Страна и мир Мнение «5% богатых физически не смогут исправить демографию». Как меняется стареющее российское общество

«5% богатых физически не смогут исправить демографию». Как меняется стареющее российское общество

Рассуждают наши эксперты и читатели

345
Россияне взрослеют, и этот процесс не остановить

Россияне взрослеют, и этот процесс не остановить

Источник:

Александра Балаба / 51.RU

Повышение пенсионного возраста, привлечение мигрантов и «бесконечное» обучение на старости. Вот реалии нового мира, в который уже вступил весь мир, и в том числе Россия. Полина Ананченкова из Национального НИИ общественного здоровья в недавнем исследовании рассказывает, что определять новую фазу развития человечества будет демографическое старение населения.

По прогнозам ООН, к 2030 году каждый шестой житель планеты будет старше 60 лет, а численность пожилых людей возрастет с 1 млрд в 2020 году до рекордных 1,4 млрд. То же самое и в России.

Если, скажем, полвека назад людей старше 65 лет было 5,5%, то к 2074 году их будет уже больше 20%. Уже к 2050 году количество людей старше 60 лет удвоится, а численность самых пожилых (старше 80 лет) утроится, пишет Ананченкова. А к концу XXI века впервые в человеческой истории число пенсионеров превысит число детей и подростков.

Уже сейчас усиливается давление на пенсионные, социальные и медицинские системы (заметно это по растущему дефициту Соцфонда России, который по итогам года приблизится к 800 млрд рублей). Причем одинаково старение населения проявляется что в богатых, что в бедных странах.

«Старение населения — один из ключевых факторов, меняющих всю экономику России, — говорит MSK1.RU президент Ассоциации инвестиционных советников Юлия Кузнецова. — Демографические сдвиги трансформируют не только потребление, но и само понимание благосостояния. Главный запрос сейчас — не на быстрый рост, а на долгую финансовую устойчивость. Парадокс в том, что стареющее общество становится более технологичным: пенсионеры активно пользуются онлайн-банками, цифровыми кошельками».

Разумеется, тема демографических изменений очень волнует и наших читателей. Городские медиа уже несколько раз обращались к этой теме. И, судя по откликам наших читателей, они не спешат ставить знак равенства между проблемами России и других стран, которые так же стареют и медленно вымирают.

Владимир Путин поставил перед чиновниками задачу — увеличить число трехдетных семей. Один из читателей напоминает, что для этого необходимо обеспечить доступное и просторное жилье.

«Семья из пяти человек в XXI веке не может комфортно жить в 2-комнатной квартире. И даже в 3-комнатной квартире с одним санузлом комфортной жизни семье из пяти человек не видать, — комментирует читатель. — Так что не будет у нас нормой трехдетная семья, пока на рынке не появится просторная жилплощадь по вменяемой цене».

Другой комментатор добавляет, что в регионах ситуация с поддержкой многодетных семей также оставляет желать лучшего. По его мнению, реальная помощь должна быть более ощутимой, а не ограничиваться мелкими льготами и пособиями.

«Обычные многодетные рассчитывают только на себя, даже налог не уменьшают, никаких льгот на кружки и образование, проезд, форму. Питание бесплатное в школе и скидка на зоопарк (вот спасибо!), — отмечает читатель. —  Да и отношение в обществе к многодетным семьям часто негативное, и это нужно менять».

Третий читатель поднимает вопрос о необходимости повышения уровня жизни населения, чтобы люди чувствовали себя уверенно и хотели создавать семьи. Он указывает на то, что при растущем социальном неравенстве и долговой зависимости граждан говорить о демографическом росте бессмысленно.

«Когда доходы растут только у избранных, остальные смотрят в будущее с ужасом, — пишет он в комментариях. — 5% богатых буржуев физически не смогут исправить демографию, даже если будут плодиться, как кролики».

«При нашей низкой производительности труда (о которой трубят, когда объясняют, почему зарплаты низкие) работающий себя-то с трудом прокормить может, не то что еще двух детей и двух пенсов», — возмущается еще один читатель.

Звучат в комментариях не только жалобы, но и конкретные предложения. Например, такое: выплачивать пособие всем женщинам на ребенка до трех лет в размере стоимости потребительской корзины. Это могло бы помочь молодым матерям справляться с финансовыми трудностями в период, когда они ухаживают за детьми.

Но больше всего читатели Городских медиа заступаются за мужчин. Вот лишь несколько комментариев, к которым ничего не добавишь. Как говорится, глас народа.

«Хотите, чтобы мужчины перестали бояться беременности? Отмените алименты и раздел имущества. И пусть государство возьмет на себя обеспечение детей в семье, где мать-одиночка».

«Мужчины выгорают и физически, и психически, нервы у них не выдерживают такой ответственности, когда со всех сторон только и слышат, что они всем должны и обязаны».

«Чтоб на всё хватало, мужчины работают на основной работе, дополнительно подрабатывают, перегружаются, на износ, а ипотеку еще платить надо. Всё это сказывается к 40–50 годам. Беречь надо мужчин!»

Что нужно, чтобы люди не боялись рожать много детей?

Уверенность в завтрашнем дне и стабильность
Высокие зарплаты
Обеспеченность жильем
Никакие меры не помогут
Бережное отношение к мужчинам

Дмитрий Капустин
Старение населения Демографический кризис Вымирание Демография
Комментарии
8
Гость
52 минуты
Кивание нашими властями в сторону Европы полное лукавство. Условия проживания у нас и там это небо и земля, особенно в сельской местности. Условия работы, мягко сказать, не совпадают. Наша жизнь больше похожа на выживание и борьбу с трудностями. Поэтому наши 60 лет никак не соответствуют их 60-ти годам. Наши люди уже физически и морально изношены трудностями, которых становится все больше. От невозможности попасть к врачу до постоянной нехватки денег потратить на себя и свое благополучие.
Гость
56 минут
В СССР не платили за роды. Пособие по уходу было небольшим. От 1.5 лет до 3-х вообще не оплачивали, а раньше и до 3-х нельзя было сидеть с ребенком. Но все рожали как минимум 2-х детей. Почему? Современным не понять тех условий, когда было море разной работы, за которую официально заплатят без обмана, оплачиваемый отпуск, льготные путевки в пионерские лагеря, в санатории, смешная плата за ЖКХ, но при этом все там работало. На юге, не за границей, ежегодно отдыхали чуть ли не все. Городской транспорт за копейки, да и билеты на жд были доступны. Жилье давали бесплатно, это за гранью современного понимания, хотя есть редчайшие исключения таких работодателей. Отношения между людьми были человечные, даже пьяных подбирали на улице. Это только часть того, что современная молодежь неуважительно называет совком. При этом сама только требует дай, дай, дай.
