«Я ушла дальше всех»: москвичка вышла замуж за футболиста из Мали

Яркая пара собирается жить в Ярославле Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

Диана из Москвы и Малик из Мали теперь жители Ярославля. Летом необычная пара сыграла здесь свадьбу.

Первой в столицу Золотого кольца России перебралась Диана. Это было в 2009 году. В Ярославле жил ее бывший муж. Когда пара разошлась, Диана решила не уезжать обратно в Москву, так как в Ярославле у нее была любимая работа и новые друзья. А вскоре в ее жизни появился Малик.

Малику 45 лет, он на пять лет старше Дианы. И он — профессиональный футболист. В Россию мужчина приехал в 2011 году, чтобы выступать за один из российских клубов. Но из-за новых установленных лимитов на легионеров попасть в команду ему не удалось. Малик решил не уезжать из России. Обосновался в Москве, нашел работу. Сейчас он повар в одном из популярных ресторанов. Говорит, что Россия ему очень нравится.

Диану он случайно увидел в списках возможных друзей в соцсетях. Написал ей. Через некоторое время пара встретилась и больше не расставалась. Малику понравилась, что Диана добрая и понимающая. Вскоре он сделал своей избраннице предложение.

«Свадьба у нас была в русских традициях. Но было много ребят из Африки — друзей Малика. У нас были и русские, и африканские танцы, песни в живом исполнении и, конечно, вкусная еда русской кухни. Первый день мы отмечали в кафе, а на второй поехали с друзьями на берег любимого озера», — рассказала Диана.

Диану нисколько не смущает, что ее избранник из другой страны. Разницы менталитетов пара не ощущает.

«У нас вообще семья интернациональная. Отец моего старшего брата — из Марокко, поэтому он наполовину русский, наполовину марокканец с французскими кровями. У него самого жена из Казахстана. Старшая дочь брата успешно вышла замуж за молдаванина. Я ушла дальше всех — на запад Африки, в Мали», — отметила Диана.

Родные Малика тоже не возражают против его женитьбы на россиянке. Для них главное, чтобы Малик был счастлив.

Молодожены признались, что намерены остаться жить в России, но планируют поездку на родину Малика, чтобы Диана могла вживую пообщаться с семьей мужа и увидеть своими глазами места, где он вырос.