«Сразу обговорили вопрос многоженства»: россиянка вышла замуж за футболиста из Мали

Диана из России обрела счастье с футболистом Маликом из Мали Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Москвичка Диана и уроженец Республики Мали Малик Диалло — теперь жители Ярославля. Яркая пара в июле сыграла здесь свадьбу. Мы узнали, как судьба свела влюбленных из разных стран и каким образом они оказались в столице Золотого кольца.

Переехала из Москвы в Ярославль

Диана родилась и выросла в Москве. По профессии она — кинолог. Работает в федеральной сети зоомагазинов. Говорит, что с детства очень любит природу и животных, поэтому всегда мечтала жить за городом.

Еще одно увлечение Дианы — футбол. Любовь к этому виду спорта ей еще в юности привил старший брат. В итоге Диана тоже стала болельщицей и объехала с любимой командой многие города России. Так и оказалась в Ярославле.

«В 2008 году я приехала в Ярославль на матч между ярославским „Шинником“ и столичным „Спартаком“, за который преданно болею много лет. Тогда я познакомилась со своим будущим мужем, он жил в Ярославле. Через полтора года переехала к нему», — рассказала Диана.

Знакомые и родственники девушки были в шоке.

«Мое окружение не понимало, почему, когда все стремятся переехать в Москву, я уехала из столицы в Ярославль. Но в итоге все, кто так говорил, теперь, приезжая ко мне в гости, восхищаются Ярославлем и тоже хотят перебраться сюда из шумного города. Это и не удивительно: Ярославль — красивый город с замечательными людьми!» — считает Диана.

Правда, с мужем жизнь не сложилась. В 2022 году пара разошлась. Но Диана решила не уезжать из Ярославля. На тот момент у нее в городе была любимая работа, появилось много друзей. А вскоре она познакомилась с Маликом.

Видеоистория любви Дианы и Малика Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

Знакомство в соцсетях

Малику 45 лет, он на пять лет старше Дианы. И он — профессиональный футболист. В Россию Малик приехал в 2011 году, чтобы выступать за один из российских клубов (до этого шесть лет играл в команде Марокко). Но из-за новых установленных лимитов на легионеров попасть в команду ему не удалось. Малик решил не уезжать из России. Обосновался в Москве, нашел работу. Сейчас он повар в одном из популярных ресторанов. Говорит, что Россия ему очень нравится.

«Здесь у меня есть работа, хорошая стабильная зарплата. У России богатая история. Мне нравится узнавать о ней больше, любоваться достопримечательностями. Единственный минус — очень холодно. Приходится тепло одеваться, чтобы не замерзнуть», — рассказал Малик.

Малик говорит, что ему нравится в России Источник: предоставлено героями

По словам Малика, фото Дианы он случайно увидел в соцсети — в списках людей, которых предлагают как возможных знакомых. Говорит, почувствовал сердцем, что надо написать.

Некоторое время пара переписывалась. Но, когда Малик предложил встретиться, Диана пошла на попятную, так как была в отношениях.

Общение с Малика и Дианы возобновилось в 2024 году.

«Я тогда была в отпуске в Москве. И вдруг мне опять написал Малик, спросил, как дела, и снова предложил встретиться. В этот раз я согласилась, потому что была абсолютно свободна», — вспоминает Диана.

С этого свидания и началась их совместная история.

Диана и Малик встретились и больше не расставались Источник: предоставлено героями

Предложение в день рождения

Предложение Малик Диане сделал в октябре прошлого года в Ярославле — в свой день рождения.

«Он остановился у цветочного магазина, попросил подождать в машине. Вернулся с большим букетом моих любимых цветов и заранее подготовленным кольцом. И прямо там, на улице, и сделал мне предложение. Я нисколько не сомневалась. Потому что уже понимала: это мой человек», — рассказала Диана.

Малик сделал предложение Диане в свой день рождения Источник: предоставлено героями

Правда, до свадьбы пришлось поволноваться из-за документов.

«Чтобы пожениться, Малику необходимо было получить на родине свидетельство о том, что он не состоит там в браке. Но посольство Республики Мали временно приостановило легализацию таких документов, так как в России учится очень много студентов из Мали и властям было важно, чтобы после учебы они вернулись к себе в страну специалистами, а не остались в России, женившись на русских девушках», — рассказала Диана.

Несмотря на то что Малик уже давно не студент, ему тоже долго не легализовывали важный документ. Получить его Малик смог только через семь месяцев, в мае. И летом пара наконец-то смогла расписаться.

Паре пришлось ждать важный документ долгих семь месяцев Источник: предоставлено героями

«Свадьба у нас была в русских традициях. Но было много ребят из Африки — друзей Малика. У нас были и русские, и африканские танцы, песни в живом исполнении и, конечно, вкусная еда русской кухни. Первый день мы отмечали в кафе, а на второй поехали с друзьями на берег любимого озера», — рассказала Диана.

По словам Малика, свадьбы в России отличаются от свадеб в Мали. Прежде всего количеством гостей.

«Здесь вы заранее считаете, сколько человек будет, на скольких заказывать ресторан. У нас такого нет. На свадьбу может прийти любой, кто захочет. Мои друзья могут позвать своих друзей, членов своей семьи. Свадьбы отмечают по три недели», — рассказал Малик.

Русская свадьба, несмотря на сравнительную малочисленность, Малику очень понравилась. Он говорит, было весело всем, и главное — с русским вкусом и душой.

Свадьба у Дианы и Малика прошла в Ярославле Источник: предоставлено героями

Есть ли разница менталитетов

Диану нисколько не смущает, что ее избранник из другой страны.

«У нас вообще семья интернациональная. Отец моего старшего брата — из Марокко, поэтому он наполовину русский, наполовину марокканец с французскими кровями. У него самого жена из Казахстана. Старшая дочь брата успешно вышла замуж за молдаванина. Я ушла дальше всех — на запад Африки, в Мали», — улыбается Диана.

С семьей Малика она пока общалась только по видеосвязи. Но родные мужа тоже не возражают против отношений Малика с россиянкой. Наоборот, они были очень рады что Малик нашел свое счастье.

«Они очень рады, что у меня есть Диана. У нее прекрасный характер. Она очень добрая, вкусно готовит, с ней легко в общении», — рассказал Малик.

Диане важно, что Малик, как и она, обожает животных. У пары живут собака и три кошки Источник: предоставлено героями

Так как Мали — мусульманская страна и там в порядке вещей многоженство, Диана на всякий случай в начале отношений предупредила, что не согласна быть одной из возлюбленных мужа.

«У отца Малика, которого, к сожалению, уже нет в живых, было две жены. И сейчас они живут вместе и близки, буквально как сестры. Но для меня как для россиянки, верующей православной христианки, такое категорически не приемлемо. И мы сразу обговорили, что никаких вторых жен у Малика не будет», — рассказала Диана.

По словам Малика, русские девушки отличаются от африканок. У него на родине женщины почти никогда не работают. Причина банальна: просто негде. Поэтому мужчины полностью содержат своих жен. В России девушки более самостоятельные.

«На мой взгляд, неплохо, что в России женщины тоже работают. Не каждый день в жизни праздник. Бывают ситуации, когда у мужчины возникают проблемы. И женщина в это время может помочь», — рассуждает Малик.

При этом, как говорит Диана, сам он ведет себя очень по-джентельменски. Для него не приемлемо, чтобы его женщина когда-либо за что-то платила.

По словам Дианы, помимо этого, плюсы африканских мужчин в том, что они большие трудяги, могут работать совсем без выходных.

«А еще Малик не пьет и не курит. Возможно, сказывается влияние мусульманства. Но мне это очень нравится», — добавила Диана.

В целом какой-то существенной разницы в менталитете пара не ощущает.

«Возможно, это потому что Малик давно живет в России и уже перестроился. Единственное, что мне еще кажется необычным, так это то, что в достаточно теплую погоду он может закрыть все окна в доме и сказать, что холодно», — поделилась Диана.

Большой разницы в менталитетах интернациональная пара не ощущает Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Икра и рис с арахисовой пастой

Малик обожает русскую кухню. Но по африканской традиции старается сделать блюда поострее.

«Я тоже люблю острую пищу. Но то, как перчит свою еду он, даже для меня слишком!» — рассказала Диана.

Единственное, что из русской еды не принял Малик, — это красная икра, красная слабосоленая рыба и грибы. Эти продукты кажутся ему странными и невкусными в любом исполнении.

Некоторые африканские блюда, которые готовит Малик, Диана тоже считает, мягко говоря, необычными.

«В Мали часто готовят рис с разными видами мяса. Но меня удивляет то, что у них принято всё это смешивать не только с соусами, но и с арахисовой пастой. А в качестве гарнира к рыбе или птице Малик может пожарить зеленые бананы», — рассказала Диана.

Несмотря на то что у супругов много общего, они еще способны удивлять друг друга Источник: предоставлено героями

Многие оборачиваются

Реакция посторонних людей на необычную пару бывает разной.

«Когда мы идем по городу, многие оборачиваются. Может быть, шепчутся за спиной. Конечно, все люди разные и истории у всех разные. Мы спокойно к этому относимся. Но все, кто знаком с нами лично, приняли Малика и в один голос говорят: „Диана — ты самая счастливая“», — поделилась Диана.

Диана и Малик собираются остаться жить в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU