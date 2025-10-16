Семья купила квартиру в ипотеку, но осталась без жилья: бывшая собственница передумала съезжать. Новости 16 октября

Жители Казани стали собственниками недвижимости еще в 2023 году Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 16 октября.

YouTube перестал работать во всем мире

Видеохостинг YouTube вышел из строя во всем мире. Такие данные появились у сайта Downdetector.

Неисправности в работе видеохостинга наблюдались более чем у 319 тысяч пользователей из США, 55 тысяч из Канады и 62 тысяч из Великобритании. Кроме того, сбои фиксировали и в других странах.

По информации Downdetector, чаще всего пользователи жаловались на проблемы в работе как приложения, так и сайта. В России видеохостинг недоступен с 2024 года.

Онлайн-банки оказались под угрозой из-за новой рассылки мошенников

Мошенники, взламывая аккаунты пользователей мессенджеров, стали рассылать поддельные видеофайлы. Если открыть такой файл на своем смартфоне, то случайно можно установить себе опасную программу, предупреждают в МВД.

Отмечается, что жертве приходит сообщение якобы от знакомого, чей аккаунт был взломан. В сообщении содержится ссылка на видео. Как только человек переходит по ссылке, на его телефон загружается программа, дающая преступникам полный удаленный доступ к его онлайн-банку.

Еще злоумышленники распространяют вредоносные вирусы, замаскированные под видеоархивы, что делает угрозу еще более серьезной, передает ТАСС.

В РАН показали визуализацию солнечной активности

Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) ИКИ РАН показала визуализацию влияния активности Солнца на Землю за последнюю неделю — с 10 по 16 октября.

«На изображения солнечных пятен наложены карты магнитного поля. Хорошо видна истинная магнитная природа солнечной активности», — говорится в сообщении.

Источник: лаборатория солнечной астрономии (XRAS) ИКИ РАН

Каждая отмеченная на карте зона является полюсом гигантского магнита. Синим цветом отмечены северные магнитные полюса, красным — южные.

В России хотят расширить список опасных пород собак

В Госдуме хотят расширить список опасных пород собак. В него войдут: ротвейлеры, алабаи, немецкие овчарки, хаски, доберманы, бультерьеры и собаки выше 30 или 40 см в холке.

Детям до 14 лет, а также взрослым в состоянии опьянения или признанным недееспособными будет запрещено выгуливать собак выше 30 см в холке. Депутаты подчеркивают, что недееспособными считаются граждане с психическими расстройствами, не способные осознавать свои действия, передают «Известия».

Эксперт рассказала, как можно продлить себе ноябрьские праздники

В ближайшее время россияне получат возможность насладиться длинными выходными. В ноябре их будет сразу три дня подряд, и при желании этот период отдыха можно продлить.

День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Праздник учредили в 2005 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

По словам директора по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлии Саниной, праздник 4 ноября дает россиянам три выходных дня: 2, 3 и 4 ноября. Если взять отпуск на три дня — с 5 по 7 ноября, то можно увеличить свой отдых до восьми дней. А если оформить отпуск на 1 ноября, то можно насладиться четырьмя днями непрерывного отдыха.

Эксперт отметила, что такой вариант отпуска может быть интересен тем, кто не ставит финансовую выгоду на первое место, так как ноябрь не является выгодным месяцем для отпуска из-за меньшего количества рабочих дней, сообщает РИА Новости.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Американская сеть хочет зарегистрировать в России товарные знаки

Сеть магазинов шаговой доступности 7-Eleven из США планирует зарегистрировать в России несколько товарных знаков, включая свой логотип. Об этом стало известно из базы данных Роспатента.

Согласно документам, компания подала заявки на регистрацию товарных знаков для производства и продажи различных товаров и напитков, а также для предоставления услуг, включая виртуальные рестораны и кафетерии.

База данных Роспатента также указывает, что это не первый товарный знак, зарегистрированный компанией в России. По данным ведомства, у 7-Eleven уже есть оформленные логотипы в стране, один из которых будет действовать до 2032 года, передает РИА Новости.

Эксперт рассказал, что делать с двойными платежками за коммуналку

Владельцы жилья могут столкнуться с двойными начислениями за ЖКУ. Чаще всего это происходит при смене управляющей компании, когда прежний подрядчик продолжает выставлять счета.

Причины двойных платежей включают несвоевременное обновление информационных баз и технические ошибки. Некоторые УК могут включать несуществующие услуги для увеличения суммы в платежке.

Для решения проблемы рекомендуется:

Проверять каждый пункт в платежке. Сравнивать начисления с предыдущими периодами. Обращаться только к официальным платформам. Требовать у УК пересчета ошибок.

Если это не помогает, следует обратиться в жилинспекцию или прокуратуру.

Россиянке удалили полуметровую опухоль

В Московской области хирурги успешно удалили у женщины опухоль диаметром более полуметра. 46-летняя пациентка обратилась в Королевскую больницу с жалобами на большой живот и слабость.

После обследования врачи обнаружили у нее огромную опухоль в брюшной полости и малом тазу, которая занимала почти половину тела. Опухоль имела диаметр более 50 сантиметров и вес более 20 килограммов.

Пациентку госпитализировали, и бригада опытных онкогинекологов и анестезиологов успешно провела операцию по удалению новообразования. Во время хирургического вмешательства выяснилось, что опухоль была злокачественной.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо и проходит лечение дома под наблюдением врачей Королевского центра амбулаторной онкологической помощи, пишет РБК-Life.

Семья купила квартиру в ипотеку, но осталась без жилья

В Казани семья приобрела квартиру на вторичном рынке, оформив ипотеку, но столкнулась с проблемой: бывшая владелица отказалась освобождать жилье, сообщает 116.RU.

Семья Ахмадуллиных стала собственниками недвижимости еще в 2023 году. После сделки они узнали, что экс-хозяйка передала средства от продажи квартиры мошенникам. Покупатели предложили женщине отсрочить выселение, но она заявила о намерении через суд аннулировать договор купли-продажи.