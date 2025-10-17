Украина ждет ракет, способных долететь до Урала, а Россия обсудит конец конфликта без Киева: главные новости об СВО

Американские ракеты способны долететь очень далеко Источник: Raytheon Technologies

Мир замер в ожидании новой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Ожидается, что это даст новый толчок к урегулированию украинского конфликта. В тоже время президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон. Он надеется получить дальнобойные ракеты для ударов по России. По мнению киевских властей, это оружие поможет им переломить ситуацию на поле боя в свою пользу. В материале расскажем о происходящем в зоне спецоперации и о политических решениях за последние семь дней.

Взаимные атаки России и Украины

Над российскими регионами продолжают уничтожать украинские дроны. Одна из последних крупных атак прошла 11 октября. В Волгограде пострадали три многоквартирных дома, а также здания школы и детского сада — во многих помещениях выбиты стекла. Медики оказали помощь пожилому мужчине, получившему порезы осколками стекла. По данным врачей, его жизни ничего не угрожает.

Несколько электроподстанций повреждено атаками дронов в Крыму. Идут восстановительные работы. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал сохранять спокойствие.

В селе Дорогощь Белгородской области при атаке дрона погиб мужчина. Как сказал глава региона Вячеслав Гладков, им оказался приезжий из Москвы. Он привез гуманитарную помощь.

В результате удара дрона по служебному автомобилю ранение получил глава Казинской территориальной администрации Валуйского округа Виктор Гоженко получил ранения во время объезда территории на участке автодороги Казинка — Михайловка. У него минно-взрывная травма, осколочные ранения бедра и плеча, отметил Гладков.

Удары наносится и по новым регионам РФ. Двое взрослых и 10-летний ребенок погибли в ходе интенсивного обстрела со стороны ВСУ жилого сектора в Алешках, сообщили власти Херсонской области.

Киев с начала июля по конец сентября пытался атаковать три российские АЭС — Запорожскую, Курскую и Смоленскую не менее 19 раз. Об этом заявил на брифинге посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Еще один вид преступлений, который Киев так настойчиво в последнее время стремится приписать России, но неизменно оказывается изобличенным в своей лжи. За описываемый период Украина не менее 19 раз пыталась наносить удары по трем российским атомным электростанциям», — сказал Мирошник.

Российские военные вертолетчики уничтожили боевиков и опорный пункт ВСУ в зоне действий группировки войск «Север», сообщило министерство обороны РФ. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника.

Также российские войска нанесли массированный удар, в том числе ракетами «Кинжал», по объектам газовой энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины.

Военные на этой неделе освободили населенные пункты Балаган, Новопавловка в ДНР, Песчаное в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Также завершилось освобождение Алексеевки и Приволья в Днепропетровской области.

Переговоры по окончанию конфликта

Президент США Дональд Трамп 16 октября провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Большую часть времени они обсуждали конфликт на Украине.

Трамп заявил, что конфликт на Украине мог привести к третьей мировой войне, но этого удалось избежать. Сейчас запланирована встреча советников, после чего президенты встретятся в Венгрии.

Премьер министр страны Виктор Орбан заявил, что саммит РФ-США может состояться через неделю после встречи глав МИД России и США, которая запланирована на следующей неделе. Он уже отдал распоряжения создать оргкомитет по подготовке, работа началась.

Турция готова вновь принять у себя переговоры по Украине и выступить посредником для урегулирования конфликта, заявил глава Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын. В Стамбуле уже прошли три встречи стран.

Поставки Tomahawk Украине

В разговоре Путина и Трампа также затрагивалась тема возможных поставок Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Эти американские ракеты — серьезное оружие, которое в том числе может переносить ядерные заряды, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин отметил, что они не изменят ситуации на поле боя, но нанесут существенный ущерб отношениям стран. Ответом России на возможную передачу Киеву Tomahawk станет усиление системы противовоздушной обороны, предупреждал президент РФ. Россия может воспринять передачу ракет Украине как враждебный шаг, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин

Tomahawk — это семейство американских высокоточных крылатых ракет большой дальности подводного, надводного и сухопутного базирования. Они способны поражать объекты на расстоянии от 1600 до 2500 км в зависимости от комплектации. По данным аналитиков американского Института изучения войны (ISW), ракеты смогут долететь до Санкт-Петербурга, Мурманска, Перми и Тюмени, пишет газета Telegraph. Основная модификация оснащена стандартной осколочно-фугасной боевой частью весом около 450 килограммов. Этот тип заряда предназначен для разрушения бетонных сооружений, бункеров, подземных коммуникаций и укрепления стеновых конструкций.

Готовность Дональда Трампа встретиться с Владимиром Путиным стала неожиданностью для президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Axios. Он в последние дни был оптимистично настроен по поводу предстоящих переговоров с американским президентом и готовности США передать Украине крылатые ракеты Tomahawk.

Однако вскоре после прилета на авиабазу Эндрюс украинская делегация «удивилась», узнав о телефонном разговоре Трампа с Путиным и плане провести саммит лидеров в Венгрии, пишет издание. Вероятная поставка теперь под вопросом.

Зеленский надеется, что после встречи с президентом США, тот примет «четкие решения» относительно того, какие системы вооружения Вашингтон готов предоставить Киеву, заявил Axios глава офиса украинского президента Андрей Ермак. По его словам, Киев считает, что «такое оружие может переломить ход игры». Украинская сторона хочет приобрести и другие системы, поставки которых требуют одобрения США.

Даже если Трамп передаст Киеву Tomahawk, это будут устаревшие модели, пишет Axios. А их действительно может перехватывать российское ПВО. Сами ракеты будут бесполезны, так как у Украины почти нет систем, с которых можно их запускать.

Помощь Украине от Запада

Помощь Киеву от США не закрыта. Трамп хочет финансировать Украину за счет новых американских пошлин в отношении Китая, сообщает газета Telegraph. Президент Соединенных Штатов работает над созданием «фонда победы на Украине». Он поручил своему министру финансов Скотту Бессенту представить план европейским коллегам перед визитом Владимира Зеленского в Вашингтон.

Поступления ожидаются и от других стран. Бельгия в рамках своего бюджета на 2026 год готовит пакет поддержки Украины на 1 миллиард евро, заявил в среду министр обороны королевства Тео Франкен. Однако он признал, что пока соглашения по бюджету достигнуто не было.