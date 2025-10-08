Рыбы-гиганты наводнили российское побережье: вес одной особи превысил 200 килограммов. Новости 8 октября

Охотятся на таких рыб в среднем по пять часов Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 8 октября.

Раскрыта новая схема обмана россиян в лотереях

Аферисты предлагают россиянам купить схему выигрыша в лотерее, чтобы втянуть их в финансовую пирамиду. Злоумышленники отправляют письма на электронную почту со ссылкой на Telegram-канал, где якобы есть схема выигрыша в лотерею.

Чтобы получить доступ к каналу, человеку нужно заплатить. А вот уже заплатив, жертва попадает в этот канал, но не обнаруживает там схему выигрыша, ей предлагают перепродавать доступ к каналу другим людям, сообщают РИА Новости.

В новогодние каникулы россияне будут отдыхать дольше, чем обычно

В 2026 году новогодние каникулы обещают быть продолжительными. Проект производственного календаря предполагает, что отдыхать мы будем целых 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января включительно.

«Новогодние выходные в этом году и правда будут самыми долгими за очень многие годы. Мне кажется, длиннее, чем 12 дней, отдыха зимой не было», — сказал ТАСС министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Продолжительный отпуск получился благодаря удачному переносу выходных: поскольку официальные праздники 3 и 4 января приходятся на субботу и воскресенье, их решено «подарить» россиянам в виде дополнительных дней отдыха 31 декабря и 9 января.

А каким будет следующий год для трудящихся на пятидневке, мы рассказали в этом материале.

Еще один российский банк запустит бесконтактную оплату через iPhone

ВТБ запускает пилотный проект бесконтактной оплаты для iPhone с помощью сервиса «ВТБ Pay», сообщила пресс-служба банка на Finopolis 2025. Сервис разработан совместно с НСПК на базе технологии «Волна» и будет работать на всех поддерживающих терминалах.

Для активации нужно будет подключить «ВТБ Pay» в «ВТБ Онлайн» и включить Bluetooth. Во время покупки достаточно выбрать «ВТБ Pay» и поднести телефон к терминалу. Деньги спишутся моментально, а клиенты смогут получать кешбэк рублями, пишут РИА Новости.

В Эквадоре обстреляли кортеж президента

На кортеж президента Эквадора Даниэля Нобоа напали. Группа примерно из 500 человек окружила кортеж, который направлялся в провинцию Каньяр, и забросала его камнями. Об этом сообщила министр окружающей среды и энергетики Инес Мансано.

Сначала протестующие закидали кортеж президента Эквадора камнями Источник: X

«Стрельба по машине президента, забрасывание камнями, порча государственной собственности — это просто преступление. Мы этого не допустим», — заявила Мансано, пишет Reuters.

Еще она добавила, что впоследствии на автомобиле президента были обнаружены следы пуль. После нападения были задержаны пять человек. Власти заявили, что им предъявят обвинения в терроризме и покушении на убийство.

Впоследствии на автомобиле президента были обнаружены следы пуль Источник: X

Администрация президента опубликовала в соцсети X видео, на котором видно, как люди бросают камни в сторону машины, на стекле заметны трещины. На другом снимке запечатлен автомобиль с разбитыми окнами и треснувшим лобовым стеклом.

Протесты в Эквадоре продолжаются с середины сентября. Конфедерация коренных народов CONAIE организовала протесты из-за отмены субсидий на дизтопливо, вызвавшей рост цен.

В ряде провинций введено чрезвычайное положение, в некоторых — комендантский час. Нобоа обвинил в протестах венесуэльский картель и пригрозил протестующим сроком до 30 лет тюрьмы за нарушение закона. CONAIE ранее свергла трех президентов с 1997 по 2005 год.

Минтруд анонсировал увеличение пособия по безработице

С 1 февраля 2026 года в России максимальный размер пособия по безработице вырастет на 6,8%, достигнув примерно 16 тысяч рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, передает ТАСС.

«В соответствии с законом о занятости, пособие по безработице будет увеличено по уровню инфляции. С 1 февраля 2026 года его размер составит порядка 16 тыс. рублей. В ряде территорий — выше, поскольку там применяются северные коэффициенты», — отметил министр.

В текущем году размер пособия по безработице уже был проиндексирован на 9,5%, и на данный момент его максимальный уровень превышает 15 тысяч рублей.

На Эвересте спасли туристов

На Эвересте успешно завершилась спасательная операция. Всех туристов, оказавшихся в ловушке на горе из-за мощной бури, эвакуировали в безопасное место.

На высоте более 4,9 км около 580 путешественников и более 300 проводников не могли покинуть склон из-за неблагоприятных погодных условий. Путь к палаточному лагерю оказался отрезан.

Некоторые участники экспедиции получили переохлаждение, но все благополучно добрались до поселка Цюйденг, где им оказали помощь. Еще стало известно, что на склоне было обнаружено тело туриста, погибшего из-за внезапной снежной бури. Он скончался от кислородного голодания и переохлаждения, пишет агентство Синьхуа.

Стало известно, как часто в России могут поднимать цену за съем жилья

Арендная плата за жилье может повышаться не чаще одного раза в год, если иное не предусмотрено договором, заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Эта норма защищает арендаторов и закреплена в статье 614 Гражданского кодекса РФ.

Суд встанет на сторону жильца, если арендодатель повысит плату незаконно. Следует помнить, что отсутствие официальной аренды вредит обеим сторонам: арендодателю — из-за риска неуплаты и порчи имущества, арендатору — из-за отсутствия гарантий против выселения или повышения стоимости.

Колунов перечислил три законных способа сдачи жилья: как физлицо с уплатой НДФЛ, в статусе ИП или самозанятого, передает ТАСС.

В Петербурге расстреляли известного архитектора на глазах у дочери

В Санкт-Петербурге от рук соседа погиб известный архитектор, спроектировавший современную станцию метро «Горьковская». Убийство произошло на глазах у 10-летней дочери мужчины.

По информации наших коллег из «Фонтанки», предполагаемого убийцу обнаружили после пожара в квартире этажом ниже. Погибший Александр Супоницкий готовился отвезти дочь в школу. Когда мужчина подошел к лифту вместе с ребенком, перед ними встал человек.

Он направил в сторону Супоницкого и его ребенка автомат и заставил обоих встать на колени. Мужчина и девочка подчинились. После этого вооруженный человек выстрелил Супоницкому в затылок и сразу ушел.

Девочка побежала обратно домой. После случившегося на место выехали экстренные службы. В это же время из апартаментов этажом ниже повалил дым. На место возгорания прибыли сотрудники МЧС и полностью потушили выгоревшую квартиру.

Внутри нее спасатели обнаружили мужчину без признаков жизни. Предполагается, что именно он стрелял в Супоницкого. Как сообщают наши коллеги из «Фонтанки», с архитектором у него мог быть конфликт. Однако пока официальных заявлений по этому поводу от правоохранительных органов не поступало.

Рыбы-гиганты наводнили российское побережье

Гигантские тунцы весом в сотни килограммов наводнили Сахалин. Они всё чаще стали попадаться рыбакам в Долинском районе, передает Telegram-канал Mash.

Охотятся на таких рыб в среднем по пять часов. Из лодок их вытягивают погрузчиком или небольшим экскаватором. Один из рыбаков поймал особь весом в 215 килограммов.

На кадрах рыба весом более 200 кг Источник: Amur Mash / Telegram