сторону, но тем не менее нас предупреждали, что не надо воду где попало пить, нужно только бутилированную. Но мы ни разу не отравились, всё у нас прошло хорошо. Но антисанитарии в Африке действительно много. Я по Индии много очень путешествую. Так вот, Индия просто очень чистая по сравнению с Африкой.

— Еще есть утверждение, что в Африке местные относятся к людям с более светлой кожей агрессивно?

— Вряд ли это какой-то момент расизма. Но на севере Африки, особенно в Эфиопии, куда бы ты ни зашел — кафе, отель, магазин, автовокзал — все пытаются обмануть в плане цены. Все до единого, ни разу нам нормальную цену не называли. Но я думаю, что здесь вопрос не цвета кожи, а просто — ты иностранец, приезжий, значит, с тебя можно брать больше.

— А как насчет безопасности? Страшно ли в Африке на улицах?

— Это очень ощущается на юге. Мы были в ЮАР в городе Йоханнесбург. Вот там, как только солнце садится, сразу же все нормальные местные закрывают свои магазины, кафе, всё, и уходят домой. Начинают они собираться где-то в полшестого — в шесть, а часов в восемь уже никого на улице нет. И вот, знаете, как в фильмах про Бэтмена, там действительно в темное время суток можно увидеть такую картину: стоят люди около горящих покрышек, греются, а тут кого-то бьют, а там кто-то кричит. Нам прямым текстом сказали: «Если вы в это время на улицу выйдете, вас сто процентов ограбят, и никто вам не поможет». Я в одном месте прошелся, пока мы отель искали, реально было страшно. То есть, я иду, а на меня все пальцем показывают с такими прям злыми лицами. А я всё специально из карманов выложил, думаю, что если сейчас даже ко мне кто-нибудь подойдет, у меня просто ничего нет. У них полиция ночью вообще ничего не контролирует, выходят все банды, они друг друга грабят, стреляют. Но это не везде в Африке, это конкретно в Йоханнесбурге, в ЮАР.

— Правда ли, что всё население в Африке бедное?

— Этот вопрос достаточно сложный, сейчас я объясню, почему. С нашей точки зрения, да, они очень бедные, у них нет денег, у них большие проблемы с продовольствием. Это на севере, в основном, в Эфиопии. Но мы были в племенах, которые считаются очень бедными, у них голод, но у них большое количество коров — у одной семьи там может быть до 20–30 коров.

Говядину они не едят, но у них есть такой элемент, скажем так, богатства, что ли: чем больше коров, тем лучше, но коровы им просто молоко дают и всё. Одна корова стоит 750 долларов, это достаточно большие деньги. И в Эфиопии в каждом доме, даже шалаше, в племенах есть автоматы, которые они выменяли в Южном Судане на коров. И вот этими автоматами они друг с другом перестреливаются за пастбища для своих коров. За обычную траву для коров друг друга готовы переубивать!

А если взять, опять же, Южную Африку — ЮАР, Кейптаун — там люди живут очень-очень хорошо. Когда туда попал, у меня сразу возникла ассоциация с Нью-Йорком, Сан-Франциско. Сервис идеальный, небоскребы, всё чисто, красиво, дорогие рестораны, дорогие машины. Или, например, в Ботсване тоже всё хорошо, всё красиво, спокойно, высокий уровень жизни. А вот прям через границу, в Зимбабве — всё плохо, у них там кризис. Это тоже интересный момент — у них были свои деньги, но сейчас они долларами американскими пользуются, потому что их деньги обесценились в тысячи раз.

Небоскребы в Танзании Источник: Вкус свободы / vk.com

«Четко траты не планировали, смотрели, сколько денег есть в моменте»

— На каком языке вы в основном общались с местными? Говорят ли там на английском свободно?

— Да, практически во всех странах достаточно хорошо говорят на английском. Местные языки разные. В странах, которые ближе к Индийскому океану и на север, — то есть Эфиопия, Сомали, Кения, Танзания, Занзибар, — язык называется «суахили». Это было раньше одно государство, и вот язык у них остался.

В середине страны разговаривают на другом языке, я, к сожалению, не помню, как он называется. А на юге у них такой интересный язык, они всё время цокают. Но по-английски разговаривают практически все хорошо. Вот, допустим, на Ближнем Востоке это гораздо бОльшая проблема, чем в Африке.

Еще интересный момент с языками: в Мозамбике все разговаривают на португальском, потому что они были раньше португальской колонией.

— Какой валютой расплачивались — долларами или местной?

— В основном, местной валютой. Причем есть некоторые страны, например, Эфиопия, Малави, где очень сильная разница между официальным банковским курсом и на черном рынке. В Малави валюта называется квача. Один доллар в банке стоит 1400 квачей, а на черном рынке — 3600. И сначала я этого не понял. Я думал, что вроде страна бедная, а цены высокие. А потом, когда мы поняли, что можем доллары по другому курсу менять, цены у нас сразу стали нормальные (смеется). Ну и плюс еще есть Зимбабве, где местная валюта обесценилась. Там в ходу американские доллары.

Валюта в Эфиопии Источник: Вкус свободы / vk.com

— Сколько закладывали на эту поездку, сколько потратили?

— Как я сказал, у нас в процессе поездки добавлялись страны. И мы четко траты не планировали, просто прикидывали, смотрели, сколько у нас денег в моменте есть, и что мы можем себе на эти деньги позволить. Поэтому я не могу сказать, сколько мы планировали потратить на Африку летом. Когда мы только туда приехали, у нас было примерно 3000 долларов. Еще мне отправляли ребята предоплату за туры, которые у нас будут в Непале в октябре в ноябре. Мы все эти деньги тоже потратили. В итоге у нас три с половиной месяца путешествия вышли где-то в полмиллиона рублей (примерно 6000 долларов). Это вместе с едой, с проживанием, с передвижением, всё полностью. Это, как я считаю, всё-таки недешево. Но мы очень много всего смогли посмотреть.

Уганда Источник: Вкус свободы / vk.com

И еще Уганда Источник: Вкус свободы / vk.com

«Сначала решил, что в Эфиопию больше ни ногой»

— Какая из стран произвела на вас большее впечатление и почему?

— Это тоже интересный вопрос… Наверное, одно из самых больших впечатлений на меня произвела Эфиопия. Причем эта мысль ко мне пришла только после того, как мы оттуда уехали и проехали еще несколько стран. Сначала я говорил Маше, что больше ни ногой в Эфиопию. Но потом, смотря на другие страны Африки (там по качеству и сервису плюс-минус одно и то же), стало понятнее, что в Эфиопии интереснее — культура, религия. Там мы шесть дней катались по диким племенам. И это было очень интересно. Я не думал, что до сих пор у нас, в XXI веке, так люди живут. Женщины ходят с голой грудью везде. И это не спектакли для туристов, просто они так живут. Они не знают, что такое электричество, они не понимают, что такое время, они не знают, сколько им лет. То есть, совсем дикие.

Как раз про них я говорил, что у всех есть автоматы, коровы. И они даже не понимают, что с этим делать. Допустим, у них нет воды — и они детей посылают в одну сторону на 5−10 километров и столько же обратно, чтобы они принесли 20 литров воды на спине в канистре. Они так делают каждый день! И вот волонтеры, которые приезжают к ним, говорят: «Давайте мы вам колодец сделаем». Они отвечают: «Нет, нам ничего не надо, у нас дети за водой ходят». Вообще в Эфиопии в целом, не только в племенах, нет какого-то рационализма, что ли.

Обычный день в эфиопском племени Источник: Вкус свободы / vk.com

А в таких хижинах люди живут Источник: Вкус свободы / vk.com

Еще в Эфиопии мне понравилось одно местечко. Церковь IV или V века, высеченная в скале на большой высоте. Туда надо идти по узенькой тропинке, а с другой стороны огромный обрыв. Я очень боюсь высоты, но я очень хотел туда попасть. Для меня это был настоящий вызов. И я справился.

Второе место в Африке, которое я могу отметить, это водопад Виктория. Он находится между двумя странами — Замбией и Зимбабве. Можно и с той, и с другой стороны его смотреть. Мы смотрели со стороны Замбии. Очень впечатляет. Он шириной, по-моему, километра полтора. Может, чуть-чуть меньше.

Водопад Виктория Александра очень впечатлил Источник: Вкус свободы / vk.com

Водопад действительно прекрасен Источник: Вкус свободы / vk.com

— Есть ли страны, в которые вы точно никогда не вернетесь?

— Я сейчас не буду, конечно, зарекаться, что никогда не вернусь, но специально не поехал бы второй раз в Малави. Это очень маленькая страна, без достопримечательностей, особо ничего там интересного нет. Еще раз я бы не поехал в Эсватини (бывший Свазиленд. — Прим. ред.), это тоже совсем маленькая страна, маленькое королевство, никаких достопримечательностей.

В Танзании и Кении огорчил такой факт: как только дело доходит до того, что ты турист, у тебя сразу прайс в пять раз вырастает. Мы спрашивали про сафари в Танзании, нам называли цену в 600–700 долларов. Потом мы приехали в Замбию — а у них сафари сразу стало 50 долларов. Вот такая разница в ценах. Когда ты говоришь, что надо на такси проехать 100 километров, это стоит 20 долларов. А если тебе надо на такси проехать те же 100 километров, только до сафари-парка (то есть очевидно, что ты турист), то это сразу стоит 200 долларов. И вот они во всём такие.

Кения Источник: Вкус свободы / vk.com

— А какая страна вам показалась самой развитой?

— Это ЮАР. Я говорил, что там себя чувствовал как в Нью-Йорке, как в Сан-Франциско. А еще хочется выделить Руанду. Они претендуют на звание «африканского Сингапура». Они развитые, у них тоже достаточно высокий уровень сервиса, но они немножечко к другому стремятся — у них идеальная чистота, каждый месяц всеобщий субботник, нигде мусор не валяется, все улицы красивые, цветы везде растут, дорожки пешеходные — вот прям всё идеально… Но! Там очень скучно, там нет никакой аутентичности.

«В маршрутках там все сидят друг у друга на ушах»

— Как вы передвигались между странами? Нужно было делать визы?

— Из всех стран, где мы были, заранее надо делать визу в Эфиопию, Кению, Танзанию, Уганду и в Руанду. Во всех остальных — либо просто на границе оплачивать сбор, либо вообще для россиян въезд бесплатный и не надо никакую визу делать.

Передвигались мы в основном на автобусах, на больших рейсовых, которые подъезжают прямо к границе. Проходишь границу пешком и садишься на такой же автобус, только уже в другой стороне. Но по-моему раза три мы пересекали границу на одном и том же транспортном средстве.

Иногда мы ездили на маршрутках. Но надо учитывать одну особенность этого транспорта. В больших автобусах у каждого свое место. А в маршрутки людей набивается просто огромное количество, друг у друга все на ушах сидят. Водители берут цену за человека, и мы с ними очень много ругались на эту тему. К слову, в такси у них тоже набивается огромное количество человек. Например, в хэтчбек запросто помещается 11 человек!

В больших автобусах, курсирующих между городами, билеты с местами, чего нельзя сказать о маршрутках Источник: Вкус свободы / vk.com

— Расскажите еще про цены. Сильно ли они отличаются от страны к стране?

— Эфиопия — родина кофе. Там его варят буквально на каждом шагу. И там кофе стоит 20 рублей, иногда даже 8 на российские деньги. Но выглядит процесс довольно убого, частенько это делают на каком-нибудь ящике из-под бутылок, на костре, в глиняном кувшине. Поесть в кафе выйдет около 100 рублей. Например, лапша с курицей там будет стоить 100–150 рублей. В совсем дорогие рестораны мы не ходили, но, я думаю, рублей за 300 там можно поесть.

А действительно дорого было в ЮАР. Там мы ходили в магазин и покупали готовую еду. В кафе было прям совсем дорого — долларов по 12−15 на человека. Совсем дешево было в Уганде, Эфиопии, Малави. Есть страны со средним ценником — Кения, Танзания, Зимбабве.

Торговый центр в Уганде Источник: Вкус свободы / vk.com

— А где жили? В отелях или у местных? И тоже расскажите немножко о ценах.

— У местных мы жили в Эфиопии и в Кении. Когда ездили в племена, пару раз в палатке оставались — я с собой взял палатку, это меня Маша уговорила, что нам может пригодиться. И действительно, она нам пригодилась и не раз. Наверное, за всё время мы в палатке раз пять ночевали.

По отелям. Мы ориентировались на цену в 15–20 долларов за сутки, и нам это почти всегда удавалось. Но иногда были прям совсем плохие условия. Вот, допустим, в Эфиопии было очень много отелей, где прям совсем смешной прайс, 300–500 рублей за комнату. Но уровень очень плохой, то есть там прямо неприятно. Мы один раз остались в таком отеле, потому что мы были в деревне и там просто не было других вариантов, никаких вообще.

А, например, в Эсватини, я не знаю почему, отель стоил 50 долларов. Причем за 50 долларов это была не очень хорошая комната с треснутой ванной и ламповым телевизором. В ЮАР мы жили в хостеле, но в отдельном номере. Там мы платили 25 долларов за сутки. Но у нас был центр города, и нам прямо очень понравилось это место.

Несколько раз Александр и Мария ночевали в палатке Источник: Вкус свободы / vk.com

— В какой из стран вы находились наибольшее количество дней? И почему?

— Это была Эфиопия. Там мы были три недели. Во-первых, мы дали себе время на акклиматизацию. Во-вторых, там большие очень расстояния, страна достаточно большая. Между городами иногда даже двое суток надо ехать, хотя расстояние, например, 400 километров. Это из-за того, что полностью разбитые дороги, ходит только один автобус в день, вот такие моменты. И еще в Эфиопии, как я сказал, очень много чего есть посмотреть.

— А где были буквально проездом?

— Вот Эсватини — маленькое королевство, мы приехали туда, когда уже стемнело, было часов 9 вечера, а уехали в 11 утра. Буквально приехали, переночевали и уехали. Страну посетили, как говорится, просто для галочки. Просто удобнее было через нее проехать до другой страны.

— Вы назвали африканские страны, в которые специально больше не поедете. А теперь назовите те страны, в которые вы очень бы хотели вернуться еще раз.

— Эфиопия. Я туда хочу вернуться, даже тур туда хочу сделать. Именно по племенам прокатиться. Это, мне кажется, очень интересно, потому что такое мало где на Земле осталось — совсем дикие племена. Еще одна страна — это Замбия. Там недорогое и очень хорошее сафари, можно увидеть животных из великой африканской пятерки за разумные деньги. Еще в Замбии есть водопад Виктория. Это тоже большой такой плюс. Туда я тоже хочу тур сделать.

А еще хочу выделить Мозамбик. К сожалению, его посещали уже в самом конце нашей поездки. Уже время поджимало, мы торопились. Но я бы с удовольствием провел там больше времени. Мне показалось, там очень уютно. Очень дружелюбное население. Даже язык у них другой, португальский. Видимо, у них и менталитет другой. Ну, это я так предполагаю. Мы на побережье успели посмотреть только со скалы, но мне рассказывали, что там можно за китами наблюдать, можно еще покататься по другим городам, а мы были только в столице.

Из ЮАР мне бы хотелось выделить город Кейптаун. Он прям тоже очень классный. Один мой друг считает, что это лучший город на Земле.

В ЮАР может быть так Источник: Вкус свободы / vk.com

А может быть и так Источник: Вкус свободы / vk.com

Собственно, сами пингвины. Да, они живут не только в Антарктиде, но и «через речку» от нее — в Южной Африке Источник: Вкус свободы / vk.com

— А что в природе вас удивило? Было такое?

— Мы ходили смотреть на шимпанзе в дикой природе. Они есть буквально в двух или трех странах — Уганда, Руанда и, по-моему, Конго. Стоит это недешево. Просто пешком зайти в лес посмотреть шимпанзе — 200 долларов с человека. Мы всё-таки их увидели. Но мне это показалось не совсем гуманным, потому что эта экскурсия выглядит так: идет гид, за ним идет 8 человек, тех, кто хочет посмотреть. А перед гидом бегут два следопыта, которые шимпанзе пытаются найти. Находят и зовут всю эту толпу. И все бегут. Обезьяны пугаются, начинают убегать, все за ними — животные нервничают, в общем, так себе мероприятие. Также была возможность посмотреть горилл, вот это прям совсем эксклюзив, мы на эту экскурсию не поехали, потому что цена за четырехчасовой пешеходный трекинг к гориллам — 1500 долларов с человека.

— Кто из животных, входящих в большую африканскую пятерку, удивил?

— В нее входят буйвол, лев, леопард, носорог и слон. Мы всех этих животных увидели. Но помимо них мы еще увидели много зебр, жирафов, бегемотов. Удивили больше всего, наверное, жирафы. Я их до этого видел, но в зоопарке. И никогда не видел, как они бегают. Это очень смешно. А еще они забавно пьют: подходят к водоему, раздвигают широко передние ноги и наклоняют голову вперед. Это тоже выглядит очень смешно.

Больше всего из африканских животных Александра удивили жирафы Источник: Вкус свободы / vk.com