«5% богатых физически не смогут исправить демографию». Как меняется стареющее российское общество

Россияне взрослеют, и этот процесс не остановить Источник: Александра Балаба / 51.RU

Повышение пенсионного возраста, привлечение мигрантов и «бесконечное» обучение на старости. Вот реалии нового мира, в который уже вступил весь мир, и в том числе Россия. Полина Ананченкова из Национального НИИ общественного здоровья в недавнем исследовании рассказывает, что определять новую фазу развития человечества будет демографическое старение населения.

По прогнозам ООН, к 2030 году каждый шестой житель планеты будет старше 60 лет, а численность пожилых людей возрастет с 1 млрд в 2020 году до рекордных 1,4 млрд. То же самое и в России.

Если, скажем, полвека назад людей старше 65 лет было 5,5%, то к 2074 году их будет уже больше 20%. Уже к 2050 году количество людей старше 60 лет удвоится, а численность самых пожилых (старше 80 лет) утроится, пишет Ананченкова. А к концу XXI века впервые в человеческой истории число пенсионеров превысит число детей и подростков.

Уже сейчас усиливается давление на пенсионные, социальные и медицинские системы (заметно это по растущему дефициту Соцфонда России, который по итогам года приблизится к 800 млрд рублей). Причем одинаково старение населения проявляется что в богатых, что в бедных странах.

«Старение населения — один из ключевых факторов, меняющих всю экономику России, — говорит MSK1.RU президент Ассоциации инвестиционных советников Юлия Кузнецова. — Демографические сдвиги трансформируют не только потребление, но и само понимание благосостояния. Главный запрос сейчас — не на быстрый рост, а на долгую финансовую устойчивость. Парадокс в том, что стареющее общество становится более технологичным: пенсионеры активно пользуются онлайн-банками, цифровыми кошельками».

Разумеется, тема демографических изменений очень волнует и наших читателей. Городские медиа уже несколько раз обращались к этой теме. И, судя по откликам наших читателей, они не спешат ставить знак равенства между проблемами России и других стран, которые так же стареют и медленно вымирают.

Владимир Путин поставил перед чиновниками задачу — увеличить число трехдетных семей. Один из читателей напоминает, что для этого необходимо обеспечить доступное и просторное жилье.

«Семья из пяти человек в XXI веке не может комфортно жить в 2-комнатной квартире. И даже в 3-комнатной квартире с одним санузлом комфортной жизни семье из пяти человек не видать, — комментирует читатель. — Так что не будет у нас нормой трехдетная семья, пока на рынке не появится просторная жилплощадь по вменяемой цене».

Другой комментатор добавляет, что в регионах ситуация с поддержкой многодетных семей также оставляет желать лучшего. По его мнению, реальная помощь должна быть более ощутимой, а не ограничиваться мелкими льготами и пособиями.

«Обычные многодетные рассчитывают только на себя, даже налог не уменьшают, никаких льгот на кружки и образование, проезд, форму. Питание бесплатное в школе и скидка на зоопарк (вот спасибо!), — отмечает читатель. — Да и отношение в обществе к многодетным семьям часто негативное, и это нужно менять».

Третий читатель поднимает вопрос о необходимости повышения уровня жизни населения, чтобы люди чувствовали себя уверенно и хотели создавать семьи. Он указывает на то, что при растущем социальном неравенстве и долговой зависимости граждан говорить о демографическом росте бессмысленно.

«Когда доходы растут только у избранных, остальные смотрят в будущее с ужасом, — пишет он в комментариях. — 5% богатых буржуев физически не смогут исправить демографию, даже если будут плодиться, как кролики».

«При нашей низкой производительности труда (о которой трубят, когда объясняют, почему зарплаты низкие) работающий себя-то с трудом прокормить может, не то что еще двух детей и двух пенсов», — возмущается еще один читатель.

Звучат в комментариях не только жалобы, но и конкретные предложения. Например, такое: выплачивать пособие всем женщинам на ребенка до трех лет в размере стоимости потребительской корзины. Это могло бы помочь молодым матерям справляться с финансовыми трудностями в период, когда они ухаживают за детьми.

Но больше всего читатели Городских медиа заступаются за мужчин. Вот лишь несколько комментариев, к которым ничего не добавишь. Как говорится, глас народа.

«Хотите, чтобы мужчины перестали бояться беременности? Отмените алименты и раздел имущества. И пусть государство возьмет на себя обеспечение детей в семье, где мать-одиночка».

«Мужчины выгорают и физически, и психически, нервы у них не выдерживают такой ответственности, когда со всех сторон только и слышат, что они всем должны и обязаны».

«Чтоб на всё хватало, мужчины работают на основной работе, дополнительно подрабатывают, перегружаются, на износ, а ипотеку еще платить надо. Всё это сказывается к 40–50 годам. Беречь надо мужчин!»